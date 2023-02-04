В бассейне озера Байкал. Особенности и потенциал сельского хозяйства Бурятии

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Расположенная в южной части Восточной Сибири пять лет назад республика вошла в Дальневосточный федеральный округ. Регион занимает две трети акватории самого глубокого в мире озера. Эти факты в некоторой степени определяют и возможности развития в Бурятии аграрного производства. Местные сельхозпроизводители специализируются преимущественно на мясном и молочном скотоводстве, а вот растениеводство развивать в республике довольно сложно, так как большая часть территории горная

Доля АПК Бурятии в общероссийском объеме выпуска сельхозпродукции составляет менее 0,3%, однако в последние шесть лет республика динамично расширяет производство. Согласно предварительной оценке правительства региона, по итогам 2022 года местный агропром вырастет примерно на 1,6%, до 19,7 млрд руб. На животноводство в этом объеме приходится около 63%.



Развитие сельского хозяйства Бурятии связано с особенными природно-климатическими условиями и традициями, обращает внимание директор-руководитель группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Основной отраслью в республике является животноводство, что связано с исторически сложившимся укладом жизни местного населения, а также наличием значительных площадей естественных пастбищ и сенокосов. Вместе с тем такие природно-климатические условия, как резко-континентальный климат, заморозки ранней осенью и поздней весной, короткий теплый период, недостаточное плодородие почв, экологические ограничения, связанные с охраной Байкала (территория региона простирается вдоль восточного побережья озера, поэтому ведение сельскохозяйственного производства связано с ответственным отношением к уникальной природе), ограничивают развитие земледелия и, соответственно, животноводства.







Транспортная доступность

Территория республики составляет 351,3 тыс. км², информирует руководитель направления Департамента отраслевой экспертизы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Абдуразак Разаков. На юге Бурятия граничит с Монголией, на юго-западе — с Республикой Тыва, на северо-западе — с Иркутской областью, на востоке — с Забайкальским краем. По территории региона проходит Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали, соединяющие центральные части России с районами Дальнего Востока и странами Юго-Восточной Азии — Китаем, КНДР, Монголией, Японией и другими. «Это интересный транспортный узел между крупными потребителями бурятской продукции животноводства, и именно это дает уверенность в эффективной логистике развития производства мяса и устойчивого сбыта, — отмечает он. — Наличие хорошей сети дорог и ведущаяся модернизация федеральных трасс дополнительно повышают качество общей логистики».



Республика характеризуется высоким транзитным потенциалом ее территории, подтверждает Татьяна Тирских. «Есть устойчивая автодорожная связь с Иркутской областью, Забайкальским краем и Монголией, — перечисляет эксперт. — На территории региона также расположен аэропорт “Байкал”, который является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, его преимущества — географическое расположение и возможность принимать и обслуживать все типы грузовых и пассажирских воздушных судов».







Бурятия точно относится к регионам со сложной транспортной доступностью, возражает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. По данному показателю регион занимает с конца десятое место в России и находится в одной группе с Хакасией, Забайкальем, Тывой, Якутией и Магаданской областью. В частности, существуют сложности с доставкой продовольствия внутри республики, особенно в села в удаленных горных районах, уточняет он.



Тем не менее АПК Бурятии создает до 7% валового регионального продукта, указывает директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш» Андрей Рябов. Но, конечно, географическое расположение отражается на укладе сельского хозяйства, которое преимущественно представлено хозяйствами населения и имеет четко выраженное животноводческое направление, подчеркивает он. Правда, растениеводство в последние годы тоже развивается более активно. Например, в 2022 году дополнительно в оборот было введено 2,8 тыс. га, знает руководитель. Зерновыми было занято 69,9 тыс. га, в то время как в 2021-м — порядка 66 тыс. га. К минусам республики Рябов относит проблемы, присущие в целом сельскому хозяйству Дальнего Востока: высокая зависимость результатов деятельности от природно-климатических условий, повышенный уровень затрат на производство в сравнении с другими регионами страны, сложность логистики готовой продукции, техники и средств защиты растений.



Почвы и климат

Протяженность территории республики с севера на юг — 825 км, с запада на восток — 1206 км. По данным Росреестра Бурятии, общая площадь сельскохозяйственных угодий в республике в 2022 году составляла 2,14 млн га, из них неиспользуемые — 588,6 тыс. га (пашня — 544 тыс. га, залежь — 44,6 тыс. га). Сенокосы и пастбища задействованы в полном объеме, так как регион имеет животноводческое направление. Пашня используется на 22,2% (площадь в обработке во всех хозяйствах — 155,1 тыс. га). «Для возделывания агрокультур заняты наиболее плодородные участки, неиспользуемые сельхозземли не несут ценности для ведения растениеводческой деятельности, в связи с чем не введены в оборот», — поясняет представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии. По его словам, к неиспользуемым площадям в первую очередь относятся земли, переданные в ведение сельских и поселковых администраций и расположенные за чертой населенных пунктов. Это поля, изъятые у бывших агропредприятий на начальном этапе их реформирования. Они по большей части не задействованы в производстве, или на них работают без оформления соответствующих документов. Сюда также относятся невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств.



Больше удобрений Ежегодный объем внесения бурятскими аграриями минеральных удобрений увеличивается. По данным Минсельхозпрода республики, если в 2020 году сельхозпроизводители использовали их около 2,9 тыс. т, то в 2022-м — 4,1 тыс. т. Растут и нормы внесения на гектар. Так, в прошлом году на зерновые вносилось около 50 кг/га, на кормовые культуры — 30 кг/га, картофель — 410 ц/га, овощи — 550 кг/га.





Климат в Бурятии резко континентальный. Зима холодная, с сухим морозом и малым количеством снега. Весна ветреная, с заморозками и почти без осадков. Лето короткое, с жаркими днями и прохладными ночами, с обильными осадками в июле и августе. Осень наступает без резкой смены погоды, в отдельные годы бывает долгой и теплой. По информации Аграрной интернет-энциклопедии (Агриэн), средняя температура летом составляет +18,5 °С, зимой — до -22 °С, среднегодовая температура — около -1,6 °С. Существенной чертой климата Бурятии является большая продолжительность солнечного сияния — в среднем 1,9-2,2 тыс. часов, по данному показателю регион не уступает, а порой и превосходит южные районы России. Вегетационный период длится 90-155 дней.



Леса занимают более 75% территории. Рельеф горный, характерный для значительной части юга Восточной Сибири. Согласно данным AGRO-portal.su, сельхозугодья республики в основном располагаются на склоновых землях (свыше 70%), равнинная пашня занимает менее 5% площади пахотных земель. На долю склоновых сенокосов также приходится более 70%, а пастбищ — около 60%.











Основными типами почв на пахотных землях Бурятии являются каштановые (43%), серые лесные (22,5%) и черноземы (12%). Сенокосные угодья расположены на аллювиально-пойменных почвах, значительные площади которых из-за выпаса в весенний и осенний периоды нуждаются в улучшении и окультуривании. Под пастбища заняты преимущественно сухостепные склоны и увалы хребтов, представленные каштановыми почвами с укороченным профилем. В результате бессистемного использования продуктивность пастбищ заметно снизилась.







Фактором, лимитирующим урожайность всех агрокультур в Бурятии, является недостаток осадков. Их количество колеблется от 160 до 300 мм, при этом примерно на 40% территории зоны выпадает менее 250 мм, на 60% — 250-300 мм. Особенно большой недостаток влаги ощущается в мае — июне (40-45 мм), тогда как июль и август — самые увлажненные месяцы (130-150 мм и более).



Обеспеченность сельхозтехникой

В 2022 году сельхозпроизводители республики закупили 220 единиц аграрной техники и оборудования на общую сумму 477,3 млн руб., информирует региональный Минсельхозпрод. В том числе девять зерноуборочных комбайнов, два кормоуборочных, 54 трактора различных марок (из них три — энергонасыщенные) и прочее. Энергетическая мощность в расчете на 100 га посевов по итогам 2021 года оценивалась Росстатом в Бурятии в 245 л. с., в то время как еще в 2016-м показатель был на уровне 167 л. с. на 100 га.







По мнению Андрея Рябова, более активному развитию растениеводства в последние годы способствует федеральная и региональная господдержка, в том числе в вопросах рекультивации, технического оснащения, необходимого для возделывания больших площадей. Например, по энергонасыщенной технике региональная субсидия составляет 50%. Практически каждая такая агромашина, поставленная в республику, была приобретена с использованием данной субсидии, знает он. Также аграрии могли использовать программу «1432» и льготный лизинг.



Таким образом, благодаря господдержке в машинотракторном парке Бурятии постепенно снижается доля техники с критичным сроком эксплуатации. Например, за 10 лет — с 2013 по 2022 год — процент тракторов со сроком службы свыше девяти лет уменьшился с 65,2 до 58,9%. А ежегодный коэффициент обновления техники вырос с 0,7 до 4,2%, приводит цифры Рябов. «Но задачи развития АПК региона все-таки диктуют более активное обновление, особенно по тракторам», — акцентирует внимание он. Так, на начало прошлого года обеспеченность ими сельхозорганизаций составляла один трактор на 1 тыс. га. По зерноуборочным комбайнам ситуация лучше — три на 1 тыс. га.







Комбайны и тракторы самого «Ростсельмаша» успешно работают в регионе и объективно пользуются высокой оценкой сельхозпроизводителей, подчеркивает руководитель. За пять лет компания отправила в республику четыре десятка агромашин. Более 90% новой энергонасыщенной техники, продаваемой на территории Бурятии, также поставляет «Ростсельмаш», а, например, в сегменте зерноуборочных комбайнов производитель полностью закрывает рынок. В 2023 году поставки энергонасыщенных машин в регион могут увеличиться еще примерно на 30%, рассчитывает Рябов.



Потенциал в рапсе и конопле?

За последние 10 лет общие посевные площади в Бурятии сократились на четверть, однако в 2021-м и 2022-м они опять пошли в рост. По предварительной оценке Минсельхозпрода республики, всего агрокультурами было занято 120,8 тыс. га, в том числе под зерновыми и зернобобовыми засеяли 69,8 тыс. га (на 4 тыс. га больше, чем годом ранее), кормовыми — 38,1 тыс. га (+100 га), картофелем — 8,7 тыс. га (+600 га), овощами — 1,4 тыс. га (+130 га).



Около трети от общих посевов региона приходится на пшеницу. Свыше 15% занимает овес, ячмень — около 7%. Менее 2% в севообороте республики отведено под рожь, но по площади — это первое место в ДФО. Урожайность всех зерновых культур редко превышает 20 ц/га и чаще всего находится в пределах 13-15 ц/га.







Посевы технических и масличных культур в 2022 году бурятские сельхозпроизводители нарастили в 5,6 раза, однако эти позиции играют в общей площади незначительную роль. В силу климатических факторов выращивать масличные культуры в регионе проблематично. Хотя в последние пару лет местные аграрии пробуют экспериментировать с посевами рапса. И по результатам этих опытов агрокультура признана весьма перспективной, поэтому в ближайшее время ее производство, вероятно будет расти. Андрей Рябов из перспективных для Бурятии направлений растениеводства тоже выделяет выращивание рапса, а также технической конопли. А еще в 2022 году здесь впервые посеяли масличный лен на площади примерно в 400 га, знает он.



«Мы находимся на начальном этапе развития масличного сегмента, — отмечает представитель Минсельхозпрода Бурятии. — Хотя наши аграрии начали засевать небольшие площади технической коноплей, рапсом и льном, технология их производства еще отрабатывается». В перспективе в регионе планируется развитие переработки масличных культур. Однако уже в прошлом году одно местное КФХ выпустило экспериментальную партию конопляного масла.







Что касается переработки зерна, то ведущим игроком данного сектора в республике является компания «ПРК». Сырье на переработку предприятие закупает не только в Бурятии, но и в Иркутской области. Мощность мельницы — 150 т зерна в сутки. На ней производятся мука высшего, первого, второго сортов и отруби. Основными потребителями готовой продукции являются хлебопекарные предприятия региона.



Тепличным овощам нужен спрос

По информации Разакова, республика имеет наивысший на Дальнем Востоке уровень урожайности по кормовым корнеплодам, овощам и бахчевым культурам. Хотя в целом это не самый развитый в плане овощеводства регион, подчеркивает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Объясняется это рядом факторов. «Во-первых, местное население исторически предпочитает насыщаться молоком и мясом, которые помогают быстро и эффективно согреваться, набираться энергии, а не свежими овощами, — рассказывает эксперт. — Во-вторых, хотя в республике неоднократно заявлялись проекты по строительству крупных тепличных комплексов, в итоге они не были возведены, в том числе потому, что в результате анализа рынка инвесторы приходили к выводу: востребованность продукции здесь слишком низкая».



Согласно данным ассоциации «Теплицы России», обеспеченность всеми видами овощей в Бурятии составляет 55%, тепличными — 19%. Сейчас в республике действует 2,8 га зимних теплиц (производится около 342 т овощей, в том числе 258 т огурца и 84 т томата) и 1,9 га весенних пленочных. В ближайшей перспективе в регионе планируется ввести в эксплуатацию 11 га зимних теплиц с производством 9,4 тыс. т огурца, информирует заместитель гендиректора организации Татьяна Кулик.







Пока же тепличное производство в Бурятии находится на крайне низком уровне — за год здесь получают от силы 500 т продукции, причем половину из указанного объема дают предприятия, а половину — фермеры, комментирует Решетникова. Такие показатели практически не влияют на рынок, утверждает она. Теплицы же самих жителей (по большому счету элементарные парники) вряд ли стоит учитывать в анализе. Подобная ситуация сохраняется в регионе уже давно, аналогичные данные были получены, например, в 2012 году.



Когда-то в республике действовало несколько небольших теплиц, возведенных еще в советский период, однако они тоже представляли из себя парники с немного продленным оборотом и на настоящий момент уже не работают. Ряд проектов заявлялся в Селенгинском районе Гусиноозерска (там климат является наиболее подходящим для подобной деятельности), в частности, там планировалось возвести около 20 га закрытого грунта, и даже был выделен государственный грант, однако мощности до сих пор не введены в строй, знает эксперт. В 2013 году на проект в селе Тунгуй Мухоршибирского района также были получены госсубсидии, и теплицы даже были построены, но выявленные многочисленные нарушения не позволили предприятию запуститься. Еще один проект стартовал в 2020 году — менее 1 га на гидропонике без досвечивания под огурцы и помидоры. «К сожалению, проработало предприятие всего один сезон, собрав менее 200 т урожая, — сообщает Решетникова. — Были и другие проекты, которым также было не суждено реализоваться».







Таким образом, вся торговая розница Бурятии высоко зависима от внешних поставок тепличных овощей с соседних регионов, например из Иркутской и Новосибирской областей, где, впрочем, тоже не так много выращивается, обращает внимание эксперт. После сентября овощные прилавки остаются «голыми» до самого конца мая. И лишь летом появляются местные ранние овощи и зелень. «Бурятии пришелся бы кстати собственный тепличный комплекс, но слишком скромное потребление свежих овощей коренным населением не дает инвесторам надежды на стабильную и понятную прибыль, — предупреждает Решетникова. — Стоит сказать, что после вхождения Бурятии в Дальневосточный федеральный округ положительных сдвигов в плане инвестактивности не случилось, хотя здесь и начала действовать программа по возмещению 20% капитальных затрат на строительство теплиц». Единственный верный путь — активная помощь инвесторам со стороны местных властей, которые, по сути, должны стать инициаторами проекта, уверена она. Обеспечение лишь социальных объектов (образовательных учреждений, больниц) позволит дать стабильную загрузку тепличному комплексу в 0,3-0,5 га.



Если говорить про овощи открытого грунта, то в 2021 году товарное производство всех видов овощей составило 11,7 тыс. т, продолжает Решетникова. Население же выращивает 19 тыс. т. Такая же ситуация наблюдается и в картофельном секторе: на продукцию промпредприятий приходится менее 25% от общего производства, основную долю закрывают частные хозяйства. В то же время регион полностью обеспечивает себя картофелем, дополняет эксперт.



В Бурятии отсутствуют товаропроизводители фруктов и ягод. Население также практически не отдает землю под плодово-ягодные насаждения. Площади под всеми садами и ягодниками в регионе, по оценке «Технологий Роста», составляют всего 440 м². «Семечковых и косточковых нет в принципе, редкие кустарники и ягодники вроде облепихи или смородины — максимум из того, что может позволить местный климат», — заключает Решетникова.



Сырого молока не хватает

Традиционными для республики считаются мясное и молочное скотоводство, овцеводство и связанное с ними кормопроизводство, говорит Андрей Рябов. В то же время правительство региона старается выстраивать аграрную политику таким образом, чтобы развитие получали не только исторически традиционные для Бурятии отрасли. В производстве молока действительно есть отставание, подтверждает Абдуразак Разаков. Однако проводимая регионом работа позволяет ожидать, что в 2023 году Бурятия улучшит свой показатель самообеспеченности данным продуктом, надеется он.



По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), производство товарного молока в 2021 году в Бурятии сократилось на 7% к показателю годом ранее и составило 15,9 тыс. т. При этом в КФХ и личных хозяйствах валовой надой увеличился на 10,9% (до 3,2 тыс. т). Валовое производство молока сократилось на 9,2%, до 100 тыс. т, рассказывает директор аналитического департамента организации Алексей Воронин. Негативная динамика в отрасли наблюдается с начала 2000-х. Еще 10 лет назад надой молока во всех хозяйствах был вдвое больше (214 тыс. т в 2013 году).







Основное стадо КРС в республике сосредоточено в частном секторе (около 67% поголовья коров, или 96,6 тыс. голов из 144,5 тыс. коров), что обуславливает низкий уровень товарности производства молока в целом по региону (около 15,9%). Этот факт также объясняет сравнительно невысокую молочную продуктивность коров — в сельхозорганизациях данный показатель едва превышает 4 т/год, отмечает Воронин.



Вместе с тем на протяжении последних нескольких лет в республике наблюдается положительный вектор — рост производства товарного молока в КФХ и ИП. «Все благодаря планомерному переводу частного производства в формат, приближенный к организованному, промышленному, — поясняет эксперт. — Немаловажную роль в этом вопросе играют и реализуемые меры государственной поддержки малых форм хозяйствования, стимулирующие частные хозяйства выходить на уровень промышленного производства». В 2022 году по итогам девяти месяцев рост производства молока в данном сегменте продолжился и составил 20,2% к показателю за аналогичный период 2021-го (до 6,5 тыс. т).







Сырьевой сектор молочной отрасли в республике в целом балансируется молокоперерабатывающими мощностями, в то же время в регион ввозится объем готовой продукции в молочном эквиваленте, сопоставимый с валовым производством молока в регионе. В связи с этим молокоперерабатывающие предприятия Бурятии могли бы перерабатывать дополнительный объем молока для обеспечения внутреннего спроса. Развитие товарного производства сырья на базе небольших хозяйств и кооперативов обладает потенциалом в рамках повышения сбалансированности объемов производства и потребления молочной продукции на территории республики, считает Воронин. По информации Минсельхозпрода Бурятии, в 2023 году в регионе планируется открытие нескольких молочно-товарных ферм. «Однако залогом успеха при этом должно стать особое внимание к вопросам обеспечения эффективности организации и ведения молочного скотоводства в небольших хозяйствах, в том числе за счет процессов информатизации и автоматизации, применения роботизированных технологий», — подчеркивает эксперт.



Мясное скотоводство — один из главных драйверов

Бурятия занимает второе место в ДФО по поголовью КРС, свиней, овец и коз и дает около 20% общего объема производства мяса в округе и 36% шерсти, сообщает Разаков. Имеющиеся свободные земельные массивы позволяют существенно нарастить поголовье КРС бурятским аграриям в условиях дефицита говядины среди дальневосточных регионов, уверен он. В то же время себя республика почти полностью обеспечивает мясом. По поголовью овец (мясных и шерстяных) республика находится на 16-м месте в России после регионов Кавказа, по лошадям — на седьмом месте, акцентирует внимание Алексей Груздев.



Производство мяса во всех хозяйствах Бурятии имеет изменчивую динамику. С 2019-го объемы растут после очередного снижения в 2018 году. По итогам 2021-го во всех хозяйствах произведено 42,2 тыс. т мяса всех видов в убойном весе, следует из данных Росстата. В 2022-м опять наметился спад: согласно информации Бурятстата, за девять месяцев сектор сократил объемы на 6,4%. На товарный сегмент в общем выпуске мяса приходится более 55%, при этом значительную долю в промышленном производстве занимает свинина. Так, на сельхозорганизации приходится около 84%, подсчитал главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николай Бирулин. Основным и в общем-то единственным крупным свиноводческим предприятием в данном регионе является свинокомплекс «Восточно-Сибирский», он входит в ГК «Сибагро», которая в 2021 году заняла вторую строчку в рейтинге крупнейших производителей свинины России НСС. В 2023-м холдинг планирует существенно увеличить производство на бурятском предприятии, знает эксперт.







По мнению Бирулина, основными направлениями для инвестиций в свиноводстве республики являются расширение племенного поголовья, а также развитие мощностей по убою и глубокой разделке свиней. «Регион также граничит с Монголией, и та же “Сибагро” активно развивает экспорт в этом направлении, — рассказывает он. — Недалеко и граница с Китаем. Конечно, пока этот рынок для продукции свиноводства российского производства закрыт, но в случае его открытия у региона появятся новые возможности для увеличения вывоза».



Производство мяса птицы в Бурятии не развито как в хозяйствах населения, так и в товарном сегменте. В 2021 году общий объем выпуска не превысил 0,2 тыс. т в убойном весе. Гораздо активнее местное население, фермеры и сельхозорганизации в производстве конины (1 тыс. т в совокупности) и баранины (1,6 тыс. т).



Около 16% общего объема выпуска мяса в товарных предприятиях Бурятии приходится на говядину. Хотя в данном сегменте, если смотреть на производство во всех категориях хозяйств, наибольшая доля принадлежит ЛПХ (примерно 77%). «Бурятия имеет очень хорошую базу по живому КРС — такую, которой многие регионы бы позавидовали, — комментирует гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. — Здесь большое поголовье, и давние традиции содержания скота, исторически местное население специализировалось на животноводстве». Сейчас речь идет о том, что инвесторы из других дальневосточных регионов готовы идти в республику в поисках КРС на убой, чтобы впоследствии обеспечить соседние дефицитные рынки.



Уже три года в регионе продолжается работа над масштабным проектом в области мясного скотоводства, отмечает эксперт. К разработке привлекли и НСПГ (создавший общую стратегию проекта), и Федеральную корпорацию развития Дальнего Востока. Его основная цель — системное развитие фермерских кластеров. У проекта есть инвестор — «Мясооптторг», который планирует не только запустить откормочную площадку, но и увеличить количество поставщиков качественного КРС.







Уже в 2022 году компания начала авансировать за полгода партнеров, которые растят скот, поддерживать их финансово, помогать с заготовкой кормов для получения гарантированного количества животных, обращает внимание Костюк. «Главное — оживить малое предпринимательство в Бурятии, — подчеркивает он. — При поддержке местных властей и федерального центра создается четкий план увеличения числа небольших хозяйства и роста их доходности. Цель здесь даже не мясо, не продовольственная безопасность, а работа для огромного количества сельских жителей, молодых бурятов». Проект станет толчком к развитию экономики сельскохозяйственных районов региона, уверен эксперт. Причем, согласно планам, откорм и убой должны осуществляться на территории республики, и только потом продукция будет отправляться в соседние области.



Инвестиции в проект оцениваются в пределах 4 млрд руб. В регионе должна появиться площадка на 5 тыс. скотомест с дальнейшим ростом до 10 тыс. Есть годовой цикл оборота — ежегодно будет выращиваться минимум три смены, а это уже 15 тыс. животных в первый год после запуска. Это значит, что региону потребуется от 10 до 15 тыс. маточного поголовья дополнительно, говорит Костюк. Сейчас же в Бурятии насчитывается в целом около 300 тыс. голов КРС.



Проект «Мясооптторга» представляет собой крупнейший в ДФО откормочный комплекс и современный завод по переработке КРС и овец, уточняет Абдуразак Разаков. Компания уже ведет переговоры не только с партнерами (фермерами) из Бурятии, но и с поставщиками Республики Алтай и Забайкальского края. Производство планируется построить в рамках территории опережающего развития «Бурятия», что позволит инвестору снизить финансовую нагрузку на проект за счет всех льгот и преференций данного режима.



Новые вложения

Инвестиционные проекты «Мясооптторга» и «Сибагро» являются одними из крупнейших реализуемых на территории республики. Сопоставимый объем денег (4,02 млрд руб.) будет также вложен в строительство тепличного комплекса (ТК «Гусиноозерский»). А проект «Разрез Тугнуйский» предполагает ввод в оборот не менее 10 тыс. га орошаемых земель для выращивания кормовых культур, путем реконструкции Тугнуйской оросительной системы и использования карьерных вод с разрабатываемых компанией угольных месторождений, а также создание агропарка «Тугнуйская долина». Общий объем инвестиций заявлен на уровне 9,7 млрд руб.



Восточно-Сибирский свинокомплекс «Сибагро» работает в Бурятии более 10 лет. В 2012 году на предприятие было завезено 5,26 тыс. поросят, в феврале 2013-го был получен первый приплод, а в августе того же года — начата реализация продукции. В 2016-м свинокомплекс получил статус племенного завода, делится информацией директор свинокомплекса Юлия Шишкина. «У нас один из лучших показателей по осеменению, многоплодию и среднесуточному привесу по стаду в агрохолдинге», — отмечает руководитель. Объем ежегодного производства составляет 20,5 тыс. т свинины в год. Свинокомплекс занимает более 70% рынка свинины в Бурятии.



Основные потребители сырья «Восточно-Сибирского» — компании мясоперерабатывающей промышленности Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и других регионов ДФО. Свинокомплекс является первым и крупнейшим российским экспортером свинины в Монголию, подчеркивает Шишкина. В целом «Сибагро» занимает 65% мясного рынка в этой стране. В 2022 году туда было поставлено 1,8 тыс. т свинины, отгрузки ежегодно растут на 4%. «Географическая близость к Монголии позволяет поставлять в страну продукцию быстро, сохраняя ее качество и свежесть, — обращает внимание руководитель. — Более 90% всего объема мяса реализуется в охлажденном виде». В планах свинокомплекса — развитие экспортной деятельности и выход на рынки КНР и Вьетнама.







«Инвесторы, приходящие в бурятский АПК, могут рассчитывать на комплексную господдержку» Галсан Дареев, Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Агропромышленный комплекс республики находится в стадии активного развития. В последние 10 лет регион демонстрирует стабильный прирост объемов производства по многим видам продукции, однако отдельные сектора сельского хозяйства здесь остаются недоинвестированными. Несмотря на непростые погодно-климатические условия, в Бурятии можно успешно развивать ряд направлений аграрной деятельности. Об инвестиционных возможностях региона рассказывает глава регионального Минсельхозпрода Галсан Дареев.



— Какое место АПК занимает в производстве валового продукта республики? Как изменился этот показатель за последнее время?

Агропромышленный комплекс Бурятии находится в стадии активного развития и сейчас, вопреки санкционному давлению на экономику России, создает до 7% ВРП нашего региона. В последние 10 лет наблюдается устойчивая динамика увеличения объемов производства в агропроме, за этот период отрасль приросла на 53% (+6,7 млрд руб.). По предварительной оценке, в 2022 году объем выпуска продукции АПК в регионе составит 30,7 млрд руб., в том числе непосредственно на товары сельского хозяйства придется около 19,7 млрд руб., пищевой и перерабатывающей промышленности — 11 млрд руб.



— В чем преимущества региона для создания здесь нового сельскохозяйственного бизнеса?

Во-первых, наличие свободных сегментов рынка, по отдельным видам продукции наблюдается дефицит собственного производства. Бурятия располагает достаточной площадью земель сельскохозяйственного назначения, включая сельхозугодия (2,1 млн га). Есть перспективные инвестиционные площадки и возможность использовать дальневосточные преференции для поддержки инвестактивности. Участники рынка, приходящие в наш АПК, могут рассчитывать на комплексную государственную поддержку, которая включает различные преференции ДФО. Это земельный налог 0% на пять лет, пониженные тарифы страховых взносов — 7,6% при получении статуса резидента в течение 10 лет; 5%-й налог на первую прибыль, затем в последующие пять лет налог составит 10% и так далее. К примеру, свинокомплекс «Восточно-Сибирский» является резидентом ТОР «Бурятия», благодаря чему предприятие получило льготный кредит в 1,4 млрд руб. на строительство и имеет льготы по соцвзносам.



— Вы упомянули о наличии свободных секторов для инвестиций. Какие же направления сельского хозяйства Бурятии, по вашей оценке, являются незаполненными и имеют возможности для прихода новых инвесторов?

Самыми перспективными в этом плане сегментами агропрома являются производство овощей открытого и закрытого грунта, молочное животноводство, бройлерное и яичное птицеводство, а также мясное скотоводство. Имеющийся ресурсный потенциал агропромышленного комплекса нашей республики позволяет увеличить объемы производства по этим направлениям настолько, чтобы закрыть потребность региона в местной сельскохозяйственной продукции.



— Как вы оцениваете ежегодный объем привлекаемых в АПК инвестиций?

В 2021 году объем вложений в основной капитал агросектора составил 1,2 млрд руб., по итогам 2022-го ожидаем, что удастся выйти на показатель не менее 1,05 млрд руб. Это немного меньше, чем годом ранее, но больше плана на 300 млн руб. Всего в отрасли сейчас прорабатывается реализация 15 инвестиционных проектов на общую сумму более 23,3 млрд руб.



— Какой объем средств Бурятия выделила на поддержку аграриев в прошлом году и какой планируется выделить в 2023-м?

В 2022-м на развитие агропромышленной отрасли было направлено 926,5 млн руб., включая 483,3 млн руб. из регионального бюджета. На этот год запланировано увеличение объема финансирования почти на 6%, до 981,4 млн руб., из которых на средства республики придется 461,8 млн руб.



— Перечислите, пожалуйста, основные меры региональной государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

В растениеводстве для повышения эффективности использования и вовлечения в оборот сельхозугодий предоставляются субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ. Эта субсидия выдается на весенне-полевую кампанию, и ставка по ней на зерновые культуры составляет 1,63 тыс. руб./га. Предусмотрено повышение этой ставки за страхование посевов и урожайность зерна. Помимо этого, оказывается господдержка на приобретение элитных семян, а также семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, на увеличение посевных площадей, на страхование сельхозрисков и прочее.

Для снижения зависимости от климатических условий реализуются мероприятия в области мелиорации земель аграрного назначения (строительство и реконструкция мелиоративных систем и проведение культуртехнических мероприятий). Для стимулирования обновления техники и оборудования предусмотрено возмещение 50% затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

В животноводстве субсидируется содержание маточного поголовья овец и коз, КРС мясных пород, развитие племенного животноводства, приобретение племенного молодняка сельхозживотных, производимое и реализованное на переработку молоко и многое другое. Так, в приоритете у наших аграриев стоит интенсивное выращивание скота. В связи с этим ставка на содержание мясного скота увеличена правительством с 640 руб. до 3 тыс. руб. за одну голову маточного поголовья. Также разрабатывается новый вид господдержки — субсидии на реализацию после откорма КРС на убойных пунктах: 500 руб./кг живого веса свыше 420 кг при возрасте до 24 месяцев.

Для того чтобы начать ведение малого бизнеса с нуля, действуют меры поддержки создания и развития К(Ф)Х в виде гранта «Агростартап». А в связи с тем, что рост производства сельхозпродукции в К(Ф)Х и хозяйствах населения требует организованной системы закупа и переработки произведенной продукции, сейчас в республике реализуем ряд мер по развитию сельхозпотребкооперации.

Конечно, предусмотрены и различные виды помощи в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», включающей мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан, благоустройство сельских территорий, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на селе и прочее. В 2023—2024 годах на эти цели будет направлено 2,5 млрд руб.



— Какое значение развитие сельскохозяйственной отрасли имеет с точки зрения социального благополучия республики?

Значительная часть жителей Бурятии, а точнее — более 40% населения, проживают в сельской местности, и аграрный сектор оказывает решающее влияние на его социальное и экономическое благополучие. Именно поэтому мы постоянно работаем над улучшением жилищных условий, социальной и инженерной инфраструктуры, занимаемся благоустройством сел и деревень в рамках госпрограммы КРСТ. Благодаря ей, в 2020—2022 годах Бурятия получила 2,03 млрд руб. За три года преобразились села в десяти районах республики: построены и отремонтированы общеобразовательная школа и центр допобразования, два детских сада, пять домов культуры, дом творчества, спортивный стадион, три спортивно-оздоровительные площадки при школах, возведена поликлиника и приобретен мобильный медицинский комплекс, закуплены 10 автобусов для школ и домов культур и многое другое. Реализуемая сейчас государственная политика социального развития сел, дает нам уникальную возможность создавать комфортные условия для жизни селян за достаточно короткие сроки.

По словам Шишкиной, Восточно-Сибирский свинокомплекс «Сибагро» — единственное предприятие холдинга, которое находится на территории Дальневосточного федерального округа. Это дает возможность доставлять мясо в Забайкальский край и Иркутскую область, закрывать потребность Дальнего Востока в высококачественной и доступной по цене свинине, а также участвовать в мероприятиях национальных проектов «Экспорт продукции АПК». Однако в республике нет своей кормовой базы, все корма предприятие завозит.



Тем не менее сейчас агрохолдинг работает над запуском второй очереди бурятского свинокомплекса. Завершается строительство новых зданий — репродуктора и откорма. Идут пусконаладочные работы оборудования, весной 2023 года запланирован ввод в эксплуатацию, информирует Шишкина. «Это будет современное, высокотехнологичное производство, оснащенное автоматизированным оборудованием контроля микроклимата, поения и кормления животных», — говорит она. Благодаря реализации проекта предприятие увеличит производственные мощности, количество рабочих мест и размер налоговых отчислений в бюджет Бурятии и страны. Численность поголовья превысит 120 тыс. голов, а объем производства — 27,5 тыс. т свинины в год.







Еще один крупный проект на территории республики реализует компания «Куйтунское». Инвестор возводит зерновой комплекс, уже построена первая очередь с объемом хранения зерновых, зернобобовых и масличных культур в 2 тыс. т. Второй этап предусматривает расширение емкости до 4 тыс. т. Объем инвестиций составляет 135 млн руб. Проект получил господдержку: из республиканского бюджета компании было выделено 19,55 млн руб., что составляет 50% стоимости оборудования.



Перспективы в плане развития сельского хозяйства в Бурятии есть, уверен замдиректора «Куйтунского» Виктор Мясников. Главное — найти свою нишу. «Мы, например, специализируемся сразу на нескольких направлениях: мясном скотоводстве, коневодстве, овцеводстве и очаговом земледелии», — рассказывает он.



Общие посевные площади хозяйства — 4,5 тыс. га, из которых 2,13 тыс. га занимают зерновые, 780 га — кормовые культуры. Из-за цикличности климата урожайность может сильно разниться. В 2022 году показатель по зерну, например, составил 24 ц/га. «Тарбагатайский район, где расположены наши поля, а также Мухоршибирский и Бичурский хорошо подходят для выращивания зерновых, кормовых культур, — утверждает Мясников. — При грамотном научном подходе можно получать хорошие урожаи и на наших землях, особенно при поддержке государства». Пока менять севооборот компания не планирует, возможно только добавление новых позиций. Так, в прошлом году компания собрала пробный урожай сои и в ближайшее время начнет выращивать другие масличные и бобовые культуры.







Стадо мясного КРС «Куйтунского» составляет 1 тыс. голов. Из-за отсутствия пастбищ весь молодняк стоит на откорме и идет на убой. «Цены приходится ставить ниже среднего — потребители не готовы платить много, — акцентирует внимание руководитель. — Стоимость остается в пределах 300-340 руб./кг в зависимости от части разделки». Чтобы повысить доход, компания планирует развивать переработку говядины. Для этого придется докупить оборудование для охлаждения и хранения мяса. Расширение поголовья также рассматривается. «В целом пока скот содержать выгодно», — все-таки признает Мясников.



Еще один проект был недавно реализован в сфере молочного животноводства. На базе СПК «Баян» в конце 2022 года запущена новая товарно-молочная ферма. Это один из крупнейших грантовых проектов (30 млн руб.), реализованных в республике. «Благодаря новым мощностям мы увеличили общее стадо коров — мясных и молочных — в два раза, до 450 голов, — делится учредитель предприятия Анатолий Баранов. — Теперь будем производить порядка 900 т молока в год». На ферме установлена современная автоматизированная линия, позволяющая обеспечивать полный контроль технологического режима. В перспективе у предприятия намечено строительство телятника, родильного отделения, создание поливной системы для обеспечения производства собственной кормовой базы.



Работать сложно, но можно

СПК «Колхоз Искра» специализируется на выращивании практически всех зерновых и кормовых культур. В сферу деятельности также входит молочное и мясное животноводство. Общие земельные площади хозяйства составляют 9 тыс. га, из них 7,2 тыс. га приходится на посевы, а остальное занимают сенокосы и пастбища. Поголовье скота составляет почти 3,5 тыс. СПК тоже открыл новую молочно-товарную ферму беспривязного содержания на 152 головы в деревне Ковалево Кезского района. «Новый коровник сделан для продуктивной работы и хорошего содержания животных, — рассказывает председатель предприятия Сергей Болонев. — Установили групповые поилки с подогревом, при строительстве изменили наклон крыш, улучшив прохождение воздуха, сделали принудительную вентиляцию, поставили датчики температуры и влажности, а в качестве системы навозоудаления выступает дельта-скрепер».







По словам руководителя, в Бурятии есть традиционные для всех регионов России риски для сельского хозяйства. Один из них — ветеринарный. В прошлом году большой урон аграриям нанесла вспышка опасной болезни скота — заразного узелкового дерматита. Инфекция поражала коров, овец и свиней, практически не поддавалась лечению, зараженные животные уничтожались. «Не могла не сказаться на развитии бизнеса и непростая экономическая и политическая ситуация, — добавляет Болонев. — Ввиду различных ограничений экспорта возникли трудности с реализацией продукции за рубеж, а основным покупателем, например, зерна у нас является Монголия». Правда, сейчас отгрузки удалось наладить, и продукция беспрепятственно поставляется заказчику.



Один из самых молодых игроков аграрного рынка Бурятии — компания «Благодатное». Хозяйство специализируется на молочном животноводстве, а также растениеводстве: выращивает пшеницу, овес, ячмень, однолетние травы. Посевы в прошлом году составили 760 га, было намолочено 1,81 тыс. т зерна, сообщает директор предприятия Олег Федоров.







Предприятие «Сутайское» на протяжении 20 лет разводит на продажу КРС калмыцкой породы мясного направления, а также выращивает однолетние и многолетние культуры. Общее поголовье превышает 2,7 тыс. животных. «Свой скот мы реализуем в том числе за рубеж, в прошлом году поставили 500 голов в Казахстан, — делится гендиректор предприятия Ким Эрдынеев. — Такие продажи увеличивают экспортный потенциал всей республики, а с ростом вывоза растут и наши объемы производства». Сейчас хозяйство также прорабатывает поставки КРС в Монголию.



СПК «Прибайкалец» занимается молочным животноводством более шести лет. Дойное стадо хозяйства насчитывает 200 коров. «Наш комплекс оснащен современным оборудованием для беспривязного содержания животных, высокотехнологичными доильными залами, системой навозоудаления и программами комплексного управления поголовьем», — перечисляет учредитель предприятия Светлана Евстигнеева. Мощность производства молока в ближайшей перспективе компания намерена довести до 500 т в год.



Индивидуальный предприниматель Валерий Чебан тоже развивает растениеводческое направление. Его хозяйство производит и перерабатывает гречиху, пшеницу, ячмень. Площадь всего хозяйства — 1,24 га. «Урожайность у нас нестабильная из-за неблагоприятного климата: в периоды сильных засух выгорает и пропадает весь урожай, а в благоприятные сезоны собираем от 15 по 40 ц/га», — говорит фермер. Например, в 2022 году летом в течение 45 дней не было ни капли дождя. Конечно, это влечет за собой большие финансовые затраты, работу без прибыли, особенно когда температура почвы высокая.



Хозяйство самостоятельно осуществляет переработку зерна и реализует готовую продукцию на территории региона. Вводить же в оборот другие агрокультуры Валерий Чебан не планирует, так как этого не позволяют погодно-климатические условия.



Перспективы новых инвестиций

По результатам оценки, проведенной агентством «Эксперт РА», у Бурятии низкий уровень инвестиционной привлекательности, акцентирует внимание Татьяна Тирских. Отрицательное влияние оказывают слабо развитые инфраструктурные, социальные, финансовые ресурсы. Экономические ресурсы в регионе находятся на умеренном уровне. «Информационная доступность и прозрачность, являясь одним из важных факторов для привлечения инвесторов на территорию, в республике также хромает», — утверждает она.



Инвестиции в АПК Бурятии имеют свои особенности, которые характерны для всех территорий в целом, продолжает эксперт. Необходимо быть готовым к таким неподвластным человеку факторам, как засухи, наводнения, бури, вредители, болезни, пожары. Но для инвесторов в агропром республики есть еще ряд дополнительных рисков, связанных с охраной уникальной экологической системы озера Байкал в рамках соответствующего федерального закона (необходимостью прохождения обязательной экологической экспертизы при строительстве новых хозяйственных объектов и реконструкции), а также соседством с Монголией, которая характеризуется неблагополучной ситуацией по эпизоотии







По мнению Тирских, с учетом природно-климатических условий, а также традиций местного населения в инвестициях нуждаются такие сектора АПК, как животноводство, пищевая и перерабатывающая промышленность. Необходимо привлекать средства в инновационные процессы в агропромышленном комплексе и мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения.



Основными направлениями перспективного развития в Бурятии являются мясное и молочное скотоводство, считает Абдуразак Разаков. «Молочное необходимо в первую очередь для достижения самообеспеченности региона, а мясное имеет ярко выраженный потенциал экспортных поставок в широкой географии как ДФО, так и за его пределы, — поясняет он. — Стимулировать инвесторов должны наличие земельных активов для кормовой базы и политика региона в части мер господдержки».



Большая часть территории региона горная, поэтому для развития сельского хозяйства банально не хватает пахотных земель, а значит, и потенциал развития крайне ограничен, высказывается Алексей Груздев. Наиболее успешно в Бурятии можно развивать выпасное овцеводство и коневодство — что по факту и происходит в республике и в схожих соседних регионах.







Теоретически для таких регионов, как Бурятия, есть три пути развития, считает эксперт. Первый — всего понемногу. Нужно постараться самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, развивая относительно небольшие предприятия во всех ключевых сферах АПК и размещая их ближе к центрам концентрации населения. «Именно такой дорогой идет большинство подобных регионов, но для этого нужны огромные объемы господдержки, чтобы компенсировать низкую эффективность производства», — добавляет Груздев.



Второй путь — специализация на нескольких секторах, которые оптимальны по природно-климатическим условиям. В этом случае необходимо создавать крупные макрорегиональные проекты индустриальных комплексов в отраслях АПК, которые не зависят от собственной пашни и климата, например в закрытом грунте, в свиноводческом, птицеводческом сегментах и так далее. «Но здесь нужно внимательно смотреть, что выпускают соседи, и просчитывать риски и логистику из основных центров производства, что на государственном уровне мало кто делает», — акцентирует внимание эксперт.



Третий вариант — развитие фермерства и кооперации, которые позволят получить для региона еще и социальные эффекты от вложений в АПК для региона.







Экспортные успехи Бурятия — это ключевой регион для экспорта продукции в Монголию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, обращает внимание Татьяна Тирских из «Эксперт РА». Вывоз сельхозпродукции и продовольствия из республики действительно идет в хорошем объеме. Правда, в 2022 году объемы поставок несколько снизились, что было обусловлено введением санкций и появлением трудностей в расчетах, поясняет представитель Минсельхозпрода Бурятии. Основным импортером продукции является Монголия, которая приобретает в регионе свинину, КРС, зерно, яйцо, кондитерские изделия, мед, дикоросы, напитки, колбасы и многое другое. Через территорию Бурятии в Монголию также поставляются транзитные товары — растительное масло, фрукты, овощи, снеки, соусы, мука, крупа, чай и так далее.

В 2021 году Бурятия стала абсолютным лидером в ДФО по экспорту основной продукции животноводства, информирует Абдуразак Разаков из Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Так, яиц птиц местные аграрии отправили за рубеж на сумму $5,7 млн (99% всего экспорта Дальнего Востока), живого КРС — на $3,2 млн (97%), свинины — на $4,1 млн (77%), кисломолочных продуктов — на $1,8 млн (100%).

Расходы регионального бюджета на сельское хозяйство в последние годы составляют порядка 8% валовой продукции сельского хозяйства, знает Татьяна Тирских. По итогам 2021 года значение данного показателя составило 7,5%, что выше среднероссийского более чем в два раза, и по данному показателю республика находилась на 22-м месте среди всех регионов страны. Однако на 1 руб. вложенных бюджетных средств тогда пришлось 13,4 руб. валовой агропродукции региона, что вдвое ниже среднего значения по России. По данному показателю Бурятия находится на 63-м месте в стране. «Исходя из этих цифр, можно сделать вывод, что региональная поддержка в республике находится на умеренном уровне», — заключает эксперт.

