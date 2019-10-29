Эксперимент по возделыванию хлопка на Ставрополье признан успешным

В 2020 году сельхозпредприятие «Терский» планирует приступить к промышленному производству хлопка в Ставропольском крае. Об этом рассказал ТАСС министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников. Он напомнил, что по инициативе губернатора Владимира Владимирова в прошлом году стартовал пилотный проект по возделыванию хлопчатника, который не выращивался в регионе в промышленных масштабах более полувека. «Сейчас можно четко сказать, что эксперимент удался, и на основании первых результатов принято решение, чтобы инвестор выводил проект на промышленный уровень», — заявил Ситников.

В следующем году «Терский» планирует засеять хлопком около 1 тыс. га, рассказал министр. «С этой площади мы сможем получить около 4 тыс. т хлопка-сырца, что в пересчете на волокно составит около 1,4 тыс. т», — подсчитал Ситников. До 2024 года хозяйство планирует ввести 20 тыс. га орошаемых земель, где 5 тыс. га будет отведено под производство хлопка. Это позволит ежегодно получать более 20 тыс. т хлопка-сырца, добавил чиновник.

Сопутствующим производством в рамках проекта должен стать завод по первичной переработке хлопка, где будет происходить отделение хлопкового волокна от семян. Строительство завода было анонсировано в феврале ставропольским губернатором. «Эта часть проекта самая сложная и емкая с точки зрения ресурсов», - признал Ситников. По его словам, общая стоимость завода составит порядка 12 млрд руб., но он будет строиться поэтапно — по мере увеличения урожая сырца.

Сев хлопка на Ставрополье, где агрокультура выращивалась до 1964 года, был возобновлен в 2018 году. В 2019-м, как сообщается на сайте правительства, в хозяйстве «Терский» хлопчатник занял 31 га. На прошлой неделе губернатор лично дал старт уборке агрокультуры, что стало первой в стране уборкой в промышленных масштабах с помощью комбайнов, сообщает пресс-служба главы региона. На церемонии Владимиров заявил, что власти края сделают выращивание хлопка стратегическим направлением сельского хозяйства на Ставрополье. Урожайность составляет более 40 ц/га, ожидаемый валовой сбор хлопка-сырца — свыше 130 т.

По информации ставропольского Минсельхоза, инвестиции в проект «Терского» по возделыванию хлопка могут составить до 7,5 млрд руб., в приобретение специализированной техники будет вложено 2,24 млрд руб. В случае утверждения мер господдержки в регионе рентабельность проекта составит до 46%. Выращивание хлопчатника дает хорошую рентабельность, подтверждал «Агроинвестору» гендиректор компании «Русский хлопок» (Астраханская область, занимается агрокультурой с 2016 года) Дмитрий Чапаев. По его словам, затраты на 1 га, с которого можно получить в среднем до 15 ц волокна, составляют около 32 тыс. руб., а средняя цена волокна достигает 137 тыс. руб./т. На территории «Русского хлопка» в 2020 году планируется открыть перерабатывающий завод, мощность одной секции составит 1 т/час с возможностью дальнейшего расширения производства. Инвестиции в перерабатывающие мощности оцениваются в 100 млн руб.

В прошлом году средняя урожайность хлопка-сырца, согласно уточненным данным Росстата, составляла 21,1 ц/га. Агрокультура выращивалась в четырех регионах — кроме Ставропольского края (34 т) это Астраханская область (32 т), Волгоградская область (22 т) и Дагестан (14 т). По оценке Минсельхоза России, при условии восстановления имеющихся и строительстве новых мелиоративных систем максимальная посевная площадь под хлопком составит 220 тыс. га.

Пока же российские текстильные предприятия работают на импортном хлопковом волокне. Сейчас дефицита хлопка нет: его привозят из Средней Азии в достаточных объемах и даже не все удается продать на внутреннем рынке, ранее говорила «Агроинвестору» ответственный секретарь комитета по хлопку Союзлегпрома Анна Орозова. Она отмечала, что российскому хлопку придется конкурировать с зарубежными, в первую очередь среднеазиатскими производителями.