Программа повышения плодородия почв может быть принята до конца года

Площадь сельхозземель с использованием почвозащитных агротехнологий должна вырасти в пять раз Pixabay

В рамках госпрограммы «Земля» до конца года может быть принята программа повышения плодородия почв. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании в рамках выставки «Золотая осень». По ее словам, в программе сосредоточено «очень много научно-промышленных мер», которые предстоит внедрить.



«Основным идеологом и драйвером является Почвенный институт им. Докучаева, — уточнила Лут. — Уже очень много участников присоединилось к этому проекту. Это сложная история между наукой и внедрением, которую мы должны пройти насколько это возможно в короткий срок. Конечно, это будет очень непросто». Цель программы — к 2035 году повысить долю земли с оптимальным уровнем кислотности и содержанием фосфора и калия на 4%. «Кажется, что 4% — это небольшая цифра. Но восстановление почвы — это один из самых сложных процессов в биологии», — подчеркнула глава агроведомства.



Также, по словам Лут, к 2035 году планируется увеличить площадь сельхозземель, на которых используются почвозащитные агротехнологии, с нынешних 5 млн га до 25 млн га.



В целом в России «очень неплохая по качеству почва», оценила Лут: 72% содержит нормальный уровень гумуса. В странах ЕС доля земли с приемлемым уровнем гумуса составляет 45%, сравнила она. «То есть фактически там плодородная почва находится на критическом уровне. Мы не допустили такой ситуации», — добавила министр.



«Мы полностью разделяем и поддерживаем посыл главы Минсельхоза, а также инициативы, которые будут заложены программу, — прокомментировал коммерческий директор компании «ЕвроХим» Сергей Михайлов. — В основе всего, безусловно, должны лежать почвозащитные и почвовосстановительные технологии. Простой пример: во многих регионах наблюдается тревожная ситуация с засолением почв. Проблема серьезная, но по запросу партнеров-фермеров мы нашли экономичное, но эффективное решение — гипсование. Этот традиционный, на какое-то время забытый инструмент, сейчас используют многие передовые хозяйства». При этом он обратил внимание, что плодородие измеряется не номинальными цифрами внесенных элементов, а доступным для усвоения действующим веществом. Тут рынок испытывает потребность в специализированных марках с максимально возможной усвояемостью. Это удобрения с повышенной растворимостью гранул, а также в жидких и водорастворимых формах. При грамотном применении именно эти решения позволяют работать точечно: с умом управлять урожайностью, в конечном счете влияя на рентабельность, отметил Михайлов.



Госпрограмма «Земля» по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса началась в 2022 году, она рассчитана на 10 лет. Планируется, что за этот срок в оборот будет возвращено 13,2 млн га сельхозземель. К концу 2025 года ввод земель превысил 3 млн га. Площадь неиспользуемых сельхозземель в России оценивается более чем в 40 млн га. Программа повышения плодородия почв была инициирована по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. В их числе ее мер — мониторинг плодородия земель сельхозназначения, проведение агролесомелиоративных и агрофитомелиоративных работ, а также научные исследования, направленные на повышение плодородия. В рамках программы в частности планируется сформировать комплекс мероприятий по созданию искусственных грунтов и восстановлению государственных защитных лесных полос.



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