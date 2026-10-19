Российские мукомолы прогнозируют рост экспорта на фоне логистического кризиса в Причерноморье

В сезоне-2026/27 экспорт мукомольной продукции может достигнуть рекордных 1,5 млн тонн flickr.com

Приостановка вывоза зерновых из портов Азовского и Черного морей создает возможности для российских мукомолов. Россия может потеснить ключевых экспортеров муки — Турцию и Египет, испытывающих сложности из-за отсутствия дешевого российского сырья. Российские компании должны воспользоваться ситуацией и занять новые ниши, сказал на съезде мукомольных и крупяных предприятий основатель холдинга «Агрополис Сабурово» Александр Поляков. По его оценке, в сезоне-2026/27 экспорт мукомольной продукции может достигнуть рекордных 1,5 млн т.



Несмотря на то, что логистический кризис в южных российских портах ограничивает объемы экспорта, именно он может способствовать усилению позиций отечественных производителей на рынках Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока, считает Поляков. По его мнению, инфраструктурные проблемы в Черноморском бассейне оказали шоковое воздействие на рынок, спровоцировав передел мировых потоков зерновых и продуктов их переработки. По замечанию основателя «Агрополиса Сабурово», ключевые конкуренты России — Турция и Египет — теряют ценовое преимущество из-за отсутствия поставок российского зерна. При этом положение турецких переработчиков усложняется курсом лиры, а на общую конъюнктуру мирового рынка также влияет неурожай зерновых в Казахстане. «К сентябрю 2026 года российский экспорт перестал быть нишевым. Это редкий момент, когда можно занять лидирующие позиции», — пояснил он.



Перспективы наращивания экспортного потенциала отрасли положительно оценивают и в федеральном Минсельхозе. Как сообщил президент Российского союза предприятий мукомольной и крупяной промышленности Игорь Свириденко, в аграрном ведомстве обозначили новый целевой ориентир экспорта мукомольной продукции на уровне 2 млн т в год. Оптимизм во многом обусловлен увеличением отгрузок российской продукции в Китай. По данным Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР), в сезоне-2025/26 Китай занял первое место по объемам импорта из России, увеличив закупки до 121 тыс. т против 71 тыс. т годом ранее. В числе ведущих покупателей российской муки также Туркмения, импортировавшая 104 тыс. т, Афганистан и Ирак.



В завершившемся сезоне-2025/26 Россия экспортировала, по оценке ИКАР, только 500 тыс. т мукомольной продукции. В Союзе мукомольных и крупяных предприятий ожидают, что по итогам текущего календарного года экспорт сохранится на уровне прошлого года, когда российские заводы вывезли 529 тыс. т продукции.



По словам Полякова, в 2026 календарном году «Агрополис Сабурово» рассчитывает поставить на внешние рынки около 110 тыс. т мучной продукции, превзойдя рекордный результат 2023 года (100,4 тыс. т). Ранее в бизнесе холдинга наблюдался спад внешнеторговых операций: в 2024 году за рубеж было отправлено 82,1 тыс. т, а в 2025 году объемы сократились до 38,5 тыс. т. В следующем году компания прогнозирует рост поставок до 125 тыс. т. Наличие собственного балтийского портового терминала позволяет холдингу наращивать поставки вопреки приостановке отгрузок через порты Юга России, пояснил Поляков. Он уточнил, что терминал годовой мощностью отгрузки 100-150 тыс. т зерновых сейчас переориентирован на обработку мукомольной продукции.



В сезоне-2023/24 экспортный максимум обновил не только «Агрополис Сабурово», но и вся отечественная мукомольная индустрия. Согласно статистике ИКАР, совокупный экспорт муки из России в этот период достиг 1,25 млн т. В последующем сезоне внешнеторговые поставки скорректировались до 715 тыс. т, что было обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты.



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