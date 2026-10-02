Экспортные пошлины на зерно в 2027 году могут пополнить бюджет на 60,3 млрд рублей

В 2026 поступления от пошлин окажутся почти в 13 раз ниже ожидаемых Ю. Грибцова

Федеральный бюджет может получить более 60,3 млрд руб. от экспортных пошлин на зерно. Такой объем поступлений запланирован на следующий год, в 2028-м — более 58,56 млрд руб., в 2029-м — свыше 90,13 млрд руб., следует из сопроводительных документов к проекту бюджета на 2027-2029 годы. При этом в 2026 году поступления составят 11,96 млрд руб. вместо ранее предусмотренных 135,82 млрд руб.



Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, поступления в бюджет от экспортных пошлин на масло и масличные культуры на 2027 год предусмотрено в объеме 29,94 млрд руб., на 2028-й — 17,97 млрд руб., на 2029-й такие поступления не предусмотрены. Показатель 2026 года — 20,75 млрд руб. против ранее запланированных 62,98 млрд руб.



Как сообщается в документе, на динамику поступлений экспортной пошлины на сельхозкультуры оказали влияние изменения объемных и ценовых показателей и курса доллара. Кроме того, изменение поступлений связано с тем, что в августе 2028 года заканчивается срок действия повышенных ставок на масличные культуры (соевые бобы, рапс, маслосемена подсолнечника, масличный лен, масло и шрот). На поддержку сельского хозяйства в 2027 году планируется направить до 11,78 млрд руб. от поступлений экспортных пошлин.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что значения, приведенные в проекте бюджета, — это плановые расчеты поступлений, основанные на ожиданиях Минсельхоза по объемам экспорта и мировым ценам. При этом он сомневается, что указанные суммы реально поступят в федеральный бюджет, особенно по зерновым. «При текущих ценах на них во всем мире, кроме России и Украины, зерновые посеют вплоть до обочин и на дороге», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору», добавив, что в результате конкуренция на этом рынке среди экспортеров будет довольно жесткой.



Сокращение поступлений в федеральный бюджет от экспортных пошлин на зерно, масличные и продукты их переработки в этом году было ожидаемым, продолжает Корбут. Во-первых, ставка пошлины на зерновые длительный период была нулевой, во-вторых, объемы отгрузок сильно упали, в-третьих, в сентябре правительство обнулило пошлину на зерно до конца года и заморозило — для подсолнечного масла и шрота. «Такое резкое сокращение за первую половину сезона несколько шокирует. Но, я думаю, это можно было просчитать», — заключил Корбут.



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