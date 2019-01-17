Китайская корпорация построит зерновой порт в Хабаровске

Китайская корпорация «Дунцзин Групп» (Dongjing Group) намерена вложить 7 млрд руб. в создание инфраструктуры специализированного зернового порта на реке Амур в Хабаровском крае. Как говорится в сообщении Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, в ходе рабочей поездки в Китай гендиректор агентства Леонид Петухов встретился с замгендиректора Китайской компании строительства портов У Ди и председателем совета директоров компании «Дунцзин» Чжаном Дацзюном. «Стороны обсудили реализацию проекта по созданию крупной сельскохозяйственной фермы на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении.



Одновременно на встрече обсуждался проект по созданию портового терминала для хранения и переработки зерна для его дальнейшей поставки по Амуру в порты провинции Хэйлунцзян, сообщает Chinalogist. Проект предполагает создание сельскохозяйственного кластера, портовой и складской логистики. Инвестиции в проект оцениваются в 7 млрд руб., из которых 2 млрд руб. пойдут непосредственно на строительство порта, еще 5 млрд руб. — на создание необходимой инфраструктуры. Как сообщил Петухов, агентство уже нашло для китайских партнеров площадку под возведение порта. Сейчас «Дунцзин Групп» подала документы на получение статуса резидента территории опережающего развития.



О намерении «Дунцзин Групп» создать портовую логистику и складские мощности на Дальнем Востоке стало известно в прошлом году. В планах компании — строительство транспортных коридоров, связывающих российские и китайские города: Хабаровск — Фуюань, Благовещенск — Хэйхэ, Нижнеленинское — Тунцзян, с выходом по реке Амур на морской порт Николаевск-на-Амуре. В рамках первого этапа проекта «Дунцзин» планирует возвести специализированный речной порт на территории Хабаровска для перевалки агропромышленных товаров мощностью 400 тыс. т в год, сообщает Минвостокразвития. Кроме того, будут созданы складские помещения объемом 100 тыс. т.



В будущем китайский инвестор планирует организовать крупный трансграничный агропромышленный кластер, который будет включать хозяйства по выращиванию сои в России и перерабатывающие мощности в приграничных китайских городах. В августе пресс-служба Минвостокразвития сообщала, что у «Дунцзин» есть 75 тыс. га в Хабаровском крае под производство сои и зерновых агрокультур, 35 тыс. га из них уже используются. В проект инвестировано около 2 млрд руб., часть средств пошла на приобретение сельхозтехники. В ноябре русскоязычный китайский портал «Партнеры» сообщил, что в 2019 году площадь арендованных китайской компанией земель должна достичь 200 тыс. га. «Все выращенные соевые бобы будут отправлены в провинцию Хэйлунцзян», — говорилось в сообщении.



Новость дополняется

