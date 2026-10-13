Правительство обновило Стратегию развития АПК

Правительство рассчитывает на рост самообеспеченности рядом товаров Д. Абрамов / Ведомости

Целевые показатели Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 были обновлены. Соответствующее постановление правительства содержит базовый и консервативный сценарии. При этом в прошлой версии документа производство продукции АПК сравнивалось с 2020 годом, сейчас — с 2021-м. Экспорт теперь оценивается в номинальных ценах, ранее — в сопоставимых.



Согласно обновленной Стратегии развития, к 2030 году индекс производства продукции АПК должен составить 125% относительно 2021-го по базовому сценарию и 113,5% — в консервативном. В предыдущей версии базовый ориентир составлял 116,1% к уровню 2020 года, целевой — 129,7%. Новый ориентир по экспорту — $55,2 млрд. Ранее базовый показатель составлял $41 млрд, целевой — $47,1 млрд, однако эти суммы были рассчитаны в сопоставимых ценах.



По производству пищевых продуктов показатель уменьшен до 120,6% против прежних 126,9% по базовому и 141,4% по целевому сценарию. Одновременно прогноз производства напитков был увеличен до 160,2% по базовому и 147,5% согласно консервативному. В прошлой версии документа показатели были на уровне 129,3% и 140,8% соответственно. Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства к 2030 году должна достичь 6,92 трлн руб. и 6,642 трлн руб. Ранее предполагалось 6,55 трлн руб. и 4,89 трлн руб.



Также, согласно документу, целевой уровень самообеспечения молоком и молочной продукцией увеличен с 85% до 88% в пересчете на молоко, фруктами и ягодами — с 43,2% до 50%. Ориентиры по зерну (95%), сахару (90%), растительному маслу (90%), мясу (85%) и рыбе (85%) не изменились. Самообеспеченность картофелем должна достичь 95%, овощами и бахчевыми культурами — 90%. При этом производство товарной аквакультуры в 2030 году прогнозируется в объеме 446 тыс. т и 426 тыс. т по базовому и консервативному сценариям соответственно.



В Стратегию также были включены новые показатели. К 2030 году производительность труда в сельском хозяйстве должна вырасти на 12,6% к уровню 2023 года, а уровень технологической независимости в сфере продовольственной безопасности — достичь 66,7%. Доля семян основных сельхозкультур отечественной селекции должна составить 75%, обеспеченность животноводства российскими ветеринарными препаратами — 70%, отечественными вакцинами — 61%. Уровень кадровой обеспеченности предприятий АПК планируется повысить до 95%.



Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что экспорт продукции АПК в $55,2 млрд к 2030 году достижим, но зависит от мировых цен, урожайности и логистики. «Гораздо сложнее обеспечить рост производства на фоне сокращения инвестиционных ориентиров: дорогие кредиты, повышение себестоимости и зависимость от импортных технологий тормозят модернизацию», — прокомментировал он «Агроинвестору». По мнению Кабакова, номинальный рост добавленной стоимости также не гарантирует реального развития, поскольку значительную часть прироста может «съесть» инфляция. Главный риск стратегии в том, что государство рассчитывает на расширение производства и экспорта без сопоставимого увеличения инвестиций. Без обновления техники и повышения производительности эти цели рискуют остаться на бумаге, считает эксперт.



Что касается повышения уровня самообеспеченности молоком, то, по словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, в базовом сценарии такой показатель вполне достижим. «Важным вопросом является сохранение доступности инвестиционных кредитов для реализации новых инвестиционных проектов, прежде всего в части молочного животноводства. При условии сохранения инвестиционной активности в отрасли на уровне предыдущих лет возможно достичь уровня в 88% самообеспеченности», — прокомментировал Белов «Агроинвестору».



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