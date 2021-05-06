В Нижегородской области может появиться зерновой терминал

Нижегородская область остается единственным регионом Приволжья, где нет зернопогрузочного терминала Т. Кулистикова

Депутат заксобрания Нижегородской области Василий Суханов на заседании комитета по транспорту предложил коллегам направить губернатору региона Глебу Никитину обращение с просьбой на федеральном уровне обсудить возможность финансирования строительства терминала для погрузки зерна на водный транспорт и отправки на экспорт, пишет «Коммерсант». По словам депутата, Нижегородская область остается единственным регионом Приволжья, где нет зернопогрузочного терминала.



Депутат заксобрания, заместитель гендиректора агрохолдинга «АФГ-Националь» Александр Ефремцев сказал «Коммерсанту», что по Волге из Нижегородской области ежегодно может отгружаться до 600 тыс. т зерна, в том числе 50-100 тыс. т может поставлять «АФГ-Националь». Отказ от посредников при организации прямых поставок позволит нижегородским сельхозпроизводителям увеличить прибыль при продаже зерна, уверен Ефремцев.



Однако чиновники регионального Минсельхоза считают, что строить терминал еще рано. По мнению областного министра сельского хозяйства Николая Денисова, сейчас самое главное — найти инвестора, который возьмется за создание такого терминала и будет готов стать трейдером. Важно, чтобы это была нижегородская компания, которая платит налоги в регионе, отметил министр. Он также добавил, что региону гораздо нужнее крупное зернохранилище. «Я вообще считаю, что в первую очередь нам нужно искать возможности для реализации выращенного зерна внутри Нижегородской области. Например, использовать зерно в качестве корма при развитии птицеводства и животноводства», — сказал «Коммерсанту» Денисов.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что любой новый инфраструктурный проект на зерновом рынке ведет к повышению эффективности операций, если он правильно расположен с точки зрения логистики и учитывает реальную грузовую базу. «Зерновой терминал — это коммерческий проект. Если он экономически состоятелен, то выделение государственных средств на его строительство не потребуется, — сказал он «Агроинвестору». — Именно так, за счет средств частных инвесторов, развивается зерновая инфраструктура Поволжья. От государства скорее требуется проведение дноуглубительных работ в районе новых и действующих терминалов, а также реализация других мероприятий по развитию судоходства на Волге, главной речной транспортной артерии России».



Если терминал все-таки будет строиться, ему понадобится поддержка федерального бюджета для проведения дорог к объекту и дноуглубительных работ, считает Ефремцев. «В Нижегородской области есть причальные стенки в Чкаловске и Кстове, которые можно использовать для погрузки зерна, но лучше бы построить новый терминал где-нибудь в месте впадения Суры в Волгу в районе Васильсурска, — сказал депутат «Коммерсанту». — Одновременно со строительством терминала в регионе должна быть создана компания-трейдер, которая будет аккумулировать запасы зерна, занимаясь его поставками на экспорт. Интерес уже проявила нижегородская компания ''Логопром''. Именно она владеет причальной стенкой в Кстове, но мне кажется, что лучше говорить о строительстве совершенно нового терминала».



Представитель «Логопрома» сказал изданию, что спрос на услуги терминала в регионе действительно может быть. При наличии финансирования компания готова рассматривать вопрос строительства мощностей для хранения зерна.

