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Регионы
Россия сможет поставлять мясо в Венесуэлу
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
23 мая 2019
Значительных объемов экспорта пока не ожидается
Делегация Венесуэлы проинспектировала производителей Брянской, Белгородской и Тамбовской областей
Фото: PublicDomainFiles.com

Российские предприятия смогут поставлять говядину, свинину и мясо птицы в Венесуэлу из регионов, свободных от заболеваний животных, в частности, от африканской чумы свиней, ящура и гриппа птиц. Как говорится в сообщении Россельхознадзора, по итогам визита венесуэльской делегации подписаны ветеринарные сертификаты, определяющие условия поставок. «По возвращению делегации в Венесуэлу в недельный срок будет подготовлен заключительный отчет о проведенной проверке, который позволит проинспектированным предприятиям начать поставки своей продукции после устранения сделанных замечаний», — отмечается в сообщении.

Подписанные ветеринарные сертификаты касаются замороженного мяса КРС (без кости), бескостного замороженного мяса свиней, а также мяса и мясного сырья, полученного при убое и переработке птицы, следует из базы данных Россельхознадзора. Ведомство также сообщает, что в ходе визита венесуэльская делегация посетила территориальные управления службы в Брянской, Белгородской и Тамбовской областях, а также «ряд перерабатывающих предприятий, заинтересованных в поставках продукции животного происхождения в Венесуэлу». Какие именно предприятия были проинспектированы, не уточняется. Замминистра сельского хозяйства Венесуэлы Вильмер Алькасар выразил готовность рассмотреть предложения Россельхознадзора о расширении списка российских предприятий-экспортеров, которые смогут поставлять свою продукцию после инспекций венесуэльскими специалистами.

По данным ФТС, экспорт из России в Венесуэлу в 2018 году вырос на 24% до $84 млн. Основной объем пришелся на пшеницу, которой в латиноамериканскую страну было отгружено 257 тыс. т на $57,9 млн. Мясную продукцию российские предприятия в Венесуэлу не поставляли. По данным Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), несмотря на экономический кризис, Венесуэла остается крупным импортером сельхозпродукции. В 2008 году на долю импорта приходилось около 47% потребления мяса в этой стране, однако из-за нехватки иностранной валюты ввоз туда мяса в последние годы падает. В результате потребление, например, говядины в Венесуэле сократилось с 24 кг/чел. в 2011 году до 7 кг/чел. в 2018-м.

Задача Россельхознадзора — налаживать контакты и договариваться о поставках со всеми странами, чтобы производители имели возможность искать свои ниши, комментирует председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Однако с учетом экономической ситуации Венесуэла к нашим приоритетным рынкам сейчас не относится», — сказал он «Агроинвестору». Кроме того, рядом с Венесуэлой находится Бразилия — второй производитель мяса птицы после США, поэтому возможность поставок будет зависеть во многом будет зависеть от политической ситуации, добавил Юшин.

Ранее губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес в интервью РИА «Новости» рассказывал, что Венесуэла планирует изменить свою систему импорта в пользу России, Китая и Индии. «В среднесрочной перспективе мы хотим иметь каналы снабжения, не связанные с Западом и США. Есть новые экономики — Индия, Иран, Россия, Китай, страны Латинской Америки, Турция, что позволит нам иметь разнообразие в доступе к технологиям и продукции», — заявлял Родригес.

До недавнего времени Венесуэла была крупнейшим импортером в Южной Америке наряду с Бразилией. В число ввозимых товаров входит как переработанное мясо, так и живые животные, и сырье, отмечает управляющий партнер агентства Agro & Food Communication Илья Березнюк. Но за последние четыре года весь импорт в республику сократился на 73,2%, хотя и незначительно увеличился в 2018-м. В 2017 году 94% всех поставок куриного мяса в Венесуэлу осуществляла Бразилия, 5,8% — Суринам. Свинину поставляли Испания и Мексика. «То есть исходя из логистических соображений, Венесуэле безусловно выгоднее приобретать мясо у своих соседей», — заметил Березнюк. Поэтому, несмотря на то, что Россия сейчас является одним из основных союзников Венесуэлы, говорить о серьезных поставках в ближайшее время не стоит, полагает Березнюк. «Все будет зависеть от политической ситуации в Венесуэле. Это не приоритетный рынок для России на сегодняшний день», — заключает эксперт.

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