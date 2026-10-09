Экспорт молочной продукции к 2030 году может достигнуть $1 млрд

Сейчас экспорт составляет $500-600 млн ежегодно М. Стулов / Ведомости

Экспорт молочной продукции может вырасти до $1 млрд при условии наращивания сырьевой базы. Сейчас отгрузки в стоимостном выражении составляют $500-600 ежегодно, рассказал гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов в ходе круглого стола «Обеспечение устойчивого развития животноводства в Российской Федерации» на выставке «Золотая осень — 2026». По его мнению, именно наличие сырьевой базы — ключевой вызов для отрасли в перспективе пяти-семи лет.



Молочное животноводство и молочная отрасль в целом показывают динамичный темп развития: средние темпы прироста производства товарного молока ежегодно составляют порядка 3%, и за этот период уровень самообеспеченности молоком увеличился на 10%, до 85%. «При сохранении динамики есть очень неплохая возможность для дальнейшего роста», — уверен Белов. Отрасль также сохраняет экспортный потенциал: каждый 25-й литр молока, который производится в России, идет на внешние рынки.



В ходе своего доклада Белов также сообщил, что молочное животноводство остается инвестиционно привлекательным, поскольку мировая торговля молочными продуктами — это категория №1 по росту среди продовольственных товаров. По его словам, в среднем в год динамика глобальной торговли в ближайшие 10 лет будет составлять плюс 2% — это сопоставимо с годовым объемом производства молока в России. При этом у нашей страны есть критически важные преимущества для наращивания производства: земля и вода.



Потенциал роста производства Белов объясняет увеличением внутреннего спроса на молочную продукцию. Так, последние 10 лет он прибавляет примерно по 3% ежегодно: активно замещается импорт, поскольку показатель Доктрины продовольственной безопасности пока не достигнут и составляет 85% при плановых 90%. Также росту спроса способствует популяризация готовой еды, напитков. «Каждый третий литр из 5 млн т питьевого молока, которые мы в год потребляем в России, мы потребляем в кофе <...> — это серьезный драйвер», — считает Белов. Кроме того, стимулируют рост спроса развитие кондитерской отрасли, экспорт, снижение производства в ЛПХ, а также «обеление» рынка и замещение фальсификата молочной продукции.



По мнению Белова, выполнение Доктрины продовольственной безопасности, наращивание экспорта — это результат трех факторов: инициативы предпринимателей и людей, работающих в сельском хозяйстве, господдержки и доступности технологий. Так, продуктивность молочных коров значительно выросла, но, уверен он, нужно двигаться дальше, но это уже вопрос дальнейшей работы с уже имеющейся лучшей генетикой. «В каком-то смысле, мне кажется, это тонкие настройки. То есть базовые вещи мы сделали, результат есть», — уверен Белов.



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