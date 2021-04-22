Россия впервые за пять лет возобновила экспорт пшеницы в Пакистан

Пакистан находится на четвертом месте среди основных покупателей российской пшеницы Flickr.com

Впервые после пятилетнего перерыва в этом сельхозгоду Россия экспортировала в Пакистан 1,5 млн т пшеницы, рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Во-первых, в Пакистане увеличивается внутреннее потребление, а во-вторых, погодные условия в этом регионе складываются неудачно — стоит засуха, так что есть большая вероятность, что импорт зерновых придется наращивать, объяснил Павенский. По его оценке, в следующем сезоне поставки пшеницы в эту страну вырастут до 3,5 млн т, однако конкуренция за этот рынок усилится.



Пакистан, по данным «Русагротранса», находится на четвертом месте среди основных покупателей российской пшеницы. На первом — Египет с 8 млн т (плюс 2,3 млн т по сравнению с минувшим сезоном). На втором — Турция с 6,3 млн т (минус 500 тыс. т). На третьем — Бангладеш с 1,9 млн т (поставки остались на прошлогоднем уровне). На пятом — Азербайджан с 1,37 млн т (плюс 170 тыс. т).



По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, для России в сотрудничестве с Пакистаном все сложилось хорошо. В значительной степени наша страна была одним из немногих поставщиков, который смог предоставить значительные ресурсы зерна, прокомментировал он «Агроинвестору». Павенский отметил, что у Пакистана раньше не было необходимости закупать нашу пшеницу, как и любую другую: страна обеспечивала себя самостоятельно, а производство этой агрокультуры существенно росло.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что Пакистану удалось добиться самообеспечения по пшенице несколько лет назад, поэтому страна ушла с мирового рынка. В этом сезоне Пакистан возобновил закупки потому, что сработал страховой случай — засуха. «Возвращение Пакистана было одним из факторов роста мировых цен на пшеницу в первой половине этого сезона», — добавил Зернин.



По его мнению, Пакистан очень профессионально вернулся на рынок. «С начала сезона у нас была установлена прямая связь с посольством в Москве, которое информировало наш Союз как о государственных тендерах, так и потребностях частного сектора. Это серьезно экономило время и усилия на продвижение российского зерна. Наши экспортеры были сконцентрированы исключительно на бизнесе, отсюда такие высокие результаты», — рассказал Зернин.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что Пакистан обычно сам экспортировал пшеницу в соседние страны. «Для России конечно было хорошо, что получилось экспортировать туда колоссальные объемы пшеницы, но проблема в том, что эта ситуация крайне неустойчива: если в следующем году у Пакистана будет урожай, поставки из России туда прекратятся», — обращает внимание Рылько.



Он отметил, что в этом сельхозгоду Россия поставит за рубеж 37-38 млн т пшеницы. Экспортные цены в последние пару дней поднялись и достигли $258 за тонну. «Конрактация если и идет, то небольшая, и на дату после 2-го июня, когда у нас меняются пошлины», — уточнил эксперт. По данным Павенского, индикативные экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае за неделю выросли на $10 до $245 за тонну (FOB). Цены предложения выше — $250 за тонну. При этом рынок остается малоактивным, отметил Павенский. По его данным, цена пшеницы нового урожая выросла на $5 до $235 за тонну.



Поставки российской пшеницы за рубеж в этом сезоне, несмотря на их резкое снижение после повышения вывозной пошлины все же оказались рекордными: по данным на 18 апреля, они составили 34,5 млн т (без учета торговли с ЕАЭС) против 29,8 млн т в минувшем сезоне, то есть прибавка в экспорте — 16%, сообщил Павенский. В целом, по данным аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна достиг 43 млн т, что на 6,7 млн т больше, чем в прошлом сезоне.



На внутреннем рынке цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли на 250 руб. до 14,5-14,5 руб./т (без НДС). В прошлом году цена составляла 16,2 тыс. руб. за тонну. Закупочные цены на малой воде оставались на уровне 14 тыс. руб. за тонну (без НДС). В прошлом году они были выше — 14,9 тыс. руб. за тонну. «Внутренний российский рынок пшеницы был малоактивен и оставался на ценовых уровнях предыдущей недели», — сказал Павенский.

