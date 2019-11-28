На поддержку производства лосося направят 15 млрд рублей

На развитие производства рыбы лососевых пород будет направлено 15 млрд руб. субсидий из федерального и регионального бюджетов, следует из разработанной Минсельхозом Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, которую утвердило правительство. В том числе 3 млрд руб. пойдет на поддержку проектов строительства заводов для разведения молоди кеты, кижуча и нерки для развития пастбищного лососеводства, 12 млрд руб. — на возведение заводов по производству посадочного материала (смолта) для индустриального лососеводства.

Комплексный проект «Лососеводство» - один из пяти проектов стратегии. Она также предусматривает масштабное обновление производственных фондов в сегменте вылова и переработки основных тресковых видов рыбы; создание индустрии по выпуску высокотехнологичной и инновационной продукции пищевого и промышленного назначения, в частности рыбной муки и жира, а также кормов для аквакультуры; наращивание производства и поставок на внутренний рынок пищевой продукции из пелагических видов рыб (сельдь, сардина, скумбрия, мойва, шпроты, килька). Кроме того, стратегия предполагает комплексное освоение морских прибрежных акваторий для выращивания ценных видов гидробионтов — мидий, устриц, дальневосточного гребешка, трепанга, морского ежа.

В целом благодаря реализации стратегии объем добычи водных биологических ресурсов должен увеличиться с прогнозных 5,09 млн т в этом году (5,11 млн т в 2018-м) до 5,4 млн т в 2030-м. Производство продукции аквакультуры, включая посадочный материал, с учетом проекта лососеводства, вырастет с ожидаемых 244 тыс. т в 2019-м до 618 тыс. т в 2030 году. При этом среднее потребление рыбы в стране должно достигнуть 25 кг на человека в год, тогда как в прошлом оно составило 21,7 кг, а в этом увеличится на 200 г, следует из стратегии.

Общий объем инвестиций, которые планируется привлечь в рыбную отрасль в 2017—2030 годах оценивается на уровне 613 млрд руб. В том числе по проекту лососеводства будет вложено 80 млрд руб., из которых 50 млрд руб. поступит на развитие пастбищного производства лососевых рыб на Дальнем Востоке, рассчитывают разработчики стратегии. Актуальность проекта они объясняют потребительским спросом и возможностью замещения импорта. В прошлом году объем производства готовой продукции из лососевых видов рыб, в том числе из товарной аквакультуры, оценивался в 350 тыс. т, из которых около 90 тыс. т пришлось на импорт, говорится в документе. Показатель сократился на 130 тыс. т по сравнению с 2014 годом, когда ввоз рыбы наряду с другими товарами был ограничен в ответ на западные санкции. Кроме того, лососевая продукция востребована на внешних рынках: оценочно, только в Китае к 2030 году ее потребление достигнет 1 млн т.

В ходе реализации проекта планируется построить ряд рыбоводных заводов по выращиванию молоди лососевых видов рыб общей мощностью до 40 млн штук смолта в год и комбикормовые заводы производительностью до 330 тыс. т в год. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до 2030 года будет введено в эксплуатацию не менее 20 рыбоводных заводов для выращивания и выпуска молоди кеты годовой мощностью минимум 1,6 млрд мальков. Общий дополнительный объем вылова товарной рыбы, согласно стратегии, составит не менее 100 тыс. т в год. Вклад комплексного проекта «Лососеводство» в показатель среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции оценивается на уровне 200 г на человека в год.

С 2013 года в России действует госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса, в том числе включающая подпрограмму по производству продукции аквакультуры. Согласно ее паспорту, объем господдержки этого направления предусмотрен на уровне 30,1 млрд руб. до 2024 года, в целом стоимость программы оценивается в 144,6 млрд руб. Среди целей подпрограммы — производство к 2024 году 293,3 тыс. т продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал. Среднее потребление рыбы к этому времени предполагается увеличить до 23,7 кг. Согласно новой стратегии, к 2024-му потребление вырастет только до 23,1 кг.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в июле представлял стратегию на «правительственном часе» в Совете Федерации. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда отметила, что можно «красивые стратегии сколько угодно рассказывать», однако пока люди с низкими доходами не могут купить нормальную рыбу, все усилия ведомства по развитию отрасли ничего не стоят. Потребители должны ощущать работу министерства в виде расширения ассортимента продукции и снижения цен на рыбу, считает она. Замминистра сельского хозяйства — глава Росрыболовства Илья Шестаков тогда посетовал, что решить вопрос ценообразования пока не удается.