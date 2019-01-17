Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
66.353
eur
75.613
moex
2447.64
brent
61.84
пшеница
517.6
сахар
12.85

Регионы
Китайская корпорация построит зерновой порт в Хабаровске
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
17 января 2019
Инвестиции в проект оцениваются в 7 млрд рублей
Порт будет отгружать в Китай до 400 тысяч тонн агропромышленной продукции в год
Фото: Pixabay

Китайская корпорация «Дунцзин Групп» (Dongjing Group) намерена вложить 7 млрд руб. в создание инфраструктуры специализированного зернового порта на реке Амур в Хабаровском крае. Как говорится в сообщении Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, в ходе рабочей поездки в Китай гендиректор агентства Леонид Петухов встретился с замгендиректора Китайской компании строительства портов У Ди и председателем совета директоров компании «Дунцзин» Чжаном Дацзюном. «Стороны обсудили реализацию проекта по созданию крупной сельскохозяйственной фермы на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении.

Одновременно на встрече обсуждался проект по созданию портового терминала для хранения и переработки зерна для его дальнейшей поставки по Амуру в порты провинции Хэйлунцзян, сообщает Chinalogist. Проект предполагает создание сельскохозяйственного кластера, портовой и складской логистики. Инвестиции в проект оцениваются в 7 млрд руб., из которых 2 млрд руб. пойдут непосредственно на строительство порта, еще 5 млрд руб. — на создание необходимой инфраструктуры. Как сообщил Петухов, агентство уже нашло для китайских партнеров площадку под возведение порта. Сейчас «Дунцзин Групп» подала документы на получение статуса резидента территории опережающего развития.

О намерении «Дунцзин Групп» создать портовую логистику и складские мощности на Дальнем Востоке стало известно в прошлом году. В планах компании — строительство транспортных коридоров, связывающих российские и китайские города: Хабаровск — Фуюань, Благовещенск — Хэйхэ, Нижнеленинское — Тунцзян, с выходом по реке Амур на морской порт Николаевск-на-Амуре. В рамках первого этапа проекта «Дунцзин» планирует возвести специализированный речной порт на территории Хабаровска для перевалки агропромышленных товаров мощностью 400 тыс. т в год, сообщает Минвостокразвития. Кроме того, будут созданы складские помещения объемом 100 тыс. т.

В будущем китайский инвестор планирует организовать крупный трансграничный агропромышленный кластер, который будет включать хозяйства по выращиванию сои в России и перерабатывающие мощности в приграничных китайских городах. В августе пресс-служба Минвостокразвития сообщала, что у «Дунцзин» есть 75 тыс. га в Хабаровском крае под производство сои и зерновых агрокультур, 35 тыс. га из них уже используются. В проект инвестировано около 2 млрд руб., часть средств пошла на приобретение сельхозтехники. В ноябре русскоязычный китайский портал «Партнеры» сообщил, что в 2019 году площадь арендованных китайской компанией земель должна достичь 200 тыс. га. «Все выращенные соевые бобы будут отправлены в провинцию Хэйлунцзян», — говорилось в сообщении.

Новость дополняется

Показать еще

Статьи по теме
Порт Зарубино расширяется для зернового терминала
Агроэкспорт вырос на 20%
«Русагро» отправила первую партию кукурузы в Китай
Событие года, Ноябрь 2018: Россия договорилась об экспорте в Китай
Экспортный потенциал реализован на 70%. За первую половину сезона-2018/19 Россия поставила за рубеж 28 млн тонн зерна
Читайте такжеПревосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL


Рекомендации
Реклама
Рекомендации
Спецпроект
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
Спецпроект
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
Спецпроект
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Спецпроект
Ежегодная премия «АГРОИНВЕСТОР ГОДА 2019»
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией