Оптовые цены на курицу снижаются вторую неделю подряд

Вероятно, пик цен в этом году пройден Ю. Эйвазова / Ведомости

Оптовая стоимость бройлера с 27 июля по 2 августа снизилась на 3% по сравнению с предыдущей неделей и составила 222 руб./кг. Снижение цены длится уже две недели, до этого мясо дорожало: пик пришелся на 13-19 июля и составил 237 руб./кг (ваше нынешнего значения на 6,3%), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, подготовленные аналитиками и участниками отраслевых союзов. Источник издания на аграрном рынке говорит, что сейчас идет коррекция цены, вызванная в том числе ростом предложения небольших тушек весом до 1,5 кг при оптимальном убойном весе 2-2,4 кг, что может объясняться желанием сократить затраты на корма.



Кроме того, привести к снижению цен на бройлера могла переориентация переработчиков на более дешевую свинину после подорожания курицы. Сейчас наиболее востребованная для выпуска мясопродукции позиция — куриный фарш механической обвалки — дешевеет. За неделю позиция потеряла 5%, достигнув 76 руб./кг. Летний рост цен на бройлера изначально объяснялся в первую очередь сокращением предложения. Выпуск сельхозпредприятиями птицы на убой в июне сократился на 5,8% год к году, до 526,8 тыс. т, следует из данных Росстата.



Консультант практики оценки бизнеса и активов Neo Елизавета Варова сообщила «Коммерсанту», что волатильность в стоимости курицы усиливается: в 2025 году показатель составлял 1,74% (рассчитывается по формуле, учитывающей отклонение цены от средних темпов), в 2026 году — 2,12%. Для куриного окорочка волатильность увеличилась с 0,58% до 1,06%. Эксперт связывает это с дисбалансом спроса и предложения. На показатель также влияют сезонные факторы. Менеджер центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук добавляет, что в первом полугодии волатильность цен могло сдерживать наличие запасов замороженной курицы. В июне они подошли к концу. При этом, по мнению эксперта, ценовые максимумы этого года на курицу уже преодолены, и далее стоимость будет снижаться.



В то же время директор по стратегии ИК «» Ярослав Кабаков говорит, что снижение оптовых цен на курицу не означает, что предложение начнет быстро расти. Напротив, указывает он, при текущей рентабельности производители скорее сосредоточатся на сохранении денежных потоков и оптимизации затрат, чем на расширении производства. «Для увеличения объемов необходима устойчивая прибыль, которой отрасли пока не хватает», — прокомментировал Кабаков «».Основное давление на маржинальность отрасли, по его словам, оказывают высокие затраты на корма, ветеринарные препараты, логистику, энергоресурсы, фонд оплаты труда и обслуживание кредитов. При этом возможности переложить рост издержек на потребителей ограничены конкуренцией и ценовой политикой торговых сетей. В результате рынок остается сбалансированным: оптовые цены корректируются после перегрева, но предпосылок для существенного увеличения предложения мяса бройлера в ближайшей перспективе пока не просматривается.Ранее «» писал, что рентабельность птицеводства остается крайне низкой. Это не стимулирует производителей наращивать объемы, а значит, на рынке не будет расти и предложение. В результате курица может снова начать дорожать. Ранее «» писал, что по итогам первого полугодия средняя рентабельность производителей мяса птицы снизилась до 6-7% с 8-9% годом ранее и 10-12% в 2024 году. Это минимальный показатель за последние несколько лет, говорил «Известиям» президентАльберт Давлеев. По его словам, производители мяса птицы традиционно уделяли большое внимание повышению эффективности, однако в последние полтора года оптимизация стала фактически условием выживания бизнеса. Давление на отрасль усилили стагнация оптовых цен, удорожание кредитов и рост затрат на оплату труда. Также на финансовых показателях отразился ввоз дешевого куриного филе из Китая.

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