Инфляция в России замедлилась

По прогнозам Центрального банка, годовая инфляция ожидается на уровне 6-7% Е. Разумный / Ведомости

По оценкам Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 12 октября составила 7,22%. За неделю с 6 по 12 октября она составила 0,11%, при этом цены на продовольственные товары выросли на 0,21%, в том числе на плодоовощную продукцию на 0,03%. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,1%, в секторе услуг — плюс 0,02%, говорится в материалах ведомства. С 29 сентября по 5 октября инфляция была на уровне 0,96%.



Согласно материалам Росстата, с начала октября индекс потребительских цен вырос на 1,01%, с начала года — на 6,1%. Наиболее подорожавшими продовольственными товарами в октябре стали томаты — плюс 7,41%, яйца — плюс 3,92%, овощные консервы для детского питания — плюс 1,63%. С конца декабря 2025 года активнее всего дорожают сахар — прирост на 23,2%, столовая свекла — плюс 16,17% и морковь — 15,32%.



Эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что сезонный период дефляции в России завершился. Обычно этот процесс объясняется ростом производства сельхозпродукции в период активного сбора урожая. «Но сейчас уже октябрь, и к нам скоро начнет поступать импорт из Узбекистана, Египта и др., который будет давать инфляционный фон на фрукты и овощи <...>. Главное, чтобы эти закупки шли по разумным ценам», — добавляет Остапкович.



В базовом сценарии Центробанка с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2026-м ожидается на уровне 6-7%. Остапкович говорит, что оснований сомневаться в этом прогнозе нет. «Но это макроэкономическая инфляция, которая не имеет никакого отношения к росту или снижению цен на отдельные товары <...>, поскольку это инфляция продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. Сейчас идет повышение тарифов ЖКХ, РЖД <...>, что также создает инфляционный фон», — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору».



Накануне Центробанк выпустил новый аналитический бюллетень, в котором отметил, что годовая инфляция после повышения тарифов ЖКХ превысила 7%, а для достижения прежнего прогноза в 6-7% потребуется заметное замедление роста цен. Также 14 октября был опубликован макроэкономический опрос аналитиков, проведенный ЦБ. Консенсус-прогноз по инфляции опрошенных аналитиков — 7,1%.



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