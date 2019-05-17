Россия и Таджикистан увеличивают товарооборот сельхозпродукции

Россия построит в Таджикистане оптово-распределительный центр для увеличения поставок сельхозпродукции. Этот вопрос министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев обсудил на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в ходе визита в республику, сообщает Национальное информагентство Таджикистана «Ховарт». Также, по информации пресс-службы российского агроведомства, обсуждался товарооборот двух стран, взаимодействие надзорных органов и упрощение таможенных процедур при поставках сельхозпродукции.



В прошлом году товарооборот продукции АПК России и Таджикистана составил $154 млн, за январь-апрель этого года — $60 млн, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Российский экспорт сельхозсырья и продовольствия в Таджикистан в первом квартале составил $31,3 млн — более чем на треть выше показателя годом ранее.



«Мы отмечаем активную динамику практически по всем традиционным направлениям аграрного взаимодействия», — сказал Патрушев, подчеркнув, что Таджикистан является важным партнером России в области сельского хозяйства. «Мы придаем первостепенное значение отношениям стратегического сотрудничества с Россией во всех сферах, особенно в сельскохозяйственном секторе, и надеемся, что это и впредь будет продолжено во благо сторон», — отметил Рахмон (цитата по сайту президента республики Таджикистан).



По данным Минсельхоза, Россия экспортирует в Таджикистан в основном кондитерские изделия, подсолнечное масло, маргарин, напитки, пищевые и молочные продукты, изделия из злаков и мясо птицы. В свою очередь портал главы республики сообщает, что Таджикистан поставляет более 2 млн т в год фруктов, винограда, овощей и меда, и у сторон есть возможности для увеличения этого объема. Для этого страны будут совместно проводить логистические работы, в частности речь идет о необходимости строительства в республике центра оптового распределения. Среди других направлений взаимодействия в области АПК в ходе встречи Патрушева и Рахмона были названы создание совместных предприятий по производству упаковочных материалов, строительство холодильных помещений для хранения сельхозпродукции, сотрудничество в сферах семеноводства, птицеводства и рыбоводства, говорится на сайте президента Таджикистана.



Кроме того, глава Минсельхоза обратил внимание, что важным направлением в развитии торговли остается взаимодействие профильных надзорных органов, обеспечивающих доступ сельхозпродукции на рынки двух стран. Россия и Таджикистан проводят активную работу по интеграции систем прослеживаемости поставок подкарантинной продукции. Также рассматривается возможность перехода на электронную сертификацию при перемещении подконтрольных ветеринарному надзору грузов из России в республику, что позволит усовершенствовать процедуру сертификации и обеспечить полную прослеживаемость товаров, сообщает пресс-служба Минсельхоза.



Также Рахмон и Патрушев обсудили вопросы взаимодействия по соглашениям «Зеленый коридор» и «Упрощенный таможенный коридор», которые были подписаны в апреле этого года в ходе официального визита президента Таджикистана в Россию. Их реализация упрощает проведение таможенных операций при поставках некоторых видов сельхозпродукции. В частности, организация «зеленого коридора» позволит наладить поставки на российский рынок таджикистанской экологически чистой плодоовощной продукции, говорится в совместном заявлении глав России и Таджикистана по итогам прошедших в апреле переговоров. Тогда же были достигнуты договоренности о строительстве в республике российского оптово-распределительного центра. Ранее торговый представитель России в Таджикистане Михаил Кораблин в интервью «Sputnik Таджикистан» отмечал, что создание такого центра даст возможность агропромышленным предприятиям Таджикистана напрямую выйти на российский рынок, увеличить сроки хранения сельхозпродукции и уйти от сезонного фактора в ее реализации.



По данным Агентства по статистике при президенте республики Таджикистан, в прошлом году доля продовольственных товаров в общем объеме экспорта страны составила 2,3% против 2,6% в 2017-м, их удельный вес в импорте снизился с 23% до 19,6%. В целом в других странах было закуплено свыше 1,6 млн т продовольствия, за рубеж отправлено 145,2 тыс. т. В том числе объем экспорта овощей составил 83,9 тыс. т, фруктов и плодов — 29,25 тыс. т. Среди импортируемых товаров преобладает пшеница (более 1 млн т), на втором месте — сахар и кондитерские изделия (125 тыс. т), на третьем — растительное масло (97,1 тыс. т).

