Потребление мяса в России достигло исторического максимума

При этом потребление свинины немного снизилось М. Стулов / Ведомости

По итогам прошлого года потребления мяса и мясопродуктов в России достигло исторического максимума и составило в среднем 100,7 кг в пересчете на мясо на одного человека, пишет ТАСС со ссылкой на оценку Росстата. Годом ранее показатель составлял 99,9 кг. Наиболее заметный рост показывает мясо птицы: 26,3 кг в 2025-м против 25,3 кг в 2024-м. Показатель по говядине и телятине практически не изменился: 9,3 кг на человека против 9,4 кг в 2024 году. Потребление свинины, напротив, немного снизилось — с 17,4 кг до 17,1 кг на человека в год. Без существенных изменений остались объемы потребления колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. На колбасы в среднем приходилось 10,5 кг на человека, на мясные полуфабрикаты и готовые изделия — 10,3 кг. При этом несколько сократилось потребление сосисок и сарделек — до 5,2 кг на человека в год.



Ранее «Агроинвестор» писал, что, вероятно, потребление мяса в России будет колебаться как в большую, так и в меньшую сторону. Об этом говорил независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян в ходе «Форума мясных аналитиков 2.0». Это одна из причин, почему мясная отрасль в целом и бизнес в частности стали менее прогнозируемыми, чем были ранее, что несет для бизнеса определенные риски.



При этом, по данным ФАО ООН, среднее потребление мяса на душу населения в мире составляет 29,3 кг в год (в США и ЕС — 90-120 кг, в странах Латинской Америки — 80-100 кг, Азии — 30-70 кг, в странах Африки — менее 20 кг), и показатель устойчиво растет: в 2010-м он составлял 26 кг. Об этом говорил руководитель Центра агроаналитки Минсельхоза Дмитрий Авельцов в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». «С одной стороны, растет население, с другой стороны — увеличивается удельное потребление мяса на человека. Из чего мы делаем вывод, что общемировой тренд — это все-таки устойчивый рост потребления мяса, то есть спрос будет расти», — отмечал Авельцов. Глобальное повышение спроса формируется за счет стран с текущим низким потреблением, добавил он.



Сейчас, говорил Авельцов, курица является основным драйвером и самым стабильным фактором роста потребления мяса в мире. Так, по данным ФАО ООН, с 2010-го по 2024-й потребление этого вида мяса прибавляло в среднем по 2,7% в год. Ежегодный рост по свинине за этот период — порядка 1%, по говядине — также 1%, но ее потребление стагнирует в развитых странах из-за дороговизны, в том числе относительно мяса птицы, экологических вопросов и др. По прогнозу Минсельхоза США, в 2026 году рынок свинины стабилизируется: производство — плюс 0,6%, экспорт — плюс 0,5%. Мясо птицы — основной драйвер роста — плюс 2,5% и 3,5% соответственно, КРС — минус 1,1% и 0,8%. Дефицит поддержит цены на этот вид мяса, отметил эксперт.



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