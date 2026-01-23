Потребление мяса в России будет колебаться

Мясная отрасль в этом году может столкнуться с ростом производства и снижением спроса Е. Разумный / Ведомости

Потребление мяса в России достигло исторического максимума — порядка 82 кг на человека в год, но маловероятно, что этот показатель будет сохранен — скорее всего, он будет колебаться как в большую, так и в меньшую сторону. Такое мнение высказал независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян в ходе «Форума мясных аналитиков 2.0», который прошел в рамках Международной выставки Agravia 2026. Это одна из причин, почему мясная отрасль в целом и бизнес в частности стали менее прогнозируемыми, чем были ранее, и это один из рисков для производителей всех видов мяса. Еще один риск — эпизоотический. Также среди возможных угроз Мамиконян отметил стоимость кредитов.



Птицеводство, по мнению гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, в перспективе ближайших нескольких лет будет бороться с двумя основными вызовами — перенасыщение рынка за счет внутреннего производства и импорта. Индейководство также по-прежнему зависит от импорта инкубационного яйца, который в прошлом году снизился из-за сложной эпизоотической ситуации в мире, а в 2026-м не позволит нарастить производство в соответствии с планами, сообщил руководитель Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. Также он отмечает коррекцию внутреннего спроса.



Бизнесу стоит развивать экспорт, несмотря на то что это требует усилий и инвестиций. Однако среди рисков для производителей мяса отмечается растущее производство в Китае при нерастущем спросе и снижающейся численности населении — республика, вероятно, будет конкурировать с Россией на экспортных рынках. При этом многие страны, наблюдая за санкциями, «тарифными войнами» и т. д. теперь ставят перед собой новый вопрос самообеспеченности.



Растущее предложение ощущается и в свиноводстве, отметил в ходе дискуссии гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Однако, по его мнению, прирост производства этого года (порядка 1-3%) позволит покрыть возможные всплески внутреннего и/или внешнего спроса. Впрочем, отметил эксперт, примерно со второй половины 2025 года фиксируется некоторое снижение спроса в России и изменение потребительского поведения в целом.



При этом производство говядины кардинально отличается от других мясных направлений — в перспективе ближайших 20 лет Россия не сможет прийти к развитому и зрелому рынку этого вида мяса из-за дефицита инвестиций и специалистов, сказал в ходе форума гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Так, только для закрытия внутренних потребностей поголовье скота должно вырасти на 4 млн животных, добавил эксперт. При этом во всем мире производство говядины сокращается, в то время как спрос — увеличивается. В связи с этим, по его мнению, в ближайшие десятилетия говядина будет дефицитным продуктом. Костюк также обратил внимание на то, что в России средний класс с растущими доходами также начал проявлять интерес к специализированной говядине — мясу для стейков и жарки.



Впрочем, кризисы в отрасли случались не единожды — это цикличный процесс, отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В результате трудностей предыдущих лет неэффективные игроки уходили с рынка и заменялись более эффективными, трудоспособными и целеустремленными компаниями. Однако, продолжил он, вопрос поддержки потребительского спроса действительно стоит, и есть надежда на государственную политику в области помощи малообеспеченным слоям населения. Ведущий отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов также считает, что адресная поддержка нуждающихся могла бы способствовать повышению спроса.



