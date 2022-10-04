Тысяча километров соседства с Китаем. Состояние и перспективы развития АПК Приморского края

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Дальний Восток нельзя назвать главной аграрной территорией страны. Но, несмотря на сложный климат, удаленность от основных рынков сбыта, высокую стоимость энергоресурсов, инвестиционный потенциал Приморья эксперты оценивают как высокий. Главный фактор привлекательности — близость к самому крупному мировому потребителю продовольствия — КНР. Впрочем, для начала при должной поддержке государства аграрии могли бы постараться насытить местный рынок, ведь в зависимости от отрасли он обеспечен продукцией собственного производства не более чем на 30-50%

На долю Приморского края в общероссийском объеме производства продукции АПК в 2021 году пришлось лишь 0,8 %. Однако если в целом по стране в прошлом году был зафиксирован пусть небольшой, но спад (на 0,9 %), то выпуск сельхозтоваров в Приморье, по информации Приморскстата, увеличился по сравнению с 2020-м на 25 %. Позитивная динамика продолжается и в текущем году: по итогам первого полугодия производство агропродукции во всех хозяйствах края выросло на 41 % (в России — на 2,2 %). Обеспечивают такой высокий прирост сельхозорганизации — за шесть месяцев 2022-го в стоимостном выражении выпуск товаров АПК этой категорией хозяйств увеличился в 2,3 раза по сравнению с таким же периодом годом ранее.

Приморский край действительно сейчас является передовиком по развитию сельского хозяйства, подтверждает старший руководитель проектов по направлению «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. Но в первую очередь это связано с эффектом низкой базы, уверяет она. Если к АПК относить в том числе рыбохозяйственный комплекс, то можно сказать, что Приморский край чувствует себя вполне неплохо, комментирует эксперт. «Значительное превышение экспорта над импортом, достаточно существенный вклад отрасли в ВРП, хороший уровень занятых в регионе, — перечисляет Козлова. — Но нужно понимать, что результаты работы АПК края очень концентрированы: основная доля приходится на рыбный промысел и продукты переработки».

Экспорт растет По информации Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза («Агроэкспорт»), Приморский край уверенно занимает четвертую позицию в рейтинге регионов — экспортеров сельхозпродукции и продовольствия. В 2021 году регион отправил за рубеж аграрных товаров почти на $2,2 млрд (плюс 24% к объему 2020-го), а за девять месяцев 2022-го — уже на $1,7 млрд (плюс 33,5% к объему, отгруженному на внешние рынки за аналогичный период годом ранее). Край также занимает лидирующие позиции по абсолютному приросту стоимостного объема вывоза за период 2015—2020 годов. Основную долю поставок составляют рыба и морепродукты — 70,8% по итогам прошлого года.

Один из лидеров в ДФО

В структуре валовой добавленной стоимости Приморья в основных ценах сегмент «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство и рыболовство» занимает пятое место. Однако по сравнению с другими субъектами ДФО край демонстрирует хорошие темпы прироста аграрной отрасли. «Приморский край является одним из лидеров округа по объему производства сельскохозяйственной продукции с долей более 20 % от общего ВРП АПК макрорегиона, — акцентирует внимание руководитель направления Департамента отраслевой экспертизы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Абдуразак Разаков. — При этом агропром Приморья характеризуется высокой степенью диверсификации как в сфере растениеводства, так и животноводства».

Край обладает одним из крупнейших земельных фондов в ДФО, находящимся в обработке. При этом сохраняется высокий потенциал ввода в оборот залежных земель, в том числе за счет проведения мероприятий по мелиорации. Основные агрокультуры, выращиваемые в крае, — соя и кукуруза, сообщает Разаков. Также регион является единственным на Дальнем Востоке, где есть почти идеальные условия для выращивания риса в рисовых чеках вдоль озера Ханка. «За счет перепадов ночных и дневных температур вкусовые качества приморского риса выделяются среди остальных сортов», — утверждает он. Приморский край относится к зоне рискованного земледелия, напоминает Козлова. Поэтому в растениеводстве лучше всего будут чувствоваться инвестиции в тепличное овощеводство. «Большая часть комплексов закрытого грунта в регионе советской постройки давно устарела и зачахла, и фактически сейчас отрасль в Приморье поднимается почти с нуля», — говорит она.

По словам Разакова, наличие кормовой базы способствует развитию птице- и свиноводческих проектов, а также молочного животноводства. Приморье позднее вступило в программы по созданию комплексов КРС, свиноводству, молочному направлению, возведению теплиц, чем большинство других регионов страны, знает Козлова. Необходимость их строительства в крае все еще сохраняется. «Но здесь есть сложности с инфраструктурой, в том числе современными перевалочными мощностями», — уверяет она.

Новым производствам в первую очередь стоит рассчитывать на локальный сбыт, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Выйти с товаром шире не очень позволяет логистика, — отмечает он. — Возить продукцию в регионы России западнее Енисея дорого, и пропускная способность Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей недостаточна, все забито кемеровским (в основном) углем, идущим на экспорт в порты всех морей».

Доступ же на рынки других стран весьма непрост — и особенно на емкий рынок Китая, подчеркивает Иванов. Большие объемы вывоза в принципе возможны лишь морем (это ближайшие к портам районы Приморского края) и по железной дороге с колеей 1520 мм, переход с которой есть в КНДР, а в КНР колея другой ширины, и ее смена резко ограничивает объемы поставок. «Автомобилями же возить дороговато, и чем дальше (500-1000 км), тем еще дороже, да и пропускные возможности всех переходов на Китай, особенно с его ковидными ограничениями, невелики», — предупреждает эксперт.

Портовая инфраструктура региона развита, заверяет Разаков. «Приморский край является “восточными воротами” России, обеспечивая круглогодичную возможность осуществления мультимодальных экспортно-импортных операций», — говорит он. Географическая близость к экспортным рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также наличие развитой логистической сети, включая морские порты, обеспечивают Приморью высокую инвестиционную привлекательность, считает руководитель. «Текущая внешнеэкономическая ситуация должна пойти на пользу краю, так как в связи с проблемами на западном направлении мы начали активно смотреть на восток, — добавляет Козлова. — И государству важно создавать именно инфраструктуру, а там и бизнес подтянется».

Расходы регионального бюджета на сельское хозяйство в последние годы составляют в среднем 10,5 % валовой продукции сельского хозяйства, указывает младший директор группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт Ра» Татьяна Тирских. «Значение данного показателя почти в 2,5 раза больше среднероссийского, и если смотреть относительно других регионов страны, то край по итогам 2020 года находился в двадцатке лидеров (17-е место среди всех регионов), — подсчитала она. — Основываясь на этих данных, уровень региональной поддержки сельского хозяйства края можно оценить высоко». Однако на 1 руб. вложенных бюджетных средств в 2020 году в Приморье пришлось лишь порядка 10 руб. валовой продукции сельского хозяйства региона, что почти в 2,5 раза меньше среднего значения по стране. По данному показателю у края позиции среди регионов хуже, в России он входит в двадцатку отстающих и занимает 68-е место.

Финансовая обеспеченность регионального бюджета позволяет субъекту участвовать в со-финансировании практически всех существующих программ поддержки сельскохозяйственных производителей, обращает внимание Разаков. Также Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики предоставляет широкий спектр мер поддержки инвесторам, реализующим свои проекты в рамках преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктической зоны. «Это налоговые и административные льготы и преференции, содействие в создании необходимой для реализации проектов инфраструктуры, предоставление земельных участков по льготной арендной ставке и в целом содействие инвесторам в решении всех возникающих проблем на пути реализации проектов», — говорит руководитель.

Впрочем, несмотря на оказываемые меры поддержки, самообеспеченность регионов ДФО в целом и Приморья в частности ниже среднероссийского уровня с учетом неблагоприятных природно-климатических условий, логистики, специфики земель, структуры рынка, добавляет Разаков. В совокупности данные факторы приводят к удорожанию проектов на Дальнем Востоке на 30 % и более по сравнению с западной частью страны. В связи с этим для регионов Дальнего Востока необходимо предусмотреть такие меры государственной поддержки сельского хозяйства, которые нивелируют воздействие вышеперечисленных факторов», — предлагает он.

Почвенно-климатические условия

Приморский край расположен на юге Дальнего Востока, в юго-восточной части России, входит в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь региона превышает 164,6 тыс. км², а это 23-е место в России с долей 0,96 % общей площади страны. При этом на земли сельскохозяйственного назначения в Приморье приходится немногим более 10 % — 1,85 млн га, по данным Росреестра. Максимальная протяженность края (от устья реки Туманная до истоков реки Самарга) — около 900 км. Наибольшая ширина (от долины реки Уссури до побережья Японского моря) — около 280 км. На севере регион граничит с Хабаровским краем, на западе — с КНР (провинции Гирин и Хэйлунцзян), на юго-западе — с КНДР (г. Насон). С юга и востока омывается Японским морем. Общая протяженность границ края — 3 тыс. км, из них морских — около 1,5 тыс. км.

Площадь Приморья превышает площадь таких европейских государств, как Бельгия, Нидерланды, Дания и Швейцария, вместе взятых, комментирует главный научный сотрудник сектора биогеохимии «Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Голов. При этом регион, как и весь Дальний Восток, — это горная местность, где хребты, увалы и сопки занимают около 80 % территории. «Традиционно здесь в первую очередь развивается горнодобывающая промышленность, специализирующаяся на добыче и переработке цветных, драгоценных металлов и редкоземельных элементов, — рассказывает он. — Здесь обнаружено и разрабатывается сырье, содержащее медь, цинк, олово, свинец, золото, серебро, молибден, вольфрам, бор, фтор и некоторые другие элементы».

Значительную часть территории Приморского края занимают леса (70 %, или 9,8 млн га), что превышает лесную совокупную площадь таких стран, как Финляндия и Норвегия. Благодаря этому заготовка леса и его переработка также занимают приоритетные позиции в промышленном производстве региона. «Следует подчеркнуть породное разнообразие приморской тайги, в которой произрастает около 80 древесных видов, — обращает внимание Голов. — Наряду с такими ценными породами, как кедр, ясень, береза, пихта и другие, здесь встречаются редкие и реликтовые виды типа тиса, граба, бархатного дерева, каменной или железной березы, что позволяет использовать их не только в строительстве, но и для изготовления мебели и даже музыкальных инструментов».

Берега Приморья практически на всем протяжении омываются водами Японского моря, которое соединяется с водами Тихого океана. Близость этих водных бассейнов со времен освоения территории способствовала развитию рыбной промышленности, а также созданию рыбопромыслового и транспортного флотов. После распада СССР роль морских отраслей хозяйства значительно повысилась, отмечает Голов. По словам ученого, через порты Владивостока и Находки проходит 70 % морского грузооборота страны. «В СССР насчитывалось 17 морских пароходств, в России осталось лишь восемь, из них четыре находятся на Дальнем Востоке, причем два — в Приморье, — напоминает он. — Таким образом, можно сказать, что Приморский край, как и весь ДФО, — это край рыбы, леса и полезных ископаемых». Равнинных же территорий, где можно заниматься земледелием, в регионе не более 20 %.

Климат Приморья, как и всего Дальнего Востока, значительно суровее, чем в европейской части России, расположенной на той же широте (Крым, черноморское побережье Кавказа). Происходит это из-за резкого перепада давления на огромном евро-азиатском континенте и не менее большом и протяженном Тихом океане, поясняет Голов. Зимой вследствие сильного охлаждения материка на нем развивается область сильного давления. В то же время над Тихим океаном из-за медленного охлаждения воды и близости к экватору формируется область низкого давления. В результате зимой холодные воздушные потоки устремляются с севера на юг, к океану через Приморский край. «Поэтому зимой здесь холоднее, осадков выпадает немного (15-20 % годового количества, а иногда меньше), снежный покров бывает незначительным и провоцирует глубокое промерзание почвы и засуху в начале вегетации возделываемых агрокультур», — утверждает эксперт.

Летом картина меняется на противоположную. Материк сильно нагревается, в то время как океан, вернее — его воды, прогревается медленно, образуя область высокого давления, и на континент через Приморье устремляются воздушные потоки, несущие с собой влагу. «Весной наблюдается дефицит влаги, а в летние месяцы — избыток, особенно в августе — сентябре, когда подходит время уборки зерновых и других агрокультур, — информирует ученый. — Именно поэтому местные аграрии весной используют технологии, сохраняющие влагу, а осенью стараются избавляться от ее избытков с помощью дренажа и гребневого метода».

В Приморском крае умеренный муссонный климат с ярко выраженной континентальностью, дополняет начальник Приморского филиала «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Александр Мешков. Весна затяжная, с холодными муссонами. Теплый период (со среднесуточной температурой воздуха выше 0 °С) начинается в третьей декаде марта и длится до конца второй декады ноября. В первой половине лета растения обычно страдают от почвенной засухи. «Во второй половине лета выпадает основная масса осадков, которые переувлажняют почву, а периодически повторяющиеся циклоны вызывают наводнения, которые всегда являются риском для хорошего урожая агрокультур. Они наносят механические повреждения посевам и вызывают их массовое полегание, смывают верхний слой почвы и переувлажняют ее во время уборочных работ, — перечисляет эксперт. — Обилие ливневых осадков и проходящих циклонов способствует также развитию эрозии почв».

Нужны ли рынку китайские агротехнологии и кадры? По информации Минсельхоза Приморья, в 2022 году сельхозорганизации региона внесли около 70 кг/га в действующем веществе минеральных удобрений. По мнению Владимира Голова из ФНЦ биоразнообразия ДФО РАН, количество ввозимых и реально применяемых минудобрений в Приморском крае явно недостаточное. В 1980-е их использование составляло от 50 до 100 кг/га посевов. В период перестройки эта цифра упала до 4 кг/га, а теперь в связи с резким ростом цен на транспортные расходы их внесение и вовсе стало нерентабельным. «Выход здесь один — производить минудобрения на месте, тем более что сырья и энергии для их производства вполне достаточно, — предлагает эксперт. — Кроме того, в регионе разведаны большие запасы фосфоритов и апатитов, а также минералов и горных пород, содержащих калий и микроэлементы».

В связи с изменением системы землепользования в Приморье, как и в других регионах ДФО сложилась порочная практика сдачи в аренду пахотных земель китайским арендаторам, знает Владимир Голов. В этом он видит большие риски, ведь достоверно известно, что в КНР принята агротехника выращивания агрокультур с применением высоких доз минудобрений (до 10-20 ц/га) и ядохимикатов выше предельно допустимых норм. Именно поэтому из-за интенсивной химизации в последние годы в Китае списано около 25% пахотных угодий и сформировался дефицит пригодных для ведения растениеводства почв. Свою роль здесь будет играть и демографическая ситуация, которая в ДФО в последние годы складывается весьма неблагоприятно — только с 1991 по 2005 год население округа сократилось на 1,5 млн человек (из 6,5 млн). Одновременно в Китае 280 млн сельских жителей потеряли работу, и многие из них могут начать трудиться в Приморском крае. Но вряд ли такой опыт будет полезен российскому региону, скептичен ученый: «Это серьезная проблема и ее нужно как-то решать».

Соевая основа

Согласно информации Росреестра, площадь пашни в Приморье по состоянию на 1 января 2021 года насчитывала 755 тыс. га, пастбищ — 446 тыс. га. Общие посевы во всех хозяйствах, по данным Росстата, в прошлом году приближались к 476 тыс. га — это второе место в ДФО и 39-е в России. Общая площадь неиспользуемых пахотных земель, по оценке Минсельхоза Приморского края, составляет 227,8 тыс. га, пригодных к вводу после проведения мелиорации — 183,5 тыс. га.

Дальний Восток — родина сои, акцентирует внимание вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «В Приморском крае прекрасный муссонный климат, к тому же он близок к Китаю, — рассказывает он. — Так что здесь аграрии не делают упор на зерновые, соя привлекательнее — рядом хороший рынок сбыта, дающий вполне достойные цены». В 2021 году этой масличной в регионе было занято почти 300 тыс. га — больше сеют только аграрии Амурской и Белгородской областей. Доля намолоченной сои в общем урожае масличных в прошлом году составила 99,9 %, приводит цифры Мешков. Ее площади в крае продолжают расти: в 2021-м соей было засеяно на 7,6 % больше полей, чем в 2020-м, а в этом году прибавка составила 7 %.

В 2022-м площади сои превысили 305 тыс. га, оценивает старший эксперт ИКАР Вадим Семикин. Урожайность этой масличной в Приморском крае также относительно стабильна — около 13-14,5 ц/га начиная с 2012 года. Периодически могут возникать провальные сезоны, когда из-за погоды сбор с гектара может падать до 10-11 ц/га. Потенциал выращивания подсолнечника в Приморье низкий: малая экономическая целесообразность, объясняет Семикин. «По рапсу ситуация более оптимистичная, так как есть реальная возможность экспортировать его в Китай, однако сложностей тоже много, — предупреждает он. — Это и поиск гибридов, которые приживутся, и освоение агротехнологии практически с нуля, и не самые простые погодные условия именно для рапса». Всерьез обсуждать перспективы выращивания в Приморье других масличных, помимо сои, вряд ли можно, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Для этого потребуются слишком значительные вложения.

Поскольку соя является главной для региона агрокультурой, которую аграрии активно экспортируют в Китай, действующая в стране пошлина на экспорт соевых бобов для Дальнего Востока особенно болезненна, отмечает эксперт. Взамен им предлагается поставлять за рубеж продукцию переработки. Но экспортировать шрот и другие продукты не так-то просто — страны, у которых есть собственные перерабатывающие мощности, предпочитают покупать сырье. Например, в КНР на импорт продукции переработки действуют запретительные пошлины. «Поэтому, если государство агитирует за наращивание мощностей по переработке, оно должно позаботиться о создании условий для реализации готовых товаров», — рассуждает Петриченко.

Обеспеченность агротехникой По данным регионального Минсельхоза, парк сельскохозяйственной техники Приморского края насчитывает более 4,3 тыс. самоходных машин, в том числе тракторов — 3,2 тыс. ед., комбайнов — 1,15 тыс. ед. При этом доля техники старше 10 лет составляет 41% от общего количества. Ежегодно приобретается до 120 тракторов, 60 комбайнов и 600 единиц прицепной и навесной техники.

Введение правительством 30%-ной экспортной пошлины на сою сроком на пять месяцев — с 1 февраля по 30 июня 2021 года — привело к всплеску вывоза агрокультуры в прошлом январе, напоминает Мешков. Всего за месяц из Приморья за рубеж было отправлено 440 тыс. т соевых бобов на $145 млн, притом что за весь 2021-й экспорт этой масличной составил 469 тыс. т на $168 млн, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее (в 2020-м было вывезено 289 тыс. т сои на $94 млн). «С 1 июля 2021 по 31 августа 2022 года включительно применяется ставка вывозной таможенной пошлины в размере 20 %, но не менее $100/т. По оценке правительства, ее снижение на 10 %, с одной стороны, позволит сельхозпроизводителям отправлять часть продукции на экспорт, с другой стороны, сохранит препятствия для роста цен на этот продукт», — говорил эксперт. Однако в начале 2022 года заметного увеличения поставок сои из региона не фиксировалось.

Сейчас из перерабатывающих мощностей в Приморье наиболее известным является уссурийский МЭЗ «Приморская соя» (принадлежит «Русагро»), который недавно запустился после долгого простоя, знает Петриченко. Мощность предприятия — 560 т сои в сутки, дополняет Мешков. Предприятие изготавливает продукцию на основе масла и жира: майонез, растительное масло, кормовые добавки для животных.

Завод может перерабатывать до 150 тыс. т сои в год при максимальной загрузке, добавляет Семикин. Производимый компанией соевый шрот поступает на животноводческие площадки «Русагро» в ДФО, а также вывозится в регионы Урала, Сибири и европейской части страны. Поставки соевого масла на экспорт минимальны, в основном продукция потребляется внутри макрорегиона. По информации эксперта, помимо «Приморской сои», в крае действуют другие, менее крупные переработчики сои: завод «Красная Звезда», «Примснабсоя», «Михайловский бройлер», а также одно из подразделений холдинга «Агросоякомплект» — «АСК-Дальнереченск» и некоторые другие.

«Приморье в числе российских лидеров по темпам прироста АПК» Андрей Бронц Министр сельского хозяйства Приморского края Приморье не является главным драйвером российского сельского хозяйства. Доля края в общероссийском объеме выпуска продукции АПК составляет меньше 1% в стоимостном выражении. Однако Приморье граничит с самым крупным мировым потребителем продовольствия — Китаем, да и самообеспеченность края продуктами питания тоже нужно повышать. Эти два фактора обеспечивают местному рынку неплохой потенциал для развития ряда секторов. О плюсах вложений в сельхозотрасль региона рассказывает глава краевого Минсельхоза Андрей Бронц.



Какое место АПК занимает в производстве валового регионального продукта Приморья? Как изменился этот показатель за последние 10 лет?

Приморский край по объему валового сельскохозяйственного регионального продукта занимает второе место среди субъектов Дальневосточного федерального округа. По итогам 2021 года производство продукции сельского хозяйства всеми хозяйствами в денежном выражении у нас превысило 63 млрд руб., увеличившись на 25% к уровню 2020-го. В то время как в среднем по ДФО сектор прибавил лишь 7,6%. В общем же ВРП региона сельскохозяйственная отрасль занимает около 5%. Хочу подчеркнуть, что на протяжении 10 лет сельское хозяйство Приморья входит в десятку лидеров по темпам роста АПК, а в последние три года (2019-2021) — в топ-3!



Как вы оцениваете ежегодный объем привлекаемых в агроотрасль инвестиций?

За последние пять лет объем вложений вырос в 2,5 раза. Если в 2017-м аграрии привлекли 8,4 млрд руб. инвестиций, то в 2021-м — уже 21,7 млрд руб. Пик был зафиксирован в 2020 году — почти 22,4 млрд руб., в прошлом же году показатель немного опустился по причине выхода в финальную стадию ряда инвестиционных проектов.



Что же делает ваш регион привлекательным для инвесторов? В чем преимущества региона при организации сельхозбизнеса?

Во-первых, это выгодное экономико-географическое положение. Оно определяется тем, что территория Приморья имеет непосредственное соседство на севере с промышленно развитым Хабаровским краем, на западе на протяжении почти 1 тыс. км — с активно развивающимися северо-восточными районами Китая, на юге — с развивающейся северной провинцией КНДР. Со всеми наш регион имеет устойчивое железнодорожное и автомобильное сообщение. На юге и востоке край почти 1500-километровым побережьем выходит к незамерзающему Японскому морю. Благодаря морскому транспорту Приморье имеет хорошую доступность к таким развитым рынкам, как Япония (через море между ближайшими точками нашего региона и японской территорией — всего 300 км) и Южная Корея (500 км). Всю территорию края с севера на юг пересекает крупнейшая в России и в мире Транссибирская магистраль.

Если рассматривать Дальний Восток как «ворота» России в страны АТР, то его транспортный и логистический потенциал во многом связан с международными транспортными коридорами «Приморье-1» (Харбин — Гродеково — Владивосток/Находка/Восточный — порты АТР) и «Приморье-2» (Хуньчунь — Краскино — Посьет/Зарубино — порты АТР), которые являются важнейшим средством реализации транзитного потенциала ДФО, развитие которого опирается не только на вектор внешнеполитического развития России, но и на особое геоэкономическое расположение этих путей, спецификой международных связей и международной интеграции, а также приграничного сотрудничества.



Такое соседство уже обеспечило региону стабильно-позитивную динамику экспорта продукции АПК…

Да, Приморье занимает четвертое место по объемам вывоза сельхозтоваров и продовольствия из России среди других субъектов страны. В 2021 году наши аграрии отправили за рубеж продукции почти на $1,9 млрд. Более 80% объема вывоза традиционно приходится на рыбу и морепродукты, которые преимущественно уходят нашим соседям — в Южную Корею, Китай, Японию. Помимо этого, отгружаем за рубеж сою и кукурузу: в прошлом году стоимостной объем поставок составил $196,2 млн (рост в 1,8 раза по сравнению с 2020-м) и $49 млн соответственно.



Какие сектора сельского хозяйства Приморского края являются незаполненными и имеют возможность для прихода новых инвесторов?

Наиболее перспективным и незаполненным сектором в регионе является переработка сельскохозяйственной продукции — масличных, зерновых, овощей, картофеля. Сейчас на территории Надеждинского муниципального района (в ТОР «Надеждинская») реализуется крупный проект по переработке зерна в биологически ценные кормовые ингредиенты — аминокислоты, глютен. Запущены два завода по производству кормовых витаминов, пробиотиков, антибиотиков и других продуктов. Кроме того, в регионе проектируется перспективный проект по переработке соевых бобов. Прорабатывается производство по переработке топинамбура, однако реализация это проекта пока законсервирована по причине отсутствия инвестора.



Могли бы выделить несколько новых инвестиционных проектов в АПК края?

В рамках ТОР у нас реализуется целый ряд крупных проектов в растениеводстве и животноводстве. Среди них ХАПК «ГринАгро», «Мерси трейд», «Приморский бекон», «НК Лотос», «Русагро-Приморье», «ОРЦ Приморский». Есть и новые, которые находятся только в начальной стадии реализации — «Арника-Холдинг», производственно-логистический комплекс «Приморский кондитер», «Трумилк».



На какую региональную поддержку могут рассчитывать приходящие в Приморье инвесторы?

У нас предусмотрен целый комплекс мер поддержки аграриев. В частности, на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса (теплицы, овоще-, картофелехранилища, животноводческие комплексы), на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, племенного скота, на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования. Есть субсидии на производство овощей открытого и защищенного грунта, молока, мяса и яйца. Также предусмотрены выплаты для предприятий хлебопекарной промышленности на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба. Всего в этом году поддержка оказывается по 38 направлениям.



А сколько было выделено в деньгах?

В 2022 году на поддержку сельхозпроизводителей Приморского края заложено почти 3,6 млрд руб., из них за счет средств краевого бюджета — 2,85 млрд (годом ранее — 4,1 млрд и 2,7 млрд руб. соответственно). Порядка 2,2 млрд руб. по состоянию на середину августа уже были доведены до получателей.



Какое значение сельскохозяйственная отрасль имеет с точки зрения социального благополучия Приморского края?

Большое! Ведь с развитием действующих агропредприятий, появлением новых в регионе появляются новые рабочие места, а качество жизни повышается. Стоит признать, что на многих территориях Приморья со слаборазвитой экономикой ощущается острый недостаток необходимой социальной, инженерной инфраструктуры, а часть жилищного фонда не имеет элементарных коммунальных удобств, что является серьезнейшей социальной проблемой. Для улучшения условий жизни в сельской местности министерство активно участвует в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», в первую очередь по таким направлениям, как «Современный облик сельских территорий», «Развитие транспортной инфраструктуры», «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», «Благоустройство сельских территорий».

Новые проекты в регионе тоже планируются, обращает внимание Мешков. Так, компания «ГринБиоСинержи» планирует построить на территории ТОР «Михайловский» завод по глубокой переработке сои мощностью 124,5 тыс. т в год, а ГК «Легенд Агро» хочет возвести предприятие, рассчитанное на 240 тыс. т сырья в год, в районе Уссурийска. Новые мощности потребуют системных изменений рынка — нужно как минимум увеличивать сырьевую базу, подчеркивает Петриченко.

Другие агрокультуры

Классические зерновые здесь выращиваются в сравнительно небольших объемах для внутреннего потребления, информирует Александр Корбут. В прошлом году пшеницей было занято немногим более 9 тыс. га, ячменем — около 6 тыс. га, и свыше 19 тыс. га было отведено под овес. Неплохо здесь себя чувствует и кукуруза — ей хватает влаги, говорит он. В 2021-м ее посевы составляли около 75 тыс. га. На кукурузу в прошлом году пришлось 82,3 % общего урожая зерновых, собранного в Приморском крае, — 423,8 тыс. т, что в 1,7 раза больше показателя 2020 года, сообщает Мешков. «Увеличение производства произошло за счет благоприятных погодных условий и увеличения посевов на 4 тыс. га по сравнению с уровнем годом ранее», — уточняет он.

В Приморье есть порты, которые можно использовать для поставок зерновых в Азию, и это неплохой стимул для расширения их производства. «Но для этого нужны значительные инвестиции, — признает Корбут. — Возможно и дальнейшее развитие, а скорее — восстановление рисоводства. Это сложный процесс, но затраченные усилия будут стоить результата, не зря производство риса здесь активно велось в 1990-е годы — и с весьма неплохими показателями урожайности».

Переработка зерновых, как и производство, нацелена лишь на закрытие внутренних потребностей. Китай ориентирован брать исходный продукт, имея собственные мощности по переработке, утверждает эксперт. Возможно, в ближайшем будущем ситуация изменится: в сентябре турецкая компания Imas Makine Sanayi А.S., специализирующаяся на производстве оборудования для мукомольного сектора и комбикормовых заводов, объявила о намерении построить в Приморском крае мукомольный комплекс. В состав предприятия войдут элеватор, линии по производству муки, макарон, лапши и бисквитов. Инвестиции в проект составят 8,4 млрд руб. Однако, скорее всего, потребности комплекса, если он будет построен, будут закрываться поставками зерна из соседних регионов, так как возможностей Приморья для этого явно недостаточно.

Сейчас, по данным Минсельхоза Приморья, основными переработчиками зерна в крае являются «Русагро-Приморье» в Михайловском районе (мощность 37,5 тыс. т/год, выпускает комбикорма), «Арника» в Надеждинском (20,7 тыс. т/год, производство кормовых витаминов, защищенных аминокислот, пробиотиков, ветеринарных препаратов и продуктов), «Мерси Трейд» в Спасском (7,5 тыс. т/год, комбикорма) и «Птицефабрика Уссурийская» в г. Артеме (3,08 тыс. т/год, комбикорма).

Потенциально неплохо в регионе могут «выстрелить» картофель и овощи открытого грунта, считает Александр Корбут. Но для этого необходимо создавать современные хранилища, тогда появится возможность занять зимне-весеннюю нишу на рынке, которая в отсутствие хранилищ заполнена Китаем. Пока же овощеводство развито слабо, аграрии предпочитают заниматься более маржинальными агрокультурами, той же соей, подтверждает независимый эксперт овощного рынка Михаил Глушков. Плюс здесь огромное влияние имеет КНР — в конце осени и начале зимы китайские поставщики демпингуют, а в конце холодного периода, когда запасов местных овощей уже не остается, резко задирают цены.

В секторе закрытого грунта в Приморском крае в последние годы появилось несколько новых комбинатов, которые могут изменить баланс рынка, отмечает Глушков. Некоторые из них завершили строительство в прошлом году, а к концу текущего выйдут на плановую мощность. «Если перед предприятиями не встанут вызовы, которые заставят сократить объемы, регион вскоре будет практически полностью обеспечен овощами — томатами и огурцами, — утверждает он. — Стоит отметить, что в Приморье очень высоки тарифы на электричество, а газа здесь нет, что, соответственно, накладывает свой отпечаток на себестоимость производства тепличной продукции».

В советское время и до конца 1990-х годов Приморский край был ведущим на Дальнем Востоке в овощеводстве — как в закрытом, так и в открытом грунте, напоминает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «В регионе базировалось наибольшее количество теплиц в ДФО, однако постепенно они выработали свой ресурс, технологически устарели, постепенно стали сокращать производство, и сейчас многие из них уже не работают, — рассказывает она. — К тому же стоимость электроэнергии в СССР была несравнимо меньше, чем сейчас, что также сделало их существование невыгодным». В начале 2000-х теплицы жили на дотации региона, но и их не хватало для эффективной работы в новых рыночных условиях. Однако теплый муссонный климат края можно назвать крайне благоприятным для овощеводства как закрытого, так и открытого грунта.

Периодически в Приморье заявляются новые тепличные проекты, но значение этого региона в отрасли теперь совсем невелико, а многие планы инвесторов остаются нереализованными, знает эксперт. Среди новых проектов эксперт выделяет запуск в 2021 году в Михайловском районе первой очереди на 11,6 га давно анонсированного ТК «Дальневосточные теплицы» (принадлежит компании «НК Лотос», владелец — Никита Кожемяко, сын губернатора региона Олега Кожемяко). Основная агрокультура — огурцы, также выращивается немного томатов и салатов.

Действующие модернизированные теплицы в основном небольшой мощности, обращает внимание Решетникова. Бывший ФГУП «Дальневосточное» (г. Артем) частично (несколько гектаров) был выкуплен в 2019 году новым инвестором, компанией «Гринхаус», которая начала восстанавливать производство. Сейчас предприятие выпускает около 1 тыс. т в год огурцов и томатов. Модернизированный ТК «ДЭМ — Лазурное» (Партизанский район) производит около 1,5 тыс. т овощей, площадь комплекса — около 5 га.

Согласно информации компании «Технологии Роста», в открытом грунте приморские товарные производители в 2021 году вырастили 62 тыс. т картофеля и 39 тыс. т овощей, включая 1,3 тыс. т томатов, 2,3 тыс. т огурцов, 8,2 тыс. т моркови, 10,6 тыс. т свеклы, 6,9 тыс. т капусты.

Потенциал молочного производства

По производству сырого молока Приморье занимает 58-е место в стране, по продуктивности коров — 28-е, по переработке молока — 60-е и входит в топ-25 крупнейших регионов — производителей мороженого, оценивает Streda Consulting. В 2021 году сельхозорганизации края получили 41,3 тыс. т молока, КФХ дали 26,9 тыс. т, ЛПХ — еще 23,4 тыс. т, сообщает гендиректор компании Алексей Груздев. Росстат дает более высокие цифры — 42,8 тыс. т, 32,4 тыс. т и 62,4 тыс. т соответственно. Поголовье коров в последние годы в регионе остается примерно на одном уровне — если в 2014-м оно составляло 7,3 тыс. голов, то в 2020-м — 7,1 тыс. голов. А вот продуктивность животных за последние семь лет, по данным Streda Consulting, выросла с 5069 кг на голову в год до 7062 кг в 2021-м, а это 28-я позиция в России. «Тем не менее молочная отрасль в Приморском крае долгое время не получала активного развития, поэтому регион занимает лишь 58-е место в стране по валовому надою молока и 60-е — по его переработке, а внутреннее потребление, оцениваемое на 1,9 млн человек более чем в 310 тыс. т в год, обеспечивается менее чем на 30 %», — констатирует эксперт

Крупнейший инвестор в молочной отрасли Приморья — ГК «ГринАгро», в состав которой входят ферма «ГринАгро — Приморье» на 2,8 тыс. коров в Ханкайском районе (построена в 2014 году) и Артемовский ГМЗ мощностью 50 т/сутки. Компания входит в топ-50 крупнейших производителей молока в России и является лидером на Дальнем Востоке. Аналогичные Приморью проекты реализованы на Сахалине, и новый анонсирован в Хабаровском крае, знает Груздев. В дальнейших планах компании расширить приморский проект до 10 тыс. голов дойного стада и 300 т/сутки переработки, что позволит региону более чем на 50 % обеспечить внутреннее потребление собственным молоком.

Со стороны государства сейчас все больше шагов делается в сторону развития молочного животноводства в регионе, комментирует гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. Так, в развитии отрасли крайне заинтересована Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, которая разрабатывает инструменты для привлечения бизнеса и комплексную программу развития.

«Ключевой потенциал дальнейшего развития молочной отрасли в регионе связывают с проектами, ориентированными на поставки в соседний Китай, доступ к огромному и быстрорастущему рынку которого Россия получила в 2018 году, и другие страны Юго-Восточной Азии», — говорит Груздев. В разное время масштабные проекты в этой сфере анонсировали крупные агрохолдинги страны. Так, оценивая потенциал Приморья в молочном производстве как «бесконечный», «Русагро» еще в 2017-м заявляла о намерении вложить более $1 млрд в молочный бизнес, однако проект так и не был реализован, и компания ограничилась инвестициями в свиноводство и сою. А агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») в 2019 году подписал соглашение с одним из крупнейших китайских производителей молока — Zhongdong Dairy Farming (поставляет молоко для лидера китайского рынка — Mengniu Dairy Group) — о строительстве в крае животноводческих комплексов на 500 тыс. т молока в год с объемом инвестиций более 45 млрд руб. Однако и этот проект пока не претворен в жизнь.

В целом Приморский край имеет высокий потенциал роста с точки зрения молочного производства, уверен Белов. Во-первых, здесь благоприятные условия для выращивания собственной кормовой базы, в первую очередь белковых кормов, во-вторых, субъект находится рядом с крупнейшим мировым рынком сбыта — Азиатско-Тихоокеанским регионом. «Для налаживания экспортных поставок необходимо развитие собственной переработки, в первую очередь в части производства биржевых товаров — сухого обезжиренного и цельного молока, сыворотки, масла, — считает эксперт. — Впрочем, и для развития внутреннего производства здесь также есть высокий потенциал — регион все еще остается дефицитным с точки зрения обеспечения собственного потребления».

По мнению Белова, риски для дальнейшего развития индустрии сконцентрированы в области налаживания новых логистических связей после введения очередных пакетов санкций. Кроме того, текущий курс рубля в данный момент делает российскую молочную продукцию не самой конкурентоспособной на мировом рынке. «Тем не менее конъюнктура рынка будет меняться, а вложения в молочный сектор имеют довольно длительный срок окупаемости, несмотря на высокий уровень государственной поддержки, поэтому вкладываться в сектор нужно уже сейчас», — верит эксперт.

Мяса недостаточно

Производство мяса во всех хозяйствах Приморья в 2021 году, по информации Росстата, составило 41,6 тыс. т в убойном весе, 76 % этого объема дали сельхозорганизации. На долю говядины в товарном выпуске мяса приходится лишь около 2,5 % — менее 1 тыс. т. Однако с точки зрения климата, погоды и наличия земель на Дальнем Востоке и особенно в Приморье мясное скотоводство может прекрасно развиваться без каких-либо ограничений, подчеркивает гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. А с учетом наличия собственных необеспеченных потребностей и экспортных возможностей это особенно актуально, полагает он. Здесь огромный земельный банк, который просто невозможно заполнить исключительно промышленными объектами, несколько молочных и тысячи малых мясных ферм дали бы значительный объем новых рабочих мест, уверен эксперт.

«Однако мы имеем дело не с плановой экономикой, государство не может просто сказать частному бизнесу, что и где строить», — продолжает Костюк. Да и подтолкнуть инвесторов к строительству новых объектов не получается. Поддержка именно мясного скотоводства почти отсутствует, все заложенные федеральные средства идут на молочные комплексы, а региональные власти, видимо, в продвижении отрасли не слишком заинтересованы, рассуждает он. К тому же мясное скотоводство имеет длинный цикл — до выхода на операционную деятельность требуется не менее пять лет, а у нас все инвесторы нацелены на быструю окупаемость. Да и банки неохотно дают деньги под такие проекты, они оценивают их как весьма рискованные. Гранты фермерам — это капля в море, и максимум, что можно сделать при нынешнем уровне поддержки, — сохранить все в имеющихся масштабах.

Доля мяса птицы в мясной структуре сельхозорганизаций составляет 28 %. За 2021 год во всех хозяйствах выпущено 9,7 тыс. т в убойном весе, из них 9 тыс. т дали агропредприятия. А за шесть месяцев 2022-го общий объем производства этого вида мяса уже составил 9,5 тыс. т, сообщает гендиректор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов. Последние три года сектор восстанавливается после значительного сокращения объемов после вспышек гриппа птиц в 2018 году и закрытия птицефабрики «Михайловский бройлер». Еще тогда производство в товарных предприятиях составляло почти 15 тыс. т, а в 2019-м оно рухнуло до 1,4 тыс. т, следует из данных Росстата. «Четыре года назад все поголовье бройлера предприятия “Надеждинская птица” в количестве 236 тыс. голов было уничтожено, там также содержалось родительское стадо для двух птицефабрик “Дальневосточного бройлера”», — напоминает эксперт.

Однако у птицеводства в Приморье есть неплохой потенциал для дальнейшего развития, акцентирует внимание Лахтюхов. На это указывают объемы импорта мяса птицы, которые потенциально могут быть замещены собственным производством. В 2021-м в регион было ввезено 18,3 тыс. т. «Край является “воротами” для иностранной продукции, контейнерные перевозки базируются на крупных терминалах, которые приспособлены для работы со стандартными контейнерами, — знает он. — Импортеру дешевле растаможить груз в рефконтейнерах во Владивостоке, а потом перераспределить внутри региона».

По информации Лахтюхова, основным производителем мяса птицы является «АгроПтица». Компания восстановила закрытую в 2018 году птицефабрику «Михайловский бройлер» в г. Артем и наладила производство охлажденного и замороженного мяса птицы: были отремонтированы и восстановлены производственные корпуса, введены в эксплуатацию шесть птичников, две котельные, восстановлен инкубаторий, реконструирован убойный цех, приобретено современное технологическое, в том числе упаковочное и птицеперерабатывающее оборудование, перечисляет эксперт. Еще один промпроизводитель — «Птицефабрика Уссурийская», которая выпускает столовое и диетическое яйцо, мясо птицы, яичный порошок, — запущена еще в конце 1970-х. Сейчас это современное предприятие, которое производит более 160 млн яиц в год.

«Возможности для новых инвестпроектов в крае, конечно, есть, но производство мяса птицы здесь рентабельно только при государственной поддержке», — обращает внимание Лахтюхов. Основная проблема для развития птицеводства — низкая обеспеченность кормовой базой в части зерновых. Кукурузу выращивают непосредственно в Приморье, остальное везут с Алтая и Сибири. Зато сои, столь необходимой для откорма птицы, в регионе более чем достаточно. Кроме того, в крае сохраняются эпизоотические риски, дополняет эксперт. В крае более 145 тыс. частных подворий, и, хотя в них производится не более 400 т мяса птицы, сами хозяйства практически не контролируются ветеринарной службой.

Что касается рынка индейки, то он в Приморье несколько иной, чем, например, в центральных регионах, утверждает исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. «Там есть небольшие фермерские хозяйства, частично мясо завозится из других регионов, но здесь трудно найти его в разделке — в основном индейка реализуется тушками или полутушками и чаще на рынках», — знает он. При этом потребление данного вида мяса в крае совсем невысокое. Хотя теоретически производство сои могло бы подстегнуть развитие производства индейки, крупных проектов здесь пока нет. Кажущиеся интересными перспективы сбыта в Китай также не прельстили инвесторов, констатирует эксперт. Тех же, кто решится строить здесь предприятие, ждут проблемы с инкубационным яйцом — везти его все равно придется из Центральной России или даже стран Европы, что логистически сложно и дорого. «Да и в целом покупательная способность населения в настоящий момент снижается, и ожидать, что в малочисленном Приморье может вырасти потребление индейки, вряд ли можно. Новые проекты, даже уже заявлявшиеся ранее, приостанавливаются по всей стране», — уверяет Вельматов.

В последние три года в крае восстанавливается после спада и свиноводство: в 2019 году на ряде предприятий региона был выявлен вирус ящура, из-за чего было уничтожено более 23 тыс. свиней. По итогам 2021-го в Приморье выпущено 26,6 тыс. т свинины в убойном весе, следует из информации Росстата. На этот вид мяса приходится почти 64 % общего мясного объема во всех хозяйствах. Самые крупные производители края — «Мерси Агро Приморье» (предприятия «Мерси трейд» и «Приморский бекон») и «Русагро-Приморье». Их доли в промышленном секторе в прошлом году — более 60 % и около 20 % соответственно, делится главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николай Бирулин. «Но по итогам 2022 года ситуация изменится: “Мерси Агро Приморье” займет около 30 % рынка, а на “Русагро” — 60 %», — утверждает он. Холдинг Вадима Мошковича в Приморье продолжает активно развиваться, за счет чего производство свинины в сельхозорганизациях региона уже за первое полугодие выросло на 186 %.

По мнению эксперта, инвестиционные возможности в свиноводстве края сохраняются по двум линиям: развитие племенного поголовья, а также создание мощностей по убою и глубокой разделки свиней. В случае открытия рынка Китая у инвесторов сектора появятся новые возможности для развития, считает Бирулин.

Инвестиционный потенциал высокий

По результатам проведенной агентством «Эксперт РА» оценки, у Приморского края наивысший уровень инвестиционной привлекательности. «У региона довольно сильные позиции, — комментирует Татьяна Тирских. — Положительное влияние оказывают достаточно развитые социальные и финансовые ресурсы, инфраструктура, благоприятное состояние окружающей среды». Однако небольшое давление оказывают умеренно развитые экономические ресурсы.

Несмотря на то что Приморский край — один из самых отдаленных регионов от столицы, его экономико-географическое положение тем не менее является преимуществом, считает эксперт. Регион выполняет роль «восточных морских ворот»: на его территории сходятся транспортные развязки, связывающие морские порты, проходят сухопутные пограничные переходы Россия — Китай. Всю территорию региона пересекает Транссибирская магистраль. В структуре ВРП региона отрасль «Транспортировка и хранение» занимает ведущее положение — по итогам 2020 года ее доля в структуре валового регионального продукта составила 19,2 %. Вместе с тем отдельные участки железной дороги в крае имеют критический уровень загрузки, который превышает в отдельных случаях 85 %. Более тысячи мостовых сооружений региона находятся в плачевном состоянии, знает Тирских. «Плюс к этому недостатками или, скорее всего, проблемами, которые Приморье поступательно решает, является сверхнормативная загруженность автомобильных дорог, а также низкая пропускная способность автомобильных и железнодорожных подходов к морским портам и международным пунктам пропуска», — говорит она. Кроме того, регион имеет наиболее благоприятный климат во всей азиатской части страны, а также богат лесными ресурсами и минеральными полезными ископаемыми, добавляет эксперт.

Инвестиции в АПК Приморья сопряжены с определенными рисками, хотя эти риски присущи не только для этого региона, но и в целом для всей отрасли, продолжает Татьяна Тирских. Агроинвесторы вкладывают свой капитал не только в объекты инвестирования, как в других отраслях экономики, но и в природные объекты, так как происходит тесное взаимодействие с природой. А это при прочих равных условиях приводит к бóльшим затратам и высоким рискам, которые характеризуются специфическими, неподвластными человеку факторами. «Наибольший урон сельскому хозяйству наносят засухи, наводнения, бури, вредители, болезни, пожары, и Приморский край регулярно подвергается опасным для сельского хозяйства природным явлениям — в основном, это бедствия, связанные с летними паводками и прохождением сильных циклонов, — рассказывает эксперт. — Кроме того, регион подвержен рискам, связанным с возникновением эпизоотий и эпифитотий».

Конкурентные преимущества края в АПК наиболее выражены в сфере птицеводства, производства молока, выращивания фасоли, риса, соевых бобов. Соответственно, необходимо продолжить их развитие, считает Тирских. Кроме того, учитывая, что сейчас приоритетными являются проекты инновационного сельского хозяйства, направленные на производство экологической чистой продукции, инвесторам необходимо сделать особый акцент на развитие «зеленых технологий».

Уровень инвестиционной привлекательности региона значительно уступает регионам центральной России, полагает Татьяна Козлова. «Основным двигателем любых вложений является уверенность в наличии потребления, Приморский край в этом плане не самый активный, — поясняет она. — Все-таки населенность региона значительно ниже, потребитель не очень богатый, транспортное плечо большое, а стоимость инвестиций в 1,5 раза больше по сравнению с центральной Россией». Вследствие этого окупаемость вложений в Приморье куда длиннее и менее прогнозируема, так что и меры господдержки тоже требуются более точечные. Например, субсидирование капитальных вложений.

По мнению Абдуразака Разакова, перспективы развития АПК Приморского края связаны с развитием глубокой переработки, выращиваемой на территории субъекта сельскохозяйственной продукции (масличные и зерновые культуры). Регион также обладает климатическими условиями, необходимыми для выращивания овощей, входящих в «борщевой набор», для поставок на внутренний рынок и в северные субъекты ДФО. Высокий спрос со стороны Китая на молочную продукцию, а также низкая самообеспеченность края и Дальнего Востока в целом формируют условия для развития молочного животноводства.

Одним из ключевых факторов для инвесторов является наличие рынка сбыта, соглашается Разаков с Козловой. Сейчас Приморский край и ДФО в целом обеспечены продукцией локального производства в среднем на 50 %, а по отдельным видам продукции — менее чем на 30 %. Это гарантирует сбыт новым инвесторам на внутреннем рынке, уверен он. Также в регионе высокий потенциал для наращивания объемов производства сельхозпродукции, связанный с потенциалом ввода в оборот залежных земель.

Аграрии приспособились

Один из крупнейших инвесторов в АПК Приморского края — ГК «Русагро». «“Русагро-Приморье” является резидентом ТОР “Михайловский”, что дает проекту преимущества в области налогообложения, ускоренного и упрощенного взаимодействия с госорганами, — рассказывает представитель группы. — Налоговые льготы позволяют нам снизить затраты на содержание предприятия: налоги на прибыль, имущество, страховые взносы и т. д. Это особенно важно на этапе строительства и запуска проекта, когда предприятие еще не заработало в полную силу». По его словам, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и власти Приморья проделали серьезную работу по созданию инфраструктуры ТОР, обеспечению кадрами агропромышленных предприятий, профориентации школьников края на работу в сельском хозяйстве. В этом учебном году в школах края открываются специализированные агроклассы, начинается обучение по программам среднего профессионального образования, спроектированным под нужды «Русагро», в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

Проект свиноводческого кластера группы в Приморском крае находится в завершающей стадии реализации, часть производственных площадок уже введена в эксплуатацию, на части ведутся пусконаладочные работы, идет планомерный выход на паспортные мощности. Комплекс по производству комбикормов введен в эксплуатацию в сентябре 2021 года в рамках Восточного экономического форума. Мощность предприятия — 450 тыс. т, вместимость элеваторного комплекса — 320 тыс. т зерновых.

В части селекционного и товарного животноводства запущены племенная ферма на 3 тыс. свиноматок, центр по производству семени, пять из шести промсвинокомплексов, каждый из которых рассчитан на единовременное содержание 3 тыс. свиноматок и 50 тыс. товарных животных. На конец второго квартала этого года стадо свиней в «Русагро-Приморье» насчитывало 224 тыс. голов. Еще один товарный свинокомплекс будет введен в эксплуатацию и заселен до конца года, обещает представитель группы.

Важная рыба Одну из главных ролей в развитии АПК Приморья играет рыбная отрасль. Край является одним из крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов в стране. Согласно информации Росрыболовства, суммарный объем вылова водных биоресурсов рыбопромышленными предприятиями региона за 2021 год составил 803,4 тыс. т (на 57,9 тыс. т меньше показателя за 2020-й). Снижение вылова (в основном минтая и сельди) было обусловлено неблагоприятными гидрологическими и метеорологическими условиями в районах промысла, пояснял в интервью Fishnews руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий Корко. Еще один фактор — закрытие портов КНР для приема рыбопродукции. «Это привело к непроизводительным простоям рыбопромыслового флота (в том числе транспортного) при выгрузке товаров в иностранных портах, к значительному падению цен на основные виды валютоемкой продукции из минтая и сельди, снижению объемов продаж, остаткам готовой продукции на складах», — отмечал он.

По оценке Росрыболовства, доля добычи рыбной продукции приморскими предприятиями составляет 15,9% общероссийского объема (в 2020 году — 17,5%) и 22,6% вылова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне (в 2020 году — 24,3%). Помимо этого, хозяйствами аквакультуры в регионе выращено 56,7 тыс. т продукции, на 7,9 тыс. т больше, чем по итогам 2020-го.

Несмотря на падение объемов добычи рыбы и морепродуктов, индекс промышленного производства по виду деятельности «рыболовство», составил 116,9%, по виду деятельности «переработка и консервирование рыбопродуктов» — 100,3%, подсчитал Приморскстат. Оборот организаций, занимающихся рыболовством и рыбоводством, оценивается в 77,3 млрд руб., что в действующих ценах на 8,6% выше уровня 2020-го.

В октябре прошлого года также были проведены пусконаладочные работы по цехам убоя технических фабрикатов на мясоперерабатывающем предприятии. Во втором квартале 2022-го начались ПНР в цехах обвалки, охлажденных полуфабрикатов и упаковки. Проектная мощность по убою составляет 2,4 тыс. голов в сутки, выйти на эти показатели предприятие планирует к 2024 году.

«В целом Приморье крайне перспективный регион», — считает представитель «Русагро». Есть своя специфика, слабые и сильные стороны, главное при ведении бизнеса здесь — грамотно просчитывать все факторы, просто скопировать предприятие из центральной России и разместить его здесь не получится, предупреждает он.

На данный момент в Приморье слабо развит рынок по предоставлению ряда аутсорсинговых услуг. Например, сложно найти подрядчика по промышленному клинингу, приходится закрывать данное направление самостоятельно. «Впрочем, в ответ на наш спрос постепенно появляется и предложение, — признает представитель группы. — Есть в регионе и ряд проблем с наличием компетенций в области животноводства и мясопереработки, так как предприятий подобного уровня здесь раньше не было. Но эта проблема активно решается — как нашими усилиями, так и властями региона».

С точки зрения логистики тоже все не так однозначно. С одной стороны, лидерами в области селекции, оборудования для свиноводства, производства комбикормов и прочего являются европейские страны, например Дания и Голландия. Поставки из Европы в Приморье гораздо затратнее в части времени и финансов, чем в Тамбовскую или Белгородскую область, где расположены основные предприятия мясного бизнеса ГК «Русагро». С другой стороны, Приморский край удачно расположен для покорения перспективных рынков АТР. Кроме того, Китай становится все более важным партнером и поставщиком в нынешней санкционной ситуации, а «Русагро-Приморье» — своеобразным хабом для поставок ряда ингредиентов и оборудования на другие предприятия мясного бизнеса компании.

«Если оценивать степень развития приморского АПК по пятибалльной шкале, то можно поставить твердую тройку с плюсом (впрочем, как и всему сельскому хозяйству страны), — констатирует собственник совхоза «Искра» Дмитрий Никифоров. — Тройка, потому что в регионе пока еще низкая урожайность, недостаточная оснащенность техникой, острая нехватка кадров, высокая налоговая нагрузка». Главная же несправедливость заключается в том, что инвесторы-резиденты ТОР и Свободного порта, производя ту же самую сельхозпродукцию, что и другие хозяйства, платят в четыре раза меньше отчислений в фонды, подчеркивает он.

К преимуществам Приморского края бизнесмен относит гораздо более удобную логистику для отправки продукции в КНР, Японию и Южную Корею и хороший уровень краевой финансовой поддержки. К недостаткам — сложнейшие погодные условия (из последних семи лет в шести были сильные тайфуны, а в прошлом году — серьезная засуха), слабая производственная база местных аграрных института и колледжа, что серьезно сказывается на нехватке квалифицированных кадров. «Главные незаполненные сектора для новых инвестиций — расширение посевов риса и минимум двухкратное увеличение поголовья молочного стада», — отмечает Никифоров. Сам совхоз выращивает сою и кукурузу (по 4,5 тыс. га). Перспективы развития хозяйства собственник в первую очередь видит в дальнейшем наращивании урожайности производимых агрокультур и объемов переработки своей продукции.

Приморье довольно сложный с точки зрения климата и логистики регион, комментирует гендиректор птицефабрики «Уссурийская» Евгений Разник. «Почти все компоненты производства, кроме зерновых, приходится завозить, — признается он. — Те же премиксы мы покупаем в Сибири и Центральной России, и идти они могут более месяца».

Мощность предприятия сейчас составляет 147,5 млн яиц в год. Собственных посевных площадей у птицефабрики нет. Кроме яйца, яичного порошка и мяса птицы, компания выпускает органические удобрения на основе собственного сырья. Помимо Приморья, продукция предприятия реализуется также на Камчатке, в Магаданской области, Хабаровском крае. Птицефабрика получает краевую поддержку в виде субсидий на выпуск яйца. «Сейчас мы планируем масштабную реконструкцию, — делится руководитель. — Предварительно ее стоимость оценивается в 3 млрд руб. Хотим увеличить поголовье и, как следствие, выпуск продукции почти в два раза — это поможет закрыть потребности Приморья в яйце на 70 %». Реализация проекта начнется в ближайшие два года. Будут построены новые птичники, комбикормовый завод и логистический центр.

Сельхозпредприятие «Пуциловское» работает в Приморском крае уже 15 лет. Основное направление — семеноводство картофеля класса элита. Деятельность ведется совместно с Федеральным научным центром агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки, рассказывает директор компании Вячеслав Виноградов. Площадь под элитой — 75 га, с урожая прошлого года было реализовано 800 т семян в Приморье, на Сахалине, в Амурской области, Еврейском автономном округе. «Семеноводство в регионе активно поддерживается государством: например, в 2021 и 2022 годах региональные власти помогли нам с приобретением высших репродукций семян оригинальной категории — именно из них мы получаем качественную элиту», — объясняет руководитель.

Виноградов соглашается с остальными: регион непростой с точки зрения логистики — доставка тех же удобрений занимает много времени. Тяжелый в крае и климат, но хозяйству удалось приспособиться. «Мы подобрали хорошо дренированные участки на возвышенности, они менее подвержены паводкам, — делится он. — Хотя перед поверхностными осадками мы бессильны». Помимо картофеля, предприятие выращивает на семена пшеницу, сою, ячмень, овес и гречиху.

Коммерческий директор ОРЦ «Приморский» Алексей Халюк к самым острым проблемам региона относит хронический недостаток современных, сертифицированных хранилищ для сельскохозяйственной, рыбной и пищевой продукции, отсутствие современных технологий хранения, дефицит цехов для подработки, предпродажной подготовки и переработки продукции, отсутствие производств овощных охлажденных полуфабрикатов. «Суть нашего проекта заключается в создании в Приморье межрегионального оптово-распределительного центра совокупной мощностью (после реализации всех четырех очередей) более 30 тыс. т единовременного хранения продовольственной продукции, с условиями, предназначенными для хранения, подработки, упаковки и распределения плодоовощной продукции и продуктов питания, а также с организованными торговыми местами для обеспечения сбыта продукции, — говорит топ-менеджер. — С выходом на полную мощность нашего производства часть перечисленных проблем будет снята».

Сейчас первая очередь проекта находится в завершающей стадии. Ведутся внутренние инженерные работы по устройству и разводке инженерных сетей, а также работы по благоустройству территории и устройству чистового дорожного покрытия, информирует Халюк. Предприятие расположено недалеко от поселка Новый, рядом с которым проходит федеральная трасса «Уссури», Дальневосточная железная дорога, ж/д станция Надеждинская, узловая ж/д станция Угольная, ж/д терминал «Сухой порт», что в достаточной мере обеспечивает возможности приемки и отправки грузов по железной дороге. «Выбор места расположения ОРЦ обусловлен концентрацией сельхозпроизводства на юге Приморского края, наличием вблизи значительного потенциального рынка сбыта продукции, производимой малыми формами хозяйствования (основные крупные города Приморья находятся в “шаговой” доступности)», — разъясняет руководитель.