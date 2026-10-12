Экспорт продукции АПК вырос более чем на 20%

Темпы роста экспорта начали замедляться ztkt.ru

В январе-августе экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) из России составил $26,8 млрд, что на 20,1% больше, чем за первые восемь месяцев 2025-го. Импорт вырос на 4,8%, до $29,1 млрд с $27,8 млрд годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В 2025 году экспорт продукции АПК составил $40,9 млрд, что на 4,1% ниже, чем в 2024-м. Импорт увеличился на 15%, с $37,7 млрд до $43,4 млрд.



Накануне в ходе пленарного заседания выставки «Золотая осень — 2026» премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Россия, по данным на конец сентября, увеличила экспорт продукции АПК более чем на 15%. В рамках панельной дискуссии «Аграрный экспорт регионов России» замминистра сельского хозяйства Максим Боровой говорил, что ситуация в Азово-Черноморском бассейне внесла корректировки в экспортные потоки, однако экспортеры не должны останавливать свою работу. Для этого логистические маршруты были переориентированы, а президент и правительство приняли комплекс мер для поддержки аграриев и увеличения перевозок по железной дороге, растут объемы отгрузок через порты Каспия и Балтики. Перспективными направлениями также являются порты Дальнего Востока и Северного морского пути. Одновременно прорабатываются и новые маршруты.



Руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в ходе дискуссии сообщал, что в этом году 53 региона увеличили объем поставок продукции верхнего и среднего переделов. В абсолютных значениях наибольший рост произошел в Тамбовской, Калининградской, Курской, Воронежской и Саратовской областях. По словам Ильюшина, ключевые продукты российского аграрного экспорта — зерно, масложировая продукция, рыба и морепродукты, мясо, молочная продукция, кондитерские изделия и другая готовая продукция с добавленной стоимостью.



Помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев также поделился данными о работе по открытию новых рынков. Ведомство активно расширяет географию экспортного присутствия растениеводческой и животноводческой продукции. Так, отечественная продукция животноводства может поставляться на рынки уже более 120 стран, в том числе в 2026 году доступ был открыт в 14 стран по 32 видам продукции. «Чем больше выбор стран, тем проще компаниям подстроиться и перестроиться под текущие реалии: логистику, цены, новые требования», — говорил Даушев (цитата по сайту «Агроэкспорта»).



В сентябре «Агроинвестор» писал, что отгрузки продукции АПК из России в январе-июле выросли на 24,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $25,7 млрд (за семь месяцев 2025-го — $20,6 млрд). При этом импорт увеличился на 5,1%, до 25,7млрд(24,4 млрд). Тогда независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорил, что июль был неплохим месяцем для отгрузок зерновых и растительных масел, а значительное падение поставок началось в августе и продолжается сейчас. «Тот факт, что импорт растет — это весьма неприятно. Хотя в июле ввоз стимулировал и крепкий рубль <...>. Импорт повышается достаточно динамично, а это значит, что-то с импортозамещением продовольствия у нас не получается», — комментировал Корбут «Агроинвестору».



Рост экспорта АПК на 24,9% до $25,7 млрд выглядит сильным результатом, но сохранять такие темпы будет сложно, отмечал директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. По его мнению, основным ограничением становятся не объемы производства, а логистика, расчеты, страхование и доступ к экспортной инфраструктуре. «Рост стоимости перевозок и сложности с маршрутами будут сдерживать дальнейшее расширение поставок», — полагает Кабаков.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

