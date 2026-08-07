Компания «Прогресс» открыла лабораторию инноваций в сфере детского питания

Сегодня в России действуют одни из самых жестких требований к производству детского питания «Прогресс»

На базе Липецкого завода «Прогресс» (торговая марка «ФрутоНяня») открылась лаборатория инноваций в сфере производства детского питания. Центр займется разработкой новых продуктов для детей. Одна из основных задач — ускорить их вывод на рынок. По словам директора по исследованиям, инновациям и научной поддержке компании «Прогресс» Дмитрия Макаркина, необходимость создания лаборатории связана в том числе с изменением ритма жизни и повышением требований к сырью для детского питания по сравнению с продуктами общего назначения, которые родители используют самостоятельно для приготовления прикорма.



Кроме того, меняются рекомендации педиатров по введению прикорма. Например, яблочный сок, который раньше считался одним из первых продуктов для ребенка, уступает место овощным пюре и безмолочным кашам. «Прикорм начинается с четырех-шести месяцев, в зависимости от здоровья ребенка, и постепенно вводятся новые продукты. Конечно, есть продукты, по которым на сегодняшний день даже не сформированы требования для детского питания. Наверное, в этом будущее. Например, для куриного яйца сегодня нет отдельных требований к качеству сырья для производства детского питания», — сказал Макаркин.



При производстве продуктов этой категории особое внимание уделяется сырью. Так, привел пример Макаркин, содержание нитратов в овощах для производства детского питания не должно превышать 200 мг/кг, тогда как для продуктов питания общего назначения допустимый уровень составляет до 800 мг/кг. В связи с высокими требованиями «Прогресс» ведет работу с поставщиками на всех этапах. По словам Макаркина, до введения продовольственного эмбарго в 2014 году ингредиенты импортировались из Европы, но сейчас около 80% продуктов, которые используются в производстве детского питания «ФрутоНяня», выпускаются в России. Исключение составляют экзотические фрукты.



«Санкции заставили нас заняться импортозамещением. Было тяжело, но на сегодняшний день все овощное сырье у нас отечественное. Мы научили фермеров выращивать кабачок, который отвечает требованиям детского питания, определять время его сбора и отправлять на переработку <…>. Но сырье у нас природное, поэтому партия от партии даже в рамках одной спецификации может немного отличаться», — добавил Макаркин. По его словам, при одобрении поставщиков «Прогресс» также применяет риск-ориентированный подход: обязательный аудит проводится еще до подписания контракта. Кроме того, из-за специфических требований к сырью значительная его часть поставляется из ближайших регионов — это позволяет соблюдать короткие сроки доставки.



Также Макаркин сообщил, что «Прогресс» активно развивает экспортное направление. Компания имеет разрешение на поставки детского питания в 18 стран. Крупнейшие импортеры — Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Кроме того, начались поставки в Китай, небольшие объемы продукции идут в страны ЕС и США. По его словам, выход на новый рынок требует серьезной подготовки и зависит в том числе от особенностей местных предпочтений. «Например, в странах Средней Азии распространены сухие каши, а вот как такового прикорма в нашем понимании — фруктово-овощного — там практически нет», — отметил он, добавив, что в Китае, например, популярна снековая продукция для детей.



Сегодня в России действуют одни из самых жестких требований к производству детского питания, считает Макаркин. При этом рынки разных стран существенно отличаются по подходам к прикорму и набору продуктов, добавил он. Развитыми с точки зрения культуры прикорма можно назвать европейский, российский и американский рынки, однако на каждом есть своя специфика. Например, в ЕС нет отдельного понятия «детские молочные продукты» и «детская вода». Российский рынок прикорма Макаркин считает одним из наиболее развитых по объему и количеству категорий. США близки к России по этим показателям, однако стандарты введения прикорма там существенно отличаются. При этом во многих странах прикорм тесно связан с местной культурой питания. Например, в Италии детям с шести месяцев разрешают грибы и сыры, в Японии одним из первых продуктов прикорма могут быть морепродукты, а в России традиционно начинают с яблок.



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