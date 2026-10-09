Экспорт зерна через балтийские порты в октябре может сравняться с отгрузками за весь прошлый сезон ztkt.ru

Российские порты Балтики увеличили мощности по перевалке зерна на экспорт с 8,6 млн т в июле до 23,5 млн т в годовом исчислении. Об этом сообщил представитель РЖД Алексей Ромашин в ходе конференции. Замминистра сельского хозяйства Максим Боровой в ходе мероприятия отметил, что в октябре объем экспорта через российские порты Балтийского моря могут быть сопоставимы с результатами за весь прошлый сезон, пишет Reuters.



По оценкам аналитиков, в сентябре доля российской пшеницы, экспортируемой через порты Балтики, достигла 60%, в октябре ожидается дальнейший рост объемов. В то же время переориентация экспортных потоков не компенсировала общее снижение отгрузок на внешние рынки: в сентябре они упали более чем на 40% по сравнению с прошлым годом, что привело к профициту и обвалу внутренних цен.



Россия стремится перенаправить потоки зерна в порты Балтийского моря, на долю которых в прошлом сезоне приходилось лишь около 2% российского зернового экспорта, но которые располагали значительными свободными мощностями. «Отрадно, что благодаря совместным усилиям государства и бизнеса регион Балтики сумел столь быстро нарастить объемы, несмотря на резкое сокращение отгрузок с юга России», — сказал Reuters гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.



По его оценкам, экспорт пшеницы в октябре достигнет 3 млн т, из них 1,8 млн т — через порты Балтики. В сентябре поставки составили 2,5 млн т и 1,4 млн т соответственно. Накануне аналитики «Русагротранса» оценили экспорт пшеницы в сентябре в 2,7 млн ​​т, при этом 60% от объема ушло через порты Балтики, в октябре перевалка через них может вырасти на 0,3-0,4 млн т. Дальнейший прогресс будет зависеть от пропускной способности железных дорог, в том числе от наличия вагонов.



Заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ РСХБ) Олег Князьков в ходе вебинара «Продовольственная безопасность России: логистические цепочки в новых геополитических и инфраструктурных реалиях» сообщил, что в этом году урожай зерновых в России составит порядка 140 млн т, но из-за логистических сложностей в Азово-Черноморском бассейне переходящие запасы могут увеличиться. Впрочем, по его мнению, это может только усилить позиции России на глобальном рынке в новом сезоне относительно других стран, несмотря на мировой рост производства зерна. «Запас (зерна в России) будет постепенно уменьшаться и к новому году сократится до тех значений, которые позволят нам в следующем году достаточно уверенно себя чувствовать на внешних рынках и занять еще большую долю в части поставок продовольствия, чем мы имеем сейчас», — уверен Князьков.



Также в ходе своего доклада он сообщил, что перевалочные мощности зерновых к 2033 году увеличатся до 136 млн т. Согласно его презентации, из этого объема на Балтийский бассейн придется порядка 10 млн т (сейчас — 3-4 млн т), Каспийское море — 10 млн т (4 млн т), коридор «Север-Юг» — 8 млн т (2 млн т), «Новый сухопутный зерновой коридор» — 8 млн т (1 млн т), Дальневосточный бассейн — 11 млн т (3 млн т). Мощность Азово-Черноморского — 40 млн т в 2025 году.



«Сейчас идет некое конкурентное обсуждение, какой же маршрут в этом смысле будет наиболее выгоден или победит. Я бы сказал, что здесь все маршруты победят в своей части, но, наверное, стоит отметить, что Северный морской путь действительно становится клондайком, который раньше никто не замечал», — отметил Князьков, добавив, что отгрузки, например, в Китай через порты Высоцк и Усть-Луга могут быть доступнее относительно других портов, и перевалочная мощность портов Балтики продолжит расти. При этом они будут конкурентами портам Юга, которые рано или поздно возобновят работу, что сможет увеличить внутренние цены и, соответственно, рентабельность.



Между тем, исполнительный директор Зерновой ассоциации России Ксения Боломатова в ходе выставки «Золотая осень-2026» рассказала, что экспортеры зерна активно ищут новые пути и возможности отгрузок, в том числе рассматривают возможность транзита через Китай. «Через китайские порты (можно отгружать) вообще куда угодно. И это очень перспективное направление», — цитирует ее «Интерфакс». По словам Боломатовой, порты Балтики позволяют поставлять зерно в страны, которые являются крупными покупателями российского зерна, в то же время нужны возможности и отгрузок в направлении стран Азии. «Надо сказать, что Балтика позволяет всю нашу стандартную географию экспорта, наших крупнейших покупателей обеспечить. То есть и Ближний Восток, и Турцию, и Северную Африку. Мы прекрасно "дотягиваемся" к Северо-западной Африке. Немножко хуже ситуация с Азией. Если нужно, можно до Бангладеш и Пакистана (из Балтики доставить). Но до Индонезии, которая уже привыкла к высокому качеству российского зерна, сделать это из Балтики сложнее», — отметила глава ассоциации.



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