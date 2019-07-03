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Утверждена программа комплексного развития сельских территорий
Агроинвестор
3 июля 2019
Правительство утвердило государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», разработанную Минсельхозом по поручению президента Владимира Путина
журнал «Агроинвестор»
июль 2019
Фото: Pixabay


Программа рассчитана до 2025 года и, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, охватывает весь спектр вопросов, который касается жителей села, а это более 37 млн человек. Будут решаться проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования, жилищного строительства и благоустройства сельских территорий, приниматься меры для поддержки занятости, развития инфраструктуры: строительства дорог, прокладки водо- и газопроводов, развития интернета. Пока по этим пунктам село существенно отстает от города, отметил Медведев. Госпрограмма, в частности, предусматривает внедрение льготного кредитования для покупки и строительства жилья в сельской местности по ставке до 3%, а также потребительского кредитования для улучшения обустройства домов и много других поддерживающих мер.

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