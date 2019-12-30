Ставропольская ферма выпустит 5 тонн мяса улиток

В Ставропольском крае впервые начался промышленный сбор виноградных улиток, сообщает Минсельхоз региона. С экспериментального участка на ферме «Улиточный сад» КФХ Артема Храмова планируется получить около 300 тыс. улиток — 5 т мяса.

Хозяйство начало проект по выращиванию улиток в этом году, приобретя технологию на одной из крупнейших ферм в Европе. Улитки содержались в теплице площадью 500 кв. м при температуре воздуха 15-16 градусов с подачей воды для поддержания влажности. Цикл роста улитки — восемь месяцев, за это время она достигает веса около 15 г и отправляется на переработку. Цех по переработке улиток находится в соседнем Пятигорске. Первые ставропольские улитки поставляются в московские рестораны.

Кроме производства мяса улиток ферма занимается сбором мицуна (слизи), который используется в косметологии и эстетической медицине. Также КФХ планирует начать производство икры улитки, которая считается деликатесом.

В перспективе хозяйство хочет построить ферму на 5 тыс. кв. м и увеличить производство мяса улиток до 100 т в год. Также в следующем году КФХ рассчитывает завезти маточное стадо средиземноморской улитки, которых будут разводить отдельно от местных. По предварительной оценке КФХ, рентабельность производства улиток может достигать 200%.

Ранее в ходе встречи президента Владимира Путина с представителями общественности в Адыгее подмосковный фермер Сергей Балаев посетовал, что сейчас выращивание виноградных улиток не относится к сельскохозяйственной деятельности. На вопрос главы государства, с чем связана такая дискриминация министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал это исправить. «Будут улитки, включим улитки, будут те, кто разводит улиток, тоже сельхозтоваропроизводителями», — заверил он (цитата по стенограмме на сайте Кремля).

На заседании Госсовета, посвященном вопросам развития АПК, Патрушев также сказал, что разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности, гранты. Также министр обратил внимание, что агроведомство находится в постоянном диалоге с регионами, отраслевым сообществом и бизнесом и при оптимизации существующих мер господдержки в том числе ориентируется на запросы участников рынка. «Бизнес может подсказать, какие именно направления господдержки для него наиболее актуальны», — добавил он.