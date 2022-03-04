«Черкизово»

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Территория региона в целом охватывает почти 2,5 млн га, что гораздо меньше 1 % всей России. Это не мешает Липецкой области активно привлекать новые и новые инвестиции в АПК. Среди ее плюсов — выгодное географическое расположение, развитая инфраструктура, плодородные земли и умеренный климат. К основным минусам региона эксперты и аграрии относят дефицит свободных земель и кадров

Липецкая область входит в состав Центрального федерального округа, Центрально-Черноземного макрорегиона и экономического района. По данным регионального управления сельского хозяйства, площадь области составляет 24,05 тыс. км², а это 72-е место в стране: доля региона в общей площади России составляет всего 0,14 %. При этом почти 80 %, или 1,9 млн га, территории области занимают земли сельскохозяйственного назначения, в том числе 1,5 млн га пашни.



По структуре экономики Липецкая область является индустриально-аграрным регионом, отмечает начальник Управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. «Основой АПК области является сельское хозяйство, которое специализируется на возделывании зерновых и масличных культур, сахарной свеклы, картофеля, плодов, овощей открытого и защищенного грунта, на производстве мяса, молока, яиц», — перечисляет он.



Согласно информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, по итогам 2019 года (более поздние данные официальной статистикой пока не обнародованы) сельское хозяйство, включая лесное, охоту, рыболовство и рыбоводство, в структуре валового регионального продукта занимало второе место после обрабатывающих производств. С 2009 года доля отрасли в ВРП выросла с 8,9 % до 11,6 % в 2019-м, а в 2020-м, по оценке, составила около 12,5%. Среднегодовая численность занятого в АПК населения превышает 59 тыс. человек.



Плюсы и минусы липецкого АПК



Под руководством первого заместителя главы региона Николая Тагинцева, который с конца 1990-х и почти до конца 2021 года курировал вопросы сельского и лесного хозяйства, пищевой промышленности и экологии, АПК Липецкой области развивался динамично, рассказывает коммерческий директор «Квернеланд Груп СНГ» Одиссей Кизиридис. В регионе только за последние годы были созданы тысячи рабочих мест, активно привлекались инвестиции в развитие отрасли. Местная администрация создает благоприятные условия для ведения бизнеса — как непосредственно по выпуску сельхозтоваров, так и по производству продукции предприятий — поставщиков АПК, в частности сельхозмашиностроения, средств защиты растений и семян.



Последние пять-семь лет идет устойчивый рост и развитие агропрома Липецкой области, комментирует глава липецкого представительства «Щелково Агрохим» Илья Бунеев. Постоянно расширяются посевы, меняется севооборот, становясь все более маржинальным. Например, с каждым годом на 10-15 тыс. га увеличивается площадь рапса, понемногу растут посевы сои. Прибавляют и мощности по переработке масличных. Фактически все поля области оцифрованы, отмечает руководитель. Это позволяет аграриям более качественно осуществлять и агросопровождение, и мониторинг полей.



Руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов среди плюсов Липецкой области выделяет относительно высокую, в сравнении с более южными соседними регионами, норму осадков, что создает хорошую влагообеспеченность для посевов и обеспечивает неплохую урожайность многих агрокультур — выше, чем в среднем по стране. Регион имеет выгодное географическое расположение: через него проходят важные автомагистрали, железнодорожные пути, нефте- и газопроводы, что дает хорошие логистические возможности по снабжению сырьем, материалами и поставкам собственной продукции потребителям, говорит финансовый директор «Сюкден» в России Глеб Тихомиров. «Кроме того, область близка к основным центрам экономического роста и рынкам сбыта продукции, транспортным узлам, — говорит он. — Также здесь плодородные черноземные почвы, обеспечивающие благоприятные условия для ведения сельского хозяйства, крупные перерабатывающие предприятия и элеваторы, закупающие агропродукцию». Важно и наличие учебных заведений среднего и высшего профессионального образования как в Липецкой области, так и в соседних регионах, обеспечивающих подготовку специалистов для промышленности и сельского хозяйства, добавляет топ-менеджер.



Есть у области и ряд минусов, считает Тихомиров. К ним он относит высокий уровень освоения земель сельскохозяйственного назначения, дефицит свободных земельных участков для развития новых и расширения существующих проектов, производственные риски для растениеводства (выдувание посевов, недостаточное количество влаги, гнили), которые реализуются в нестабильном уровне урожайности агрокультур, и большое количество малых форм хозяйствования на селе. Последний фактор приводит к несистемным конъюнктурным решениям, ограничивающим стабильное сырьевое обеспечение крупных перерабатывающих мощностей.



По мнению гендиректора группы «Трио» Геннадия Уваркина, климат в Липецкой области, несмотря на все его плюсы, нельзя назвать простым. Количество осадков зачастую недостаточно, поэтому применяемые в растениеводстве технологии направлены в первую очередь на экономию запасов влаги в почве. А вот логистических проблем в регионе нет, отмечает он. В целом условия работы комфортные, констатирует гендиректор АПО «Дружба» Владимир Костяев. Хотя капризы погоды порой накладывают свой отпечаток, соглашается руководитель с Уваркиным. Так, в 2021 году влаги было недостаточно, что негативно отразилось на урожайности, сообщает он.



Существенных ограничений по выращиванию основных сельхозкультур в Липецкой области нет, уверяет Одиссей Кизиридис. Однако оптимальные условия складываются здесь для возделывания зерновых, сахарной свеклы, яблок. Регион находится на первом месте в Центральном федеральном округе по площади сева рапса, напоминает он. Динамично развивается и овощеводство закрытого грунта, в частности инвестируются средства в строительство теплиц для томатов.



Плюс региона — близкое расположение к Москве — большому платежеспособному рынку сбыта, обращает внимание директор инвестиционного департамента АПХ «Эко-культура» Юрий Воронов. Минусы — холодный климат и нехватка кадров. «В последнее время растут ставки кредитования, субсидии для тепличного овощеводства сокращаются, и это сказывается на инвестиционном потенциале сектора, утверждает он, добавляя, что многое все-таки зависит от специфики конкретного проекта.



«С одной стороны, земля в Липецкой области благодатная, здесь хорошая кормовая база для молочного животноводства, — высказывается глава КФХ, занимающегося производством молока, из Становлянского района Андрей Букарев. — Однако есть проблемы со сбытом: цены, которые диктуют переработчики молока, минимальны и не позволяют работать с достойной рентабельностью». По словам руководителя, многие небольшие хозяйства ликвидировали свое поголовье. Например, в Становлянском районе их осталось лишь три.



Гендиректор «Бетагран Липецк» (входит в «Щелково Агрохим») Владимир Седых уверен: в Липецкой области есть все предпосылки для развития сельского хозяйства — черноземные почвы, благоприятный климат для ведения и растениеводства, и животноводства. «Минусов в регионе нет никаких, тем более что Липецкая область — новатор по многим направлениям, — отмечает он. — Так, у нас были построены первые молочные комплексы с беспривязным содержанием; инновации по технологиям в растениеводстве тоже применяются в первую очередь здесь, так что наша область — передовой регион».



Липецкая область с ее плодородными землями обладает огромным потенциалом и инвестиционной привлекательностью как для крупного агробизнеса, так и для малых форм хозяйствования, согласен директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш» Андрей Рябов. Все это находит отражение в работе сельскохозяйственной отрасли, которую отличает устойчивая динамика развития. «Неслучайно в 2021 году область признали лучшим регионом по стабильности развития АПК на основе данных за последние пять лет», — напоминает он.



Почвенно-климатические факторы



Липецкая область расположена в центре Восточно-Европейской равнины, на границе Среднерусской возвышенности и Окско-Донской равнины. Ландшафт представлен в основном лесостепью. Климат умеренно континентальный, информирует ведущий метеоролог погодного сервиса «Гисметео» Леонид Старков. Среднегодовая температура — +7 °С. Наблюдается тренд на потепление климата. В частности, за последние десятилетия среднегодовая температура повысилась на полградуса.



В среднем за год выпадает около 500 мм осадков. Три самых влажных месяца — летние. Однако в последние десятилетия осадков стало выпадать меньше на 10-15 %. Дефицит увлажнения проявляется в основном в теплое полугодие. Например, в июле вместо обычных 70 мм теперь выпадает только 55 мм, при этом количество зимних осадков, наоборот, возросло. «Характер увлажнения стал “дерганым”, с большой неоднородностью от сезона к сезону, — отмечает эксперт «Гисметео». — По статистике, один из трех летних месяцев обязательно бывает засушливым, раз в четыре года сразу два летних месяца существенно не добирают до нормы, тогда как третий, напротив, приносит чрезмерное увлажнение». Постоянный снежный покров формируется в конце ноября и сохраняется до начала апреля, его средняя высота в зимние месяцы составляет 15-20 см.



Общая площадь земель Липецкой области — 2,4 млн га, территория разделена на 18 административных районов, сообщает руководитель научного опытного поля Центра агрохимической службы «Липецкий» Владимир Кравченко. По данным Росреестра, сельскохозяйственные угодья составляют почти 1,8 млн га, в том числе пашня занимает 1,4 млн га, многолетние насаждения — 21,2 тыс. га, сенокосы — 77 тыс. га, пастбища — 226,6 тыс. га. Еще 0,1 тыс. приходится на залежь.



Почвенный покров Липецкой области разнообразен, но преобладают черноземы (лесостепные, лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы) — около 82 % всей площади. Из них 70 % приходится на выщелоченные черноземы, 11 % — на серые лесные почвы, остальные почвы разбросаны мелкими пятнами и занимают 7 %. «Значительное разнообразие почв на территории Липецкой области во многом обусловлено пестротой литологического и гранулометрического состава почвообразующих пород, представленных лессовидными и покровными суглинками и глинами, а также комплексом облегченных по гранулометрическому составу водно-ледниковых и аллювиальных отложений», — объясняет Кравченко.



Площадь выявленных неиспользуемых в соответствии с целевым назначением земель сельскохозяйственного назначения в регионе не превышает 2,2 тыс. га, или 0,12 % от общей площади липецких сельхозугодий, информирует областное управление. Доля неиспользуемой земли в регионе незначительна, добавляет управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. «В 2020 году на посевы в Липецкой области пришлось 88 % от площади пашни, с учетом паров доля неиспользуемой земли, скорее всего, составляет менее 5 %, а это 70-80 тыс. га, — предполагает он. — В масштабе региона — незначительный показатель, и при этом нужно понимать, что эти земли, скорее всего, разбросаны по области и в силу различных факторов могут быть невыгодны для введения в сельхозоборот».



Обеспеченность сельхозтехникой



По предварительной оценке Управления сельского хозяйства Липецкой области, объем закупки агротехники в 2021 году в стоимостном выражении превысил 4 млрд руб. Обеспеченность ею составляет около 188 л. с. на 100 га пашни. При этом на самоходные сельхозмашины со степенью износа свыше 10 лет приходится 20 % от общего их количества, от трех до 10 лет — 60 %, до трех лет — 20 %.



Энерговооруженность сельхозпредприятий Липецкой области находится выше среднероссийского показателя, комментирует Андрей Рябов. Этот уровень регион сохраняет на протяжении ряда лет. С использованием федеральных инструментов — в частности, льготного лизинга — идет постепенное обновление парков с упором на более мощную технику. По данным «Ростсельмаша», в 2021 году заметный прирост зафиксирован в таких сегментах, как тракторы и зерноуборочные комбайны. «Конечно же, наши потребители и мы, как производители агромашин, заинтересованы в более активной модернизации», — подчеркивает он.



Продажи ростовского производителя техники на рынке Липецкой области идут с темпом прироста в 12-13 % и составили в прошлом году порядка 300 агромашин, говорит Рябов. Наибольшая динамика достигнута в сегменте тракторов. Так, в 2020-м компания отгрузила хозяйствам в три раза больше тракторов, чем в 2019-м. По итогам 2021-го продажи прибавили еще 33 %. Благодаря устойчивому спросу со стороны сельхозтоваропроизводителей техника «Ростсельмаша» занимает превалирующую долю в сегменте зерноуборочных комбайнов, укрепила позиции в сегменте тракторов с шарнирно-сочлененной рамой, утверждает он.



«Если говорить о запросах наших потребителей в Липецкой области, то они полностью отвечают современным трендам в сельском хозяйстве страны, — продолжает Рябов. — Прежде всего мы ощущаем повышенный интерес к линейке мощных агромашин. На это указывает не только рост поставок тракторов RSM 2000-й и 3000-й серий. Например, в прошлом году липецкие аграрии закупили зерноуборочных комбайнов TORUM 750 в 1,5 раза больше, чем в 2020-м, и в 3,5 раза больше, чем в 2019-м. Вдвое выросли продажи TORUM 785 и RSM 161».



В регионе работает несколько крупных предприятий по выпуску агротехники, в том числе «Хорш Русь», «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» и Грязинский культиваторный завод. Производство техники Kverneland (а с 2019-го и техники Great Plains) на территории Липецкой области осуществляется с 2006 года, рассказывает Одиссей Кизиридис. За шестнадцать лет реализации в России проекта локализации «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» выросло из площадки, выпускающей несколько посевных комплексов в год, до предприятия, с мощностей которого в 2021 году сошло техники на €8 млн. Производство предназначено в основном для удовлетворения спроса внутреннего рынка, однако сейчас завод приобрел статус экспортера и производит ассортимент комплектующих для европейских заводов Kubota и Kverneland Group, уточняет руководитель.



Предприятие занимает более 10 тыс. м² производственных площадей, где трудится более 100 человек, большая часть которых — жители Липецкой области. За время работы завода в него инвестировано более €17 млн. «Этапы производства на данных мощностях охватывают процессы не только сборки и монтажа сельхозоборудования, но и сварку, металлообработку, покраску с возрастающей долей использования компонентов отечественного производства, — сообщает Кизиридис. — Пул поставщиков насчитывает свыше 250 российских компаний, несколько десятков из которых являются нашими постоянными партнерами на протяжении нескольких лет». Уровень локализации по разным машинам варьируется от 30 % до 100 %. В планах следующих двух лет локализовать здесь производство еще 7-10 единиц техники в сегментах посевных машин и агрегатов по защите растений.



Второй по сахару Липецкая область — один из самых перспективных регионов ЦЧР с точки зрения почвенно-климатических условий, логистики, общего состояния сельской и общей инфраструктуры, считает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. «Жаль лишь, что по площади область невелика, — говорит он. — Зато здесь возможна максимальная отдача с 1 га по множеству агрокультур, включая и сахарную свеклу».

Согласно данным управления, урожай свеклы в 2021 году составил более 4 млн т, что на 14% больше уровня 2020-го, когда было собрано 3,5 млн т. По оценке Союзроссахара, регион занимает второе место в стране по переработке этой агрокультуры и выработке сахара, уступая лишь Краснодарскому краю, где сладкий продукт производят 14 сахарных заводов. В области же их всего шесть. По мнению Иванова, регион может еще больше нарастить и урожай сахарной свеклы, и производство сахара, если в каком-либо другом субъекте России их сократят.

Зерновой сегмент



Основополагающей отраслью липецкого сельского хозяйства является растениеводство, которое набрало хороший темп развития и сохраняет стабильность производства большинства сельскохозяйственных культур, говорит Олег Долгих. В общем объеме выпуска продукции АПК на растениеводство приходится более 60 %. В 2021 году на развитие сектора повлияли непростые погодные условия, тем не менее валовой сбор по отдельным позициям превысил уровень 2020 года. Так, согласно предварительным данным, урожай сахарной свеклы превысил 4 млн т (+14 % к показателю годом ранее), сои — 143 тыс. т (+28 %), плодов и ягод — 95 тыс. т (+8 %). На 10 % также увеличился сбор овощей борщевого набора (картофель, капуста, лук, свекла, морковь), валовой сбор которых составил 12,5 тыс. т.



Несмотря на проблемы с погодой 2021 года, урожай зерновых и зернобобовых культур получился на уровне среднемноголетних значений — 3 млн т в весе после доработки. В структуре посевов Липецкой области наибольшую долю занимают пшеница (почти 30 % от всех площадей) и ячмень (более 20 %). Еще 7,5 % приходится на кукурузу на зерно.



В среднем за последние пять лет валовой сбор зерна в регионе составлял 3,3 млн т, и урожай 2021 года оказался чуть ниже среднемноголетних значений, акцентирует внимание начальник южного филиала Центра Агроаналитики Минсельхоза Оксана Щербина. Урожайность пшеницы в весе после доработки опустилась до 36 ц/га против 54,4 ц/га в 2020-м и 44,8 ц/га в среднем за пять лет. На снижение показателя повлиял недостаток влаги, а также неблагоприятные условия перезимовки озимых. По данным Росстата, гибель озимых в липецких сельхозорганизациях в 2021 году составила 158,2 тыс. га против 2,4 тыс. га в 2020-м.



Однако принципиального изменения структуры площадей в регионе пока не отмечается. Липецкая область традиционно является одним из ключевых зерновых регионов Центрального Черноземья, подчеркивает Щербина. В регионе собирается около 10 % всего урожая ЦФО. По объему валового сбора зерна Липецкая область находится на шестом месте в округе. «Зерновое производство региона, как и везде, зависит от погодных условий. На перспективу получения хорошего урожая может оказать влияние целая совокупность факторов: влагообеспеченность почвы, снег в период зимовки озимых культур, который смог бы защитить озимые от резких перепадов температур, пополнение запасов влаги до необходимого уровня при старте вегетации в конце зимы и начале весны, температура и осадки в летнее время», — перечисляет эксперт.



Среди основных рисков работы в зерновом секторе Липецкой области — высокая конкуренция со стороны масличных культур, которые показывают зачастую более высокую доходность в сравнении с зерновыми, что со временем может переориентировать сельхозпроизводителей в сторону подсолнечника, рапса и, конечно, сои, соглашается Олег Суханов. «В регионе и соседних с ним в ближайшие годы достраиваются и вводятся в эксплуатацию сразу несколько крупных перерабатывающих масличные предприятий, которые потребуют дополнительных объемов производства сырья в целом в ЦЧР, — обращает внимание он. — Разумеется, есть и погодные риски, начиная от засух и заканчивая вымерзанием и выпреванием озимых. Впрочем, как и в большинстве регионов страны».



Структура производства зерновых в области близка структуре соседних регионов Центрального Черноземья, что определяется в значительной степени природно-климатическими особенностями, продолжает эксперт ИКАР. Доля пшеницы в зерновом клине — более 60 %, ячмень занимает порядка 20-25 %, а кукуруза — 7-8 %. В 2020 году липецкие растениеводы заняли 11-е место в рейтинге российских регионов по объемам урожая зерновых. В 2021-м область опустилась на 13-ю строчку «хит-парада» из-за неблагоприятных погодных условий, уточняет Суханов. Регион производит около 2,4 % от общего отечественного урожая пшеницы, 3,8 % — от сбора ячменя и 2,6 % — кукурузы.



География сбыта в области весьма обширна, утверждает Суханов. Это как переработка внутри региона и в прочих субъектах, так и вывоз в другие страны через порты юга страны, а также в Балтийском направлении, уточняет он. Экспортное направление в Липецкой области, несомненно, есть, и оно важно, но не является доминирующим, акцентирует внимание Корбут. В области есть точка баланса между обеспечением внутренних и внешних потребителей. Согласно информации ФТС, в сезоне 2021/22 (по состоянию на середину января) Липецкая область вывезла за рубеж 433,4 тыс. т зерна против 520,6 тыс. т за аналогичный период годом ранее. 85 % в структуре экспорта занимает пшеница, 11 % — ячмень и 4 % — кукуруза.



Переработку зерна в регионе осуществляют предприятия мукомольно-крупяной, крахмалопаточной, солодовенной отраслей, информирует Олег Долгих. Общая их мощность составляет 626 тыс. т в год, в том числе в мукомольно-крупяном секторе — 476 тыс. т, в крахмалопаточном — 30 тыс. т, в солодовенном — 120 тыс. т. В перспективе до конца 2022 года в области запланировано строительство новой линии по производству гороховой, пшенной, пшеничной и ячневой круп мощностью переработки сырья 60 т/сутки. Кроме того, на территории ОЭЗ «Липецк» планируется реализация проекта по глубокой переработке пшеницы для производства модифицированных крахмалов, рассчитанного на 200 тыс. т пшеницы в год только на начальном этапе.



По данным областного управления сельского хозяйства, в регионе действуют 47 хлебоприемных предприятий и элеваторов общей мощностью единовременного хранения зерновых и масличных в 2,5 млн т, из которых 1,7 млн т — элеваторные мощности, 0,8 млн т — склады. Кроме того, сельхозпроизводители имеют собственные мощности по хранению зерна в объеме 600 тыс. т. До конца 2023-го в регионе запланировано строительство новых зерновых емкостей общей емкостью 520 тыс. т, что даст дополнительный резерв для размещения зерна и его сохранности.



Высокий потенциал масложирового сектора



По предварительным данным Росстата, в 2021 году урожай подсолнечника в хозяйствах всех категорий Липецкой области составил 484,4 тыс. т против 549,7 тыс. т в 2020-м и 411,9 тыс. т в среднем за пять последних лет, сообщает Оксана Щербина. Валовой сбор рапса в прошлом году приблизился к 94 тыс. т против 111,4 тыс. т годом ранее и среднего уровня за пятилетку в 82,6 тыс. т. Производство сои соответственно составило 138,6 тыс. т против 112,1 тыс. т и 106,3 тыс. т. «На снижение показателей повлияли сложные погодные условия в период развития подсолнечника и рапса, основными причинами в итоге стали недостаток влаги в почве и жара, — объясняет эксперт. — Изменение климата приводит к тому, что масличные культуры все чаще страдают от данных проблем в период вегетации».



Несмотря на существующие сложности, липецкие аграрии в последние годы все больше обращают внимание на подсолнечник, рапс и сою, наращивая под ними площади, продолжает Щербина. Если в 2015 году посевы главной масличной культуры в регионе составляли 172,2 тыс. га, то к 2021-му они выросли до 218,1 тыс. га. Площадь сои за это время увеличилась с 35,2 тыс. га до 89,6 тыс. га, а рапса — с 40,6 тыс. га до 59,9 тыс. га. Дополнительным стимулом к расширению производства масличных стало активное развитие их переработки в последние годы в ЦФО. Однако дальнейшее наращивание площадей подсолнечника ограничено спецификой севооборота и истощением используемых почв, обращает внимание эксперт.



Каких-либо рисков для выращивания масличных в Липецкой области нет, только плюсы, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Быстрее всего, по его мнению, в регионе будет расширяться производство сои, менее активно, но все же продолжат прирастать объемы подсолнечника, а вот прибавка по рапсу ожидается умеренной.



Сейчас в области перерабатывается преимущественно подсолнечник (мощности рассчитаны на 1-1,1 млн т в совокупности), но также есть предприятия, которые занимаются рапсом и масличным льном. Наиболее крупные компании-переработчики — «Черноземье» и «Либойл». Оба предприятия в последние годы активно развивались и наращивали производство, что позволило активнее выходить на мировой рынок и экспортировать произведенную продукцию, говорит Оксана Щербина. По информации «ПроЗерно», всего в Липецкой области в 2019 году было выпущено 345 тыс. т растительного масла, а в 2020-м — уже 368 тыс. т, что составляет 16 % объема производства в ЦФО. С такими показателями регион находится на третьем месте по выпуску масел в округе после Воронежской и Белгородской областей. В том числе подсолнечного масла в 2020-м произведено 284 тыс. т (14-15 % объема ЦФО), рапсового — 76,3 тыс. т (38-40 %). По предварительным оценкам, выпуск последнего в 2021 году увеличится в регионе еще на 20-21 %, примерно до 90 тыс. т.



А вот официальное производство соевого масла в области очень малое (1-1,2 тыс. т в год) — 1 % от объема ЦФО, отмечает Владимир Петриченко. Но, по его словам, есть еще и неучитываемые данные — животноводческие комплексы не сообщают о переработке сои при производстве комбикормов, так как это внутренний промежуточный продукт. Но в этом году мощности по переработке соевых бобов в регионе будут расти, утверждает эксперт. Компания «Черноземье» («ЭксОйл групп») увеличивает переработку на своем заводе — на 2,7 тыс. т/сутки сои или 2 тыс. т/сутки рапса. Кроме того, во втором квартале 2022-го «Черкизово» запустит собственный МЭЗ, который будет осваивать до 2,5 тыс. т соевых бобов ежесуточно.



Всего же переработку масличных культур в регионе осуществляют восемь предприятий, на которых трудятся 830 человек. Общая мощность предприятий сектора по переработке сырья в среднем по году составляет 425 тыс. т, в сутки — 3,1 тыс. т семян масличных. По оценке областного управления сельского хозяйства, общее производство масла в регионе в 2021 году составило 295 тыс. т, в том числе подсолнечного — 185 тыс. т, рапсового — 78 тыс. т (второе место в России), соевого — 0,9 тыс. т, льняного — 3,6 тыс. т. В перспективе следующих двух лет ожидается увеличение объемов производства рапсового и соевого масел за счет реализации новых проектов. Таким образом, по прогнозу, к 2024 году выпуск растительных масел в области достигнет 700 тыс. т, что даст возможность также значительно увеличить экспортный потенциал.



Овощи, плоды и ягоды



Климат Липецкой области пригоден для овощеводства и открытого, и закрытого грунта, рассказывает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Ограничений для выращивания каких-либо овощных культур практически нет — так, даже томаты и огурцы можно производить без укрытий. В прошлом году сбор овощей борщевого набора (картофель, капуста, лук, свекла, морковь) увеличился в регионе на 10 %, до 12,5 тыс. т, информирует управление сельского хозяйства. Наибольшую долю в структуре производства занимает репчатый лук (2 тыс. т), морковь (3 тыс. т) и свекла (4 тыс. т), уточняет эксперт. Томаты и огурцы из-за присутствия в регионе масштабных тепличных проектов выращивают для собственных нужд разве что в ЛПХ. По объемам производства картофеля в сельхозорганизациях область занимает четвертое место в ЦФО. В прошлом году в товарном секторе было произведено 200 тыс. т этой агрокультуры.



Что касается закрытого грунта, то здесь область с показателем в 170 тыс. т овощей (+16 % к уровню 2020-го) сохраняет первую позицию в стране. «Хотя регион нельзя назвать пионером в секторе строительства промышленных теплиц, внутреннее производство овощей в защищенном грунте здесь развито очень хорошо, — обращает внимание Решетникова. — Область является абсолютным лидером среди субъектов России по валовому сбору овощей в защищенном грунте, включая самый высокий сезон, при том что еще семь лет по объемам тепличного производства назад она не входила даже в десятку».



Сейчас в регионе работают четыре больших комплекса, три из которых можно назвать одними из крупнейших в России. Так, «ТК ЛипецкАгро» и «ТК Елецкие овощи» (входят в ГК «РОСТ») представляют собой теплицы пятого поколения площадью по 50 га каждый и специализируются на огурцах. «Овощи Черноземья» («Эко-культура») более чем на 80 га выращивают преимущественно томаты. Еще 12 га теплиц для томатов построил «АгроАльянс» совместно с турецкими инвесторами.



Стоит сказать, что развитие тепличного сектора в области стало возможным благодаря активной поддержке местных властей, которые помогали инвесторам со строительством инженерной инфраструктуры, разработали для них целый комплекс других преференций. Но теперь региональный рынок насыщен, вряд ли можно ожидать появления новых проектов, скептична Решетникова. Тем более что уровень господдержки отрасли сократился, в частности, возмещение капексов сейчас возможно только для проектов на Дальнем Востоке. Впрочем, с 2022 года для сектора начинает действовать частичная компенсация затрат на электричество в межсезонье, когда его потребление максимально. Это должно снизить нагрузку на действующих производителей, полагает эксперт.



В себестоимости овощной продукции, выращенной в закрытом грунте, доля электроэнергии высока, поэтому один из основных рисков данного бизнеса связан с повышением тарифов, комментирует директор инвестиционного департамента АПХ «Эко-культура» Юрий Воронов. Чтобы застраховаться от него, компания переходит на использование собственных газопоршневых установок, строит свой энергоцентр. Начиная же с 2016 года холдинг реализовал в Липецкой области три инвестиционных проекта — возвел первую, вторую и третью очередь тепличного комплекса «Овощи Черноземья». За период с 2016 по 2021 год общий объем инвестиций составил 22,8 млрд руб., до конца 2023-го планируется вложить в развитие производства еще 7,8 млрд руб.



«Сейчас “Овощи Черноземья” — один из наших самых масштабных тепличных проектов, здесь трудятся почти 2 тыс. человек», — подчеркивает Воронов. Предприятие занимает площадь в 86,2 га, годовая проектная мощность превышает 45,6 тыс. т овощей. Комплекс не только обеспечивает свежими томатами потребителей ряда регионов в течение всего года, но и делает значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и реализацию программы импортозамещения.



В прошлом году, собрав 72 тыс. т плодов и ягод в организованном секторе производства (на 30 % больше уровня 2020-го), Липецкая область вошла в тройку регионов — лидеров по данному виду продукции. «С потеплением климата за последние 25 лет сильные морозы совсем ушли из региона, и, так как погода является основным лимитирующим фактором выращивания фруктов и ягод, сейчас область можно назвать весьма подходящей для их производства, — считает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. — Помимо благоприятного климата, здесь отличные почвы, большое количество солнечных дней, есть доступ к воде хорошего качества». Именно поэтому липецкие аграрии успешно выращивает все — от яблонь до вишни, земляники и голубики.



Двумя крупнейшими компаниями, занимающимися выращиванием плодовых культур в Липецкой области, являются «Агрофирма им. 15 лет Октября» и «Агроном-сад» — 7,5 тыс. и 2 тыс. га садов соответственно. Из 2 тыс. га, которые занимает «Агроном-сад», около 870 га приходится на сады интенсивного типа, информирует представитель предприятия. Сортовая матрица традиционных, клубных и органических сортов компании насчитывает более 45 позиций. Ежегодно здесь производится более 30 тыс. т яблок, а в прошлом году урожай был и вовсе рекордным — 36 тыс. т продукции, это на 65 % больше, чем в 2020-м. Дальнейшие перспективы развития садоводства в регионе, по мнению Муханина, зависят от фермеров — именно два-три небольших хозяйства могут обеспечить работой целое поселение. «Достаточно 5-10 га, и даже с небольшим бюджетом уже можно успешно заниматься выращиванием плодов и ягод», — уверен эксперт.



Выпуск мяса



За 2021 год животноводческие хозяйства области выпустили около 360 тыс. т мяса скота и птицы в живом весе (девятое место в стране), а производство яиц составило 780 млн штук, что является историческим максимумом для Липецкой области. Около 55 % от общего объема мяса приходится на птицу. В прошлом году в регионе произведено 173,3 тыс. т мяса бройлеров и 7,5 тыс. т индейки, сообщает заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова. Совокупный объем превышает потребности области в птице более чем в 4 раза. На человека приходится около 140 кг при рекомендуемой норме 31 кг в год. Примерно 66 % мяса бройлера в регионе дает «Куриное царство» («Черкизово»), остальное выпускает СПССПК «Экоптица», уточняет эксперт.



Региональные власти оказывают серьезную поддержку индейководческим предприятиям — занимаются проведением инфраструктуры, создают привлекательные для инвесторов условия, отмечает президент Национальной ассоциации производителей индейки Андрей Ковалев. В 2021 году производство мяса индейки в России составило 400 тыс. т, причем не менее 10 тыс. т было выпущено в Липецкой области. 4 % от общего производства — неплохой показатель, полагает эксперт. По его словам, именно в Липецкой области появился один из первых в стране проектов по индейководству, принадлежащий ГК «Зерос», — птицефабрика «Задонская» (мощность — 5,6 тыс. т). Несколько лет назад в регионе заработало еще одно предприятие, рассчитанное на выпуск 5 тыс. т индейки, — «Кривец-птица». Этот проект Ковалев называет очень амбициозным. «Пока по объемам эти проекты сопоставимы, но “Кривец-птица” планирует дальнейшее увеличение мощностей до 10 тыс. т, и тогда, возможно, она войдет в топ-10 крупнейших производителей данного вида мяса», — не исключает он.



Доля свинины в общем мясном объеме области — порядка 43 %. За 11 месяцев 2021 года в регионе ее выпущено около 130 тыс. т в живом весе. К самым крупным свиноводческим предприятиям эксперт Национального союза свиноводов по анализу и прогнозированию рынка Николай Бирулин относит региональное подразделение «Черкизово», предприятия которого производят примерно 85 % от всего объема выпуска свинины в липецких сельхозпредприятиях, и компанию «Отрада Фармз» с долей в 12 %. Последняя специализируется на племенном свиноводстве и является эксклюзивным производителем и дистрибьютором PIC «Датские линии» в России, Казахстане, Армении и Грузии.



Производство говядины в Липецкой области небольшое — 2,4 % от объема мяса в целом. Однако регион стал первым, где появился профессиональный откормочный комплекс с использованием самых современных технологий. Частично он функционирует до сих пор. Инициатором проекта тогда выступила компания «Зерос», отмечает гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Увы, сейчас в области недостаточное количество мясного поголовья, чтобы говорить о серьезных перспективах развития сектора, — признает эксперт. — Есть фермерские хозяйства с небольшими объемами производства, но крупные компании здесь площадки не строят, видя дефицит сырьевой базы (молодняка КРС на откорм)». По его мнению, местные чиновники перспективы мясного скотоводства как отрасли, которую нужно активно продвигать, тоже не видят: отсутствуют стимулирующие программы, и, хотя есть определенные меры поддержки, больших возможностей региональные власти новым потенциальным инвесторам и фермерам не предлагают.



С производством баранины дела обстоят еще сложнее. Изначально регион не является овцеводческим, акцентирует внимание начальник информационно-аналитического отдела Национального союза овцеводов Елена Осычкина. Наибольшее поголовье овец в России имеется в регионах с континентальным климатом, там, где расположены горы и полупустыни и в принципе условия для занятия другими видами животноводства и растениеводства затруднены. Липецкая область к ним не относится.



Тем не менее недавно Минсельхоз России одобрил субсидии на строительство овцеводческих откормочников, напоминает эксперт. Можно производить поголовье на убой, а можно заниматься выращиванием маточного поголовья с целью дальнейшего получения ягнят. Выплаты от государства составят 70 тыс. руб. на одно скотоместо. «Уже поступили заявки от нескольких регионов, и Липецкая область при желании тоже может благодаря этому инструменту развивать овцеводство», — уверена она. Но пока заявок на строительство откормочников и помещений для содержания маточного поголовья овец регион не подавал.



В молоке мало места для новых инвесторов



Производство молока в Липецкой области удерживается на стабильном уровне. По информации областного сельхозуправления, за 2021 год надоено 301,2 тыс. т, что на 600 т больше уровня 2020-го. Рост произошел, несмотря на сокращение поголовья коров у населения. Показатель надоя на одно животное находится в пятерке лучших по ЦФО. 95 % молока в регионе реализуется высшим и первым сортом.



Хотя многие липецкие предприятия отдают предпочтение растениеводству, так как почва для этого довольно богатая, а сроки окупаемости в разы ниже, регион является довольно благоприятным для производства молока, считает гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Однако с валовым надоем в среднем около 300 тыс. т молока ежегодно (в том числе около 220 тыс. т товарного) область занимает лишь 38-е место в стране. Продуктивность коров составляет порядка 7,2 т на голову в год. В то же время в регионе есть предприятия, входящие в рейтинг Milknews по эффективности хозяйств, с продуктивностью в 11,3 т на корову. Один из крупнейших и наиболее эффективных производителей молока в Липецкой области — ГК «Трио», которая управляет двумя молочными комплексами.



В области также расположены несколько крупных перерабатывающих заводов — молочный комбинат «Липецкий» («Данон Россия»), Липецкий хладокомбинат, «ЛебедяньМолоко», «ЧаплыгинМолоко» и другие. На нужды переработки они закупают в совокупности примерно 100-130 тыс. т молока в соседних субъектах.



Если говорить о государственной поддержке молочного животноводства, то она сократилась с 691 млн руб. в 2020-м до 508,3 млн руб. в 2021-м, известно Белову. Это может быть связано с сокращением количества заявленных проектов к реализации и выходу на проектные мощности текущих проектов. «Если же говорить об инвестиционной привлекательности, то в целом регион интересен для инвесторов, но для этого должны сохраниться все меры господдержки молочного сектора, — рассуждает эксперт. — В то же время за последний год себестоимость производства молока и молочных продуктов выросла как на этапе производства, так и на этапе переработки на 14-16 %. При этом рост цены на полке не был соответствующим, что снизило доходность в секторе и заставило многих инвесторов уйти в растениеводство или отложить свои планы по реализации проектов в молочном животноводстве».



Новых проектов, особенно крупных, в молочном секторе Липецкой области появляться не будет, полагает управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. Уже действующие хозяйства и так обладают довольно серьезными мощностями, объясняет он. Регион можно назвать сбалансированным с точки зрения сырья и переработки, однако последнее направление растет активнее сырьевого. Наибольшие объемы молока потребляют «Данон Россия» и «ЛебедяньМолоко». Именно рост их предприятий мог бы спровоцировать расширение и мощностей по производству сырья, думает эксперт.



Липецкая область предрасполагает к ведению животноводства, констатирует Владимир Седых. Особенно с учетом того, что в регионе расположен современный племенной центр, проект «Щелково Агрохим» — «Бетагран Липецк». Предприятие работает по нескольким направлениям: производство эмбрионов и семени КРС, селекционно-племенная работа по селекции нескольких пород крупного рогатого скота. Проектная мощность производства «Бетагран Липецк» — 9 тыс. эмбрионов в год, до 1 млн спермадоз при полной нагрузке и селекционно-племенная работа по пяти-шести породам КРС. В планах центра — выйти на намеченные параметры, а также довести содержание быков-производителей на собственной племенной станции до 50 (сейчас 24).



Пищепром тоже развивается За последние годы в Липецкой области освоено производство новых видов продукции переработки, таких как рапсовое, соевое, льняное, рыжиковое, люпиновое масла, снеки, соки с пребиотиками, картофель фри, премиксы, быстрозамороженная плодоовощная продукция, дрожжи. Так, например, наращивается выпуск переработанного и консервированного картофеля. В 2021 году объем производства, по оценке управления сельского хозяйства, составит 106,5 тыс. т (в 1,3 раза больше уровня 2020-го). А по замороженному картофелю регион вышел на первое место в стране. Выпуск продукции переработки фруктов и овощей для детского питания составит 1,9 млрд условных банок (+10% к показателю годом ранее). Кроме того, будет произведено 260 тыс. т муки, 151,2 тыс. т обработанного жидкого молока (+10%), 32 тыс. т дрожжей (+4%), 25 млн дкл безалкогольных напитков (+18%).

Аграрии сдержанны в планах





Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители работой в регионе в основном довольны. Однако многие из них надеются на увеличение государственной поддержки. У КФХ Андрея Букарева в Становлянском районе 600 га земли, половина из которых отдана под кормовые культуры для КРС. Также хозяйство выращивает ячмень, кукурузу, пшеницу, подсолнечник и люцерну. «Без грамотной поддержки государства животноводству, особенно молочному, выжить трудно, — говорит фермер. — За последний год значительно выросли в цене кормовые компоненты, что подчас делает отрасль нерентабельной». По его мнению, если ничего не изменится, то многие животноводы начнут делать ставку на растениеводство и перейдут на выращивание зерновых и масличных. Даже имея 100 га, можно себя прокормить, уверен Букарев.



Само КФХ производит 800 т молока в год и имеет 312 голов дойного стада. «Молоко, реализуемое в магазинах по более чем 130 руб./л, мы продаем переработчикам за 35 руб./л, и цена на него не росла уже два года, — сетует глава хозяйства. — Хотя та же солярка стоит 60 руб./л, постоянно повышаются ставки по кредитам, налоговая нагрузка, и никто не снимал с нас обязательств по выплате заработной платы сотрудникам». Предприятие выпускает сметану, творог, кефир и восемь видов сыров разной выдержки — от чечила и моцареллы до качотты и монтазио.



Компания «Зенкино» из Чаплыгинского района занимается выращиванием зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза) и масличных (подсолнечник, рапс) на 4 тыс. га в Липецкой области. Регион находится в черноземной зоне, почвы плодородные и идеально подходят для выращивания данных агрокультур, отмечает собственник предприятия Олег Крысанов. Урожай масличных хозяйство реализует внутри региона — заводам «Черноземье» и «Либойл». Зерновые также уходят местным переработчикам, таким как компания «Лимак», либо на экспорт через Азов.



Планы на дальнейшее расширение производства у «Зенкино» есть, но растущая кредитная ставка, увеличившаяся стоимость металла и других стройматериалов делают реализацию каких-либо проектов в обозримом будущем нецелесообразной, констатирует бизнесмен. «Действующая поддержка агропроектов направлена исключительно на крупные холдинги, тех, чей земельный банк превышает 30 тыс. га, — акцентирует внимание он. — Увы, небольшие производители от региональных властей не получают никакой помощи». Среди перспективных направлений для инвестиций в липецком АПК Крысанов выделяет садоводство и выращивание яблок, в частности, а также производство овощей в открытом грунте.



Общая площадь пашни агрофирмы «Добрыня», входящей в «Сюкден», на 2022 год составляет 73 тыс. га, из них в Липецкой области сосредоточено 75 %, или 54,8 тыс. га. В структуре севооборота — озимая и яровая твердая пшеница, сахарная свекла, ячмень, соя, подсолнечник, кукуруза на зерно и силос, перечисляет Глеб Тихомиров. Общий объем инвестиций за 15 лет уже превысил 5,55 млрд руб. Основные направления вложений — приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования (более 70 % всех инвестиций). «В 2022 году планируем инвестировать в развитие производства в регионе еще 630 млн руб. (без земли — 490 млн руб.), — делится топ-менеджер. — Большая часть этих денег также пойдет на закупку агротехники».



В Липецкой области у «Сюкден» есть и два сахарных завода. Добринский был приобретен компанией еще в 1997 году, а в 2019—2020-х — Елецкий. Текущие производственные мощности первого предприятия составляют по переработке свеклы 12 тыс. т/сутки, по выпуску белого сахара — 1,5 тыс. т/сутки. Вывод сиропа достигает 300 т ежесуточно, производство гранулированного жома — 600 т/сутки, мелассы — 400 т/сутки. Объем инвестиций только в один Добринский сахарный завод за последние 15 лет превысил 5,6 млрд руб., информирует Тихомиров. «В процессе модернизации в период с 2007 по 2021 год мы заменили основное технологическое и вспомогательное оборудование, увеличили мощность предприятия до 12 тыс. т и нарастили мощности по хранению и отгрузке готовой продукции. План по инвестициям на 2022 год — 576 млн руб.», — говорит топ-менеджер.



Во владении «Дружбы» в Липецкой области находится 10 тыс. га. Компания выращивает кукурузу, подсолнечник, прочие технические и зерновые агрокультуры, рассказывает генеральный директор Владимир Костяев. «Севооборот простроен давно, и изменений в него последнее время не вносилось», — подчеркивает он. Продукция хозяйства реализуется переработчикам или отдается на перепродажу. Зерно высокого качества охотно забирают мукомольные предприятия, а фуражное — животноводы.



Из региональных мер поддержки, которыми пользуется предприятие, руководитель выделяет дотации на литр молока по областному проекту поддержки животноводства. «Сейчас у нас 800 дойных коров, но наращивать стадо смысла нет — актуальная рентабельность не позволяет думать о расширении, — признает Костяев. — Хотя собственное производство кормов и позволяет регулировать затраты».



КХ «Речное» (Хлевенский район) работает в Липецкой области с 1992 года. Основной вид деятельности хозяйства — выращивание зерновых, технических и зернобобовых культур, сахарной свеклы, сои, разведение крупного рогатого скота (1,5 тыс. голов), в том числе 540 голов дойного стада. Объем производства молока за 2017 год составил 3840 тонн). Земельных угодий в обработке имеется около 11 тыс. га, перечисляет директор хозяйства Владимир Коротких. Руководитель также жалуется на рост себестоимости молока. Из-за резкого повышения расходов на производство направление становится все менее привлекательным. Если так продолжится, то через несколько лет буквально некому будет работать в животноводстве, предупреждает он.



У «Трио» в обработке 20 тыс. га земли, а также есть 3 тыс. дойных коров. Компания выращивает сахарную свеклу (ею занято около 25 % земель), картофель (1,5 тыс. га), зерновые (7 тыс. га), в том числе кукурузу. «Не занимаемся только масличными, — акцентирует внимание Геннадий Уваркин. — Севооборот у нас четырехпольный, поэтому строго соблюдаем очередность агрокультур, технологии подразумевают стабильность».



В животноводстве ситуацию нельзя назвать простой, вторит руководитель остальным. Из-за роста стоимости зерновых, а следовательно, и кормов и различных добавок рентабельность упала. Так что расширять проект по КРС компания не планирует. «Конечно, небольшой рост цен на молочную продукцию, положительно повлиял на рынок, но он не перекрывает расходной части, которая значительно увеличилась еще два года назад, — уверяет Уваркин. — В целом стоимость реализации молока сейчас для нас некомфортная».



Поставщики средств производства



На территории Липецкой области успешно работает ряд компаний, поставляющих аграриям средства производства. Среди семеноводческих хозяйств управление сельского хозяйства региона выделяет ЛНИИР — филиал ФГБУ «Федеральный научный центр “Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В. С. Пустовойта”», филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» ЛСИС, компанию «Золотая Нива», КФХ «Байгора», «Приволье — 1», предприятие «Лебедянское», «Рассвет» и другие. Также на территории области работают семенные заводы компаний KWS и «СуффлеАгроРус». Свои предприятия по выпуску химических средств защиты растений построили или строят в регионе такие представители сектора, как «Шанс Энтерпрайз», Bayer («Байер Елец Продакшн»), и Syngenta («Сингента Продакшн»).



По словам руководителя по продажам СЗР территории Липецк — Тамбов «Сингенты» Романа Ушакова, самый большой рост объемов реализации продукции компании в области наблюдается в сегменте фунгицидов, что свидетельствует о высокой интенсификации сельскохозяйственного производства. Сейчас компания находится на завершающем этапе строительства завода по производству СЗР ОЭЗ «Липецк». Эта площадка была выбрана после полугодового исследования вариантов в 58 регионах страны и является наиболее предпочтительной для возведения подобного предприятия. «В частности, данная локация крайне привлекательна с логистической точки зрения, так как расположена буквально в 1 км от трассы М4, что позволит эффективно организовать как входящие, так и исходящие транспортные потоки», — обращает внимание представитель «Сингенты» Антон Пушкарев.



Инвестиции в строительство завода составят $30 млн. Он будет заниматься формуляцией комплексных гербицидов. На первой фазе проекта предприятие будет производить 5 млн л гербицидов ежегодно. Запустить производство компания собирается в середине 2022 года. «Нами уже создано около 50 рабочих мест, уровень средней зарплаты на заводе существенно превышает показатель по Липецкой области», — утверждает Пушкарев. В дальнейшем проект предполагает расширение мощности производства, но целесообразность этого будет зависеть от темпов роста российского рынка, а также от возможности компании экспорта в страны ЕврАзЭс и ЕС.



В октябре 2020 года завод по выпуску СЗР уже ввела в строй ГК «Шанс». В «Шанс Энтерпрайз» было вложено более 4 млрд руб. Мощность производства составляет 50 млн л продукции в год. «Завод локализован на территории Липецкой области по ряду причин», — отмечает представитель группы. Во-первых, это логистика: географическое расположение предприятия в центре России, на трассе М4-Дон дает возможность максимально быстро доставлять продукцию в любую точку страны и ближнее зарубежье. Во-вторых, инвесторов привлекли преимущества особой экономической зоны. «Шанс» стала первым действующим резидентом ОЭЗ «Липецк» (Елецкая площадка). Среди условий, созданных для ее резидентов, доступная инфраструктура, наличие свободной таможенной зоны, налоговые преференции и прочее. В-третьих, в области благоприятный инвестиционный климат, поддержка руководства региона, добавляет специалист. «Именно благодаря этому мы сейчас планируем дальнейшее развитие в Липецкой области, — сообщает он. — В планах развитие производства, запуск новой линии по выпуску препаратов в форме водно-диспергируемых гранул (ВДГ)».

Социальное благополучие в приоритете Комплексное развитие сельскохозяйственного производства и села невозможно без решения социальных вопросов, отмечает Олег Долгих из Управления сельского хозяйства Липецкой области. В сельской местности региона проживают почти 406 тыс. человек. Это 35% населения области. Улучшать условия жизни на селе должна программа комплексного развития сельских территорий. В 2021 году на ее реализацию в регионе было выделено 737,7 млн руб., в том числе 678,1 млн руб. федеральных денег.

Эти средства, в частности, пошли на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, что позволило помочь восьми семьям. Кроме того, три семьи получили социальные выплаты на погашение целевого займа (кредита) для приобретения или строительства жилья при рождении (усыновлении) ребенка.

В рамках программы были возведены 15 домов общей площадью 990 кв. м в Добровском районе (с. Доброе — два дома, с. Махоново — 11, с. Кореневщино — два). Также была построена и введена в эксплуатацию школа на 11 классов (264 учащихся) с двумя группами детского дошкольного образования по 15 человек в с. Большой Хомутец Добровского района и детский сад на 80 мест с. Хлевное.

Произведены капитальные ремонты в с. Воскресенское Данковского района здания МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга», МБОУ СОШ в с. Троекурово Лебедянского района и в г. Чаплыгин МБДОУ детского сада «Сказка». Ведутся строительно-монтажные работы детского сада на 99 дошкольных мест в с. Доброе Добровского района, реконструкция существующего здания МБОУ СОШ № 3 (на 500 мест) со строительством нового корпуса и перехода в г. Лебедянь и строительство корпуса № 2 МБОУ СОШ (на 250 мест) в п. Ключ Жизни Елецкого района.

Всего в 2021 году реализовывалось 45 проектов в 37 сельских поселениях Липецкой области, направленных на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, организацию пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, организацию освещения территории. Также в прошлом году реализован проект «Реконструкция автомобильной дороги «Слепуха» — примыкание к автодороге «Большая Боевка — Долгоруково» в Долгоруковском районе протяженностью 6,5 км.

Олег Долгих: «АПК — важнейший драйвер инвестпривлекательности»

Липецкая область стала победителем номинации «Самый стабильный регион АПК» премии «Агроинвестор года». По итогам последних пяти лет во всех основных секторах аграрного производства регион показывал самую стабильную динамику развития в стране. В области работает ряд крупнейших игроков агроотрасли. Что делает регион привлекательным для инвесторов, рассказывает глава областного управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Олег Валентинович, как вы оцениваете ежегодный объем инвестиций, привлекаемых в липецкий АПК?

На протяжении последних трех лет инвесторы вкладывали в региональный АПК более 30 млрд руб. ежегодно, общий объем привлеченных инвестиций за этот период превысил 95 млрд руб., создано свыше 3 тыс. новых рабочих мест. На территории области сейчас реализуется три десятка крупных инвестиционных агропроектов с общим объемом вложений более 100 млрд руб.

Что, по-вашему, делает регион привлекательным для инвесторов в сельское хозяйство?

По моему мнению, Липецкая область является одним из наиболее комфортных регионов для вложений в АПК. Ключевые факторы инвестиционной привлекательности — выгодное географическое положение, плодородные черноземные почвы, развитая инфраструктура, инвестиционная политика, направленная на поддержку проектов в сельхозсфере, которые рассматриваются в качестве приоритетных или особо значимых, наличие достаточного количества трудовых ресурсов для промышленного сектора и потенциальных покупателей для торговли и потребительского сектора. И наш АПК действительно является важным драйвером инвестпривлекательности всей области. Доля сельского хозяйства в региональных инвестициях в основной капитал доходит до 30 %.

В прошлом году Липецкая область вышла в лидеры рейтинга инвестиционной активности. Так ли это?

Да, нам это удалось. В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестпроектах, попавших в ежедневный дайджест местных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Субъекты страны ранжированы в данном списке по количеству сообщений об инвестпроектах.

Также хочется отметить, что 10 декабря 2021 года международное агентство Fitch Ratings подтвердило инвестиционную привлекательность Липецкой области, в частности рейтинг приоритетного необеспеченного долга — на уровне ВВ+. Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингам — «Позитивный».

Кроме того, область вошла в число лидеров по устойчивому развитию регионов России, заняв шестое место в ESG-рейтинге международной группы рейтинговых агентств RAEX. Аналитики оценивали деятельность регионов по индикаторам, которые отражают три основных блока: Environment — воздействие на окружающую среду, Social — персонал и местные сообщества и Governance — раскрытие информации и управление.

На наш взгляд, все это отражает социально-экономическое развитие нашего региона, а также стабильную и прогнозируемую институциональную базу. Тем самым мы даем позитивные сигналы для бизнес-сообщества и новых инвестиций.

Какие сектора липецкого сельского хозяйства, по вашей оценке, уже достаточно насыщены и не нуждаются в приходе новых инвесторов?

Не буду говорить, что региону не нужны новые инвесторы, но в ряде отраслей АПК наши сельхозпроизводители демонстрируют яркие успехи. Например, одним из основных приоритетов развития начиная с 2014 года для нас было тепличное овощеводство. За это время валовой сбор овощей, выращенных в закрытом грунте, вырос в 25 раз! По данному показателю наши аграрии уже третий год подряд удерживают лидирующие позиции в стране, а площадь теплиц пятого поколения в области превышает 230 га.

Также на территории Липецкой области сложился агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных культур. Строятся два новых завода по переработке сои и рапса. Проекты реализуют компании «Черкизово-масла» и «Черноземье». Объем инвестиций в сумме составляет более 14 млрд руб. Эти предприятия будут перерабатывать свыше 1 млн т масличных в год. А производство этих культур за последние четыре года возросло в 1,6 раза, до 783 тыс. т.

При этом в регионе уже действуют другие современные маслоэкстракционные заводы совокупным объемом переработки 3,2 тыс. т сырья в сутки. Производства области осваивают выпуск высокоолеинового растительного масла, которое является инновационным стратегическим экспортным продуктом. Хочу подчеркнуть, что лишь немногие предприятия страны выпускают подобную продукцию, а у нас таких производителей несколько. Липецкая область уже входит в топ-10 регионов по экспорту продукции масложировой отрасли, и именно данное направление является основной экспортной статьей нашего АПК с долей в 50 % от общего объема вывоза за рубеж.

Наверняка к реализации готовятся проекты и в других отраслях?

Конечно! В 2022 году в АПК Липецкой области планируется приступить к реализации 15 новых проектов. Общий объем вложений по ним составит более 50 млрд руб. Когда все эти производства будут запущены, в регионе появится дополнительно еще 1,5 тыс. рабочих мест.

Если говорить про направления инвестиций, то отмечу, что новые тренды развития агропрома привели к реализации крупнейших и уникальных проектов в переработке сельхозпродукции. В частности, завод по переработке и заморозке картофеля «ЛЭМ Уэстон Белая Дача» — самое масштабное в России предприятие, которое способно полностью обеспечивать страну собственным замороженным картофелем фри. Уже сейчас мощность завода составляет 100 тыс. т продукции ежегодно. А в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о расширении его производства. Компания вдвое увеличит мощности, вложив более 13 млрд руб. Это еще плюс 250 дополнительных рабочих мест.

Совсем недавно приступил к работе завод по переработке топинамбура компании «ИстАгро Дон». Это хороший пример развития «зеленой экономики», настоящий флагман в области реализации принципов карбонового земледелия. На заводе будут производить пищевой инулин, фруктоолигосахариды и сироп высокой фруктозы, пищевые волокна и функциональные продукты на их основе, а также высокопитательные сухие корма для животноводства.

Учитывая растущий мировой спрос на продукцию глубокой переработки зерна, в регионе начата реализация и таких проектов. Так, «Рустарк» планирует построить в ОЭЗ ППТ «Липецк» предприятие по выпуску таких видов продукции, как модифицированные крахмалы, биополимеры, биомономеры, глюкозо-фруктозные сиропы. Объем инвестиций — свыше 14 млрд руб. К реализации проекта по производству изолята горохового белка с вложениями более 4 млрд руб. в 2022 году приступит компания «Анева».

А на какую государственную поддержку от региональных властей могут рассчитывать инвесторы?

В 2021 году на поддержку АПК Липецкой области на условиях софинансирования с федеральным бюджетом были предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в объеме 3,57 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 3,15 млрд руб., из регионального — 0,42 млрд руб. По направлениям, господдержка которых осуществляется без условий софинансирования с федеральным бюджетом, в областном бюджете предусмотрено 77 млн руб.

Господдержка направлена на увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства, развитие сельских территорий, а также компенсацию части процентной ставки по инвесткредитам. Кроме того, в прошлому году мы предоставляли нашим аграриям льготные инвестиционные и краткосрочные займы, что позволило привлечь более 46 млрд руб. кредитов, по которым выплачено субсидий в объеме 1,1 млрд руб. по 315 заключенным кредитным договорам.

На 2022 год запланирован объем господдержки отрасли в объеме 2,74 млрд руб., из них 2,27 млрд руб. из федерального и 0,47 млрд руб. из областного бюджета. Также вновь предусмотрена господдержка в виде выделения льготных кредитов.