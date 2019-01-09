Крупнейший белорусский производитель бройлеров ищет площадку в России

Группа «Серволюкс», крупнейший производитель мяса птицы в Беларуси, ищет производственную площадку в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в мясной отрасли. По их словам, группу интересуют предприятия среднего уровня. Если сделка состоится, это может стать первым случаем локализации производства мяса птицы в России белорусскими предприятиями.



«Серволюкс» не комментирует возможность локализации производства в России. «Согласно корпоративной политике, информация носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению и комментариям», — ответил представитель группы на запрос «Агроинвестора».



«Серволюкс» — крупнейший производитель мяса бройлеров и комбикормов в Беларуси. Группа основана в 1999 году белорусским бизнесменом Евгением Баскиным и в 2017-м, по собственным данным, выпустила 192 тыс. т продукции (ТМ «Петруха»). По данным «Белптицесоюза», это примерно треть белорусского рынка. Производство осуществляется на двух предприятиях: ЗАО «Серволюкс Агро» (свыше 80 тыс. т мяса птицы в живом весе в год) и ОАО «Смолевичи Бройлер» (более 100 тыс. т/год). Также в группу входят два комбикормовых завода годовым объемом более 580 тыс. т, мясоперерабатывающие предприятия совокупной мощностью 2,5 тыс. т в месяц, молочно-товарная ферма на 4,2 тыс. голов КРС, молочный завод и собственная розничная сеть. В декабре 2018 года «Серволюкс» сообщал, что Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в капитал группы 10 млн евро. Средства предполагается использовать для запуска нового мясоперерабатывающего завода мощностью 70 т в сутки.



Согласно собственным данным, «Серволюкс» экспортирует продукцию более чем в 30 стран. Ключевой внешний рынок для мясного дивизиона компании — Россия, рассказал один из источников «Коммерсанта». Он сообщил, что ежегодно группа поставляет в нашу страну около 70-80 тыс. т этой продукции. По данным ФТС, в январе-октябре прошлого года в Россию было ввезено 162 тыс. т мяса домашней птицы, почти 60% этого объема (96 тыс. т) пришлось на Белоруссию.



Локализуя производство в России, компания получает главное преимущество в виде экономии на логистике и повышения контроля над продажами, комментирует исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Это мощный многопрофильный холдинг, возможно даже лучший и самый успешный в Беларуси в своем секторе. Вероятно, они рассматривают возможность приобретения действующего предприятия, поэтому баланс российского рынка не поменяется», — считает Корнеев. Также локализация производства может упростить прохождение проверок Россельхознадзора, добавляет аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения на ввоз мясной продукции с белорусских предприятий, ссылаясь на нарушения санитарно-ветеринарных требований. В том числе в январе 2017 года управление ведомства по Брянской и Смоленской областям сообщало о выявлении в пробах продукции «Серволюкса» бактерии рода Listeria monocytogenes. Позднее, в феврале 2017 года, были введены ограничения на ввоз продукции, произведенной филиалом «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс». С 11 июля 2017-го ограничения были сняты.



В то же время с приходом в Россию «Серволюксу» придется работать в российских реалиях, отметил Корнеев. «В Беларуси агросектор гораздо более связан с государством, нежели в России. Это дает определенные преференции, в том числе и ценовые, местным производителям на зарубежных рынках. Но когда они окажутся у нас, им придется действовать в российских условиях, где, во-первых, такого уровня воздействия со стороны государства нет, а во-вторых, 2019 год будет характеризоваться ростом затрат на всю цепочку поставок в связи с повышением НДС, удорожанием ГСМ и т. д. », — прогнозирует эксперт. Кроме того, неизвестно, как будет меняться конъюнктура российского рынка. «Мы помним, какие были провальные года по цене на птицу. Многие производители находились ниже уровня рентабельности, и нельзя исключать, что такая ситуация не повторится», — добавил Корнеев. ​



После периода низких цен из-за перепроизводства российскому рынку птицы в прошлом году удалось достигнуть баланса. По данным Минсельхоза, к 20 декабря с начала года цены сельхозпроизводителей на мясо бройлеров в России выросли на 21% до 116,92 руб./кг. Однако в 2019-м коррекция цен на бройлера, скорее всего, приостановится, возможно, произойдет их небольшое снижение, ранее говорил «Агроинвестору» руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.





