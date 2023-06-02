Минсельхозпрод Самарской Области

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Находящийся на пересечении двух международных транспортных коридоров, этот регион ПФО имеет выгодное с точки зрения логистики расположение. Впрочем, география накладывает и свои риски — особенностью климата являются частные засухи. Тем не менее растениеводство в Самарской области активно развивается и дает более 75% общего производства сельхозпродукции в деньгах. Зато в животноводстве есть свои плюсы для инвесторов: региональные власти намерены повышать обеспеченность собственным мясом и молоком и готовы оказывать инвесторам соответствующую поддержку

Доля АПК Самарской области в объеме российского производства продукции отрасли по итогам 2022 года составила 2,3%, в то время как еще пять лет назад вклад региона в общий показатель по стране не превышал 1,7%. В прошлом году все самарские хозяйства выпустили товаров на 205 млрд руб. в фактически действовавших ценах. Согласно данным Самарастата, сельское население области на 1 января 2020 года насчитывало 642 тыс. человек, что составляло 20% общего числа жителей региона. АПК — это ведущий экономический сектор Самарской области, подчеркивает представитель регионального Минэкономразвития. В отрасли работают свыше 500 крупных сельхозпредприятий, 4 тыс. фермерских хозяйств, более 100 пищевых, перерабатывающих и заготовительных организаций и около 1 тыс. компаний агросервиса.

В области созданы благоприятные экономические условия для развития сельскохозяйственного производства, сформирована система государственной поддержки, способствующая привлечению частного капитала в АПК, утверждает министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин. За период 2018—2022 годов из федерального и областного бюджета на агропром было выделено 25,1 млрд руб., в том числе в 2022-м — 5,9 млрд руб.

Малые формы хозяйствования Количество крестьянских (фермерских) хозяйств в Самарской области составляет 1857, число организаций, видом деятельности которых является производство пищевых продуктов, — 895 (в том числе 177 организаций в производстве напитков), приводит данные самарский Минсельхозпрод. В прошлом году в регионе было создано 182 КФХ, знает Виталий Кожеваткин из Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов по Самарской области. Но если брать общую картину, то количество фермерских хозяйства в последние годы сокращается, акцентирует внимание он. «Да, в агробизнес приходят молодые фермеры, так как в Самарской области для них предусмотрена неплохая господдержка, часть хозяйств укрупняется, однако есть и КФХ, которые прекращают свое существование», — утверждает руководитель.



Основная масса самарских фермеров занимается растениеводством, хотя есть животноводческие хозяйства, а также предприятия, которые занимаются аквакультурой, делится Кожеваткин. «В нашем регионе даже есть предприятие, которое более 25 лет выращивает женьшень, а также изготавливает и реализует продукцию из него — чаи, пищевые добавки, настои», — рассказывает он.



Господдержка для фермеров в регионе ежегодно увеличивается, знает эксперт. Несколько лет назад появились гранты «Агростартап», «Поддержка семейных ферм». В первой половине года традиционно проводятся конкурсы по отбору кандидатов на получение средств по данным программам. Правда, приоритетным направлением является молочное животноводство, отмечает Кожеваткин. «Хотелось бы, чтобы более серьезное внимание со стороны государства уделялось фермерским кооперативам, — говорит глава ассоциации. — Чиновники на всех уровнях соглашаются с тем, что данное направление необходимо развивать, но пока средства на его поддержку не выделяют. А они необходимы фермерам именно на начальном этапе объединения, чтобы они могли совместно закупать оборудование, строить мощности для хранения своей продукции». Сейчас в регионе работает уже порядка 50 сельхозкооперативов.



Заниматься агробизнесом в Самарской области вполне можно, а фермерство в регионе позволяет людям на селе зарабатывать и обеспечивать занятость другим, комментирует глава КФХ Юрий Васягин. Так, сам фермер после образования хозяйства нанял трех работников.



Большое количество КФХ в регионе, которые работают наравне с агрохолдингами, фермер Вячеслав Давыдов объясняет высоким качеством фермерской продукции. «Из нашего зерна мука получается высокого качества, с хорошей клейковиной, — заверяет он. — Порой наши клиенты говорят, что куры отказываются клевать зерно, выращенное крупными компаниями. Также и хлеб из выращенного фермерами зерна тоже получается более высокого качества. Соответственно, мы можем позволить себе продавать зерно дороже, и, несмотря на это, спрос на него есть».

Расходы регионального бюджета на сельское хозяйство в последние годы составляют порядка 3,2% валовой продукции сельского хозяйства, подсчитала директор-руководитель группы суверенных рейтингов компании «Эксперт РА» Татьяна Тирских (3,2% — это бюджетная поддержка в валовом выпуске сельхозпродукции). По итогам 2021 года значение составило 3%, что ниже среднероссийского на 0,6 п. п., и по данному показателю Самарская область находилась на 56-м месте среди регионов страны. В то же время на 1 руб. вложенных бюджетных средств в позапрошлом году пришлось 33,3 руб. валовой продукции сельского хозяйства региона, что более чем на 20% выше среднего значения по России и позволяет области занимать 29-ю позицию среди всех субъектов страны. «Основываясь на этих данных, можно сказать, что региональная поддержка АПК находится на среднем уровне», — делает вывод Тирских.

В целом уровень господдержки предпринимательства в Самарской области не ниже среднероссийского, подтверждает руководитель проектов в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) Лидия Васильева. А по некоторым параметрам, например в предоставлении консультационных услуг для МСП и необходимой для бизнеса недвижимости, регион является одним из лидирующих, подчеркивает она.

Из года в год доля выделяемых сельхозпроизводителям региона госсубсидий в обороте уменьшается, утверждает директор агрохолдинга «Зерно Жизни» (работает в Самарской области, входит в СИНКО) Андрей Зорин. «Например, до 2019 года полученные нами от государства средства составляли 5-6% оборота компании, сейчас это лишь 2-3%», — уточняет он. Отменены субсидии на приобретение минеральных удобрений и сельхозтехники, а обещанной компенсации потерь от введения экспортных пошлин в агрохолдинге так и не почувствовали. «Справедливости ради нужно назвать одну значимую для аграриев статью “доходов”: кредитование с льготной ставкой, коим, разумеется, мы активно пользуемся, и суммы там немалые», — признает руководитель.

При этом, по его наблюдениям, субсидирование растениеводческих сельхозпредприятий чрезвычайно сложно, неоднозначно и изменчиво, и неудивительно, что, с одной стороны, затраты на администрирование этой системы сопоставимы с выделяемыми в качестве поддержки средствами, а с другой, многие аграрии просто-напросто не имеют возможности и даже не пытаются их получить. «Невелики субсидии и в садоводстве», — добавляет Зорин. Некоторые компенсации предусмотрены за раскорчевку старых и закладку молодых садов, уход за насаждениями и работы в плодопитомниках. Но одной из важных статей расходов в интенсивном садоводстве является строительство фруктохранилищ. «Работать без них полноценно нельзя, в стране имеет место дефицит мощностей хранения плодово-ягодного урожая, однако затраты на строительство субсидируются лишь на 20%», — констатирует он.

Расположение — плюсы и минусы

Самарская область входит в состав Приволжского федерального округа и граничит на западе — с Саратовской и Ульяновской областями, на юго-востоке — с Оренбургской, на севере — с Татарстаном. Площадь территории — около 53 тыс. км². Регион имеет выгодное экономическое, географическое, транспортное положение, находится на пересечении международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Запад — Восток», обладает высоким транзитным потенциалом, отмечает Татьяна Тирских. По территории области протекает одна из крупнейших рек земного шара и самая большая судоходная река Европы — Волга, проходят федеральная автомобильная трасса М-5 «Урал», Куйбышевская железная дорога, а также воздушные трассы российского и международного значения, перечисляет эксперт. «Также в регионе расположены международный аэропорт “Курумоч”, три речных порта, есть все виды транспорта (за минусом морского) и выход как в любую точку России, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья, — добавляет она. — Вместе с тем в регионе недостаточно развита транспортно-логистическая инфраструктура, а автодорожная инфраструктура имеет большой износ: в области менее 50% автомобильных дорог с асфальтовым покрытием, дорожно-транспортные развязки не обеспечивают в полной мере возрастающий дорожный поток, отсутствуют мостовые автомобильные переходы через реку Волга».

Самарская область имеет выгодное географическое положение, соглашается руководитель направления «Потребительский рынок» INFOLine Светлана Силенина. Помимо прочего, регион граничит с Западно-Казахстанской областью, что является дополнительным преимуществом, так как Казахстан — один из крупнейших импортеров российской продукции сельского хозяйства и пищевой отрасли. Кроме того, сейчас страна выступает и в качестве транзитной точки для дальнейшей транспортировки отечественных товаров, напоминает эксперт.

Географическое положение Самарской области априори привлекательно с точки зрения логистики, уверен представитель регионального минэкономразвития. Регион находится на пересечении воздушных, автомобильных, железнодорожных и речных путей. Такой крупный транспортный узел позволят доставлять грузы в Европу, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю и Юго-Восточную Азию, в направлении Каспийского бассейна, указывает он.

Андрей Зорин указывает на некоторые минусы имеющейся логистики. «Да, на территории губернии протекает Волга, и это, несомненно, хорошо, поскольку балкерный транспорт был и остается самым дешевым способом доставки насыпных грузов, — говорит он. — Однако навигация у нас короткая, всего полгода, прочая инфраструктура для вывоза сельхозпродукции в нужной мере не развита, а значительная удаленность региона от российских морских портов и основных потребителей зерновых и масличных ведет к росту себестоимости и снижению ценовой конкурентоспособности».

Погода как главный рисковый фактор

Климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный. Особенностями его являются засушливость, быстрый переход от холодной зимы к жаркому лету, богатство солнечного цвета, обращает внимание Татьяна Тирских. Близость южных районов Самарской области к азиатским полупустыням сказывается на погодных условиях этой территории и приводит к периодическим засухам. В связи с этим значительная часть территории является зоной рискованного земледелия, и здесь урожай напрямую зависит от количества осадков. Риски, связанные с засухой, в какой-то степени можно решить за счет развития мелиорации, но существуют и другие — наводнения, бури, пожары, вредители и болезни. Все это делает сельскохозяйственный бизнес сложным, рискованным и затратным, констатирует эксперт.

Несмотря на риски с климатической точки зрения, в регионе возможно выращивание многих видов агрокультур, утверждает начальник отдела агрометеорологических прогнозов ГМЦ ФГБУ «Приволжское УГМС» Марина Капранова. «Засухи в области бывают ежегодно, однако они могут случатся на разное время и охватывать разные территории, — рассказывает она. — Если засушливые периоды приходятся на июнь, то для урожая это опасно и может привести к значительному снижению урожайности большинства агрокультур. Засуха в августе может навредить только поздним и теплолюбивым агрокультурам, например подсолнечнику, зато в этот период сухая погода облегчает уборку».

Нормы средних за месяц температур воздуха (май — август), по данным «Приволжского УГМС», варьируют от 15 до 21 °С. Влагообеспеченность сельскохозяйственных посевов напрямую зависит от количества и регулярности выпадающих осадков, говорит Капранова. И наибольшая потребность растений во влаге приходится на май и июнь. В регионе также выращивают озимые агрокультуры, и в осенний период для их первоначального развития актуальны осадки на протяжении третьей декады августа — первой декады октября. Холодных же зим, из-за которых озимые посевы повреждаются по причине вымерзания, в Самарской области за последние 10 лет не было, утверждает эксперт.

«Так как наш регион относится к зоне рискованного земледелия, важным направлением сельского хозяйства является развитие мелиорации», — комментирует представитель самарского Минсельхозпрода. За последние пять лет гидромелиоративные мероприятия реализованы на площади 18,4 тыс. га, из них на 10,1 тыс. га — в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Новое строительство произведено на площади 12,3 тыс. га, что позволило довести посевные площади на орошении в области с 21 тыс. га в 2019 году до 33 тыс. га в 2023-м, а общая сумма инвестиций за пять лет превысила 3 млрд руб. В текущем году в области реализуются три проекта строительства оросительных систем на площади 4,4 тыс. га с общим объемом частных вложений около 1,4 млрд руб.

Самарскую область всегда называли зоной рискованного земледелия, акцентирует внимание Зорин. «Так и есть, — говорит он. — Сильные зимние морозы и частые возвратные заморозки, значительный интервал минимальных и максимальных годовых и суточных температур, сильные ветра, перманентный дефицит влаги и спорадические засухи, ограниченность времени вегетации и другие природные аномалии, как по годам, так и по частям вегетационного периода, ведут к значительным колебаниям урожайности агрокультур и высокой степени неопределенности при их возделывании».

В силу своего расположения регион имеет свои климатические риски, вторит остальным директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш» Андрей Рябов. Это напрямую влияет на урожайность и качество выращенной продукции. Например, когда юг области подвержен засухе, на севере могут идти проливные дожди, и никто не даст точный прогноз погоды на следующий сезон. «Так, в 2021 году местные аграрии собрали зерна и зернобобовых на 33% меньше, чем в 2020-м, но уже 2022-й был для них благоприятным, урожай получился выше среднего и на 83% больше, чем годом ранее, — приводит пример руководитель. — В то же время местный агрофон дает возможность выращивать практически все виды сельхозкультур».

Климат и плодородные почвы Самарской области вполне позволяют заниматься растениеводством и садоводством, получая приемлемые урожаи зерновых, зернобобовых, масличных и плодово-ягодных культур при благоприятном стечении природных обстоятельств и выполнении ключевых агротехнологических требований, соглашается Зорин. «Важно и то, что многие региональные сельхозпроизводители имеют крупные земельные наделы, а чем больше обрабатываемая площадь, тем выше эффективность производства, — заверяет он. — Риски можно диверсифицировать за счет оптимального набора возделываемых агрокультур и бережного отношения к ресурсам, экономии». К тому же сезонные провалы в урожайности чаще всего компенсируются ценами на продукцию, добавляет руководитель.

В целом в регионе все же относительно благоприятные природно-климатические условия для развития сельского хозяйства, резюмирует Татьяна Тирских. Растениеводство является основной отраслью сельского хозяйства области и позволяет в полном объеме снабжать себя картофелем, овощами, зерном. Животноводство также можно называть перспективной отраслью для развития, обеспечивающей вместе с тем круглогодичную занятость. По оценке Минэкономразвития Самарской области, большую часть прибыли от сельского хозяйства региону приносит растениеводство — 65%, на животноводство, соответственно, приходится около 35%.

Земельные ресурсы

Земли сельхозназначения занимают в Самарской области почти 76% общей площади. При этом, согласно информации Единого государственного реестра почвенных ресурсов, около 73% самарского почвенного фонда представлено черноземами разных видов.

«Регион можно назвать почвенным музеем России, — комментирует гендиректор агроконсалтинговой компании «АКР» Сергий Ризанов. — Помимо черноземов всех типов, в области представлено огромное количество других видов почв — есть дерново-подзолистые, подзолы серые и темно-серые, буроземы темные и светлые, каштановые, разнообразные аллювиальные почвы, солончаки, солоди, солонцы и прочие». По содержанию гумуса всего 1,3% площади занимают микрогумусные почвы. На мало-, слабо- и среднегумусные приходится 46,1%, 27,4% и 25% соответственно. Более богаты в этом плане северные районы области, подчеркивает эксперт.

Объем использования минеральных удобрений в регионе последние годы растет. По данным самарского Минсельхозпрода, в 2022 году объем внесения на гектар составил около 33,8 кг, что в 2,2 раза больше, чем в 2017-м. В целом в прошлом году самарские аграрии использовали 185 тыс. т минудобрений, что на 18% превышает уровень 2021-го. Общая удобренная площадь превысила 1,5 млн га, что в 2,1 раза больше, чем пять лет назад. И все же в Самарской области наблюдается нехватка вносимых удобрений: с урожаем выносится больше элементов питания, чем вносится, и из-за неправильного использования земли в регионе происходит обеднение почв, утверждает Ризанов. «Если азота фермеры вносят более или менее достаточно, то по всем остальным элементам питания огромный дефицит, особенно по цинку, марганцу, меди, магнию, фосфору, калию, сере, — знает он. — Основные причины этого очень глубокие, требующие федеральных программ».

Еще одна проблема Самарской области — засоление почв. Ее можно решить гипсованием. Но тут тоже необходима государственная поддержка, поскольку внесение 3-5 т/га гипса под силу будет далеко не каждому хозяйству. «Необходимо сделать качественный почвенный анализ, найти технику для дифференцированного внесения гипса, купить и привезти гипс, внести его», — перечисляет эксперт.

На части земель региона встречается загрязнение почв тяжелыми металлами и пестицидами. На некоторых почвах области можно также обнаружить водную и воздушную эрозии. Первую проблему можно решить путем сева покровных культур, контурной обработки склоновых земель, а также выведением из оборота земель, к ней склонных. Справиться с воздушной эрозией поможет очистка лесополос — они должны быть продувные, — а также посадка новых лесополос взамен тех, где много старых погибших деревьев, рекомендует Ризанов.

Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, пригодных к возвращению в оборот, областной Минсельхозпрод оценивает примерно в 80 тыс. га. Всего с 2018 по 2022 год в обработку вернулось 128,4 тыс. га, в том числе в прошлом году — 29 тыс. га.

Что касается стоимости земельных участков, то с учетом того, что это достаточно большой регион, определить средний показатель затруднительно, считает гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов. Цена зависит от площади, места и, вероятно, ситуации у продавца. «В районах рядом с Волгой и Жигулевским морем, где достаточно хороший для растениеводства климат, земля будет значительно дороже, чем в засушливых зонах, которые граничат с Казахстаном или Оренбургской областью», — полагает он.

На сайте «Агро-Риэлтор», где представлена информация в том числе и по Самарской области, можно встретить участки (более 1 тыс. га) с южным черноземом, которые не возделывались три года и начали зарастать. Их стоимость составляет всего 12 тыс. руб./га. При этом продавец указывает, что ранее земельный участок обрабатывался, на нем получали урожай от 25 до 45 ц/га пшеницы и от 5 до 6 ц/га горчицы. В то же время участок в районе села Черноречья Волжского района на стороне Черновского водохранилища площадью 5,1 га можно приобрести, согласно информации с портала недвижимости «move.ru Самара», за 1 млн руб., или 196 тыс. руб./га.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин За последние пять лет агропромышленный комплекс региона значительно нарастил объемы производства продукции. Активному привлечению частного капитала в отрасль способствуют благоприятные экономические условия, созданные в области, а также региональная система государственной поддержки. С 2018 по 2022 год общая сумма ассигнований из федерального и регионального бюджетов на развитие самарского АПК составила 25,1 млрд руб., в том числе в прошлом году — 5,9 млрд руб. О потенциале местного агропрома рассказывает глава областного Минсельхозпрода Николай Абашин.



— Какое место АПК Самарской области занимает в производстве валового продукта региона? Как изменился этот показатель за последнее время?

— Наш агросектор активно развивается. Если в 2018 году объем валовой продукции сельского хозяйства составлял менее 89 млрд руб., то по итогам 2022-го данный показатель увеличился более чем в 2,3 раза и достиг 205 млрд руб. Теперь в структуре регионального валового продукта Самарской области на долю вида экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» приходится 6,1% — вдвое больше уровня пятилетней давности.



— В чем заключаются преимущества региона при организации сельскохозяйственного бизнеса с точки зрения географии, инфраструктуры и других составляющих?

— Самарская область хоть и находится в зоне рискованного земледелия, но обладает весьма выгодным географическим местоположением. Перед аграриями, работающими в регионе, открыты широкие логистические возможности: развитая сеть автомобильных дорог, крупные железнодорожные узлы, причальные стенки и прямой выход к водному транспорту на Волге.

Наша область входит в число российских субъектов, через которые проходит один из крупнейших транспортных коридоров «Европа — Западный Китай». Этот путь позволяет взаимодействовать не только с соседними регионами, но и выстраивать эффективное сотрудничество с дружественными странами как в отношении расширения экспортного потенциала, так импорта необходимых нам товаров и услуг.

Волга для Самарской области не только дополнительный способ транспортировки грузов. Доступ к этой водной артерии позволяет нам активно развивать гидромелиоративный комплекс. Благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и возмещению в рамках него до 50% затрат на строительство и реконструкцию объектов мелиорации интерес к данному направлению у сельхозпроизводителей заметно возрос. В период с 2018 по 2022 год гидромелиоративные мероприятия были реализованы на площади более 18 тыс. га, в том числе на площади 12,3 тыс. га было произведено строительство новых объектов.



— Можно сказать, что мелиорация — одно из направлений, активно привлекающих инвестиции?

— Именно так. Только за прошлый год в проведение гидромелиоративных мероприятий на территории региона было вложено 1,4 млрд руб. А за пять лет сумма инвестиций в этот сектор превысила 3 млрд руб.



— А во что еще аграрии области инвестируют значительные средства?

— В обновление техники. С 2018 года в Самарской области на четверть обновился парк агромашин, благодаря чему наметилась тенденция к сокращению числа сельхозтехники, отработавшей амортизационные сроки. В прошлом году агропроизводители приобрели 419 тракторов, 174 зерноуборочных и пять кормоуборочных комбайнов, а также других машин на сумму более 8,4 млрд руб. А за пять лет сумма общих вложений в покупку сельхозтехники превысила 35,1 млрд руб. Отмечу, что обновление машинно-тракторного парка осуществляется не только за счет собственных средств предприятий: аграрии имеют возможность получить на приобретение техники льготные инвестиционные кредиты, действуют и различные лизинговые схемы.



— Если говорить о сельском хозяйстве региона в разрезе секторов, то какие из них еще имеют возможности для прихода новых инвесторов?

— Мы сейчас ведем активную работу по повышению уровня самообеспеченности молоком и мясом. Недостающие объемы пока завозятся из соседних субъектов страны. Вместе с тем Самарская область обладает значительным потенциалом по увеличению поголовья крупного рогатого скота и мясного, и молочного направления, а также по росту доли племенных высокопродуктивных животных в общем стаде. Именно поэтому весомая часть средств, предусмотренных на финансирование АПК в текущем году, будет направлена на поддержку производителей животноводческой продукции — как малых хозяйств, так и крупных животноводческих комплексов.



— На какие же меры государственной поддержки, помимо перечисленных, могут рассчитывать сельхозпроизводители?

— Список обширный — от субсидирования части затрат на производство до адресной поддержки специалистов предприятий, которая включает единовременные и ежемесячные выплаты молодым сотрудникам, а также возможность получения жилья в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2022 году господдержка в сфере сельского хозяйства была предусмотрена по 43 направлениям, в том числе по 33-м — на условиях софинансирования из федерального бюджета. Бюджетные средства направляются на развитие отдельных подотраслей животноводства и растениеводства, поддержку инвестиционной деятельности, мелиорации, малых форм хозяйствования в АПК, сельского туризма, подготовки профессиональных кадров.

Кроме того, в нашем регионе выстроено плотное взаимодействие с банковскими структурами в отношении предоставления аграриям инвестиционных и краткосрочных льготных кредитов по ставке не более 5%.



— А какой объем средств планируется выделить в этом году?

— В 2023-м на финансирование агропромышленного комплекса Самарской области предусмотрено 5,3 млрд руб., в том числе из областного бюджета — 3,4 млрд руб. Так, на поддержку сельхозпроизводителей, занятых животноводством и растениеводством, будет направлено 1,37 млрд руб. и 1 млрд руб. соответственно. Более половины всех средств для животноводческой отрасли пойдет на развитие молочного скотоводства, племенной работы и увеличение собственного производства молока. В растениеводстве бюджетные деньги выделяются на поддержку агрострахования, проведение комплекса агротехнологических работ и повышение уровня экологической безопасности агродеятельности, плодородия и качества почв, а также на поддержку производства и реализации зерновых культур. В целях поддержки граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, с этого года будут предоставляться субсидии на содержание маточного поголовья КРС.



— Какое значение АПК имеет с точки зрения социального благополучия Самарской области?

— Главной задачей отрасли является обеспечение продбезопасности. Продовольственный суверенитет, особенно в условиях санкционного давления, — залог успешного функционирования всех сфер жизнедеятельности.

Также необходимо отметить, что доля сельского населения в общей среднегодовой численности населения региона ежегодно растет. Количество занятых в АПК региона в 2021 году составило более 120 тыс. человек, в том числе по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» — порядка 80 тыс., в производстве пищевых продуктов и напитков — свыше 40 тыс. человек.

Считаю, что стабильная работа отраслевых предприятий, организация новых производств положительно сказываются на снижении оттока населения сельских территорий в областной центр. Особую роль в этом процессе играют животноводческие предприятия, обеспечивающие сельским жителям круглогодичную занятость.

Под масличными уже почти 40% всех посевов

Последние 10 лет общая посевная площадь Самарской области стабильно увеличивается. По итогам 2022 года показатель достиг 2,2 млн га (в 2013-м — 1,95 млн га). Наибольшую долю в структуре посевов региона занимает подсолнечник — около 34%.

За последние годы площади главной масличной культуры в области увеличились на 11%, а урожайность — на 13%, рассказывает исполнительный директор Масложирового союза России (МЖСР) Михаил Мальцев. Это позволило местным аграриям получить в прошлом году более 1 млн т семечки.

В регионе последние пять лет ежегодно собирают около 1 млн т масличных культур, уточняет начальник самарского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики» Татьяна Тарасова. «По их урожаю в 2022 году регион занял 11-е место в стране с результатом почти 1,14 млн т в весе после доработки, по сбору подсолнечника — седьмое место (свыше 1 млн т), — сообщает она. — Помимо него, в области выращивают сою, масличный лен, яровой рапс, рыжик, горчицу и сафлор, но в значительно меньших объемах». В целом же в структуре посевов региона последние пять лет масличные культуры занимали от 33 до 39% с тенденцией к увеличению, акцентирует внимание эксперт. Так, в прошлом году гибель озимых зерновых аграрии компенсировали в основном масличными — льном, горчицей, соей. С 2018 года площадь масличных в целом в области увеличилась с 682 тыс. га до 863,5 тыс. га в 2022-м, в том числе подсолнечника — 625,3 тыс. га до 754,7 тыс. га, сои — с 25,4 тыс. га до 43,9 тыс. га, льна-кудряша — с 15,8 тыс. га до 56,2 тыс. га.

На долю подсолнечника в структуре регионального валового сбора масличных приходится почти 90% всего урожая, добавляет аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. Особый интерес самарские сельхозпроизводители проявляют к масличному льну — в прошлом году урожай этой культуры здесь вырос фактически вдвое, до более чем 60 тыс. т, знает он. «В текущих условиях, когда на рынке нишевых отсутствует госрегулирование экспорта, велика вероятность того, что интерес к этой позиции со стороны аграриев продолжит расти, особенно с учетом ее высокой рентабельности», — полагает аналитик.

Урожайность масличных культур в России в среднем за последние пять лет составила 15,6 ц/га, напоминает Тарасова, ссылаясь на данные Росстата. В Самарской области этот показатель ниже — 14,7 ц/га, поэтому одной из важных задач местных растениеводов является переход от экстенсивной модели производства к интенсивной. Необходимо повышать урожайность, увеличивая внесение минеральных и органических удобрений и применяя высокоурожайные сорта отечественной селекции, советует эксперт.

Несмотря на то что в регионе имеется потенциал ввода в оборот земель сельхозназначения, использовать их под посевы масличных культур не планируют, известно Тарасовой. На масличные в структуре севооборота области и так приходится максимально допустимое значение. «В ближайшей перспективе самарские аграрии будут не расширять площадь посевов масличных культур, а пересматривать ее структуру, — считает эксперт. — Ожидается, что сои и масличного льна будет выращиваться больше, но не благодаря вовлечению в севооборот новых земель, а за счет сокращения посевов подсолнечника». В свою очередь, производство главной масличной будет развиваться за счет интенсификации производства: повышения урожайности культуры, снижения себестоимости ее возделывания.

По оценке МЖСР, около 60% собранного в области урожая масличных перерабатывается на местных предприятиях. Остальной объем отправляется на переработку в соседние регионы: Саратовскую, Оренбургскую области, Татарстан и прочие. Большая часть масличных, вывозимых за пределы Самарской области, приходится на подсолнечник, уточняет Тарасова.

По оценкам OleoScope, мощности маслозаводов региона составляют около 800 тыс. т/год при 5,75 млн т/год по всему ПФО. «Таким образом, самарские компании пока не готовы перерабатывать весь урожай (более 1 млн т), который собирают сельхозпроизводители», — комментирует Лозовой. Мальцев самым крупным перерабатывающим масличные предприятием называет завод «Самараагропромпереработка» (430 тыс. т/год, принадлежит «Русагро»). Следом идет Богатовский маслоэкстракционный завод, который находится на границе с Оренбургской областью, добавляет Тарасова. Он перерабатывает 400 т подсолнечника и 200 т сои и рапса в сутки, производит 54 тыс. т растительного масла в год. А в Нефтегорском районе Самарской области находится компания «Нива», которая осваивает до 650 т/сутки подсолнечника и получает 48 тыс. т подсолнечного масла ежегодно. «Еще один производитель — “ОйлАгро” (Сергиевский район). В 2021 году предприятие удвоило объемы выпускаемой продукции и начало поставки в Китай, — знает эксперт. — Если раньше за смену производили 30 т масла, то сейчас — не менее 60 т». В целом же масложировая отрасль в регионе представлена 31 предприятием, делится она.

В ближайшее время в регионе планируется запуск нового предприятия, которое строит Тольяттинский комбинат пищевых продуктов (мощность — 2 тыс. т/сутки), информирует Лозовой. По его мнению, ввод нового МЭЗ в эксплуатацию должен положительно отразиться не только на экономике региона, но и на местных растениеводах, поскольку у них появится новая крупная точка сбыта сырья. В то же время обострится и конкуренция среди переработчиков.

За последние три года производство растительных масел в области составляло от 302 тыс. до 449 тыс. т в год, сообщает Тарасова. В регионе выпускается в основном подсолнечное масло, в прошлом году — 285 тыс. т, это 5% общего объема масла, изготавливаемого в России, утверждает Мальцев. «Почти половина этого объема отправляется на экспорт, — отмечает он. — Традиционными покупателя являются Иран и Казахстан, с прошлого года география поставок расширилась на Узбекистан и Азербайджан». За счет довольно выгодного географического положения поставки масложировой продукции за рубеж из Самарской области могут осуществляться через Каспийский бассейн, обращает внимание Лозовой.

Зерновой потенциал

Еще одна традиционная аграрная специализация Самарской области — производство зерна. Его продажи формируют основной источник дохода для большинства сельхозорганизаций региона. По данным сельхозпереписи 2021 года, в Самарской области действуют 495 агропредприятий, почти 1,5 тыс. КФХ и 260,8 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств. Выращиванием зерновых культур как основным видом деятельности занимается 351 организация, акцентирует внимание Татьяна Тарасова. Также зерновое производство на территории региона ведут три крупных агрохолдинга: агрокорпорация «Био-Тон», агрохолдинги «Зерно Жизни» и «Василина», которые обрабатывают более трети всех площадей области, знает она.

Первое хозяйство «Зерна Жизни» появилось в 1999 году, а сейчас 12 сельхозпредприятий обрабатывают более 150 тыс. га не только в Самарской, но и в Саратовской, Ульяновской и Пензенской областях, и почти все по технологии no-till, подчеркивает Андрей Зорин. «Внедрение “нулевой” технологии заняло много лет, но сейчас можно утверждать, что именно она позволяет нашей компании быть в регионе одним из лидеров по эффективности», — заявляет руководитель. В севообороте компании 50% приходится на зерновые и по 1/6 на бобовые, лен и подсолнечник.

КФХ «Труд» (Нефтегорский район Самарской области) выращивает озимую пшеницу, подсолнечник (под них отдано по 3 тыс. га), кукурузу на зерно (0,5-1 тыс. га), а также ячмень и нут. Глава хозяйства Федор Юшин отмечает, что самыми перспективными в плане стабильности цены и спроса в регионе являются первые две агрокультуры, в то время как две последние подвержены сильным колебаниям. В целом регион хорошо подходит для растениеводства, полагает он. Однако в Самарской области нет завода по производству сложных азотно-фосфорных удобрений, что повышает затраты местных хозяйств. И если аммиачную селитру аграрии области могут покупать по льготным ценам, то на жидкие удобрения, например КАС, скидок не предусмотрено. Урожай в Самарской области сильно зависит от погоды, подчеркивает глава КФХ, особенно от фактора влаги. «Можно сколько угодно вносить азотных удобрений, но если погода будет засушливой, то они только ухудшат урожайность, а не улучшат ее», — говорит он.

Глава КФХ Сергиевского района Самарской области Вячеслав Давыдов занимается растениеводством на площади 30 га — выращивает овес, озимую пшеницу, зеленные культуры, есть и животноводство — птица и свиньи. И хотя, по мнению фермера, в регионе можно развивать как растениеводство, так и животноводство, сам он делает ставку именно на первое. У фермера разработана собственная агротехнология, благодаря которой он получает высокую для региона урожайность — по озимой пшенице она составляет 70 ц/га.

Удельный вес продукции растениеводства в общем объеме производства товаров АПК во всех самарских хозяйствах составляет 71,2%, отмечает Тарасова. Основная доля при этом приходится именно на зерновые культуры. По уровню производства зерна Самарская область занимает пятое место в ПФО после республик Татарстан и Башкортостан, Саратовской и Оренбургской областей на протяжении нескольких последних лет. «Самарские аграрии полностью обеспечивают внутреннюю потребность региона в зерне и имеют возможность реализовать значительную часть урожая не только в соседние субъекты страны, но и за рубеж», — говорит эксперт.

По оценке «Центра Агроаналитики», в структуре площадей области в последние три года на все зерновые приходилось от 48,7% до 46,8% всей пашни. С 2020-го по 2022-й удельный вес посевов зерна незначительно снижался от года к году (в пределах 1,2%). «Это связано с изменениями в экономических процессах не только региона, но и страны в целом из-за пандемии и введения квот на экспорт основных зерновых позиций», — поясняет Тарасова.

В прошлом году в области собраны рекордные за 40 лет 3,4 млн т зерна при средней урожайности 33,3 ц/га, рассказывает эксперт. Для сравнения, среднегодовое производство зерновых с 2011 по 2021 год составляло 1,9 млн т (от 1 млн до 2,6 млн т в год) при среднегодовой урожайности 16,5 ц/га (диапазон показателя — от 10,9 до 24,5 ц/га), уточняет она. Согласно информации самарского Минсельхозпрода, емкость имеющихся в регионе хранилищ (складские помещения хозяйств, элеваторы) позволяет единовременно хранить более 4 млн т зерна.

По мнению независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, Самарская область — интересный регион с точки зрения производства зерновых. С одной стороны, здесь много черноземов, с другой — ряд районов имеют недостаточное увлажнение, что формирует дополнительные риски. В то же время потенциал Самарской области в плане зернопроизводства достаточно высокий, что показал 2022 год, когда урожайность благодаря погодным условиям получена на треть выше средней. «В Самарской области есть определенная культура производства, есть технологические наработки, в том числе по почвозащитному земледелию. В регионе создан первый в аграрном секторе углеродный полигон, что создает хороший потенциал для развития почвозащитных технологий и решения задач ESG», — отмечает Корбут.

К плюсам зернового производства в Самарской области Тарасова также относит наличие достаточно плодородных пахотных земель и имеющийся потенциал их увеличения. Еще один важный фактор — отсутствие проблем с приобретением минеральных удобрений, поскольку основной их поставщик — компания «КуйбышевАзот» — расположен в регионе. «А еще к плюсам отрасли можно отнести довольно высокую рентабельность: рентабельность реализации зерна в Самарской области последние годы не ниже 30-40%», — утверждает эксперт.

Высокую доходность на выращивании зерновых культур получают не все хозяйства региона. В частности, с трудностями сталкиваются малые предприятия. У основной массы растениеводов-фермеров, особенно у тех, кто занимается выращиванием зерновых, настроения пессимистичные, делится наблюдениями президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской области Виталий Кожеваткин. «Многие все еще не продали урожай прошлого года, так как цена продукции ниже себестоимости производства, — говорит он. — А нужно выплачивать кредиты, заниматься ремонтом техники и, самое главное, сохранить коллектив». Если зерно не подорожает, то многие фермеры, занимающиеся зернопроизводством, могут прекратить свою деятельность, предупреждает он.

Расположение региона в зоне рискованного земледелия накладывает дополнительные риски на зерновое производство, акцентирует внимание Тарасова. Погодные условия настолько непредсказуемы, что из года в год аграрии вынуждены очень быстро принимать решения о производственной деятельности, зачастую менять их в процессе. «К примеру, в этом году из-за ранней весны посевную кампанию пришлось осуществлять в сверхсжатые сроки, так как тепло очень быстро иссушало пашню, а заделку семян необходимо проводить в достаточно влажную почву», — поясняет она.

Согласно данным «Центра Агроаналитики», в последнее десятилетие вывоз зерна из области значительно превышает его ввоз. Основные регионы, куда отправляется самарская продукция отрасли и продукты ее переработки, — Краснодарский край, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области. Качество производимого в регионе зерна позволяет выходить с ним и на внешний рынок, подчеркивает Тарасова. В 2020 году Самарская область экспортировала зерно в Азербайджан, Казахстан, Италию, Швейцарию, Нидерланды, Германию, Сербию, Корею, Чехию. В 2021-м основными покупателями самарского зерна стали Иран, Казахстан, Азербайджан, а в 2022-м — Азербайджан, Казахстан и Киргизия.

Плоды и ягоды

По данным Росстата, площадь плодово-ягодных насаждений в Самарской области за последние 10 лет сократилась на 1 тыс. га — до 8,5 тыс. га (из них в плодоносящем возрасте — 6,6 тыс. га). На ягодники в общем показателе приходится 2,1 тыс. га. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин называет Самарскую область хорошей зоной для производства плодово-ягодной продукции. Единственный недостаток для отрасли — холодная зима. «Лето же в регионе жарче, чем в Краснодарском крае, солнца больше, и при условии, что садоводческое хозяйство находится недалеко от воды, например Волги, и использует зимостойкие сорта, для производства плодов и ягод — яблок, груши, вишни, земляники, малины — у него хорошие перспективы», — полагает эксперт.

В целом садоводство в области развивается неплохо, считает Муханин. Есть несколько крупных хозяйств — «Кошелевский посад», «Сад», «Жигулевские сады». Первая компания также занимается переработкой яблок на сок и концентрат. «Эти продукты здесь получаются очень высокого качества — чем севернее район выращивания этого плода, тем больше в нем сухих веществ», — акцентирует внимание эксперт.

Из ягодных культур в регионе неплохо развито выращивание смородины, действуют крупные и хорошо технологически оснащенные хозяйства, знает гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. По оценкам организации, в регионе сосредоточено около 10% всего объема производства этой ягоды в стране. Также в области успешно выращивают садовую землянику и небольшое количество малины. «Смородиноводческие хозяйства сосредоточены в Самарской области еще с прошлого века, но они не стоят на месте, активно развиваются, подбирают высокотехнологичные сорта, что позволяет получать хорошую урожайность, — рассказывает эксперт. — И климат региона очень подходит для выращивания смородины, а вот выращивать теплолюбивые виды ягод, такие как голубика и ежевика, в этой области трудно».

Обеспеченность сельхозтехникой По информации Минсельхозпрода Самарской области, аграрии региона активно инвестируют в покупку различных аграрных машин и агрегатов. Для покупки техники сельхозпроизводители используют льготные инвестиционные кредиты, собственные средства, а также лизинг. Согласно данным регионального агроведомства, область занимает четвертое место среди субъектов страны по количеству лизинговых заявок.



Ежегодно хозяйствами области приобретается несколько сотен тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, другой сельхозтехники, комментирует Андрей Рябов из «Ростсельмаша». Только в 2022 году агропредприятия региона закупили более 800 ед. необходимых машин и оборудования, знает он. «Все это позволяет Самарской области чувствовать себя достаточно уверенно в непростых условиях санкционного давления, выполняя сельхозработы в необходимые агротехнологические сроки», — считает руководитель.



Активному обновлению машинно-тракторного парка способствует региональная поддержка. Расходы сельхозпроизводителей на модернизацию и техническое оснащение субсидируются из регионального бюджета, рассказывает Рябов. В 2023 году на эти цели выделено 187,5 млн руб. с возможностью дальнейшего увеличения в течение финансового года. Для животноводов при покупке кормоуборочных комбайнов такая поддержка достигает 50%. «Важно, что превалирующая доля закупаемой техники — это продукция российских производителей, что также снижает зависимость аграриев от импорта из западных стран», — подчеркивает он.



Однако в целом регион отстает от общероссийского уровня обеспеченности сельхозтехникой: энергетическая мощность на 1 га посевов в Самарской области составляет 135,3 л. с., в то время как в среднем по стране этот показатель превышает 198 л. с., следует из данных Росстата.



Сам «Ростсельмаш» за последние пять лет поставил в регион 800 агромашин, не считая прицепной и навесной техники. В комбайновой линейке большая доля закупок приходится на комбайны семейства ACROS. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению востребованности высокопроизводительных комбайнов и тракторов. Это связано с тем, что в условиях рискованного земледелия успех во многом предопределяется скоростью проведения полевых операций, объясняет Рябов. Все большую популярность приобретают также системы автоуправления «Ростсельмаш», которые могут дополняться другими системами точного земледелия и идентификации. «В своей совокупности и по отдельности эти системы выполняют роль умных помощников предприятия, строго следящих за эксплуатацией техники, расходованием ресурсов и правильным внесением удобрений», — говорит руководитель.

Примечательно также то, что самарские ягодные предприятия используют на производствах механизацию, в том числе ягодоуборочные комбайны, что для нашей страны пока еще редкость, обращает внимание Козий. Среди крупнейших хозяйств по выращиванию ягод она выделяет «Кошелевский посад» и «Сургутское». В области также есть небольшие предприятия, специализирующиеся преимущественно на землянике.

По мнению Андрея Зорина, заниматься садоводством в Самарской области не так уж просто. «Высокие производственные затраты, заведомый проигрыш “южанам” в урожайности и производительности труда, невозможность выращивать ряд коммерчески привлекательных сортов в силу природно-климатических условий», — перечисляет он. Но есть в «северном» местоположении для региональных садоводов и плюс, признает руководитель. Так как период вегетации растений короче, а летние температуры ниже, чем в южных регионах или в Европе, количество защитных обработок садов существенно меньше. «Таким образом, продукцию из нашего региона можно считать более экологичной или, другими словами, более привлекательной для определенного сегмента покупателей», — подчеркивает он.

Садоводство — это всегда игра в долгую, что не очень привлекает инвесторов, считает Зорин. «Чтобы вырастить сад и исправно собирать удовлетворительный урожай, нужно подготовить (раскорчевать, рекультивировать) землю, заложить молодые насаждения и в течение нескольких лет дожидаться их плодоношения, неся затраты на обустройство (капельное орошение, опорно-шпалерные системы, защита от града и пр.) и уход за садом. «Мало у кого из инвесторов хватает выдержки, а инвестиции немалые, — утверждает руководитель. — Гектар от нулевой отметки до плодоносящего сада обойдется в шесть-семь лет труда и ожидания, а его “себестоимость” может добраться и до миллиона рублей».

Сам агрохолдинг «Зерно Жизни» занимается садоводством с 2016 года, когда в состав группы вошла плодово-ягодная компания «Сургутское». Тогда предприятие находилось в предбанкротном состоянии. «Несколько лет вложений в производство, инфраструктуру и оптимизацию бизнес-процессов — и теперь в хозяйстве три отделения (в Самарской и Пензенской областях), а площадь сельхозугодий приближается к 2 тыс. га, в том числе около 300 га — молодой семечковый сад, более трети — плодоносящий, около 100 га ягодников и небольшой плодопитомник», — делится Зорин. Таким образом, сейчас «Сургутское» — одно из крупнейших садоводческих хозяйств в северной зоне промышленного садоводства России, заверяет руководитель. Ежегодно садоводы предприятия собирают до 10 тыс. т яблок летних, осенних и зимних сортов, несколько сотен тонн земляники, черной смородины, малины, аронии и других ягод. Продукция реализуется под торговой маркой ЯФО не только в свежем, но и в переработанном виде (яблочное пюре для кондитерской промышленности, яблочное повидло, яблоки моченые, варенье и прочая продукция).

Меньше картофеля, но больше овощей

Валовое производство овощей и картофеля в Самарской области за последние 10 лет сократилось на 7% и в 1,4 раза соответственно, следует из данных Росстата. Основной драйвер снижения урожая — личные подсобные хозяйства. Однако, в частности, по картофелю сельхозорганизации и КФХ тоже продемонстрировали спад валового сбора в 1,8 раза и в 1,3 раза соответственно, несмотря на рост урожайности. Главная причина — сокращение посевов: в агропредприятиях с 6,1 тыс. га в 2012-м до 2,85 тыс. га в 2021-м, а в КФХ — с 1,6 тыс. га до 1,1 тыс. га. По овощам открытого грунта площади, напротив, выросли — с 1,1 тыс. га до 2 тыс. га и с 0,9 тыс. га до 1,5 тыс. га соответственно, что привело к увеличению урожая в сельхозорганизациях в 2,7 раза, в КФХ — на 70%. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова обращает внимание, что один из климатических рисков области — засухи, соответственно, производство овощей в открытом грунте там требует полива. При этом овощеводство в регионе развито достаточно неплохо, подтверждает она.

За прошедшие 30 лет средняя урожайность картофеля в Самарской области выросла со 120 ц/га до 250 ц/га, и те площади, которые были задействованы под этой агрокультурой ранее, уже не нужны, объясняет гендиректор «Молянов Агро Групп», председатель самарского Союза картофелеводов Владимир Молянов. К тому же снизилось потребление картофеля. «В 1990-е на душу населения потреблялось 120 кг картофеля, сейчас, по данным официальной статистики, показатель сократился до 100 кг, однако, по нашим наблюдениям, в реальности среднее потребление не превышает 50 кг/чел. в год», — отмечает он.

«Молянов Агро Групп» занимается производством картофеля в Самарской области с 1992 года, а с 1995-го — семеноводством, рассказывает руководитель. В 2019-м в состав компании вошло еще одно хозяйство — «Паслен Агро», — которое позволило увеличить производство семенного картофеля на 70 га. Общая площадь группы под картофелем составляет около 1 тыс. га, и все они находятся под поливом.

Чтобы успешно заниматься селекцией и производством семенного картофеля, компания возвела собственный склад для хранения картофеля высоких репродукций в условиях регулируемого среднетемпературного охлаждения емкостью 200 т. В этом году планирует расширение поливных площадей. «Для этих целей будем приобретать земельные угодья, где будем выращивать семенной картофель на орошении», — делится Молянов. Он подчеркивает, что все овощи и картофель в регионе производятся на поливе.

В целом Самарская область отлично подходит для семеноводства, убежден руководитель. Во-первых, регион находится выше 52-й широты от экватора, что дает оптимальный вегетационный период. Во-вторых, в области все достаточно хорошо с инфраструктурой, трудовыми ресурсами и транспортной доступностью. С другой стороны, развитие селекции требует значительных вложений, но уровень федеральной поддержки данного направления не столь существенный, как планировала компания при составлении бюджета. «Все средства, которые мы получаем, вкладываем в развитие бизнеса, при этом льготные кредиты тоже не всегда доступны, — сетует Молянов. — Например, весной этого года мы не смогли взять в банке заем на ту сумму, на которую рассчитывали».

С этого года выведенный компанией сорт картофеля Джулия уже находится в госреестре, еще один сорт — Альва — на госиспытаниях. «Мы возлагаем на него большие надежды, он показывает себя очень достойно и сможет конкурировать с лучшими зарубежными сортами, — утверждает руководитель. — Надеемся, что наши сельхозпроизводители тоже его полюбят». В ближайшие годы еще несколько сортов, созданных «Молянов Агро Групп», пойдут на госрегистрацию. Но, по словам Молянова, у компании нет самоцели «задавить рынок количеством новых сортов, а важно выпустить действительно качественную продукцию».

Новых инвесторов ни в производство картофеля, ни в семеноводческие проекты в регионе сейчас нет, знает руководитель. Для получения стабильного урожая и качественных семян нужны земли на поливе, а организация орошения на больших площадях требует существенных вложений. «Мы сами инвестируем и в строительство новых трубопроводов для орошения, и в новые поливные машины, но это не тысячи гектаров», — рассказывает он. Кроме того, картофелеводам необходимо строить картофелехранилища, а вложения в данное направление на 100 га площади составляют порядка 50 млн руб. При этом 100 га картофеля не дадут высокого уровня доходности. Хотя, добавляет Молянов, сама область поддерживает семеноводство и селекцию, в частности, можно получить возврат 20% затрат на строительство хранилищ в виде субсидий.

Совокупная площадь закрытого грунта в Самарской области тоже расширилась — с 32,2 млн м² до 37,8 млн м². При этом весенних теплиц становится меньше, а зимних — больше (см. график на стр. ХХ). В Самарской области есть модернизированные теплицы третьего поколения, которые давно и стабильно производят овощи в защищенном грунте, комментирует Решетникова. Самое крупное такое предприятие — «Волга» мощностью около 7 тыс. т овощей в год и площадью 12 га. А вот теплиц пятого поколения с досвечиванием для круглогодичного выращивания овощей в регионе нет. «Дело в том, что в Самарской области можно собирать хорошие урожаи томатов и огурцов с мая по октябрь и в открытом грунте или легких парниках — население давно и успешно этим занимается, — поясняет эксперт. — Круглогодичные теплицы в регионе инвесторы не строят, так как у местного населения не очень высокие доходы, соответственно, в осенне-зимний период вряд ли будет высокий спрос на дорогие овощи, произведенные на таких предприятиях. А летом компаниям будет серьезную конкуренцию составлять продукция, выращенная в ЛПХ и КФХ в открытом грунте». Кроме того, у сетевой розницы сформирована база крупных поставщиков овощей, и во внесезонный период их продукция широко представлена на прилавках. С другой стороны, если бы в области были собственные поставщики тепличных овощей, возможно, сетям не приходилось бы включать логистические издержки на их перевозку из других регионов в розничную цену, и продукция стоила бы дешевле, не исключает Решетникова.

Собственного мяса не хватает

По оценке компании «ИМИТ», в 2022 году в Самарской области было выпущено порядка 88 тыс. т мяса (здесь и далее — в убойном весе) всеми категориями хозяйств — это на 4% больше, чем в 2021 году. Основной прирост был по мясу птицы — на 48%, до 34 тыс. т, тогда как производство баранины снизилось на 13%, до 2,1 тыс. т, говядины — на 4%, до 30,7 тыс. т, свинины — на 22%, до 20,8 тыс. т. За последние пять лет объемы выпуска мяса в целом сократились почти на 14%, свидетельствуют данные Росстата.

В Самарской области только половина (порядка 48%) мяса производится промышленным способом, акцентирует внимание гендиректор «ИМИТ» Любовь Савкина. Так, в сельхозорганизациях региона в 2022 году было выпущено около 42 тыс. т мяса всех видов. Большую часть в этом объеме занимает мясо птицы — 70,3%, на свинину приходится 17,2%, на говядину — 12,2%.

Поголовье птицы во всех категориях самарских хозяйств в прошлом году насчитывало порядка 2,5 млн голов. В сельскохозяйственных организациях содержится 62% поголовья птицы, или 1,6 млн голов, приводит данные эксперт. В 2020—2021 годах в регионе фиксировалось значительное сокращение поголовья, в 2022-м удалось нарастить показатель до уровня 2019-го. Таким образом, объем производства мяса птицы в области достиг 29,4 тыс. т, что на 62% больше уровня 2021 года и на 20% ниже, чем в 2018-м. На снижение производственных показателей в этот период в регионе повлияли проблемы на «Тимашевской птицефабрике»: производство на предприятии приостанавливалось до прихода нового инвестора — ГАП «Ресурс», которая взяла данный птицекомплекс в аренду на 10 лет.

В прошлом году новый владелец появился и у еще одной самарской птицефабрики — Тольяттинской. Из-за финансовых проблем предприятие не работало с 2018 года, хотя ранее комплекс выпускал до 13 тыс. т мяса птицы. Покупателем производства стало хозяйственное партнерство «Алекс Парк» из Приморского края.

Основной объем содержания поголовья свиней в области приходится на сельскохозяйственные предприятия — 71%, или 58,1 тыс. голов, в 2022 году, продолжает Савкина. В этой же категории хозяйства, согласно данным Росстата, за период 2020—2021 годов было зафиксировано существенное сокращение численности этих сельхозживотных. Лишь в прошлом году резкий спад был приостановлен, и отмечалось увеличение поголовья на 12%, до 58,1 тыс. голов. «На территории региона в 2020 году было зафиксировано рекордное для России количество вспышек африканской чумы свиней: 62 очага и 18 инфицированных объектов среди домашних свиней и пять очагов и 61 инфицированный объект в дикой природе, — поясняет эксперт. — В 2021-м тоже сохранялась достаточно сложная эпизоотическая ситуация с продолжающимся распространением АЧС». Основное сокращение поголовья произошло за счет падения численности свиней в крупнейшем свиноводческом предприятии региона на тот период — в агрокомплексе «Северный ключ».

В 2022 году производство свинины в самарских сельхозорганизациях составило порядка 7,2 тыс. т, что на 3% меньше уровня 2021-го и на 1% больше, чем в 2018-м, сообщает Савкина. В хозяйствах населения падение было более глубоким — 28,7%, указывает главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов (НСС) Николай Бирулин. Основная причина — низкий уровень биологической защиты содержания животных в ЛПХ.

Помимо «Северного Ключа», производством свинины в наиболее крупных объемах в регионе занимаются также компании «Центр-резерв» и «Комсомольский УП». Доля этих трех предприятий в объеме производства свинины в сельхозорганизациях региона, по данным НСС, превышает 90%. Крупные холдинги в регионе не представлены, констатирует эксперт Союза. Таким образом, Самарская область испытывает нехватку собственного производства, так как обеспечивает себя свининой всего лишь на 30%, делает вывод Савкина. Остальной объем завозится из других регионов ПФО — Пензенской, Кировской областей, Республик Марий Эл и Мордовия.

Производство говядины в агропредприятиях Самарской области также сохраняет динамику к снижению показателей, впрочем, как и мясо овец и коз, отмечает руководитель «ИМИТ». В 2022 году выпуск говядины в убойном весе составил 5,1 тыс. т, что на 12% ниже уровня 2021-го, баранины и козлятины — 2,1 тыс. т, на 14% меньше, чем годом ранее. При этом наибольший объем производства этих видов мяса дают хозяйства населения — 1,6 тыс. т. Сельхозорганизации в прошлом году выпустили всего 0,1 тыс. т баранины и козлятины. За год снижение в данном сегменте составило 48%.

Развитие производства мяса сдерживает в том числе и недостаточный уровень господдержки данного направления. Глава животноводческого фермерского хозяйства с поголовьем 20 голов КРС герефордской породы (Пестравский район) Юрий Васягин грант на создание бизнеса получил в августе 2019-го. На него он купил телят, трактор и другие необходимые средства производства. Однако в последние три года ни федеральной, ни региональной поддержки фермер не получал. А ее хозяйству не хватает: дорожают корма, цены на запчасти за последние два года, по словам Васягина, выросли в два-три раза, а стоимость реализации мяса КРС составляет 300 руб./кг. «Субсидия на животноводство, на которую я могу рассчитывать, составляет 7 тыс. руб. на голову в год, но и ее я получить не могу. Приходится все необходимое для ведения бизнеса приобретать самостоятельно», — говорит фермер.

Построенный в хозяйстве коровник мог бы вместить 50, а не 20 голов, однако наращивать стадо без господдержки — полностью за свой счет — непросто, признается Васягин. Сейчас фермер занимается строительством зерносклада, также ему необходимо возвести сарай и провести туда воду. Дело движется небыстро, так как приходится все делать на собственные средства. «Возможно, я и мог бы рассчитывать на какую-то субсидию, но у меня даже нет понимания, какую помощь просить, информации о различных видах господдержки очень не хватает», — добавляет он.

Молоку нужны инвестиции

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, с 2019 по 2022 год включительно поголовье коров в Самарской области сократилось со 104,2 тыс. до 98,8 тыс. голов. Интересно, что снижение происходило в сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах, в то время как в КФХ стадо за упомянутый период увеличилось с 28,2 тыс. до 30,4 тыс. голов, подчеркивает эксперт рынка молока и молочных продуктов ИКАР Наталья Пенькова.

Продуктивность молочного стада увеличивается во всех категориях хозяйств области. В сельхозорганизациях рост продуктивности идет наиболее существенными темпами — с 5,9 т в 2019-м до 7,1 т молока на корову в 2022-м. Несмотря на снижение поголовья, производство молока в сельхозорганизациях увеличилось со 144,7 тыс. т в 2019-м до 147,6 тыс. т в 2022-м. По итогам I квартала 2023-го позитивная динамика продолжается, произведено 37,2 тыс. т по сравнению с 36,4 тыс. т за I квартал прошлого года. Валовой надой всех хозяйств в прошлом году достиг 453,2 тыс. т. Это больше, чем в 2019-м, но меньше, чем в 2021-м, — 445,9 и 455,5 тыс. т соответственно, отмечает Пенькова. Уровень товарности молока в регионе составлял с 2019 года не менее 94%, а в I квартале текущего года достиг 95%, дополняет она.

Среди крупнейших производителей сырого молока в регионе эксперт выделяет СХП «ЭкоПродукт», компании «Купинское», «Северный ключ», «Племенной завод Дружба», СХПК «Ольгинский». Крупнейшие переработчики молока в Самарской области — МСЗ «Кошкинский» (ГК «Русагро»), маслозавод «Пестравский», молочный комбинат «Самаралакто» («Данон Россия»), «Тольяттимолоко».

«Данон» занимается переработкой молока в Самарской области с 1995 года, когда там был построен небольшой завод в Тольятти. В 2010-м в состав компании вошел молочный комбинат «Самаралакто» (запущен в 1932 году). В результате оптимизации и объединения производств мощности тольяттинского предприятия были перенесены на завод «Самаралакто», рассказывает директор по корпоративным отношениям региона Центр компании «Данон Россия» Мария Жаркова. Сейчас предприятие специализируется на выпуске традиционных (молоко, кефир, сметана) и инновационных продуктов современной молочной категории (йогурты, творожные десерты, сыворотка с соком).

На базе комбината компания реализовала два крупных инвестпроекта — в 2013—2015 и 2019-2021 годы. В результате были построены или полностью модернизированы аммиачно-компрессорный цех, котельная, станция по подготовке воды, приемное отделение сырого молока, цех розлива (с установкой шести новых линий), логистический хаб.

Специфика Самарской области в том, что здесь мало молочных комплексов индустриального типа (сельхозпредприятий), акцентирует внимание Жаркова. «С предприятиями такого плана компания традиционно выстраивает долгосрочные партнерские отношения, что позволяет работать над эффективностью производства, качеством молока-сырья, грамотно управлять себестоимостью фермы, — говорит она. — В силу того, что в регионе таких комплексов очень мало, присутствует и дефицит качественного сырья, поэтому приходится закупать его в соседних регионах — Ульяновской, Оренбургской областях и Башкортостане».

По мнению Жарковой, молочное животноводство Самарской области остро нуждается в инвестициях для строительства современных молочных ферм. «Однако насколько сами инвесторы считают вложения в молочные комплексы потенциально привлекательными, судить трудно», — осторожно высказывается она. Планов озвучивается много, но реализуется проектов мало. Хотя для развития этого сектора у региона есть ряд преимуществ — выгодное географическое положение, высокая квалификация и уровень образования жителей, высокая планка развития экономики региона, соответственно, достойные доходы населения, технологичность отрасли, открытость местной региональной власти к диалогу и готовность применять механизмы поддержки инвестора.

Сама «Данон Россия» как переработчик никакими мерами региональной поддержки не пользуется. Исключение составляют налоговые льготы, предоставляемые компании со стороны областного правительства, делится Жаркова. «Если же оценивать поддержку молочного животноводства, то ее уровень в регионе один из самых высоких в ПФО — это субсидии и на производство товарного молока, и племенную работу, и прочие, — знает она. — Но важно понимать, что субсидии — это инструмент поддержки действующих сельхозпредприятий, а для развития и роста производства необходимы крупные инвестиции».

Возможности новых вложений

По результатам проведенной «Эксперт РА» оценки, Самарская область имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности, на который положительно влияют хорошие инфраструктурные и экономические ресурсы. Социальные и финансовые возможности развиты менее, а состояние окружающей среды оценивается как умеренное. Регион характеризуется достаточно высокой информационной доступностью и прозрачностью, что является одним из важных факторов для привлечения инвесторов, считает Татьяна Тирских.

Сложно назвать какие-либо секторы АПК региона перенасыщенными инвестициями, так как на эту отрасль в целом приходится менее 4% всех активных инвестиционных проектов области, знает Любовь Васильева. При этом больше всего вложений идет в создание молочных ферм, производство комбикормов, грибоводство и растениеводство. Существенные возможности для инвесторов представляет создание мясных комплексов и зернохранилищ, считает она. Среди рисков для инвесторов эксперт выделяет сложности в регуляторной среде — при получении разрешений на строительство объектов обеспечения, подключении таких объектов к электроэнергии и газопроводу, сетям водоснабжения и водоотведения. Именно поэтому контрольно-надзорным мероприятиям стоит уделять наибольшее внимание.

Преимуществом Самарской области является наличие ОЭЗ «Тольятти», что дает инвесторам ряд преференций: наличие готовой инфраструктуры, логистические возможности (рядом находится международный аэропорт «Курумоч», федеральная трасса М5, речной порт, ж/д пути на территории ОЭЗ), льготы, государственные гарантии и пр., добавляет Светлана Силенина.

Богатая сырьевая база сельскохозяйственного производства делает возможной организацию многопрофильной переработки продукции и вторичного сырья, что позволяет повысить конкурентную способность готовой продукции, создать необходимые материальные предпосылки для расширения аграрного производства, говорит представитель самарского Минэкономразвития. Сейчас в области работают шесть мясокомбинатов, 29 предприятий молочной промышленности, шесть крупных предприятий мукомольно-крупяного направления, жиркомбинат, дрожжевой завод, завод пищевых концентратов, макаронная фабрика, хлебопекарни и прочие перерабатывающие производства.

Среди новых инвестпроектов, реализованных в регионе в последнее время, Агентство по привлечению инвестиций Самарской области выделяет завод «Пегас-Агро». Предприятие работает на территории Волжского района с 2010 года, выпуская инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели. Новая площадка завода, запущенная в прошлом году, рассчитана на выпуск 2,5 тыс. машин в год. Ранее предел мощности составлял порядка 1 тыс.

Что в структуре экспорта? По данным ФТС России, в 2022 году общий объем экспорта продукции АПК Самарской области в сопоставимых ценах 2020-го составил $228 млн. В фактически действовавших ценах вывоз достиг $365,2 млн, что почти на 27% больше, чем годом ранее.



Основными товарными позициями регионального экспорта являются продукция масложировой отрасли, а также пищевых и перерабатывающих предприятий, информирует самарский Минсельхозпрод. Так, товаров масложирового сектора в прошлом году было поставлено за рубеж на сумму $96,6 млн (177,2 тыс. т), пищевой и перерабатывающей промышленности — $67,4 млн (60,3 тыс. т). Вывоз зерновых из Самарской области в 2022-м достиг $16,8 млн (84,7 тыс. т), а мясной и молочной продукции — $7,4 млн (5,9 тыс. т).



Продукты питания и сельхозтовары из региона экспортировали более 200 организаций почти в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее крупные поставки предприятиями региона были осуществлены в Казахстан, Узбекистан, Турцию, Киргизию, Беларусь.

В 2022 году новый семенной завод мощностью 86 тыс. т семян зерновых, зернобобовых и масличных культур в год в Безенчукском районе региона запустила агрокорпорация «Био-Тон». А компания «Сев-07» (Приволжский район) приступила к реализации крупномасштабного проекта по мелиорации. Оросительная система будет введена на площади 2,7 тыс. га. В Борском районе Самарской области построен животноводческий комплекс полного цикла по производству молока на 2,4 тыс. голов дойного стада. Инвестиции в проект составили порядка 2 млрд руб. Аналогичный комплекс открыт на территории Богатовского района. Общая стоимость проекта превышает 3,8 млрд руб., сообщает Агентство.

Агрохолдинг «Зерно Жизни» тоже реализовал за последнее время несколько инвестпроектов. В том числе были построены новые зерносклады в хозяйствах, мини-элеватор на Безенчукском ХПП, элеваторный комплекс для хранения семян в СХП «Кармала», проведена глубокая модернизация мельничного цеха на элеваторно-мельничном комплексе «Жито» и осуществлен ряд других проектов. Общая сумма инвестиций приближается к 2 млрд руб. В планах компании — модернизация элеваторного хозяйства на Подбельском ХПП, модернизация причала на ЭМК «Жито», установка линии фасовки муки в потребительскую упаковку 2 кг.

«В части садоводства мы проводим раскорчевку старых насаждений, рекультивацию и закладку молодых садов и ягодников интенсивного типа, — рассказывает Андрей Зорин. — В этом году планируем раскорчевать около 240 га и заложить около 50 га молодого семечкового сада и ягодников». Также агрохолдинг занимается устройством систем капельного орошения и развитием инфраструктуры хранения плодов — уже завершено строительство нового фруктохранилища на 1 тыс. т яблок в п. Суходол.