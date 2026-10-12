Минсельхоз США резко снизил прогноз экспорта пшеницы из России

Снижение вызвано перебоями в отгрузках через Азово-Черноморский бассейн Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем октябрьском отчете понизила прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2027/27 на 3 млн т, до 40 млн т — это самым низкий объем за последние пять лет и на 8 млн т меньше, чем в сезоне-2025/26. «Экспорт пшеницы из России резко сократился в первом квартале 2026/27 маркетингового года <...> по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отчасти из-за продолжающегося конфликта и перебоев в торговле в черноморских портах», — говорится в отчете.



В нем также указывается, что российский экспорт на Ближний Восток и в Северную Африку резко уменьшился. Данные от портов говорят о том, что поставки из России в Египет сократились почти на 50%, а в Турцию — почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако среди причин и благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных культур, что привело к рекордному урожаю в этом году и снизило потребность в импорте со стороны Египта и Турции.



Производство пшеницы в текущем сезоне FAS USDA по-прежнему оценивает в 88 млн т (без учета Крыма и новых регионов), однако переходящие запасы вырастут на фоне сокращения экспорта и составят 19,09 млн т в отчете за октябрь против 16,09 млн т в сентябре и 11,99 млн т в сезоне-2025/26. Экспорт фуражного зерна, как и в прогнозе за сентябрь, ожидается на уровне 7,47 млн т (в сезоне-2025/26 — 8,32 млн т), производство — по-прежнему 39,97 млн т (39,35 млн т). В том числе FAS USDA не пересматривал оценку урожая и экспорта кукурузы — 16,5 млн т и 3,7 млн т соответственно (14,8 млн т и 4 млн т). Кроме того, не изменились и прогнозы по ячменю: отгрузки на внешние рынки — 3,5 млн т, сбор — 19,5 млн т (4 млн т и 19,4 млн т в прошлом сезоне).



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что октябрьские оценки экспорта Минсельхозом США — это не самый пессимистический прогноз. Так, по его словам, если Азово-Черноморский бассейн так и не начнет полноценные отгрузки, то экспорт пшеницы будет ниже 40 млн т, но по оптимистическому сценарию оценка выше. «В любом случае надо наблюдать: ситуация очень быстро и неожиданно меняется», — считает Корбут. В качестве примера непредвиденных изменений он привел разрешение США на операции с дизельным топливом российского происхождения до 7 апреля 2027 года.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что снижение оценки экспорта пшеницы из России на 3 млн т соответствует оптимистическому варианту развития событий и напоминает «постепенное укорачивание хвоста по секциям» в рамках стрессового сценария. Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее говорил, что в этом сезоне экспорт зерна из России может составить 39,1 млн т — это пессимистичный сценарий, который исключает традиционные объемы отгрузок из портов Азово-Черноморского бассейна. Оптимистичный сценарий — 45 млн т за сезон (потенциал — 59 млн т зерна).



Между тем, ИКАР понизил на 1 млн т, до 137 млн т, прогноз сбора зерна в этом году. Оценка экспортного потенциала уменьшена с 55 млн т до 52,8 млн т, пишет «Интерфакс». В том числе прогноз сбора пшеницы снижен с 88,5 млн т до 88 млн т, ее экспортного потенциала — с 43,5 млн т до 42 млн т. Оценка сбора кукурузы уменьшена с 16,5 млн т до 16,2 млн т. Экспортный потенциал кукурузы в ИКАР снизили с 4 млн т до 3,8 млн т. «При этом в рамках так называемого стресс-сценария реальный экспорт зерна может оказаться гораздо ниже — порядка 35 млн т», — допустил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



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