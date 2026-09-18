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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Три предприятия «Мираторга» прошли аудит для поставок мяса на Филиппины

Филиппины — страна с жесткими санитарно-ветеринарным требованиями

| Агроинвестор |

По итогам года экспорт свиноводческой продукции может составить 440 тысяч тонн
По итогам года экспорт свиноводческой продукции может составить 440 тысяч тонн

Три мясоперерабатывающих предприятия «» прошли аудит и подтвердили полное соответствие производств санитарно-ветеринарным требованиям Филиппин — это страна с одними из самых строгих требований в Юго-Восточной Азии. Так, СК «Короча» (Белгородская область) — крупнейшее в России предприятие по производству свинины — прошел аудит без единого замечания. Инспекторы отметили лучшие производственные практики, в том числе поддержание производственных помещений в состоянии «нового», сообщается на сайте «».

Мясохладобойня в Курской области — самое мощное в стране предприятие по убою и переработке свиней — также подтвердила полное соответствие требованиям без замечаний. Аудиторы особо отметили высокий уровень санитарного состояния и автоматизации производства, эффективную систему обучения персонала и безупречное выполнение всех процедур. Бойня и фидлот «Брянской мясной компании» (говядина) также были признаны соответствующими всем требованиям.

В пресс-службе «» говорят, что ​результаты аудитов — лучшее подтверждение того, что российская мясная продукция соответствует самым высоким мировым стандартам качества, пищевой и биологической безопасности. «Филиппины — требовательный и перспективный рынок: первые поставки мы начали в январе 2026 года, уже отгрузили более 7 тыс. т и рассчитываем нарастить объемы к концу года», — отметили в пресс-службе компании (цитата по сайту «»).

Прохождение предприятиями «» аудита со стороны Филиппин открывает дополнительные возможности для экспорта российской свинины, считает директор агроконсалтинговой компании Константин Корнеев. «Рынок емкий, растущий: население стран Юго-Восточной Азии растет, соответственно, будет увеличиваться и потребление мясной продукции», — прокомментировал он «». При этом, отмечает Корнеев, экспорт для российской свиноводческой отрасли пока остается скорее дополнительным каналом сбыта, в первую очередь за счет реализации более маржинальных субпродуктов.

В июне гендиректор () Юрий Ковалев говорил, что по итогам 2026 года экспорт продукции свиноводства, при сохранении темпов отгрузок за первые шесть месяцев, может составить 430-440 тыс. т на более чем $1,1 млрд. В 2025-м на внешние рынки было поставлено 398,4 тыс. т на на сумму свыше $1 млрд. По словам Ковалева, Филиппины являются новой перспективной точкой роста для отгрузок. Рынок этой страны был открыт для российской свиноводческой продукции в конце прошлого года.

По словам торгового представителя России на Филиппинах Артема Цинамдзгвришвили, особые перспективы российского экспорта в страну связаны со свининой. «Это новое направление сотрудничества, поскольку ранее российская свинина на рынок Филиппин не поставлялась. Учитывая, что свинина является основным видом мяса в рационе населения страны, а объем рынка превышает 1,5 млн т в год, для российских производителей это возможность выхода на один из крупнейших рынков свинины в Юго-Восточной Азии», — цитировал Цинамдзгвришвили ТАСС.

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