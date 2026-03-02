Лидер российского агропроизводства. Обзор АПК Краснодарского края

Кубань, пожалуй, самый благоприятный регион для развития практически всех направлений сельского хозяйства. Выгодное расположение, уникальные природно-климатические условия, плодородные земли, хорошая господдержка позволяют краю входить в топ-рейтинги и даже занимать первые места по производству многих агрокультур, молока и мяса. Ежегодно краснодарские сельхозпроизводители дают стране 6-7% общего объема выпускаемой сельхозпродукции в стоимостном выражении. Однако изменения климата создают все больше рисков для местного аграрного бизнеса, минимизировать их можно путем развития новых технологий, а также за счет развития новых направлений сельхоздеятельности

Краснодарский край — ведущий аграрный регион России. Житницей его называют неслучайно: Кубань занимает первое место по объему выпущенной сельхозпродукции. Так, по предварительным данным Росстата, в 2025 году хозяйства всех категорий края дали стране товаров АПК более чем на 642 млрд руб. (годом ранее — 637 млрд руб.) — это 6% всего российского производства, а в 2024 году доля региона в общем объеме и вовсе превысила 7%. В то же время в последние три года аграрная отрасль края сталкивается с негативным влиянием погодных условий, что отражается на результатах растениеводства. И так как именно этот сектор формирует основной объем производства — в прошлом году на него пришлось 68%, — в сопоставимых ценах АПК региона демонстрирует спад.

Почвы и климат — главные преимущества

Краснодарский край находится в северо-западной части Северного Кавказа и входит в состав Южного федерального округа. На северо-востоке регион граничит с Ростовской областью, на востоке — со Ставропольским краем, на юго-востоке — с Карачаево-Черкесской Республикой, на западе — с Крымским полуостровом (через Керченский пролив), на юге — с Абхазией. Внутри региона находится Республика Адыгея. Территория края омывается водами Азовского (на северо-западе) и Черного (на юго-западе) морей. По информации Агриэн, из общей протяженности границы в 1540 км 740 км проходит вдоль моря. Наибольшая протяженность региона с севера на юг — 327 км, с запада на восток — 360 км.

Территория Краснодарского края — около 75,5 тыс. км². Она разделяется на две резко отличающиеся части: северная равнинная и южная горная. Равнинная зона — Прикубанская низменность — занимает 2/3 территории. Южная зона образована системами хребтов Западного Кавказа, примыкающей к ним полосой предгорий и узкой лентой Черноморского побережья.

Бо́льшая часть земельных ресурсов региона представлена черноземами, в том числе на южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные черноземы приходится 40,7%, а на черноземы типичные мицелярно-карбонатные — почти 10%. Самые плодородные в стране черноземы находятся на Азово-Кубанской равнине. Они отличаются большой мощностью гумусового слоя, часто превышающей 120 см. Орошаемые земли, согласно оценке «Агриэн», занимают 6% общей площади земель края, осушаемые — 0,5%. Почти вся Прикубанская низменность располагается в зоне степей, основную часть ее почвенного покрова также составляют предкавказские карбонатные и выщелоченные черноземы. Таманский полуостров занят каштановыми, западно-предкавказскими и болотными почвами.

Бонитет сельхозугодий и пашни в крае самый высокий в России. По информации Росреестра, на земли сельхозназначения от общей площади земли региона приходится 88%, или около 4,7 млн га, 85% которых, или почти 4 млн га (это восьмое место в стране), занимает пашня, 11%, или 530 тыс. га, — пастбища, а 2,7%, или 126,4 тыс. га, — многолетние насаждения (все цифры на 1 января 2025 года). Кстати, по площади последних Краснодарский край занимает первую позицию в России.

На большей части территории Краснодарского края климат умеренно континентальный, на Черноморском побережье от Анапы до Туапсе — полусухой средиземноморский, южнее Туапсе — влажный субтропический. В горах выражена высотная климатическая зональность. Средние температуры января от -4°С на равнине до +5°С на Черноморском побережье, июля — +22-24°С. Вегетационный период на равнине 220-240 дней. Приход суммарной фотосинтетически активной радиации в среднем за вегетационный период составляет 117 ккал/см2. Годовое количество осадков — от 400 мм до 600 мм в равнинной части и до 3242 мм и более — в горной. Неравномерное распределение осадков, резкие температурные колебания, губительное действие суховеев и засухи вызывают необходимость строгого соблюдения научно обоснованной системы земледелия при возделывании агрокультур, увеличения посадок лесополос и других гидроаккумулирующих и противоэрозионных мер. Когда толщина снежного покрова не превышает 15-20 см, почва промерзает на глубину 25-30 см, в бесснежные зимы — до 30-40 см.

Ключевым преимуществом региона являются его природно-климатические условия, комментирует управляющий директор отдела суверенных и региональных рейтингов агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских. Наличие плодородных черноземов и благоприятный температурный режим позволяют выращивать широчайший спектр агрокультур — от зерновых и масличных до субтропических фруктов и винограда, обеспечивая высокую урожайность и диверсификацию сельхозпроизводства. В то же время климат является и одним из рисков региона. «Несмотря на общий благоприятный фон, погода на Кубани становятся все менее предсказуемой, периодические засухи и весенние заморозки способны существенно снижать рентабельность растениеводства, требуя дополнительных вложений в системы мелиорации и страхование урожая», — отмечает эксперт.

Краснодарский край обладает значительным аграрным потенциалом благодаря высокому плодородию почв, благоприятным климатическим условиям и развитой производственной инфраструктуре, говорит гендиректор агрохолдинга «Степь», который ведет свою деятельность в том числе на Кубани, Андрей Недужко. Регион традиционно показывает высокую урожайность по основным агрокультурам, однако в последние два года аграрии столкнулись с вызовом в виде накопленного дефицита влаги в почве за счет низкого количества осадков и экстремальной засухи в летний период. «Несмотря на это, климатические условия края остаются более благоприятными для выращивания агрокультур по сравнению с другими южными субъектами, например северными и восточными районами Ростовской области, некоторыми районами Ставропольского края», — уверен топ-менеджер.

В целом Кубань для сельского хозяйства очень благоприятна — как для животноводства, так и для растениеводства, считает председатель наблюдательного совета местной агрофирмы «Прогресс» Александр Неженец. В числе главных преимуществ — плодородная почва, хотя по количеству влаги край уступает Центральному Черноземью. «Кроме того, у нас теплая зима, а также высокая квалификация и достаточное количество людей, работающих в сельском хозяйстве, относительно других регионов России», — добавляет он.

Краснодарский край благодаря своим природно-климатическим условиям по праву считается лидером страны с точки зрения сельского хозяйства, подчеркивает гендиректор группы хозяйств «АгроГард» Павел Царев. «Это настоящая житница России: плодородные почвы, обилие солнечного света, теплые зима и межсезонье создают идеальные условия для выращивания самых разнообразных культур, — утверждает он. — Здесь урожайность базовой растениеводческой продукции (озимых пшеницы и ячменя) может конкурировать даже с Францией и Германией — странами-рекордсменами мирового уровня».

И все же изменение климата в последнее время является серьезным вызовом для кубанских аграриев, обращает внимание гендиректор ГК «Прогресс Агро» Леонид Рагозин. «Последние два года мы фиксировали сильные засухи, что негативно сказалось на урожайности. Прогнозы на текущий год также неутешительны, — делится он. — Изменения погодных условий — новая реальность для Кубани, требующая системного управления рисками». Аграрии вынуждены перестраиваться: внедрять влагосберегающие технологии, менять севооборот, делать ставку на засухоустойчивые гибриды и активнее использовать финансовые инструменты, такие как агрострахование.

Еще один важный аспект — необходимость сохранения главного актива региона, дополняет Рагозин. «Интенсивное земледелие истощает черноземы, поэтому переход к почвосберегающим и точным технологиям становится обязательным условием выживания бизнеса», — подчеркивает он.

Другие плюсы и риски

Серьезным плюсом края Татьяна Тирских называет его развитую логистическую сеть. Близость к крупнейшим морским портам (в Новороссийске и Туапсе) значительно снижает издержки при внешних поставках и открывает прямой доступ к рынкам Ближнего Востока, Африки и Азии. Хорошая дорожная инфраструктура упрощает внутренние перевозки и сбыт продукции, обращает внимание она.

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин среди преимуществ Краснодарского края, помимо уникальных природных условий, выделяет неплохую государственную поддержку через субсидии, гранты и льготные механизмы, сильный экспортный потенциал (в 2026 году регион планирует нарастить экспорт продукции АПК до $2,8 млрд, что на треть больше показателя 2025-го), развитую логистику и инфраструктуру.

К минусам региона Тренин относит дефицит и высокую стоимость качественных земель сельхозназначения, нехватку квалифицированных кадров в сельской местности, финансовые барьеры — высокие кредитные ставки и ограниченный доступ к долгосрочному финансированию, а также риски из-за погодных аномалий (засухи, как в 2025 году), волатильности биржевых цен и высокой конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. «В целом плюсы существенно перевешивают минусы для долгосрочных и технологичных проектов, особенно с учетом государственной поддержки и экспортного вектора», — считает эксперт.

Успех Краснодарского края в сельском хозяйстве — это не только результат природных факторов, акцентирует внимание Царев. «По данным регионального Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Кубань является постоянным участником федеральных программ, направленных на комплексное развитие сельских территорий, — знает он. — Например, в 2025 году на финансирование по данному направлению было направлено 2,8 млрд руб.». В то же время на Кубани есть и свои минусы, дополняет Царев: жаркое засушливое лето здесь повторяется со своеобразной цикличностью.

Краснодарский край, безусловно, сохраняет статус ведущего аграрного региона России, констатирует Рагозин. Потенциал территории формируется уникальным сочетанием факторов. Прежде всего это природная база: черноземы и продолжительный теплый сезон позволяют не только выращивать широчайший спектр культур и получать зерно высокого качества, но и эффективно развивать животноводство.

Вторым важным преимуществом Кубани, по мнению руководителя, является развитая инфраструктура: наличие морских портов и ключевых транспортных магистралей существенно упрощает логистику и экспорт. Кроме того, в регионе высокая концентрация научных и образовательных центров, что дает бизнесу возможность оперативно закрывать кадровые потребности и внедрять передовые научные разработки.

Однако есть и серьезные барьеры, продолжает Рагозин. Во-первых, это высокий порог входа: цены на землю и рабочую силу в Краснодарском крае одни из максимальных по России. Во-вторых, плотный контроль со стороны надзорных органов, требующий от бизнеса безупречного соблюдения всех норм и регламентов. И конечно, климатические риски. «Работа на Кубани предполагает дополнительные инвестиции в технологии защиты от засухи или града, а также расходы на страхование, — предупреждает руководитель. — Поэтому наш край — это регион для подготовленных стратегических инвесторов с серьезным капиталом. Здесь нужно быть готовым к жесткой конкуренции и значительным затратам на старте ради получения стабильной и высокой прибыли в долгосрочной перспективе».

Основной риск — возможный недостаток почвенной влаги, подтверждает Александр Неженец. По наблюдениям руководителя, температуры воздуха в Краснодарском крае с 1992 года стали выше, при этом влага распределяется по региону неравномерно. «Количество осадков в предгорьях на юго-востоке края, где мы ведем свою деятельность, сохранилось примерно на уровне 650-700 мм в год, но последние годы периоды засухи встречаются чаще, чем 35 и даже чем 25 лет назад, а последние два года были самые засушливые», — делится руководитель.

Растениеводство — ведущий сектор

В прошлом году растениеводы Кубани выпустили продукции почти на 437 млрд руб., следует из предварительных данных Росстата. Площади под урожай-2025 составили в крае 3,7 млн га (28% посевов ЮФО), информирует руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Вадим Аникин. Растениеводство региона характеризуется выраженной специализацией: зерновые и зернобобовые формируют 56% всего валового сбора растениеводческих культур, обращает внимание он. Краснодарский край традиционно занимает первое место в стране по производству зерна, притом что по площадям — только третье (после Алтайского края и Ростовской области). Кроме того, край лидирует по посевам и урожаю сахарной свеклы, кукурузы, а также риса.

По информации подведомственного Минсельхозу «Центра Агроаналитики», производство зерновых и зернобобовых культур в 2025 году в регионе составило 11,6 млн т в весе после доработки против 13,5 млн т в 2024-м. К основным позициям, которые традиционно выращивают в регионе, относятся озимая пшеница, ячмень и кукуруза. Общий сбор пшеницы по итогам этого сельхозгода составил 8,2 млн т при урожайности 50,5 ц/га (годом ранее — 9,9 млн т и 62,7 ц/га), ячменя — 984,5 тыс. т (1,2 млн т), кукурузы в весе после доработки — 1,1 млн т (1,2 млн т). Снижение показателей стало следствием засушливых погодных условий, объясняет представитель «Центра Агроаналитики». «Помимо отсутствия дождей, на объемах урожая отразилась теплая зима, за счет чего растения стали более уязвимыми, наблюдался ранний старт вегетации в период дефицита влаги, — говорит он. — В текущем году осадков в Краснодарском крае выпало больше. В январе от морозов посевы озимых культур защищал снежный покров». Таким образом, пока виды на урожай 2026 года в регионе хорошие, однако стоит учитывать изменения климата, которые уже давно отмечаются на Юге, акцентирует внимание эксперт.

Площадь сева озимых культур под урожай 2026 года в регионе достигла 1,8 млн га, что на 37 тыс. га больше предыдущего показателя. В частности, пшеницей засеяли почти 1,62 млн га, ячменем — 178 тыс. га, рапсом — 85 тыс. га. Традиционно хозяйства используют высокопродуктивные семена кубанской селекции, созданные в Национальном центре зерна им. П. П. Лукьяненко, ведущем селекционном центре зерновых и зернобобовых культур в России, знает представитель «Центра Агроаналитики».

Краснодарский край является, пожалуй, самым благоприятным регионом для производства зерновых в силу климатических условий для вегетации и состава почвы, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Данные факторы позволяют зернопроизводителям получать высокую урожайность. «По этой же причине земли на Кубани практически все освоены — там нет свободных участков, которые не обрабатываются, как в других регионах», — знает эксперт. Самый специфичный элемент кубанского зернопроизводства — это рисовые чеки на мелиорированных землях. Именно в Краснодарском крае производится 80% всего российского риса, напоминает он.

В последние годы тенденции в растениеводстве региона схожи с общероссийскими: посевы пшеницы сокращаются в связи с нерентабельностью ее производства. Также из-за снижения доходности уменьшаются площади под кукурузой, а под более маржинальными позициями посевы растут — в первую очередь это касается подсолнечника и зернобобовых, уточняет Злочевский.

Цены на зерно в Краснодарском крае несколько выше, чем в других субъектах страны, так как логистические затраты ниже. «Вывоз обеспечивает самые привлекательные цены продаж, в отличие от внутренней переработки, — говорит эксперт. — А так как транспортное плечо до портов, откуда зерно отгружается на внешние рынки, короткое, затраты местных участников рынка на логистику минимальны». Что касается переработки, то Кубань не тот регион, где такие предприятия наиболее привлекательны, — в силу того, что бо́льшая часть выращиваемой здесь продукции уходит на экспорт и стоимость зерна для переработки заметно выше, чем в других регионах.

Климат влияет не только на производство, но и на сбыт Весенне-летний период в Краснодарском крае становится все жарче и засушливее, что требует пересмотра технологий выращивания зерновых культур, севооборотов и сортосмены, обращает внимание представитель «Центра Агроаналитики». Производители региона, которые выращивают преимущественно ориентированные на экспорт культуры, вынуждены оперативно реагировать на изменения не только климата, но и сбытовой политики компаний-экспортеров. «Еще несколько лет назад Россия активно поставляла зерно в Турцию, где важным критерием было его высокое качество, в последние же годы сетка, по которой закупается пшеница на экспорт, расширилась, и вырос спрос на продукцию с более низким протеином», — поясняет эксперт. Планируя выращивать пшеницу высокого качества, производители несут высокие затраты, хранят и подрабатывают зерно, содержат мощности по хранению, при этом справедливо рассчитывая на премию к цене. При текущей мировой конъюнктуре количество резервных направлений для экспорта сузилось, что привело к пересмотру стратегии закупок со стороны компаний-экспортеров. Теперь они приобретают зерно под конкретные контракты и учитывают требуемое качество для страны-покупателя. В этих условиях важным становится производить то, что пользуется спросом, рекомендует представитель «Центра Агроаналитики».

Основной масличной культурой в Краснодарском крае является подсолнечник, продолжает эксперт «Центра Агроаналитики». Его валовой сбор, по информации подведомственной Минсельхозу организации, в прошлом году составил 655 тыс. т при урожайности 13,9 ц/га. Регион произвел около 900 тыс. т подсолнечного масла. «Активно на Кубани развивается переработка сои, рапса, льна и горчицы», — перечисляет аналитик. По его словам, большую роль в создании и внедрении высокопродуктивных сортов масличных играет Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В. С. Пустовойта (ВНИИМК), который находится в Краснодаре.

Хотя площади подсолнечника в крае последнее время увеличивались (с 480 тыс. га в 2023-м до 498 тыс. га в 2025-м), валовой сбор этой агрокультуры в последние два года сильно снизился из-за уменьшения урожайности, основной причиной которой стали засушливые погодные условия, отмечает представитель Масложирового союза России. Так, если в 2023-м аграрии региона собрали более 1,3 млн т подсолнечника с урожайностью 28 ц/га, то в 2024-м эти показатели уменьшились до 932 тыс. т и 19 ц/га, а в 2025-м — до 757 тыс. т и 16 ц/га соответственно.

Площади под соей на Кубани демонстрируют несколько иную динамику, акцентирует внимание эксперт. В 2023 году под эту позицию местные аграрии отвели 172 тыс. га, в 2024-м — 197 тыс. га, однако в 2025 году посевы сои сократились до 150 тыс. га. Урожай тоже постепенно снижался: с 327 тыс. т в 2023-м до 177 тыс. т в прошлом году.

Почти то же самое происходит и с рапсом. Его посевы за последние три года последовательно сокращались — с 95 тыс. га до 74 тыс., а затем и до 67 тыс. га. Одновременно отмечалось снижение урожайности и, соответственно, производства агрокультуры. В 2025 году рапса в регионе было собрано всего 170 тыс. т при урожайности 26 ц/га.

По объему выпуска растительного масла в прошлом году тоже прогнозировался спад. В январе — ноябре 2025-го его производство на Кубани составило 997,2 тыс. т, в том числе 823,8 тыс. т подсолнечного, 101,2 тыс. т — рапсового, 44,7 тыс. т — соевого. Для сравнения, за тот же период 2024-го было выработано почти 1,2 млн т растительных масел, из них чуть более 1 млн т подсолнечного, 74,3 тыс. т рапсового, 46,4 тыс. т соевого, информирует МЖСР. Представитель союза добавляет, что все выращиваемые масличные перерабатываются внутри региона — вывозится на фабрики в другие субъекты только кондитерский подсолнечник, однако это очень маленькие объемы. Общая мощность по переработке масличных в крае составляет 4 млн т сырья в год. Более 55% этого объема осваивают несколько крупнейших переработчиков региона — «Эфко», ГАП «Ресурс», «Юг Руси» и «Благо».

По информации Института конъюнктуры аграрного рынка, в Краснодарском крае валовой сбор сахарной свеклы в прошлом году составил 7,3 млн т, из которых было выпущено почти 1,1 млн т сахара — это примерно 18% всего общероссийского объема. В регионе работает 14 сахарных заводов, которые перерабатывают свеклу, выращенную не только на Кубани, но и в соседних регионах. «Появление когда-то множества предприятий по выпуску сахара и больших площадей сева сахарной свеклы в крае — издержки Госплана СССР, не предполагавшего именно на Юге мощнейшего экспорта зерновых и других позиций, который стал развиваться с конца 1990-х годов, — рассказывает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. — Если бы в Советском Союзе была рыночная экономика, встроенная в мировую, то в Краснодарском крае сахарных заводов было бы гораздо меньше».

Он напоминает, что на Юге в целом и в Краснодарском крае в частности последние два сезона наблюдалась очень засушливая погода в сезон вегетации, которая привела к низким урожайности и выходу сахара с гектара. «И это дополнительно подтверждает, что выращивать свеклу в этом регионе без полива не очень-то комфортно», — считает он. Об этом говорит и тот факт, что за последние годы доля ЮФО в общем объеме производства данной агрокультуры, а также сахара снизилась: например, в сезоне 2011/12 она доходила до 27%, а в 2025/26 сельхозгоду составила уже менее 18%. По прогнозу Иванова, негативная динамика может продолжиться. В отдаленном будущем в регионе даже могут быть закрыты некоторые из действующих сахарных заводов. Кстати, не так давно в регионе (включая Адыгею) таких предприятий было 17.

В то же время у Краснодарского края есть ряд преимуществ для свекловодов. Например, сезон уборки там длится заметно дольше, чем в других субъектах страны, потребность долго хранить убранную свеклу — меньше. «Свекла, которая находится в земле до уборки и отгрузки на завод, сохраняется лучше (и даже продолжает расти), чем убранная и лежащая в кагате в поле или возле завода», — утверждает эксперт ИКАР.

Однако для Юга особенно важно неукоснительное соблюдение графика уборки, доставки и переработки. Кроме того, для получения максимального сахара с гектара в крае нужен своевременный прогноз погоды. «Если, например, впереди череда дождей, нужно активизировать сбор урожая и успеть сформировать необходимый запас сырья либо в заводских кагатах, либо у дорог с твердым покрытием, чтобы не было остановки заводов», — рекомендует Иванов. Придерживаясь этих двух советов, свеклосахарная отрасль в регионе сможет добиться общей стратегической цели — повысить выход сахара с гектара и снизить потери сахара на всех этапах.

Мясо и молоко в достатке

В прошлом году производство скота и птицы на убой в живом весе во всех кубанских хозяйствах составило, по предварительным данным Росстата, 593 тыс. т (+0,5% к 2024-му), производство молока — более 1,7 млн т (+0,9%), яиц — 1,4 млн шт. (-0,4%). Регион занимает шестое место в стране по объемам скота и птицы на убой, второе (после Татарстана) — по производству молока и восьмое — по выпуску яиц, перечисляет Аникин. «Это характеризует животноводческий сектор как значимый, но менее концентрированный по сравнению с растениеводством», — считает он. По итогам 2025 года на животноводство в денежном выражении пришлось 32% общего объема производство продукции АПК в Краснодарском крае.

Регион является заметным производителем различных видов мяса, комментирует глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Однако с учетом климатических особенностей, стоимости сельхозземли и близости к экспортным рынкам все-таки основное внимание в крае уделяется растениеводству и молочному животноводству, — полагает он. — И это закономерно: на таких плодородных и дорогих по стоимости землях создавать пастбища для крупного рогатого скота абсолютно нерационально — в стоимости мясного КРС в том числе большое значение имеет цена сельхозземли». В то же время большое молочное поголовье региона является достаточно устойчивой базой для поставок КРС предприятиям по убою и переработке. Так, фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева занимает второе место по валовому надою молока в стране и является одним из крупных производителей говядины.

В любом агробизнесе предпочтительно вкладывать деньги в гектары земли с точки зрения того, какую продукцию она может принести как максимальный доход, рассуждает гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «В этом смысле Краснодарский край в меньшей степени эффективен для мясного скотоводства, которое использует экстенсивные приемы, но крайне благоприятен, например, для кормовых площадок, — отмечает он. — Корма могут производиться в регионе в большом количестве и с относительно невысокой себестоимостью». Кроме того, здесь есть возможность использовать для кормов отходы растениеводства, что позволяет обеспечить мясных животноводов кормами круглый год.

При этом на Кубани достаточно большие площади земли, непригодные для промышленного растениеводства, утверждает эксперт. Это территории, где много камней, различные неудобья, которые не подходят для выращивания агрокультур. «Если говорить о потенциале Краснодарского края с точки зрения откорма мясного скота, то, безусловно, он существенен и не используется в достаточной мере, — уверен Костюк. — Все-таки инвесторы в регионе традиционно отдавали предпочтение растениеводству и молочному животноводству, в итоге по говядине там есть определенный дефицит».

Важно разделять говядину как продукт для глубокой кулинарной переработки — на фарш или гуляш — и модную, набирающую обороты говядину для быстрой жарки — стейки мясных пород. Потребление обоих видов на Кубани, как в регионе с обширной курортной зоной, особенно в туристический сезон, который длится значительную часть года, может быть достаточно высоким. «Однако если предложение говядины для кулинарии внутри региона есть, то говядины специализированных мясных пород от локальных предприятий крайне недостаточно», — знает глава НСПГ. Таким образом, основная задача для развития мясного скотоводства в крае — разобраться, как можно с его помощью ввести в деловой оборот участки непахотной земли, которые на Кубани все же имеются, и правильно использовать их для создания крупных откормочных комплексов».

Краснодарский край — один из стратегических лидеров молочной отрасли России, акцентирует внимание гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. «Производство товарного молока в регионе по итогам 2024 года сохранилось на уровне более 1,5 млн т, что позволило краю удержать второе место в общероссийском рейтинге регионов-производителей», — сообщает эксперт. При этом продуктивность коров в краснодарских сельхозорганизациях находится на высоком для России уровне и, по данным Росстата за 2024 год, составляет почти 10,4 тыс. кг на голову в год, что почти на 25% выше среднероссийского показателя. Общее стадо коров в хозяйствах всех категорий по итогам 2025 года снизилось в регионе на 1,7%, до 203,7 тыс. гол. Рост производства на фоне сокращения поголовья объясняется именно увеличением продуктивности молочного стада, объясняет Белов.

Потенциал края в части молочного производства достаточно высок благодаря мощной аграрной базе, благоприятному климату и наличию крупных, технологичных агрохолдингов, считает глава Союзмолока. Крупнейшими производителями товарного молока на Кубани являются «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (абсолютный лидер с валовым надоем 249,3 тыс. т в год и поголовьем более 27 тыс. коров), компания «Рассвет» (входит в ГК «Прогресс Агро», 64,5 тыс. т), Кубанский молочнотоварный комплекс (63 тыс. т). Замыкают топ-5 производителей молока агрокомплекс «Павловский» с объемом 58,5 тыс. т в год и хозяйство «Дружба» — с 25,5 тыс. т.

«Регион является не только крупным производителем сырья, но и мощным центром переработки», — подчеркивает эксперт. Перечисленные предприятия формируют и основу сырьевой базы края, задают высокий технологический стандарт. Многие из лидеров в части производства товарного молока создали вертикально интегрированные холдинги и являются также крупными переработчиками. Среди них «Агрокомплекс», «Рассвет» и «Павловский». Также в крае представлены федеральные и региональные перерабатывающие бренды, закупающие сырье у местных сельхозпроизводителей, дополняет Белов.

Среди рисков для молочной отрасли в регионе эксперт отмечает высокую конкуренцию за земельные и трудовые ресурсы с другими аграрными секторами (виноградарство, растениеводство), климатические риски (засушливые периоды и жара могут влиять на кормовую базу и состояние животных), зависимость от конъюнктуры федерального рынка и ценовой политики крупных сетей, а также высокую капиталоемкость новых проектов и длительные сроки окупаемости в целом в секторе. При этом в Союзмолоке считают, что возможности для реализации новых молочных проектов в Краснодарском крае имеются, но они больше лежат в плоскости нишевых и импортозамещающих проектов — выпуск зрелых и премиальных сыров, функциональных продуктов, сывороточных концентратов. Также можно развивать органическое и фермерское производство, считает Белов.

Свиноводческие предприятия в регионе тоже есть, однако в результате АЧС несколько лет назад край серьезно сократил производство свинины, напоминает Юшин. С 2024 года наблюдается постепенное восстановление отрасли благодаря выходу на полную мощность новых проектов и развитию производства на старых площадках. И хотя пока регион не достиг прежних показателей, прирост поголовья свиней в 2025 году по сравнению с 2024-м существенно превысил общероссийские темпы — 8% против 2% соответственно. «10-15 лет назад свиноводство в значительной степени сосредотачивалось в личных подсобных хозяйствах, но из-за АЧС сильно пострадало, — рассказывает Юшин. — Направив усилия на инвестиции в промышленное свиноводство, край улучшил эпизоотическое состояние территории и, надеюсь, скоро вернется к прежним объемам производства».

«Сейчас производство свинины в регионе сосредоточено в сельхозорганизациях — 93,6% общего производства этого вида мяса, около 6% дают КФХ, а на долю населения приходиться лишь 0,2%», — подтверждает главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов Николай Бирулин. В прошлом году в Краснодарском крае во всех хозяйствах было произведено 138 тыс. т свиней в живом весе — на 10,8% больше, чем годом ранее, делится цифрами он.

Свиноводством в регионе занимаются такие компании, как «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, «Кубанский свиноводческий комплекс», ГК «Аметист», ГК «Прогресс Агро», ОПХ «Искра», агрокомплекс «Лабинский», ГК «Дымов», «Торговый дом “Ясени”», компания «Восток», перечисляет Бирулин. В общей сложности эти предприятия в 2025 году произвели свыше 85% общего объема свиней в Краснодарском крае.

В сегменте птицеводства Краснодарский край входит в топ-5 крупнейших регионов-производителей, продолжает Юшин. В сельхозпредприятиях, согласно данным Росстата, в прошлом году было выпущено 208 тыс. т этого вида мяса. Здесь эксперт вновь выделяет «Агрокомплекс»: компания входит в тройку компаний — лидеров данного рынка с огромным отрывом от четвертого места в рейтинге за 2025 год.

Теплично-картофельный потенциал

Краснодарский край в советские и первые постсоветские времена был самым главным производителем овощей закрытого грунта в России, утверждает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «В регионе располагалось много тепличных комплексов — они все относились к антрацитовским (без освещения и отопления) теплицам и были построены в 1960—1980-е», — уточняет она. При этом благодаря теплому климату региона и большому количеству солнечных дней на Кубани собирали урожай примерно по восемь-девять, а в некоторых районах даже до 10 месяцев в году, в зависимости от культуры.

Причем в Краснодарском крае работали действительно крупные тепличные комбинаты, часть из них действует и сейчас: например, агрокомбинат «Тепличный» на хуторе Ленина площадью более 30 га и ТК «Прогресс» в Тимашевске площадью 25 га. В постсоветское время эти два предприятия купил один инвестор. Также в регионе с советских времен действует тепличный комбинат «Овощи Краснодарского края» на 30 га, который сейчас приобрела группа «Рост», знает Решетникова. Все эти мощности работают без светокультуры. «Высота конструкций не позволяет установить освещение, ведь сами конструкции никто не менял, — отмечает она. — Модернизация, проведенная на данных предприятиях, заключалась во внедрении технологий капельного орошения, некоторых элементов управления микроклиматом, изменения отопительных систем». Лампы же досвечивания если применяются, то только в рассадных отделениях.

Также в Краснодарском крае был целый ряд более мелких тепличных комплексов — по 2-5 га, некоторые из них действуют до сих пор. В постсоветское время в регионе был построен комбинат «Белореченский» (сейчас тоже входит в ГК «Рост»). «Данный проект относительно небольшой, порядка 11 га, но это современные теплицы четвертого поколения, хотя тоже без досвечивания. Инвесторы считали, что естественного солнца хватит, чтобы получать урожаи», — рассказывает Решетникова. Кроме того, на Кубани работает один из первых современных розариев России «Юг Агро». Наконец, в регионе достаточно большое количество ЛПХ, которые занимаются выращиванием ранних овощей и ягод на продажу, — такой бизнес в регионе ведет значительная часть населения, обращает внимание она.

За последние 10 лет край радикально изменил свой вклад в общий валовой сбор овощей — его доля снижается. По мнению эксперта, это происходит из-за того, что основная часть теплиц Кубани не соответствуют современным стандартам, в том числе в части урожайности. «В том же Ставропольском крае, Московской, Липецкой областях выращивают гораздо больше тепличных овощей», — добавляет она.

И все же это не такой простой регион с точки зрения климата, как может казаться, предупреждает руководитель «Технологий Роста». «Летом там очень жарко, теплицы нагреваются до температуры, которую не выдерживают ни овощные, ни цветочные культуры, поэтому им требуются очень мощные системы охлаждения, — говорит она. — Не все инвесторы об этом догадывались при реализации тепличных проектов в регионе и в итоге получили убытки».

Что касается продукции, выращиваемой в открытом грунте, то доля огурцов и томатов для потребления в свежем виде, полученных таким способом, относительно небольшая. «И по нашим оценкам, она снижается, — сообщает Решетникова. — Основная часть овощей Краснодарского края, выращиваемых в открытом грунте, особенно томатов, сейчас идет на переработку».

В то же время Кубань входит в топ-5 по производству раннего картофеля — вместе с Ростовской областью, Ставропольским краем и лидером в данном сегменте Астраханской областью, рассказывает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Все эти регионы, включая Краснодарский край, в силу специфики климата получают по два урожая картофеля за сезон», — знает он. Производство раннего картофеля, выращенного в том числе на Кубани, позволяет в некоторой степени конкурировать с ранним импортным, прежде всего египетским, картофелем. В этом плане регион благоприятен для картофелеводства, считает эксперт.

Первый ранний картофель, производимый в крае, может появляться на полках магазинов уже в апреле. Также отдельные картофелеводы региона высаживают клубень под пленкой либо в теплице. Так, в прошлом году один из кубанских владельцев теплицы, предназначенной для производства цветов и ягод, в период межсезонья посадил в ней картофель. Урожай составил 4 т, которые фермер поэтапно поставил в сеть за 300 руб./кг. Первые же массовые партии раннего картофеля появляются в конце июня — их срок вегетации составляет 75-90 дней, — а второй урожай убирается в октябре — ноябре, уточняет Красильников.

Несмотря на перспективность сектора, сельхозпроизводители региона сосредотачивают усилия на производстве пшеницы и других зерновых, что приводит к сокращению площадей под картофелем. По информации союза, в 2007 году этой агрокультурой в товарном секторе Краснодарского края было занято порядка 6,8 тыс. га, в 2022-м и 2023-м — около 6 тыс. га, в 2024-м — 4,7 тыс., а в прошлом году — уже 4,5 тыс. га. И хотя общий сбор за счет увеличения урожайности по сравнению с тем же 2007-м заметно вырос, в последние годы он постепенно снижается: в 2025 году картофеля было накопано всего около 135 тыс. т.

Еще одна особенность региона — это расположение на Черноморском побережье, где значительную часть года отдыхает большое количество людей, что благоприятствует реализации картофеля и овощей открытого грунта внутри края. «Кроме того, ряд краснодарских картофелеводов могут выращивать клубень под потребности южного филиала чипсового завода PepsiCo, который находится в Ростовской области», — не исключает Красильников.

Перспективное садоводство

По данным союза «Садоводы Кубани» площадь садов в Краснодарском крае составляет 30 тыс. га — последние пять лет этот показатель в регионе не менялся. «Периодически старые сады раскорчевываются, и столько же высаживается новых», — уточняет гендиректор организации Николай Щербаков. На яблоко приходится 95% всех плодов, которые выращивают на Кубани. Второе место занимает русская слива, которая раньше называлась алыча, третье и четвертое — черешня и вишня (их выращивают по 2-4 тыс. т). Далее идут персик (1-2 тыс. т) и орехи (до 1 тыс. т).

Площади садов в регионе относительно стабильны, урожайность растет за счет того, что в последнее время в Краснодарском крае закладываются преимущественно суперинтенсивные сады шпалерного типа, с большим количеством деревьев на гектар. «Если раньше плановая урожайность была 200 ц/га, то теперь она составляет 400/га, — поясняет Щербаков. — В среднем же кубанские садоводы собирают по 300 ц/га».

Между тем потенциал для увеличения площадей под садоводством в регионе огромный, уверен эксперт. По его словам, почти 80% кубанских земель пригодны для закладки садов. «Но садоводство очень науко- и капиталоемкая отрасль, поэтому в последнее время в сектор идет не так много инвесторов, — рассказывает Щербаков. — Рекордные площади были введены в 2018 году — 2,4 тыс. га, но потом показатель снижался. Так, в 2025-м заложена лишь 1 тыс. га новых садов». При этом уровень господдержки за данный период не уменьшился, а даже, наоборот, увеличился. Причиной охлаждения интереса к инвестициям в новые сады эксперт называет невысокие показатели рентабельности с 2018 по 2023 год из-за низкой стоимости яблок. В то же время, по подсчетам эксперта, создание сада в Краснодарском крае с покупкой техники и инфраструктурой обойдется примерно в 5-10 млн руб./га.

Крупнейшее садоводческое предприятие региона — «Сад Гигант», который располагает интенсивным садом более чем на 2 тыс. га. Также в число достаточно больших садоводческих хозяйств Кубани входят кооператив «Светлогорский» (1,6 тыс. га), компания «Агроном» (1 тыс. га), «Южные земли» и «Сад БАМ» (по 700 га). Однако, уточняет Щербаков, это не суперинтесивные, а обычные сады.

Краснодарский край — один из самых благоприятных российских регионов для садоводства, полагает и президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Здесь можно выращивать очень широкий ассортимент плодов. В частности, если садоводы Центра ограничены только яблоком, грушей и вишней, то на Кубани можно производить многие косточковые, в том числе персик, абрикос и черешню. А если брать юг региона, то там выращивают и цитрусовые, и даже киви — на площади более 2 тыс. га. «С учетом потепления климата производство плодов в регионе будет набирать обороты», — прогнозирует эксперт.

В то же время в крае есть некоторые риски, с которыми могут столкнуться садоводы. Например, в прошлом году там были заморозки, из-за которых кубанские предприятия потеряли почти половину урожая черешни, напоминает Муханин.

Сложные погодные условия прошлой весной навредили не только плодовым деревьям, добавляет руководитель «Ягодной академии» Ирина Козий. Морозы в апреле и мае нанесли значительный ущерб ягодоводческим хозяйствам. В результате урожай ягод на Кубани в 2025-м был примерно на 10% меньше, чем годом ранее, — около 2,3 тыс. т, оценивает эксперт.

И все же Краснодарский край — это зона традиционного ягодоводства в России. Фермеры региона поставляют на рынок садовую землянику с конца апреля и до поздней осени, в зависимости от того, сколько волн урожая позволяют вырастить погодные условия. «Наиболее востребована на Кубани технология выращивания этой ягодной культуры в туннелях в грунте — за счет прогрева почвы получается самый ранний урожай, — знает Козий. — Традиционно сезон реализации земляники из Краснодарского края стартует уже с конца апреля или начала мая, но постепенно в регионе появляются и хозяйства, которые выращивают ягоды в отапливаемых туннелях, чтобы обеспечить раннее развитие растений и выйти на рынок с продукцией уже в начале апреля». Следующие волны урожая ремонтантных сортов земляники идут с августа по октябрь. Летом, в июне-июле, когда в регионе стоит очень высокая температура, производить на Кубани землянику очень сложно, признает эксперт.

Есть в регионе и выращивание земляники в открытом грунте — это самая недорогая ягода на рынке, обращает внимание Козий. За счет благоприятных природных условий, даже применяя такую простую агротехнологию, удается получать неплохой урожай. Пик поставок ягоды приходится на конец мая — начало июня, совпадая с пиком ввоза из Турции и Азербайджана.

В крае выращивают и другие ягодные культуры, например ежевику. Есть проекты по производству голубики, малины. «Но с этими ягодами в Краснодарском крае работать сложно, для них там слишком жарко», — считает эксперт.

Площади ягод в Краснодарском крае активно росли в период с 2006 по 2021 год: за это время они увеличились с 252 до 424 га. Затем ягодные плантации тоже продолжили расширяться, но уже не так интенсивно, как ранее. В 2024 году и вовсе отмечалось снижение — примерно на 30 га, до 444 га. «С другой стороны, за счет внедрения современных технологий, появления новых хозяйств довольно быстро росла урожайность», — отмечает Козий. Так, в 2024-м общий сбор ягод в Краснодарском крае достиг почти 2,6 тыс. т, в 2023-м — 2,05 тыс. т, тогда как в 2021-м он составлял около 1,5 тыс. т. Таким образом, по площадям Кубань является вторым регионом-производителем после Алтайского края, где собирают большое количество облепихи. С другой стороны, регион можно назвать ягодной столицей России с самыми большими объемами выращивания, констатирует эксперт.

В последнее время в регионе развивается в основном выращивание ягод в туннелях. В частности, потому, что эта технология дает возможность производить наиболее востребованную у крупных покупателей качественную землянику при разумных затратах, говорит эксперт. Такая ягода поставляется в розничные сети крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга и других.

В числе рисков для ягодоводов Кубани Ирина Козий называет жару и недостаток влаги, а также другие долгосрочные изменения климата, например обильные снегопады. «В последнее время традиционная для Краснодарского края технология выращивания земляники под низкими укрытиями, так называемыми балаганами, которые представляют из себя легкие простые туннели высотой всего в 1,5-2,5 м, начала переживать неблагоприятные времена из-за появления обильных снегопадов зимой, — знает она. — Большой снегопад ранее был очень необычным явлением для Краснодарского края, сейчас же такое стало случаться как минимум каждый второй год: из-за тяжелого снега легкие конструкции под пленкой в ряде районов Кубани просто рушились, и их владельцы столкнулись с серьезными финансовыми потерями».

Также риск для производителей ягод на некоторых территориях региона создают сложности с водой для организации полива. А в последнее время появилась и еще одна проблема — доступ к качественному посадочному материалу.

Реальный бизнес

Опрошенные «Агроинвестором» аграрии настроены на дальнейшее развитие. Агрохолдинг «Степь» ведет сельскохозяйственную деятельность на юге России, в том числе в Краснодарском крае, с 2014 года. В регионе реализуются три основные направления бизнеса компании: растениеводство, молочное животноводство и садоводство. «Наши растениеводческие предприятия выращивают широкий набор агрокультур, в том числе озимую пшеницу, садоводческий сегмент производит более 50 сортов десертных яблок с общим объемом продукции около 30 тыс. т в год, а фермы “Степи” самые эффективные в России», — подчеркивает Андрей Недужко. Средний показатель в молочных хозяйствах компании уже превысил 16,3 тыс. кг молока на одну корову в год, что является самым высоким показателем среди всех российских производителей. Общий земельный банк агрохолдинга в южных регионах России составляет 578 тыс. га.

И хотя Краснодарский край благоприятен для ведения агробизнеса, в последние два года регион сталкивается с климатическими вызовами, говорит топ-менеджер. «Для нас основные производственные риски были связаны с возвратными весенними заморозками, засухой в период сева и вегетации растений, — делится он. — При этом нам удается сохранять производственные показатели на стабильном уровне благодаря выбору адаптированных к местному климату сортов семян и использованию современных агротехнологий».

В этом году «Степь» будет, как и ранее, сохранять фокус на увеличении продуктивности сельхозугодий и молочнотоварных комплексов. Кроме того, в 2026-м компания продолжит внедрять цифровые продукты на своих производствах.

У агрофирмы «Прогресс» в Краснодарском крае сейчас 12 тыс. га пашни и 4 тыс. га пастбищ. На предприятии трудится 350 человек. Хотя началось все в апреле 1992 года с фермерского хозяйства. «Мы получили в личное пользование 9 га земли и сразу взяли в аренду еще 115 га, — вспоминает Александр Неженец. — Тогда, в начале 1990-х, были созданы очень хорошие условия для малого бизнеса и КФХ».

Компания выращивает сахарную свеклу, озимые пшеницу и ячмень, рапс, кукурузу. Кроме того, у агрофирмы есть 5 тыс. голов мясного КРС и 40 тыс. свиней. Также «Прогресс» владеет конным заводом на 100 гол. чистокровных английских верховых лошадей, которые участвуют в скачках на Краснодарском и Павловском ипподромах.

Зерно компания экспортирует, а продукцию животноводства продает как на внутренний рынок, так и в страны ближнего зарубежья — Грузию, Армению, Среднюю Азию. Последние шесть лет руководство «Прогресса» делало значительные инвестиции в мясное животноводство. Кроме того, за последние два года предприятие вдвое увеличило поголовье свиней. В ближайшее время агрофирма не планирует новых проектов, так как основная ее цель — возвращение кредита, взятого под предыдущие проекты.

Компания «АгроГард» была учреждена в 2003 году, направления деятельности — растениеводство и животноводство. Площадь ее сельхозугодий в Краснодарском крае — свыше 50 тыс. га. В молочном комплексе содержится 7,5 тыс. голов КРС, из которых 3,5 тыс. — дойное стадо, рассказывает Павел Царев.

В 2025 году под озимую пшеницу в регионе было отведено 21,8 тыс. га, что составляет значительную часть посевных площадей. Ячмень возделывали почти на 4,5 тыс. га. Пропашно-технические культуры занимали 20 тыс. га, из них 5,55 тыс. га были засеяны подсолнечником, 7,35 тыс. га — сахарной свеклой, 4,1 тыс. га — кукурузой, 2,4 тыс. га — соей. Под кормовые культуры, необходимые для животноводства, отведено еще 4,1 тыс. га. «Это объемистые корма для наших коров, средняя продуктивность которых составляет более 9 тыс. кг молока в год на одну фуражную голову», — уточняет руководитель.

Кубанский филиал «АгроГарда» последовательно реализует масштабную инвестиционную программу, направленную на модернизацию и повышение эффективности производства. В январе 2025 года компания начала реконструкцию специализированной фермы для выращивания ремонтного молодняка. Проект, рассчитанный на два года, предусматривает обустройство объекта технологией водопоения и современным оборудованием. Его реализация значительно улучшит условия содержания коров и увеличит продуктивность стада в будущем. Общая стоимость модернизации телочной превышает 380 млн руб.

Также «АгроГард» уделяет большое внимание развитию растениеводческого направления бизнеса. Ежегодно кубанский филиал осуществляет значительные закупки сельскохозяйственной техники и оборудования, демонстрируя приверженность инновациям и технологическому прогрессу. «Так, только за последние три года расходы краснодарских хозяйств на приобретение сельхозмашин составили порядка 883 млн руб.», — сообщает Царев.

Сейчас кубанский филиал «АгроГарда» готовится к новому сельскохозяйственному сезону. В рамках стратегии устойчивого развития холдинга и обеспечения продовольственной безопасности страны компания планирует в следующем году выделить под базовую культуру — озимую пшеницу — 21 тыс. га и получить урожайность около 67 ц/га, делится планами руководитель. Остальные площади филиала будут засеяны озимым ячменем — 4,6 тыс. га, сахарной свеклой — 7,3 тыс. га, подсолнечником — 6,8 тыс. га, кукурузой — 3,2 тыс. га и соей — 1,2 тыс. га. Урожайность, уточняет он, планируется исходя из средних показателей за последние пять лет.

История бизнеса «Прогресс Агро» уходит корнями в 1956 год. «Именно тогда был основан легендарный колхоз “Кубань”, — рассказывает Леонид Рагозин. — В современном виде наша группа компаний была сформирована в 2019 году после реструктуризации активов». Сейчас это мощный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 20 предприятий.

Специалисты компании не просто обрабатывают землю. «Мы выстроили целостную агроэкосистему с четкими управляемыми процессами, — подчеркивает глава «Прогресс Агро». — Наша стратегия базируется не на экстенсивном расширении земельного банка любой ценой, а на интенсификации: мы стремимся максимизировать прибыль с каждого гектара за счет технологий, собственной селекции и глубокой переработки. Кроме того, мы остаемся социально ориентированным бизнесом, активно инвестируя в развитие территорий присутствия и человеческого капитала».

Если говорить о структуре бизнеса, то у компании несколько ключевых направлений. Первое — растениеводство. Земельный банк «Прогресс Агро» превышает 175 тыс. га в четырех регионах России, при этом ядро — более 130 тыс. га — сосредоточено на Кубани. В холдинге придерживаются семипольного севооборота, делая ставку на озимую пшеницу (средняя урожайность в 2025 году составила 64 ц/га), кукурузу и сахарную свеклу. Мощности по хранению обеспечены тремя собственными элеваторами.

Еще одно направление деятельности компании — молочное животноводство. В Краснодарском крае действуют девять ферм с общим стадом более 13 тыс. голов. Также «Прогресс Агро» занимается мясопереработкой — в структуру входит «Южный мясокомбинат», работающий на собственном сырье, которое поставляют две свинотоварные фермы холдинга. Кроме того, компания занимается производством сахара. «Наш сахарный завод “Свобода” работает как на собственном, так и на давальческом сырье», — говорит Рагозин. За сезон 2025/26 предприятие переработало 743,5 тыс. т свеклы.

Мукомольное направление компании представлено действующей мельницей мощностью 150 т в сутки. «Но мы готовимся к кратному росту: в ближайшее время планируется запуск нового комплекса производительностью 450 т в сутки», — делится руководитель. Под брендом «Ладожские» «Прогресс Агро» разрабатывает отечественные гибриды, которыми представлено его семеноводческое направление: уже зарегистрировано 46 гибридов кукурузы и четыре гибрида подсолнечника.

Инвестиционная стратегия холдинга прагматична, утверждает Рагозин. «Мы не распыляем ресурсы, каждый вложенный рубль должен решать конкретные задачи: повышать операционную эффективность, обеспечивать переход от сырьевой модели к продукту с высокой добавленной стоимостью или снижать долгосрочные рыночные риски», — обращает внимание он. За период 2023—2025 годов общий объем вложений «Прогресс Агро» превысил 9 млрд руб.

Место для новых инвестиций

По результатам проводимой «Эксперт РА» оценки инвестиционной привлекательности регионов, Краснодарский край на протяжении всего периода оценки входит в пятерку лидеров с наивысшим уровнем инвестиционной привлекательности, отмечает Татьяна Тирских. Развитые инфраструктурные и социальные ресурсы, информационная доступность, хорошие климатические условия, выгодное географическое положение — все это формирует позитивный инвестиционный имидж региона и сказывается на позициях региона в подобных рэнкингах. «Инвестпотенциал Кубани в сфере АПК традиционно считается одним из самых высоких в стране, что обусловлено уникальным сочетанием природных и инфраструктурных факторов», — объясняет эксперт.

Инвестиционная активность в аграрном секторе региона характеризуется высокой концентрацией вложений в масштабах ЮФО, утверждает Вадим Аникин. В 2024 году вложения в основной капитал по виду экономической деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в Краснодарском крае составили 39,8 млрд руб., что соответствует 56% общего объема инвестиций в АПК южных регионов и 5% — России. Высокая концентрация финансовых результатов подтверждается тем, что в 2024 году Кубань пришлось 74% сальдированного финансового результата организаций растениеводства Юга и 23% общероссийского показателя, что снижает риски для крупных инвесторов и партнерских проектов.

Дополнительным положительным фактором является сохранение высокой инвестиционной активности в среднесрочной перспективе. В настоящее время в кубанском агропроме реализуется 135 крупных инвестиционных проектов (второе место после курортно-туристской сферы), знает аналитик. По прогнозу региональных властей, в 2026 году объем вливаний в сельское хозяйство края достигнет 62 млрд руб., а налоговые поступления от отрасли составят порядка 50 млрд руб.

Уровень инвестпривлекательности АПК региона остается высоким и одним из лидерских в России, соглашается Антон Тренин. Регион занимает первое место по объему вложений в основной капитал АПК: по данным Россельхозбанка, за период 2015—2024 годов в отрасль направлено около 314,5 млрд руб.

Вместе с тем инвестиции в сельское хозяйство Краснодарского края сопряжены с рядом ограничений, предупреждает Аникин. Ключевым из них остается высокая капиталоемкость отрасли, обусловленная значительным износом основных фондов — 50,6%, что превышает как среднероссийский уровень (43,7%), так и показатель Южного федерального округа (48%). Фискальная отдача аграрного сектора также остается умеренной: при доле АПК в ВРП 7,7% вклад в налоговые поступления составляет 5,2%, что ограничивает возможности расширения бюджетного стимулирования отрасли.

Среди перенасыщенных секторов региона (с высокой конкуренцией и порогом входа) Татьяна Тирских выделяет растениеводство (производство зерновых и масличных) и сахарную промышленность. Недостаточно заполненными и имеющими хороший потенциал для новых вложений она называет глубокую переработку сельскохозяйственного сырья, селекцию и семеноводство, плодово-ягодный кластер и хранение в данном сегменте, а также органическое производство. «Ниша экологически чистой продукции активно растет, следуя тренду на здоровое питание, затраты на сертификацию и переходный период компенсируются премиальной ценой конечного продукта, что открывает возможности для малого и среднего бизнеса», — полагает эксперт.

Аникин дополнительным преимуществом Краснодарского края считает развитие виноградарства и виноделия: в 2025 году на Кубани был получен рекордный урожай винограда — 313 тыс. т, что создает устойчивую сырьевую базу для инвестиционных проектов в винодельческом и перерабатывающем сегментах АПК. Также в регионе формируются новые инвестиционные ниши в сегменте субтропического земледелия, прорабатываются пилотные проекты по промышленному выращиванию бананов в защищенном грунте, первый полноценный урожай которых планируется получить уже в 2026 году, напоминает аналитик.

По мнению Аникина, в 2026 году секторы базовой переработки зерна и сахарной свеклы в Краснодарском крае можно охарактеризовать как насыщенные и высококонкурентные. «Рынки традиционного мукомольного производства, выработки сахара и растительного масла демонстрируют зрелость, где дальнейший рост связан преимущественно с углублением переработки и наращиванием несырьевого экспорта, целевой показатель которого для края установлен на уровне почти $2,8 млрд., — говорит эксперт. — Тем не менее эти направления продолжают получать значительную государственную поддержку, которая обусловлена стратегической важностью данных отраслей для продовольственной безопасности страны, а также необходимостью нивелировать риски, связанные с изменчивыми погодными условиями».

Одним же из наиболее приоритетных сегментов для развития, по словам Аникина, является сектор селекции и семеноводства. В 2026 году регион направит более 80 млн руб. на создание перспективных гибридов яровых культур в рамках национального проекта, ставя задачу в разы увеличить долю отечественных семян.

Тренин, помимо перечисленных направлений, инвестиционно привлекательным считает цифровизацию, внедрение новых технологий. По рейтингу инновационности регионов в АПК от Россельхозбанка Краснодарский край в 2024 году занимал пятое место (в 2023-м — третье), что, по мнению аналитика, подтверждает потенциал дальнейшего роста в этих направлениях.

Леонид Рагозин уверен, что будущее АПК Краснодарского края лежит в плоскости перехода от экстенсивного роста к умной интенсификации. «Эпоха простых решений закончилась, теперь ключевая задача — создание максимальной добавленной стоимости через глубокую переработку», — акцентирует внимание он. В «Прогресс Агро» наблюдают устойчивый тренд: структура российского агроэкспорта меняется, доля сырья снижается, уступая место готовой продукции. «Это закономерно, ведь именно продукт переработки генерирует основную маржу, — подчеркивает руководитель. — Поэтому глубокая переработка — это первое и главное направление для будущих инвестиций».

Еще одним перспективным направлением является «зеленая» повестка, продолжает Рагозин. Развитие органического земледелия и внедрение технологий, соответствующих строгим международным экологическим стандартам, открывает доступ к премиальным экспортным рынкам, полагает он.

Третий вектор — логистика и хранение. Региону необходимы современные хабы для перевалки, качественного хранения и фасовки продукции, которые позволят оптимизировать цепочки поставок. «В долгосрочной перспективе лидерство на рынке захватят те инвесторы, которые уже сейчас делают ставку на технологии, создание сильных брендов и уход в глубокую переработку сырья», — считает глава «Прогресс Агро».

Уровень региональной господдержки

Расходы краснодарского бюджета на сельское хозяйство в 2024 году составили 1,6% валовой продукции сельского хозяйства, что на 1,7 п. п. ниже среднероссийского показателя, информирует Татьяна Тирских. «Бюджетная поддержка в валовом выпуске сельхозпродукции находится на умеренно среднем уровне, — поясняет она. — При этом на 1 руб. вложенных бюджетных средств в 2024 году пришлось 61,3 руб. валовой продукции сельского хозяйства региона, что в два раза выше среднего значения по стране». Судя по данным показателям, региональная поддержка на умеренно сильном уровне, делает вывод эксперт

Аникин уровень региональной господдержки АПК Краснодарского края оценивает как высокий и оперативно адаптивный, особенно на фоне засухи 2025 года, когда ЧС охватила 11 районов с ущербом на миллиарды рублей и более чем 1 млн га пострадавших посевов. Общий объем поддержки достиг 15,8 млрд руб. (включая федеральные и краевые средства), что позволило сохранить лидерство региона по сбору таких ключевых культур, как рис и виноград, на фоне падения урожая зерновых на 22%. «Меры охватили все категории хозяйств — от крупных агрохолдингов до ЛПХ и самозанятых — с акцентом на ликвидность, восстановление и риск-менеджмент, — отмечает эксперт. — Основной блок — субсидии на 5,4 млрд руб. для растениеводства (семена, удобрения, ЗСР, топливо, мелиорация), возмещение затрат на производство зерновых, молока, сахарной свеклы и овощей, а также компенсация процентов по инвестиционным кредитам».

Особо востребованными стали гранты для фермеров и кооперативов, известно Аникину. Социальный блок включал программу «Кадры для АПК» (95 млн руб. на стимулирующие выплаты молодым специалистам и ученым за инновационные проекты, востребованные аграриями), а также прямые выплаты ЛПХ на молоко, мясо КРС/овец/коз, картофель и овощи. Также для пострадавших ввели отсрочки арендной платы по краевым землям и субсидии на агрострахование (охват 17,6 тыс. га из 60 тыс. пострадавших).

Рекордные объемы финансирования из краевого и федерального бюджетов в 2026 году — 10,3 млрд руб. — ориентированы на все категории производителей, от агрохолдингов до личных подсобных хозяйств, указывает Аникин. АПК сосредоточится на росте производства ключевых культур и животноводства. Основные векторы включают зерновые культуры и молочное производство для повышения урожайности и выхода продукции, виноградарство и виноделие с акцентом на экспортный потенциал, а также садоводство для диверсификации ассортимента, перечисляет он. Дополнительно предусмотрены мелиоративные работы по восстановлению плодородия земель и развитие агрострахования для снижения климатических рисков.

Тренин подтверждает: уровень региональной господдержки АПК в Краснодарском крае высокий и один из самых существенных среди аграрных регионов России. В прошлом году на отрасль было направлено 15,8 млрд руб., что позволило провести модернизацию, обновить технику и обеспечить хозяйства удобрениями и ГСМ. «Для сравнения, Ростовская область в 2025 году выделила на АПК около 10,6 млрд руб., а Ставрополье в этом году планирует направить на отрасль примерно 5 млрд руб.», — приводит примеры эксперт. Таким образом, Кубань стабильно получает одни из самых высоких абсолютных объемов господдержки в стране, что отражает ее статус ведущего производителя сельхозпродукции и приоритет федеральной политики в отношении экспортно ориентированных регионов.

Аграрии тоже говорят о хорошем уровне поддержки. В 2025 году Краснодарский край находился на втором месте по объему привлекаемых средств из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства, утверждает Андрей Недужко. «При этом краевые власти эффективно дополняют федеральные меры программами субсидирования, в том числе усиливая поддержку в животноводстве, — знает он. — В прошлом году в связи с климатическими вызовами были расширены объемы субсидирования агрострахования и введены дополнительные меры по компенсации для сельхозпроизводителей».

Александр Неженец тоже утверждает, что агросектору на Кубани уделяется немало внимания со стороны руководства края. «Ведь сельское хозяйство — основная отрасль промышленности в регионе», — резюмирует он.