Три предприятия «Мираторга» прошли аудит для поставок мяса на Филиппины

По итогам года экспорт свиноводческой продукции может составить 440 тысяч тонн «Мираторг»

Три мясоперерабатывающих предприятия «Мираторга» прошли аудит и подтвердили полное соответствие производств санитарно-ветеринарным требованиям Филиппин — это страна с одними из самых строгих требований в Юго-Восточной Азии. Так, СК «Короча» (Белгородская область) — крупнейшее в России предприятие по производству свинины — прошел аудит без единого замечания. Инспекторы отметили лучшие производственные практики, в том числе поддержание производственных помещений в состоянии «нового», сообщается на сайте «Мираторга».



Мясохладобойня в Курской области — самое мощное в стране предприятие по убою и переработке свиней — также подтвердила полное соответствие требованиям без замечаний. Аудиторы особо отметили высокий уровень санитарного состояния и автоматизации производства, эффективную систему обучения персонала и безупречное выполнение всех процедур. Бойня и фидлот «Брянской мясной компании» (говядина) также были признаны соответствующими всем требованиям.



В пресс-службе «Мираторга» говорят, что ​результаты аудитов — лучшее подтверждение того, что российская мясная продукция соответствует самым высоким мировым стандартам качества, пищевой и биологической безопасности. «Филиппины — требовательный и перспективный рынок: первые поставки мы начали в январе 2026 года, уже отгрузили более 7 тыс. т и рассчитываем нарастить объемы к концу года», — отметили в пресс-службе компании (цитата по сайту «Мираторга»).



Прохождение предприятиями «Мираторга» аудита со стороны Филиппин открывает дополнительные возможности для экспорта российской свинины, считает директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Рынок емкий, растущий: население стран Юго-Восточной Азии растет, соответственно, будет увеличиваться и потребление мясной продукции», — прокомментировал он «Агроинвестору». При этом, отмечает Корнеев, экспорт для российской свиноводческой отрасли пока остается скорее дополнительным каналом сбыта, в первую очередь за счет реализации более маржинальных субпродуктов.



В июне гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев говорил, что по итогам 2026 года экспорт продукции свиноводства, при сохранении темпов отгрузок за первые шесть месяцев, может составить 430-440 тыс. т на более чем $1,1 млрд. В 2025-м на внешние рынки было поставлено 398,4 тыс. т на на сумму свыше $1 млрд. По словам Ковалева, Филиппины являются новой перспективной точкой роста для отгрузок. Рынок этой страны был открыт для российской свиноводческой продукции в конце прошлого года.



По словам торгового представителя России на Филиппинах Артема Цинамдзгвришвили, особые перспективы российского экспорта в страну связаны со свининой. «Это новое направление сотрудничества, поскольку ранее российская свинина на рынок Филиппин не поставлялась. Учитывая, что свинина является основным видом мяса в рационе населения страны, а объем рынка превышает 1,5 млн т в год, для российских производителей это возможность выхода на один из крупнейших рынков свинины в Юго-Восточной Азии», — цитировал Цинамдзгвришвили ТАСС.



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