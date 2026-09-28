Продажи свинины выросли на 13% за год

Свинина показала самый выраженный рост среди мяса Pixabay

Продажи охлажденной и замороженной свинины с января по июнь увеличились на 13% относительно прошлого года. Динамика может объясняться переходом части потребителей с курицы на свинину: продажи этого мяса птицы упали на 3% относительно 2025-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NTech. Согласно исследованию, свинина показала самую выраженную динамику в мясной категории, без учета полуфабрикатов, маринадов, фаршей и т. д. На втором месте по росту продаж баранина — плюс 8% год к году.



Торговые сети также фиксируют прибавку в продажах свинины: «Ашан» отмечает рост на 5% год к году, в «Перекрестке» говорят о повышении спроса на мясо в целом в 2026 году на 11,3%. Для свинины этот рост оказался более выраженным — 14%, говядина прибавила 6%. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что свинина стала относительно доступной альтернативой для части населения. Согласно Росстату, на 21 сентября стоимость этого мяса в рознице составила 405,8 руб./кг, увеличившись за год на 1,7%, в то время как курица подорожала на 16,1%, до 266,8 руб./кг, говядина — на 14,9%, до 756,4 руб./кг.



В январе-августе сельхозорганизации произвели 3,96 млн т свинины в живом весе на убой, что на 3,3% больше, чем год назад, сообщал ранее Росстат. При этом производство птицы за этот же период снизилось на 3,3%, до 4,36 млн т. Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин говорит, что с учетом роста экспорта предложение свинины в России осталось на уровне прошлого года. Но доля мяса, поступающего в розницу, могла вырасти из-за переориентации части производителей колбас со свинины на курицу. Импорт последней в этом году значительно вырос, в основном это сырье из Китая, которое идет на переработку, поясняет эксперт. Увеличение продаж свинины может объясняться удорожанием курицы, считает Юшин.



Ранее «Агроинвестор» писал, что Национальный союз свиноводов (НСС) прогнозирует прирост производства свинины по результатам этого года не более чем на 1-2%. В 2025-м объем составил 6,29 млн т в живом весе — на 0,2% выше показателя 2024-го, отмечал руководитель НСС Юрий Ковалев. Замедление динамики говорит о естественном переходе отрасли от периода интенсивного роста в фазу зрелого рынка. При этом глава союза обращал внимание, что на фоне насыщения внутреннего рынка перспективы развития свиноводства зависят от темпов увеличения экспорта. По данным АКОРТ за август, свинина первой цены подешевела на 1,5% за месяц, а торговые сети продавали ее в среднем с отрицательной наценкой — минус 0,5% относительно закупочной стоимости.



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