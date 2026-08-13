Россельхознадзор считает МЭЗы ответственными за мониторинг ГМО в рапсовом масле для Китая

Ограничения для ряда заводов были введены КНР на фоне роста отгрузок российского рапсового масла в Китай Pixabay

В Россельхознадзоре рассчитывают сделать МЭЗы ключевым звеном в системе обеспечения чистоты партий рапсового масла, поставляемого в Китай. Перерабатывающие предприятия должны самостоятельно минимизировать риски появления следов трансгенов в продукции, считают в ведомстве. Только контроль на МЭЗах обеспечит стабильный экспорт российских рапсового масла и шрота в Китай без угрозы очередных запретов со стороны Пекина, сообщили «Агроинвестору» в Россельхознадзоре.



К концу июля список российских предприятий, поставки рапсового масла с которых были ограничены Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР из-за обнаружения в продукции ГМО-маркеров, не изменился. По итогам прошедших в июле переговоров Россельхознадзор должен направить китайской стороне перечень корректирующих мероприятий на заблокированных заводах, рассказали «Агроинвестору» в ведомстве. В феврале-апреле этого года ГТУ КНР ограничило поставки с 23 предприятий, исключив заводы из CIFER (система учета экспортеров продуктов). Точные сроки ограничений китайская сторона не установила, при этом еще 35 предприятий были переведены на дополнительный контроль.



Как отметили в Россельхознадзоре, китайские стандарты для всей масложировой продукции требуют прослеживаемости, начиная с этапа выращивания. «При этом перерабатывающие заводы аккредитованы в системе CIFER. Именно на них возложена обязанность по выстраиванию системы контроля, исключающей попадание ГМО-сырья в готовую продукцию», — пояснили в надзорном ведомстве. При этом в Россельхознадзоре напомнили, что с юридической точки зрения ответственность за отсутствие ГМО несут все участники рынка, включая сельхозпроизводителей



Российский регулятор откорректировал подходы к лабораторной диагностике поставляемой в КНР продукции на трансгены после ознакомления с китайскими практиками. По данным Россельхознадзора, различия в результатах тестов объяснялись, в том числе, использованием неодинаковых тест-систем при схожих базовых методах анализа. Ведомственные лаборатории совместно с производителями тест-систем к настоящему времени завершили адаптацию процедур тестирования, сообщили в Россельхознадзоре. Ранее участники рынка поясняли СМИ, что фитосанитарные барьеры в отношении ГМО-маркеров в ЕАЭС уступают по строгости китайским стандартам.



По версии Россельхознадзора, к выявлению признаков ГМО в продукции мог привести нелегальный ввоз сырья в Россию из сопредельных стран. Другим возможным источником проблемы в службе считают использование аграриями в качестве посевного материала товарных маслосемян, в том числе импортных, в которых могут присутствовать незарегистрированные компоненты ГМО.



В Масложировом союзе России ранее сообщали «Агроинвестору» о таких же возможных причинах обнаружения в российском рапсовом масле ГМО-маркеров.



Ограничения для ряда заводов были введены КНР на фоне роста отгрузок российского рапсового масла в Китай. С начала года китайские компании закупили в России 855 тыс. т масла на сумму $985 млн. По сравнению с прошлогодними результатами за аналогичный период зафиксирован рост поставок на 31% в натуральном выражении и на 44% — в денежном эквиваленте.



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