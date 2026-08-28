«Магнит» начал сбор яблок в своем садоводческом хозяйстве

В сентябре яблоки собственного производства поступят в магазины «Магнит» на юге и в центральной части России freepik.com

«Магнит» сообщил, что начал сбор урожая яблок в своем садоводческом хозяйстве в Краснодарском крае. Уже собрано и отправлено на хранение свыше 1 тыс. т яблок раннего сорта Гала. В сентябре фрукты поступят на реализацию в магазины «Магнит» на юге и в центральной части России. Сбор трех поздних сортов — Голден делишес, Ред и Фуджи — продолжится до середины октября.



В Краснодаре налажен полный цикл выращивания и хранения плодов. В первом сезоне агрономы «Магнита» использовали в суперинтенсивном саду на площади 84 га современные отечественные удобрения и технологии капельного полива. Особенностями этого сезона стали интенсивные градовые осадки в мае, а также экстремальная жаркая погода в августе. Сохранить урожай позволили специальные градозащитные и затеняющие сетки, отмечается в сообщении «Магнита».



«По итогам первого сезона наше хозяйство показывает одну из самых высоких для высокоинтенсивных садов производительность — мы собираем более 60 т яблок высшего сорта с гектара и больше, — рассказал директор сельскохозяйственного и промышленного комплекса группы компаний «Магнит» Антон Марушев. — Для выращивания высокого урожая привлекаются лучшие отечественные и международные эксперты, технологии полива деревьев и защиты растений. В этом году "Магнит" закупает яблоки у более чем 60 хозяйств в 13 регионах России, полученными знаниями и технологиями будем охотно делиться со всеми нашими партнерами, которые поставляют в сеть яблоки на основе агроконтракта».



В этом году доля яблок отечественного производства в магазинах «Магнит» приблизилась к 90%, яблоко стало самым импортозамещенным фруктом в ассортименте компании. В том числе объем поставок из своего сада в сезоне-2026/27 составит более 5 тыс. т. Свыше 50 тыс. т фруктов дочерняя компания группы «Магнит Агро Фермер» закупит у отечественных аграриев на основе агроконтрактов.



О том, что «Магнит» приобрел хозяйство по выращиванию голубики и яблок у компании «Колос Кубани» в Краснодарском крае, «Агроинвестор» писал в марте. Площадь плодоносящего сада составляет 155 га, из них около 73 га приходится на ягодный сад, 82 га — на яблоневый. В будущем площадь выращивания голубики может быть расширена до 130 га, яблоневого сада — до 132 га. Тогда объем производства яблок в 2026 году компания оценивала на уровне 2,13 тыс. т, что закроет около 2% потребности сети в этой продукции за год.



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