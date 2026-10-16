Международный совет по зерну снова понизил прогноз экспорта зерна из России

Отправители аграрных грузов столкнулись с проблемами при организации железнодорожных перевозок «Деметра-Холдинг»

Международный совет по зерну (МСЗ) понизил прогноз экспорта зерна из России в сезоне-2026/27 на 2 млн т, до 46 млн т. В том числе поставки пшеницы могут составить 39,4 млн т, тогда как предыдущая оценка была на уровне 41,5 млн т. Объем вывоза в прошлом сельхозгоду аналитики оценивают в 55,7 млн т и 47,9 млн т соответственно. Оценка конечных запасов зерна по сравнению с сентябрем повышена на 2,5 млн т, до 23,7 млн т, пшеницы — на 2,1 млн т, до 18,5 млн т. Урожай зерновых оценивается в 129 млн т (без Крыма и новых регионов), включая 88,4 млн т пшеницы, это прогнозы МСЗ не корректировал.



Экспорт зерна из России снизился из-за ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне. По данным Российского зернового союза, за первую декаду октября отгрузки зерна через портовую инфраструктуру составили 436 тыс. т, что в 5,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,3 млн т). По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», в октябре поставки пшеницы могут составить около 2,5 млн т — на 54% меньше, чем годом ранее (5,4 млн т). Российские черноморские порты не отгружали пшеницу с конца сентября, и возобновление поставок в ближайшее время маловероятно, считают аналитики.



Аналитический центр «Русагротранса» оценивает возможный экспорт пшеницы в октябре на уровне 3 млн т, около 65% отгрузок придется на порты Балтики, пишет «Интерфакс». Аналитики также уточнили данные по объему вывоза в сентябре, повысив свою прежнюю оценку в 2,7 млн т до 2,9 млн т. Основными покупателями российского зерна в июле-сентябре этого года стали Египет, Азербайджан, Казахстан, Нигерия, Кения и Бангладеш.



При этом, как пишет «Коммерсантъ», отправители аграрных грузов столкнулись с проблемами при организации железнодорожных перевозок из Сибири, Краснодарского края и Ростовской области в направлении Восточного полигона и терминалов Балтийского бассейна. Сложности связаны с отказом и ограничениями в согласовании заявок ГУ-12 (требуется при перевалке грузов с водного транспорта на железнодорожный), отменой существовавших договоренностей, подачей вагонов и контейнерных поездов, простоем подвижного состава.



В Минсельхозе изданию сообщили, что правительство принимает меры для обеспечения стабильного экспорта зерна. Для поддержки аграриев действует субсидирование железнодорожного тарифа на перевозку зерновых грузов, их приоритетность также способствует ускорению перевозок. РЖД также реализует меры по увеличению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обслуживающей портовые терминалы, отметили в агроведомстве. Сами железнодорожники призвали не сгущать краски. Перестройка логистики таких масштабов — это хоть и сложная, но выполнимая задача, с которой уже неоднократно успешно справлялись российские транспортники, прокомментировали «Коммерсанту» в РЖД. Главная задача — действовать совместно и скоординированно, уверены в компании.



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