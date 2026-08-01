Убытки в растениеводстве и животноводстве выросли по итогам января-мая

Доля прибыльных агрокомпаний снизилась до 71,5% Е. Разумный / Ведомости

Российские агрокомпании, развивающие направления растениеводства и животноводства, нарастили убыточность в январе-мае, следует из опубликованных Росстатом данных. Валовый убыток в этих направлениях совокупно вырос почти в 1,66 раза год к году, составив порядка 78 млрд руб. Значительное снижение рентабельности в ключевых секторах АПК произошло на фоне стабилизации показателей в целом по всем отраслям. Суммарно сальдо (прибыль минус убытки до налогообложения) предприятий всех отраслей в России уменьшилось только на 1 п.п. Снижение убытков продемонстрировали нефтегазовый сектор, связь, энергетика.



За первые пять месяцев текущего года сальдо в сегментах растениеводства и животноводства зафиксировано на уровне 188,8 млрд руб., что составляет лишь 68,5% от показателей аналогичного периода прошлого года. Совокупная прибыль предприятий сократилась до 266 млрд руб. (82,6% год к году). Также снизилось число финансово устойчивых предприятий: если в январе-мае прошлого года прибыльными, по оценке статистического ведомства, были 79,5% агрокомпаний, то в этом году их доля снизилась до 71,5%.



Чуть лучше сложилась ситуация в направлении рыболовства и рыбоводства. Сальдо снизилось до 71,7 млрд руб., составив 85,3% от показателей прошлого года. Однако было отмечено и заметное снижение совокупных убытков, до 64% от прошлогоднего уровня.



Рост прибыльности в АПК показали только индустрия напитков и производители продуктов питания. Так, совокупная прибыль производителей напитков увеличилась до 102,6 млрд руб. (133,8% к прошлому году), тогда как их валовые убытки сократились до 67,3% от прежнего уровня. Число рентабельных заводов выросло с 70,9% до 73,9%. Производители продуктов питания нарастили прибыль до 404,2 млрд руб. (116,3%).



В отраслевых союзах ранее в качестве главных причин снижения прибыльности в АПК называли удорожание топлива, удобрений и СЗР, а также высокую стоимость кредитов и, в ряде сегментов, падение закупочных цен на саму продукцию. Так, по прогнозам Национального союза свиноводов, рентабельность производства свинины в нынешнем году рискует упасть до нуля при 25-30% в предыдущие годы. В «Союзмолоко» обращали внимание на то, что за несколько лет стоимость кредитов для молочных ферм увеличилась в три раза, достигнув 9%.



Росстат фиксирует финансовые результаты только крупных и средних предприятий АПК. Показатели фермерских хозяйств в этом году также продемонстрировали негативную динамику, рассказала «Агроинвестору» вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Ольга Башмачникова. По ее оценке, серьезным фактором давления на рентабельность и численность КФХ в том числе стали государственные информационные системы. Информсистемы избыточно сложны в администрировании и требуют от фермеров дополнительных финансовых затрат, пояснила Башмачникова.



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