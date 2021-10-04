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Russian Crop Production — 2021/22

Регионы

По законам тундры. В северных регионах страны развивают традиционное оленеводство

Арина Михайлова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Россия — мировой лидер по численности северных оленей: 60% глобального домашнего поголовья расположено в нашей стране. Но тенденции таковы, что количество животных в северных регионах ежегодно снижается либо остается стабильным. Среди причин такого состояния отрасли — высокая себестоимость мяса, дефицит пригодных пастбищ, отсутствие гарантированного сбыта, рост финансовой нагрузки из-за введения новых ветеринарных правил. При этом эксперты видят потенциал в развитии экспорта


По данным Минсельхоза, большая часть поголовья домашних оленей сосредоточена в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае. В сумме на них приходится порядка 83,3%. В 2020 году численность животных составила около 1,6 млн голов, в том числе на Урале — 817,4 тыс., в ДФО — 355,3 тыс., на Северо-Западе — 322,1 тыс. (см. график на стр. ХХ). Производство на убой достигло 16,1 тыс. т в живом весе. По прогнозу агроведомства, в текущем году общий показатель сохранится на прежнем уровне. 

Арина Михайлова 

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Агроинвестор

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