В России фиксируется профицит мяса птицы

Российские птицеводы почти полностью зависят от генетики двух компаний А. Гордеев / Ведомости

Самообеспеченность России мясом превышает 101%. Есть виды мяса, показатели по которым ниже, но при этом птицеводство демонстрирует серьезный профицит, при этом перед подотраслью стоит задача дальнейшего роста производства. Об этом генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал в ходе круглого стола «Обеспечение устойчивого развития животноводства в Российской Федерации» на выставке «Золотая осень».



По его словам, сейчас есть пять контуров устойчивости птицеводческой отрасли: генетика, биобезопасность, корма, экология и регулирование. «Что такое генетика: <...> более 80% приходится на компанию Aviagen, еще чуть более 15% — это компания Cobb», — сообщил Лахтюхов. То есть, российские птицеводы почти полностью зависят от генетического материала двух компаний. При этом на отечественную генетику («Смена») приходится менее 1%.



Второй фактор — биобезопасность, и нужно решать проблемы с эпизоотической ситуацией, уверен Лахтюхов. Третий — корма, и, по его мнению, есть уязвимость цепочки в плане отечественного производства незаменимых аминокислот, ферментов и др. Вопросы экологии связаны с ответственностью производителей за утилизацию упаковки, сбросом сточных вод, ростом ставок за негативное воздействие на окружающую среду, а также переходом на экологичные природные хладагенты, к чему отрасль пока не готова. В плане регуляторной среды важны согласованность ветеринарных требований и создание понятных для птицеводов условий работы.



В условиях самообеспеченности мясом птицы перед бизнесом встает вопрос целесообразности дальнейшего наращивания производства, и для создания условий по привлечению инвестиций в отрасль нужно многое сделать, считает Лахтюхов. Опыт других стран в похожей ситуации включает различные административные, технические, ветеринарные меры, которые поддерживают внутреннее производство, добавил он. «Я думаю, что в рамках Большого животноводческого проекта мы это будем более плотно обсуждать», — заключил Лахтюхов.



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