Экспорт пшеницы в октябре может снизиться на 54%

В первую декаду октября отгрузки зерна через портовую инфраструктуру оказались 5,3 раза меньше прошлогодних С. Портер

Россия в октябре может экспортировать около 2,5 млн т пшеницы — на 54% меньше, чем годом ранее, когда поставки составили 5,4 млн т. По сравнению с сентябрем отгрузки снизятся примерно на 4%, следует из отчета аналитического центра «СовЭкон», на который ссылается «Агроэксперт». В июле — октябре экспорт российской пшеницы может составить 7,9 млн т — на 53% меньше прошлогодних 16,9 млн т и более чем вдвое ниже среднего показателя для этого периода за пять лет — 17,6 млн т.



Такая динамика связана с продолжающимся ограничением судоходства в Черном море. По данным «СовЭкона», российские черноморские порты не отгружали пшеницу с конца сентября, и возобновление поставок в ближайшее время маловероятно.



В сентябре через российские порты Балтийского моря могло быть вывезено около 1,2 млн т пшеницы, еще 400 тыс. т — через Литву и Латвию, но риски сохраняются и здесь. Латвия, Литва и Эстония обратились к Еврокомиссии с предложением запретить транзит российского зерна через Евросоюз. Латвия пока не стала вводить полный запрет, но с 13 октября повысила тарифы на железнодорожный транзит примерно на 25%.



В первую декаду октября отгрузки зерна из России через портовую инфраструктуру составили 436 тыс. т, что в 5,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,3 млн т), пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза. В том числе поставки пшеницы снизились в 4,7 раза, до 427,4 тыс. т против 2 млн т годом ранее. Ячменя было отправлено 5,5 тыс. т против 233,5 тыс. т, кукурузы — 2,7 тыс. т против 51 тыс. т.



Перевалка зерновых и зернобобовых культур шла через семь портов, в прошлом сезоне их было 35. Основной объем — 159,6 тыс. т — отправлен через Усть-Лугу, через Высоцк — 137 тыс. т, через Санкт-Петербург — 122,8 тыс. т. Кроме того, из Махачкалы отгружено 12,3 тыс. т, из Астрахани — 11 тыс. т, из Владивостока — 5 тыс. т. Пшеницу поставляли на экспорт 10 компаний, в первой декаде октября 2025 года их было 35.



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