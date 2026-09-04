Урожай яблок может превысить 2 млн тонн

Среди причин высоких цен на яблоки — нехватка рабочей силы И. Ганенко / Ведомости

По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай яблок в организованном секторе может составить около 2,1 млн т против 2 млн т в прошлом году и 1,8 млн т в 2024-м, пишут «Ведомости». Самообеспеченность России яблоками выросла до 85,5%, а к 2028 году этот показатель планируется довести до 100%. В последние годы отрасль садоводства сохраняет стабильную положительную динамику, оценивает министерство.



Ранее президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, обратил внимание на нехватку яблок в стране. Говоря о разнице уровня жизни и доходов населения в стране на примере стоимости килограмма яблок в зависимости от региона, глава государства отметил дефицит этих фруктов в целом.



Прогнозы сбора и урожайность яблок в этом году очень сильно различаются по регионам, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «В отдельных регионах они очень достойные, в частности, в Центре, включая Московскую, Липецкую, Воронежскую области. Там и урожайность, и качество яблок высокие — намного лучше, чем в предыдущие сезоны», — сравнивает эксперт. Что касается южных регионов, то там виды на урожай разные: весной на Северном Кавказе и в ЮФО периодически фиксировались и заморозки, и сильные ветра, то есть были неблагоприятные погодные условия, которые негативно повлияли на яблоки, хотя и в меньшей степени, чем на косточковые и ягодники. Ранние сорта яблок тоже пострадали от этих погодных явлений, а вот на поздние сорта, которые собираются до октября включительно, весенние заморозки и ветра почти не повлияли, их урожай на Юге может быть неплохим, считает Решетникова.



В последние годы усиливается климатическая турбулентность. «Продолжающееся потепление общего климата Земли ведет не только к повышению температуры, что для большинства регионов России было бы неплохо. Оно ведет, в первую очередь, к турбулентности, когда жара резко сменяется холодом, сильная засуха — затяжными проливными дождями. Мы это видим на примере Сибири и других макрорегионов», — говорит Решетникова. Такая турбулентность для сельского хозяйства отнюдь не позитивный фактор. Например, если осенью установится засуха, то плоды, которые еще не дозрели, могут перестать «наливаться», а при затяжных дождях и похолодании и вовсе есть риск потери урожая. Тем не менее, пока прогнозы по сбору яблок оптимистичны, подчеркивает эксперт.



Что касается цен на яблоки, то в этом году они находятся на относительно высоком уровне. По данным Росстата, с 25 по 31 августа средние розничные цены на яблоки снизились на 1%, по сравнению с концом июля — на 1,8%, к концу прошлого года — подорожали на 9%. Средняя потребительская цена на 31 августа составила почти 169 руб./кг, что, однако, немного меньше, чем в это время в прошлом году (170,7 руб./кг на 1 сентября).



Решетникова называет несколько причин того, что цены сохраняются на достаточно высоком уровне. Во-первых, заморозки на Юге, которые негативно повлияли на урожай летних сортов. Сыграл свою роль и резкий рост стоимости бензина и дизеля, который не мог не сказаться на итоговой цене в рознице, особенно с учетом того, что яблоки в промышленных масштабах выращиваются далеко не везде. «Большинство яблоневых садов находится в Краснодарском крае, Ингушетии, Ставрополье, Воронежской и Липецкой областях», — перечисляет она. То есть, до потребителей требуется доставка, и часто — на достаточно большие расстояния.



Еще одна причина высоких цен — проблемы с рабочей силой. «У нас основная часть уборки яблок идет вручную. И хотя на рынке уже есть механизированные сборщики яблок, но, чтобы их купить, хозяйство должно инвестировать значительную часть своих средств, причем покупать их надо за рубежом», — подчеркивает Решетникова. То есть, для сбора яблок нужно огромное количество временных рабочих, которые при этом умеют хорошо собирать эти плоды. «Некоторые компании приглашают на сбор яблок старших школьников или студентов, но при этом, во-первых, производительность труда резко падает, а во-вторых, значительно увеличивается доля брака», — рассказывает эксперт.



Трудовые мигранты, которые удовлетворяют требованиям нашего законодательства, не очень хотят идти в сельское хозяйство из-за относительно невысокой оплаты труда и сезонности. Они предпочитают идти в те сферы, где можно работать круглый год. Увеличивать расходы на персонал в этом году сложно из-за изменений в налоговом законодательстве и роста налоговой нагрузки, поэтому, по данным «Технологий Роста», повышение реальных зарплат в сельском хозяйстве в 2026-м резко застопорилось.



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