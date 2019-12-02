Аграрным компаниям в регионах в первую очередь не хватает главных инженеров, показало исследование агентства по подбору персонала Kontakt InterSearch Russia, проведенное им в сентябре-октябре этого года. Так ответили 71% опрошенных респондентов. Также они отмечают дефицит директоров по растениеводству (57%), животноводству (45%) и производству в целом (43%).



Главная причина дефицита данных позиций — нехватка профессиональных знаний (69% ответов) и опыта (59%) у местных кандидатов. Именно поэтому 79% компаний вынуждены приглашать управленцев из других регионов. При этом далеко не все работодатели пытаются решать проблему через систему карьерного развития: у 36% игроков нет программы наставничества, 56% компаний не готовы отправлять сотрудников на обучение, показало исследование агентства.



«Проблема дефицита грамотных управленцев в регионах стоит остро: не все компании могут позволить себе дорогостоящего руководителя с отличным портфолио и предложить ему соответствующие условия проживания, — комментирует партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных. — Выходом из сложившейся ситуации может стать как временное привлечение управленцев на проекты с начальным выстраиванием всех процессов и дальнейшим делегированием задач, так и поступательная работа, связанная с обучением перспективных кадров и передачей опыта от возрастных экспертов к молодежи, создание корпоративных университетов и т. п. ».



В 15% компаний руководители увольняются раньше положенного срока довольно часто: более чем в 30% случаев. В целом ситуаций преждевременного ухода мало (до 5%). Разрыв трудовых отношений обычно происходит из-за того, что сотрудник не смог справиться с задачами (58%) или по-другому представлял себе условия на месте (44%).



Как показало исследование агентства, за последние пять лет 20% компаний стали чаще привлекать иногородних кандидатов. Для того чтобы сделать переезд более привлекательным для соискателя вакансии 64% работодателей оплачивают проживание и переезд кандидата, 31% предоставляют автомобиль, 23% предлагают более интересную должность, 14% формируют расширенный социальный пакет на всю семью, 8% согласны на опцион, а 6% готовы обеспечить необходимую социальную инфраструктуру на месте. Только 17% компаний вкладываются в развитие HR бренда для того, чтобы привлекать соответствующих кандидатов. 52% работодателей обеспечивают более высокий доход кандидата по сравнению с местным рынком компенсаций. Заработки иногородних управленцев в среднем выше на 11-30%. В то же время есть и те, кто готов платить в два раза больше — 7% респондентов.



Также в регионах остается высокой потребность в таких аграрных специалистах как главный ветеринарный врач (32%) и главный/ведущий агроном (29%). 27% опрошенных не хватает директоров по логистике, 18% — главных зоотехников. А вот спрос на менеджеров по управлению денежными потоками — коммерческого и финансового директоров — небольшой: лишь 16% и 15% респондентов соответственно указали эти позиции в качестве востребованных.





