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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Основной прирост производства подсолнечника в этом году обеспечит Юг

В 2025 на Юге было снижение урожайности из-за засухи

| Агроинвестор |

Урожай подсолнечника в России может увеличиться более чем на 9%
Урожай подсолнечника в России может увеличиться более чем на 9%

По прогнозам аналитического центра , урожай подсолнечника в этом году может составить около 19,2 млн т, в 2025-м было собрано 17,5 млн т без учета новых территорий. Согласно сообщению компании, увеличение валового сбора ожидается в 29 регионах, а основной рост будет на юге России, где урожайность восстанавливается после засушливого 2025-го. Так, согласно оценкам , в Ростовской области урожайность может составить 19 ц/га против 10,8 ц/га годом ранее (прирост сбора на 0,8 млн т), в Краснодарском крае — 26,1 ц/га и 15,7 ц/га (плюс 0,42 млн т). Заметный рост также ожидается в Липецкой, Курской, Челябинской, Курганской и Омской областях, Татарстане и Крыму.

Сейчас убрано около 50% площадей под подсолнечником. На начальном этапе уборки урожайность обычно выше итоговой, поэтому по мере продвижения работ оценка валового сбора может измениться.

В то же время Поволжье и Алтай показывают сдержанный результат. В ряде крупных регионов валовой сбор подсолнечника может оказаться ниже прошлогоднего уровня. Прогноз по Саратовской области — уменьшение примерно на 0,3-0,5 млн т, в Самарской области — на 0,24 млн т, в Алтайском крае — на 0,22 млн т. «В Самарской и Ульяновской областях на урожайность влияет совка, на Алтае — засуха. В Саратовской области сказываются высокая база прошлого года и слабые первые намолоты на Левобережье», — говорится в сообщении аналитического центра . При этом уборка в этих регионах завершена только на 35-40%, поэтому текущие оценки могут быть скорректированы по мере продвижения уборочной кампании. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях урожайность подсолнечника превышает прошлогодние показатели в 1,5-3,5 раза. Совокупный валовой сбор в этих регионах может составить около 1,3 млн т.

() оценивает урожай подсолнечника в этом году в 19,1 млн т (без учета новых регионов). «Но из-за позднего сева идет еще и поздняя уборка. Плюс, есть вопросы с размещением урожая — это тоже влияет», — сказал «» гендиректор Дмитрий Рылько. Впрочем, в первую очередь на задержку в уборочной кампании влияет поздний сев и относительно поздние сроки вегетации, добавил он.

Ранее «Агроэксперт» со ссылкой на Масложировой союз писал, что отставание в темпах уборки подсолнечника относительно прошлого года составляет две недели. По прогнозу отраслевого объединения, урожай «семечки» в этом году составит около 20,1 млн т (с учетом новых регионов). Компания ранее оценивала урожай в 19,7 млн т. По прогнозу аналитической компании «», урожай подсолнечника в этом году составит 19,5 млн т без учета новых регионов, сбор в присоединенных территориях — 1,5 млн т. Об этом гендиректор компании Владимир Петриченко сказал в ходе конференции «: PRO растениеводство». «Это большой урожай, рекордный», — отмечал Петриченко.

в октябрьском отчете оставил без изменений прогноз валового сбора подсолнечника в России — 21 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Оценка урожая в 2025-м — 17,4 млн т. Среднюю урожайность аналитики ведомства оценивают в 17,8 ц/га против 16,7 ц/га в прошлом году. Посевы агрокультуры увеличились с 10,5 млн га до 11,8 млн га.

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