Уральские аграрии потеряли половину урожая зерновых из-за засухи

В 19 районах области был объявлен режим ЧС Flickr.com

В этом году валовой зерна в Челябинской области составит чуть выше 1 млн т — примерно на 800 тыс. т меньше, чем в прошлом, поскольку сильная засуха уничтожила большую часть урожая в южных районах. По данным аграриев региона, которые они предоставили в Минсельхоз области, посевы выгорели у 440 сельхозпредприятий, из них 115 — животноводческих. Дефицит зерновых в регионе, где развиты птицеводство и переработка, рискует обернуться большими финансовыми потерями. По оценке регионального агроведомства, прямые убытки сельхозпроизводителей Челябинской области составили около 2 млрд руб., вместе с недополученными доходами — 8 млрд руб.



«Ситуация очень сложная: мы третий год переживаем засуху, но в этом году она выдалась особенно сильной, а за ней прошли проливные дожди, что только ухудшило ситуацию, — рассказал «Агроинвестору» глава «Совхоза Брединский» Сабет Канатпаев. — Принимаем все возможные меры, чтобы преодолеть последствия, но в одиночку нам не справиться».



По словам руководителя КФХ «Карсакбаев КБ» Айдархана Карсакбаева, сейчас с одного гектара удается собрать всего 5-6 ц зерна, хотя в предыдущие годы урожайность достигала минимум 15 ц/га. Да и качество оставляет желать лучшего: встречается щуплое и мелкое зерно, нет натуры, низкие показатели по стекловидности.



«В этом году мы не будем закупать зерно в Челябинской области, — говорит управляющий директор местного перерабатывающего предприятия «Ресурс» Виталий Зяблин. — Качественной продовольственной пшеницы в области последнее время производят мало, все ориентируются на фуражную, а нас 5-й класс не интересует».



Птицеводы, закупающие зерно на корм, сегодня активно мониторят рынок и ищут новых поставщиков, в том числе за пределами региона, поскольку потребности предприятий огромны: Челябинская область на протяжении многих лет удерживает второе место в стране по производству мяса птицы. По данным областного Минсельхоза, объем его выпуска на душу населения в регионе превышает рекомендуемую норму потребления в три раза (98 кг против 31 кг), яиц — в 1,8 раза (482 штук против 260).



«Мы рассчитывали закрыть потребность в зерне на 70-80% за счет собственных посевов, но уже сейчас ясно, что получим урожай на 30% меньше, значит, придется больше закупать, — делится гендиректор «Равис-Птицефабрика Сосновская» Андрей Косилов. — Мы производим 6-7 тыс. т мяса в месяц, потребность в комбикормах достигает 12-14 тыс. т, в их составе преобладает зерно».



При этом переработчикам и птицеводам придется закупать зерно по высокой цене: впервые за последние годы стоимость пшеницы во время уборочной кампании не снизилась, а возросла. По данным ежемесячного мониторинга регионального Минсельхоза, отпускная цена на продовольственную пшеницу 3-го класса сейчас достигает 13,5 тыс. руб./т, тогда как в прошлом году была до 10 тыс. руб./т. Однако даже при таком уровне цен производители зерна вряд ли смогут окупить потери из-за погибшего урожая.



По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, в этом году область выделила около 3 млрд руб. на поддержку села. «После случившейся засухи и объявления режима ЧС в 19 районах области мы обобщили данные о финансовых потерях предприятий и подали необходимые документы в Минсельхоз России», — говорит он. Чиновники регионального министерства считают, что аграрии области выполнили все обязательства по качественному севу яровых агрокультур: площадь под ними в этом году выросла на 21 тыс. га до 1,9 млн га, благодаря субсидиям хозяйства увеличили объем внесения минеральных удобрений, использовали больше сортовых семян, но погода обрушила все планы.



Снижение качества в этом году объясняется сильной засухой, которую сменили дожди, подтверждает доктор сельскохозяйственных наук, профессор, советник ректора Южно-Уральского аграрного госуниверситета Анна Таскаева. Именно из-за этого наблюдается слабое развитие и неполное вызревание зерновых, а также обилие сорняков. «Этот год — исключение из правил для Южного Урала, где качество пшеницы твердых сортов уступает только алтайской», — добавляет она.

