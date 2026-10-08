В сентябре Россия поставила на экспорт почти 2,7 млн тонн пшеницы

По итогам первых трех месяцев сезона-2026/27 экспорт пшеницы составил около 7 млн тонн ztkt.ru

В сентябре Россия поставила на экспорт почти 2,7 млн т пшеницы, оценил аналитический центр «Русагротранса». Из них чуть менее 80% пришлось на суммарные поставки через порты Балтийского моря и в направлении стран Центральной Азии. Ранее аналитики оценивали потенциал вывоза ниже — на уровне 2,3 млн т. В сентябре прошлого года на внешние рынки было поставлено 4,9 млн т пшеницы. Значительное падение объемов экспорта относительно прошлых лет связано с приостановкой работы портов Азово-Черноморского бассейна.



По итогам первых трех месяцев сезона-2026/27 экспорт пшеницы составил около 7 млн т. Первое место среди стран-импортеров занял Египет, закупивший 1,2 млн т. В Азербайджан и Казахстан было поставлено по 0,5 млн т, в Нигерию — 0,45 млн т, в Кению — 0,35 млн т, в Бангладеш — 0,3 млн т, приводит данные «Русагротранс». Ранее аналитики оценивали возможный вывоз с июля по сентябрь на уровне 6,6 млн т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее оценил экспорт пшеницы в сентябре более чем в 2,4 млн т, всего зерна — свыше 3,2 млн т. По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, при благоприятных погодных условиях отгрузки пшеницы в октябре могут составить 2,6 млн т и более.



На прошлой неделе цены на пшеницу на мировом рынке продолжали снижаться. На этой неделе биржевые котировки частично восстановились под влиянием крупной закупки Саудовской Аравией и продолжающихся атак на торговые суда в Черном море, отмечают аналитики «Русагротранса». Американская пшеница SRW подешевела до 287/т(-9/т), французская — до 271/т(-2/т), австралийская — до 290/т(-10/т), аргентинская — до 250/т(-1/т), цена румынской осталась без изменений ($286/т).



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