Чем завершается 2018 год

Обыкновенно тяжелый год: непростой, но со своими особенностями. Примерно так характеризуют традиционные участники рынка каждый уходящий год в разговорах с нашими журналистами. Так говорят и о 2018-м. И только потом признают, что-де, да, этот был тяжелым, а тремя или четырьмя сезонами раньше вот уж был год так год! Но когда был именно он, то тоже подавался как «непростой», «сложный», с перспективами массовых банкротств (банкротствами и «массовыми забоями» у нас грозят обязательно почти ежегодно, сколько помню себя в отрасли; только вот как-то никто массово не банкротится, в АПК живут десятки тысяч экономических зомби, а поголовье КРС на стабильном уровне. Просто это такой традиционный нарратив, как шампанское на Новый год). Ну или «так себе год», если уж было совсем все в шоколаде. Не умеет наш человек радоваться текущему моменту — он ценит этот момент намного позже и непременно в сравнении с более негативными эпизодами.



Таким же обычным стал и уходящий 2018 год. И АЧС бушевала, и «Меркурий» ввели, и 10+ миллиардов рублей на ГСМ единовременно из кармана производителей вынули, и нового министра прислали вкупе со старым вице-премьером… В общем, есть о чем вспомнить, есть о чем поговорить.



Мы и говорим. Как всегда в декабре, начинаем номер с редакционных полос «События года» — примерно по полосе на месяц (так как мы в бумажной версии — ежемесячный проект). Вы знаете, что «Агроинвестор» контентно нейтрален, и наш принцип — не говорить самим, а дать высказаться участникам отрасли. Раз в год мы делаем исключение из этого правила, от чего — я в этом глубоко убежден — правило становится только крепче. И выбираем на свой взгляд и вкус по событию, каждое из которых повлияло на рынок за конкретные 30 дней, посвящая всему этому минимум четверть контента.



Рекордный экспорт зерновых и последний, 2017-й, год заметного роста АПК. Долгожданный федеральный закон об органической продукции и «новая» старая госпрограмма, хотя «не вливают молодого вина в мехи ветхие» (Лк. 5:37-39). Оказалось, что все же вольют, причем получаются — так как молодого «вина» тоже нет — только новые «упаковка» и «этикетка». Международная сделка ADM — «Астон» и внутренняя — «Русагро» — «Солнечные продукты». Только первая как-то бодрит, что все же наша страна — еще не окончательная инвестиционная периферия, а вторая — многое объясняет об усилении олигополии на этом рынке. С которым по степени олигопольности может соревноваться только рынок сахара (последним субъектом крупной сделки на нем, кстати, тоже была «Русагро»). Что еще?.. Конец «Белой птицы» — полный и бесповоротный в июле, и «Евродона» в том виде, как он создавался, — в октябре. Побочный вывод: Ростовская область — нехорошее место для крупных агроинвестиций, они там долго не живут. Я не знаю, как это обосновать (хотя объяснить могу), но потенциальным инвесторам, иногда заходящим в редакцию, напоминаю о таких кейсах, как эти, плюс, например, «Валары» и «Оптифуд».



А еще в завершающем год номере вы найдете много отраслевой аналитики об итогах года в растениеводстве, на рынках молока и мяса. И, конечно, cover story о влиянии на АПК макротрендов. Ведь мы — жизненно важная, но небольшая отрасль (4+% ВВП), на которую очень заметно воздействуют большие экономические и политические тенденции.



Приятного чтения и с наступающим Новым годом!

