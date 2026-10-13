По итогам года страховщики могут выплатить аграриям не менее 8,5 млрд рублей

С начала года страховые выплаты уже превысили 7,4 млрд рублей Е. Разумный / Ведомости

Страховые возмещения российским аграриям за утрату сельхозкультур и животных по итогам 2026 года достигнут не менее 8,5 млрд руб. Такой прогноз озвучил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на панельной сессии по агрострахованию в рамках выставки «Золотая осень». По данным НСА, с начала года страховые выплаты аграриям уже превысили 7,4 млрд руб., из них 5,9 млрд руб. — по договорам с господдержкой.



Самое большое в этом году возмещение — 874 млн руб. — получило хозяйство в Ростовской области за гибель подсолнечника. Значительные выплаты поступили и животноводам: 763 млн руб. перечислили агропредприятию в Новосибирской области в связи с заразной болезнью КРС, 599 млн руб. — в Московской области. За 2024-2026 годы общий объем компенсаций от страховщиков НСА превысил 27,5 млрд руб., в том числе 21,2 млрд руб. — по договорам с господдержкой.



В этот период в ряде регионов перечисления по субсидируемым договорам существенно превысили собранные премии, отмечает союз. Так, в Ростовской области соотношение составило 3,2 раза — регион пострадал от засухи и заморозков, сумма выплат достигла 6,1 млрд руб. В Смоленской области выплаты превысили премии в восемь раз (632 млн руб.) из-за заразных болезней скота, в Волгоградской области — в 1,5 раза, в Краснодарском крае — в 1,4 раза. Несмотря на значительный уровень выплат в предыдущие годы, страховщики НСА продолжают работать в этих регионах, подчеркнул Биждов.



Между тем, правительство сообщило, что распространило программу господдержки агрострахования на сельхозпроизводителей в новых регионах. С 2027 года аграрии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут получать субсидии на оплату части страховой премии по договорам агрострахования. Такая поддержка государства позволит снизить финансовые потери местных производителей, связанные в том числе с неблагоприятными погодными условиями и стихийными бедствиями, говорится в сообщении кабмина.



При этом Минсельхоз со следующего года намерен сократить увязку агрострахования с другими направлениями господдержки АПК. Механизм уже стал достаточно востребованным среди аграриев и не требует прежнего объема дополнительных стимулов, рассказала «Агроэксперту» первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, в некоторых регионах спрос аграриев на страхование с господдержкой уже превышает имеющиеся возможности финансирования. Интерес аграриев к страхованию растет в том числе на фоне участившихся неблагоприятных погодных явлений. По состоянию на 1 октября страхованием с господдержкой было охвачено около 13,8% посевных площадей. «Мы надеемся, что по итогам года также выйдем на уровень прошлого года. В прошлом году было застраховано 18% посевов», — добавила Фастова.



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