Аварийная посадка А321 нанесла ущерб посевам кукурузы «Русмолока»

Аварийная посадка самолета А321 компании «Уральские авиалинии» в поле рядом с аэропортом Жуковский в четверг нанесла ущерб посевам кукурузы. Как сообщает Минсельхозпрод Московской области, его размер будет подсчитан после окончания работы на месте происшествия правоохранительных органов и медицинских служб.



«Поле засеяно кукурузой, и, конечно же, урожай пострадал. Поврежденную площадь посчитать в данный момент невозможно, все оцеплено и на территорию никого не пропускают. Работает Следственный комитет. О размере ущерба и возможности возмещения понесенных затрат сообщим немного позже», — рассказал глава областного министерства Андрей Разин. Он также отметил, что будет рассмотрена возможность возмещения владельцу поля понесенных затрат.



По информации подмосковного агроведомства, полем, где произвел посадку самолет, управляет сельхозпредприятие «Русмолоко», отделение Раменское. Компания на запрос «Агроинвестора» не ответила. Исполнительный директор раменского отделения «Русмолоко» Сергей Должиков рассказал «Рен ТВ», что на поле выращивается кукуруза гибридных сортов на силос. «У нас 2,8 тыс. голов дойного стада. Оценить ущерб пока нет возможности, не пускают на место, но, полагаю, будет серьезно. И даже не сама посадка. Думаем, когда его (самолет) будут вывозить, то убьют поле полностью. Надо думать, чем зимой кормить скот. Но главное, что все живы», — сказал Должиков. В интервью РБК он также уточнил, что поле принадлежит компании ООО «Агро ПМ» и находится в аренде у «Русмолоко». Площадь всего поля, засеянного кукурузой, составляет 39 га, самолет находится на участке номер четыре площадью 13 га. По словам руководителя, поле не застраховано.



Риск «падение летательных аппаратов и иных предметов» (включает не только авиационные происшествия, но и падение метеоритов, обломков космических аппаратов и т. д. ) хорошо известен страховщикам, прокомментировал «Агроинвестору» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. «Как правило, это стандартная опция в полисах страхования имущества — недвижимости, промышленных объектов и т. д. », — сообщил Биждов. При этом, по его словам, такой риск не покрывается страхованием урожая с господдержкой, так как система субсидируемого агрострахования предусматривает защиту растениеводства только на случай природных бедствий. Тем не менее этот риск аграрии могут застраховать самостоятельно. «Можно порекомендовать аграриям обеспечивать такую страховую защиту, особенно если поля расположены в зоне, где самолеты летают постоянно», — добавил Биждов.



Что касается конкретного случая с аварийной посадкой А321, то в базе НСА нет сведений о страховании в Подмосковье посевов кукурузы с господдержкой. «В регионе застрахованы только пшеница и рожь. При этом практика показывает, что аграрии крайне редко заключают договоры страхования урожая без господдержки», — добавил Биждов.



Самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из подмосковного Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в 5 км от взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За помощью к медикам обратились 74 человека. Авиакомпания сообщила, что причиной инцидента стало «многочисленное попадание птиц в двигатели самолета», в результате чего один из них загорелся. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, экстренная посадка в кукурузном поле была «единственно верным решением».



Согласно собственным данным, «Русмолоко» занимает первое место в Московской области по производству сырого молока. Как говорится на сайте компании, ее хозяйства расположены в трех районах Московской области, в том числе в Раменском. Компании также принадлежит племзавод «Раменское». Осенью на сайте Минсельхозпрода региона сообщалось, что «Русмолоко» планирует построить новый комплекс на 6,5 тыс. дойных коров, объем инвестиций составит 3,4 млрд руб. Благодаря инвестпроекту компания планирует удвоить объем производства — с нынешних 48 тыс. т до более 100 тыс. т сырого молока в год.

