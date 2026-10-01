Финансирование госпрограммы развития АПК в 2027 году планируется сократить

Д. Абрамов / Ведомости

В следующем году на финансирование госпрограммы развития АПК из федерального бюджета планируется направить более 261,4 млрд руб., всего на это направление может быть выделено более 424,6 млрд руб., включая региональные бюджеты и внебюджетные источники. В 2028-м, по плану, финансирование составит 304,5 млрд руб. и 465,3 млрд руб. соответственно, в 2029-м — 306 млрд руб. и 470,9 млрд руб., следует из сопроводительных документов к законопроекту «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». В 2026 году финансирование превышало 402,17 млрд руб. из федерального бюджета и 479 млрд руб. в целом (согласно бюджетной росписи на 1 сентября).



На федеральный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» планируется выделить более 157 млрд руб., в том числе 44 млрд руб. — из федерального бюджета. Далее по объему планируемых средств идет федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» — более 117 млрд руб. и 116 млрд руб. соответственно. Замыкает тройку направление «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств» — 34,8 млрд руб. и 122 млн руб.



На возмещение банкам и «ВЭБ.РФ» недополученных доходов по льготным кредитам в рамках федерального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» предусмотрено 113,93 млрд руб. в 2027 году. Это на 24,1% меньше показателя бюджетной росписи 2026 года — 150,08 млрд руб., сравнил журнал Поле.рф. В 2028—2029 годах на это направление заложено по 125,27 млрд руб.



Дополнительно на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам предлагается направить 2,7 млрд руб. в 2027 году, 1,67 млрд руб. — в 2028-м и 922,2 млн руб. в 2029-м. Субсидии на поддержку приоритетных направлений АПК в 2027 году составят 14,28 млрд руб. против 35,28 млрд руб. по росписи текущего года. В следующие два года предусмотрено по 20,66 млрд руб.



На компенсацию недополученных доходов «Росагролизинга» по договорам льготного лизинга в 2027 году заложено 8,21 млрд руб. — на 45,4% ниже показателя 2026 года. В 2028—2029 годах финансирование составит по 8,54 млрд руб. Поддержка малого агробизнеса запланирована в размере около 6,4 млрд руб. ежегодно. На стимулирование производства картофеля и овощей из федерального бюджета предлагается направлять по 2,5 млрд руб. в год, на развитие виноградарства и виноделия — по 2,9 млрд руб.



Финансирование федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в 2027 году предусмотрено в объеме 31,3 млрд руб. против 50,6 млрд руб. в 2026-м. На 2028 год предусмотрено 56,8 млрд руб., на 2029 — 57,4 млрд руб.

Большая часть средств пойдет на субсидирование льготного кредитования в рамках экспортных программ АПК. Так, на 2027 год предусмотрено 17,3 млрд руб. против 15,8 млрд руб. в этом году, в 2028 году — 41,7 млрд руб., в 2029-м — свыше 43 млрд руб.



Поступления в федеральный бюджет от экспортных пошлин на зерно в 2027 году запланированы на уровне 60,3 млрд руб., говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Планы сборов на 2028 год — около 58,6 млрд руб., на 2029-й — 90,1 млрд руб. Предполагается, что в этом году экспортные пошлины на зерно пополнят бюджет примерно на 12 млрд руб. вместо ранее предусмотренных 135,8 млрд руб. Экспортные пошлины на масло и масличные культуры в 2027 году могут принести в бюджет почти 30 млрд руб., в 2028 и в 2029 — примерно по 18 млрд руб.



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