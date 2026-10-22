Отставание в уборке сахарной свеклы сокращается

Производство сахара относительно прошлого года немного снизится Т. Кулистикова

До середины октября уборка сахарной свеклы шла с небольшим отставанием от прошлогодних темпов, однако сейчас разрыв сокращается. Об этом «» сообщил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка () Евгений Иванов. «Свекла хорошего качества, урожай — большой, выход сахара — чуть ниже, но урожайность выше за счет Юга», — сообщил Иванов. Урожай сахарной свеклы ожидается около 53 млн т (при условии уборки всех посадочных площадей) — это чуть выше уровня прошлого года, когда сбор составил 48,94 млн т.Так, согласно мониторингу, в Краснодарском крае на 21 октября уборка свеклы идет в 31-м свекло-районах — это все производители в регионе. Убрано 64,7% площадей (151,5 тыс. га), что на 26% ниже, чем годом ранее. В то же время урожайность выросла на 96%, до 539,4 ц/га. Сахарные заводы региона переработали 8,258 млн т свеклы (включая урожай Ставропольского края и Ростовской области), что на 34% выше, чем год назад. Выработано сахара — 1,098 млн т, что на 25% больше, чем в прошлом сезоне. Дигестия свеклы при приемке на 11 октября составляла 16,13% (минус 9,5%).В целом по России на 20 октября уборка свеклы шла в 22-х из 24-х свекло-регионов, убрано 65,1%, урожайность — 457,5 ц/га (плюс 15% к прошлому году), валовой сбор — 34,222 млн т (минус 3%). На 19 октября заводы переработали 20,278 млн т свеклы (минус 4%), выработали сахара — 2,744 млн т (минус 5%). Сейчас работает 62 из 67 сахарных заводов. Дигестия свеклы при приемке на 11 октября — 16,53% (минус 3%). С конца сентября отрасль вышла на пиковое производство — 51-53 тыс. т сахара в сутки (при среднем потреблении ~15,3 тыс. т), следует из мониторингаВ то же время перед отраслью опять встает вопрос, что делать с высоким объемом производства сахара, продолжает Иванов. «Сахара снова будет много, 11-й сезон подряд», — добавляет эксперт. В целом, продолжает он, любой товар может быть реализован на мировом рынке — это вопрос цены и активности продавцов. «Но иногда приходится делать значительные дисконты или платить за дорогую и неудобную логистику», — отмечает Иванов.Кроме того, по многим товарам в большинстве стран действуют тарифные и нетарифные ограничения. Например, Россия (в отличие от Беларуси) пока не получала тарифную квоту на экспорт сахара в Китай, который входит в число крупнейших мировых импортеров этой продукции. «Есть некие преграды, которые должны сниматься государственными органами при участии отраслевых союзов и бизнеса. Но это не быстрое дело. Яркий пример — длительная борьба за допуск озимых пшеницы и ячменя России в Китай, который знает себе цену и не готов сразу открывать все свои рынки», — говорит Иванов.

По данным Евразийской сахарной ассоциации на 19 октября, сахарную свеклу перерабатывали 70 сахарных заводов на территории ЕАЭС: 62 — в России, четыре — в Беларуси, по два — в Казахстане и Кыргызстане. С начала сезона заводы союза переработали 23 млн т сахарной свеклы и произвели 3 млн т сахара. В том числе в России выпущено 2,742 млн т сахара, в Беларуси — 261 тыс. т, в Казахстане — 6,2 тыс. т, в Кыргызстане — 8,2 тыс. т.



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