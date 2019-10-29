Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.95
eur
71.028
moex
2886.48
brent
61.19
пшеница
511.4
сахар
12.34
Регионы
Эксперимент по возделыванию хлопка на Ставрополье признан успешным
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
29 октября 2019
В 2020 году агрокультурой планируется засеять тысячу гектаров
В прошлом году в России было произведено 102 тонны хлопка-сырца
Фото: Pixabay

В 2020 году сельхозпредприятие «Терский» планирует приступить к промышленному производству хлопка в Ставропольском крае. Об этом рассказал ТАСС министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников. Он напомнил, что по инициативе губернатора Владимира Владимирова в прошлом году стартовал пилотный проект по возделыванию хлопчатника, который не выращивался в регионе в промышленных масштабах более полувека. «Сейчас можно четко сказать, что эксперимент удался, и на основании первых результатов принято решение, чтобы инвестор выводил проект на промышленный уровень», — заявил Ситников.

В следующем году «Терский» планирует засеять хлопком около 1 тыс. га, рассказал министр. «С этой площади мы сможем получить около 4 тыс. т хлопка-сырца, что в пересчете на волокно составит около 1,4 тыс. т», — подсчитал Ситников. До 2024 года хозяйство планирует ввести 20 тыс. га орошаемых земель, где 5 тыс. га будет отведено под производство хлопка. Это позволит ежегодно получать более 20 тыс. т хлопка-сырца, добавил чиновник. 

Сопутствующим производством в рамках проекта должен стать завод по первичной переработке хлопка, где будет происходить отделение хлопкового волокна от семян. Строительство завода было анонсировано в феврале ставропольским губернатором. «Эта часть проекта самая сложная и емкая с точки зрения ресурсов»,  - признал Ситников. По его словам, общая стоимость завода составит  порядка 12 млрд руб., но он будет строиться поэтапно — по мере увеличения урожая сырца.

Сев хлопка на Ставрополье, где агрокультура выращивалась до 1964 года, был возобновлен в 2018 году. В 2019-м, как сообщается на сайте правительства, в хозяйстве «Терский» хлопчатник занял 31 га. На прошлой неделе губернатор лично дал старт уборке агрокультуры, что стало первой в стране уборкой в промышленных масштабах с помощью комбайнов, сообщает пресс-служба главы региона. На церемонии Владимиров заявил, что власти края сделают выращивание хлопка стратегическим направлением сельского хозяйства на Ставрополье. Урожайность составляет более 40 ц/га, ожидаемый валовой сбор хлопка-сырца — свыше 130 т.

По информации ставропольского Минсельхоза, инвестиции в проект «Терского» по возделыванию хлопка могут составить до 7,5 млрд руб., в приобретение специализированной техники будет вложено 2,24 млрд руб. В случае утверждения мер господдержки в регионе рентабельность проекта составит до 46%. Выращивание хлопчатника дает хорошую рентабельность, подтверждал «Агроинвестору» гендиректор компании «Русский хлопок» (Астраханская область, занимается агрокультурой с 2016 года) Дмитрий Чапаев. По его словам, затраты на 1 га, с которого можно получить в среднем до 15 ц волокна, составляют около 32 тыс. руб., а средняя цена волокна достигает 137 тыс. руб./т. На территории «Русского хлопка» в 2020 году планируется открыть перерабатывающий завод, мощность одной секции составит 1 т/час с возможностью дальнейшего расширения производства. Инвестиции в перерабатывающие мощности оцениваются в 100 млн руб.

В прошлом году средняя урожайность хлопка-сырца, согласно уточненным данным Росстата, составляла 21,1 ц/га. Агрокультура выращивалась в четырех регионах — кроме Ставропольского края (34 т) это Астраханская область (32 т), Волгоградская область (22 т) и Дагестан (14 т). По оценке Минсельхоза России, при условии восстановления имеющихся и строительстве новых мелиоративных систем максимальная посевная площадь под хлопком составит 220 тыс. га.

Пока же российские текстильные предприятия работают на импортном хлопковом волокне. Сейчас дефицита хлопка нет: его привозят из Средней Азии в достаточных объемах и даже не все удается продать на внутреннем рынке, ранее говорила «Агроинвестору» ответственный секретарь комитета по хлопку Союзлегпрома Анна Орозова. Она отмечала, что российскому хлопку придется конкурировать с зарубежными, в первую очередь среднеазиатскими производителями.

Показать еще

Статьи по теме
Стратегическое сырье. Нужно ли развивать производство хлопка в России
Ставрополье ищет инвестора для хлопкового завода стоимостью 12 млрд рублей
Первый за полвека хлопок убирают на Ставрополье
Стратегия льна. Потребность в льноволокне стимулирует рост интереса к культуре
В Подмосковье будет вложено 8,6 млрд рублей в производство технической конопли

Читайте такжеПартнерский материал. Сеялка Amazone признана лучшей сельхозмашиной годаПартнерский материал. Группа KUHN открыла первый в России KUHN Center Tatarstan
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 21 по 27 октября
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
Рейтинг
Лидеры агрорынка расширили посевы
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №10, октябрь 2019
Компании
«Русагро» укрепляет позиции в свиноводстве
Интервью
Валерий Нагель: «На Западе за три жизни не построишь такой бизнес, как наш»
Технологии
Агрохолдинги готовы вложить 13 млрд рублей в агробиотехнопарк
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией