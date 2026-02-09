В рейтинге крупнейших производителей бройлера новый лидер

В сумме 25 ведущих игроков произвели свыше 5,32 млн тонн бройлера «Черкизово»

Крупнейшим производителем мяса бройлера по итогам прошлого года стала группа «Черкизово», потеснившая с первого места ГАП «Ресурс». Согласно обновленному рейтингу, составленному Национальным союзом птицеводов, компании выпустили соответственно 1109 тыс. т и 1054 тыс. т бройлера (здесь и далее — в живом весе). В 2024 году ГАП «Ресурс» произвела 1070 тыс. т, «Черкизово» - 1051 тыс. т. В сумме 25 ведущих игроков выпустили свыше 5,32 млн т бройлера, подсчитал «Агроинвестор», участники предыдущего рейтинга — около 5,17 млн т.



С четвертого на третью строчку списка поднялся «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, который произвел 891 тыс. т бройлера против 436 тыс. т, указанные в списке лидеров по итогам 2024 года. В прошлом году компания выкупила холдинг «Приосколье», который был третьим по объему производства бройлера с 453 тыс. т, и таким образом почти удвоила свои показатели.



Четвертым в списке с большим отрывом от топ-3 стал «Белгранкорм» с 299 тыс. т. Годом ранее он занимал пятое место с 273 тыс. т бройлера. На пятой позиции — птицефабрика «Северная», которая выпустила 255 тыс. т против 263 тыс. т в 2024 году, по итогам которого она была шестой. «Мираторг» произвел 188 тыс. т бройлера и стал шестым в рейтинге, год назад он был седьмым со 182 тыс. т. Следом идет «Агросила» с показателем 160 тыс. т — это на 2 тыс. т больше, чем по итогам 2024 года, когда она была восьмой в списке. «Чамзинская» птицефабрика заняла восьмое место со 156 тыс. т, как и годом ранее, когда она была девятой. Девятое место заняла группа «Продо», выпустившая 131 тыс. т, в прошлый раз она была на одну строчку ниже со 128 тыс. т. Первую десятку замыкает «Уральская агропромышленная группа», которая выпустила 106 тыс. т против 103 тыс. т в 2024-м, когда она была на одну строчку ниже.



Далее в рейтинге идут агрофирма «Октябрьская» с 99 тыс. т, как и годом ранее, когда она была 12-й. Сейчас на 12-м месте компания «Ситно» с 96 тыс. т, в прошлом списке она занимала 14-ю позицию с 90 тыс. т. 13-ю и 14-ю строчки занимают соответственно холдинг «Элинар» и агрохолдинг «Сибирский Премьер», которые произвели по 92 тыс. т бройлера. В прошлом топ-25 первый был 16-м с 71 тыс. т, второй — 13-м с 91 тыс. т.



На 15-й позиции, как и в прошлом рейтинге, «Экоптица», которая произвела 85 тыс. т — на 1 тыс. т больше, чем годом ранее. Агрохолдинг «Русское поле» занял 16-ю строчку с 79 тыс. т, в предыдущем списке лидеров он был 17-м с 66 тыс. т. «Ярославский бройлер» увеличил производство с 54 тыс. т до 67 тыс. т и поднялся с 20-го на 17-е место. «Ак Барс Холдинг» сохранил 18-ю позицию, хотя уменьшил производство на 2 тыс. т, до 60 тыс. т. Компания «Мега Юрма» переместилась с 23-й на 19-ю строчку, увеличив выпуск бройлера с 44 тыс. т до 47 тыс. т.



«Воловский бройлер» и «Удмуртская птицефабрика» произвели по 45 тыс. т и заняли 20-21 места в рейтинге. В прошлом списке лидеров они были соответственно на 24-й позиции с 42 тыс. т и также на 21-й с 53 тыс. т. Птицефабрика «Краснодонская» как и год назад стала 22-й в рейтинге с 44 тыс. т, что на 2 тыс. т меньше, чем годом ранее. Новыми участниками топ-25 стали «Новгородский бекон», занявший 23-е место с 42 тыс. т, и «Верхневолжская» птицефабрика (24-я позиция, 40 тыс. т). Замыкает список, как и годом ранее, «Сибагро» с 38 тыс. т, увеличившая производство на 1 тыс. т.



