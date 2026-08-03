Оптовые цены на курицу снижаются вторую неделю подряд

Оптовая стоимость бройлера с 27 июля по 2 августа снизилась на 3% по сравнению с предыдущей неделей и составила 222 руб./кг. Снижение цены длится уже две недели, до этого мясо дорожало: пик пришелся на 13-19 июля и составил 237 руб./кг (ваше нынешнего значения на 6,3%), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, подготовленные аналитиками и участниками отраслевых союзов. Источник издания на аграрном рынке говорит, что сейчас идет коррекция цены, вызванная в том числе ростом предложения небольших тушек весом до 1,5 кг при оптимальном убойном весе 2-2,4 кг, что может объясняться желанием сократить затраты на корма.
Кроме того, привести к снижению цен на бройлера могла переориентация переработчиков на более дешевую свинину после подорожания курицы. Сейчас наиболее востребованная для выпуска мясопродукции позиция — куриный фарш механической обвалки — дешевеет. За неделю позиция потеряла 5%, достигнув 76 руб./кг. Летний рост цен на бройлера изначально объяснялся в первую очередь сокращением предложения. Выпуск сельхозпредприятиями птицы на убой в июне сократился на 5,8% год к году, до 526,8 тыс. т, следует из данных Росстата.
Консультант практики оценки бизнеса и активов Neo Елизавета Варова сообщила «Коммерсанту», что волатильность в стоимости курицы усиливается: в 2025 году показатель составлял 1,74% (рассчитывается по формуле, учитывающей отклонение цены от средних темпов), в 2026 году — 2,12%. Для куриного окорочка волатильность увеличилась с 0,58% до 1,06%. Эксперт связывает это с дисбалансом спроса и предложения. На показатель также влияют сезонные факторы. Менеджер центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук добавляет, что в первом полугодии волатильность цен могло сдерживать наличие запасов замороженной курицы. В июне они подошли к концу. При этом, по мнению эксперта, ценовые максимумы этого года на курицу уже преодолены, и далее стоимость будет снижаться.
Основное давление на маржинальность отрасли, по его словам, оказывают высокие затраты на корма, ветеринарные препараты, логистику, энергоресурсы, фонд оплаты труда и обслуживание кредитов. При этом возможности переложить рост издержек на потребителей ограничены конкуренцией и ценовой политикой торговых сетей. В результате рынок остается сбалансированным: оптовые цены корректируются после перегрева, но предпосылок для существенного увеличения предложения мяса бройлера в ближайшей перспективе пока не просматривается.
Ранее «Агроинвестор» писал, что рентабельность птицеводства остается крайне низкой. Это не стимулирует производителей наращивать объемы, а значит, на рынке не будет расти и предложение. В результате курица может снова начать дорожать. Ранее «Агроинвестор» писал, что по итогам первого полугодия средняя рентабельность производителей мяса птицы снизилась до 6-7% с 8-9% годом ранее и 10-12% в 2024 году. Это минимальный показатель за последние несколько лет, говорил«Известиям» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, производители мяса птицы традиционно уделяли большое внимание повышению эффективности, однако в последние полтора года оптимизация стала фактически условием выживания бизнеса. Давление на отрасль усилили стагнация оптовых цен, удорожание кредитов и рост затрат на оплату труда. Также на финансовых показателях отразился ввоз дешевого куриного филе из Китая.
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