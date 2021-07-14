На Чукотке построят два круглогодичных тепличных комплекса

Себестоимость производства в регионе в 1,5 раза выше, чем центре страны Т. Кулистикова

Два круглогодичных тепличных комплекса по 0,6 га каждый построят в Анадыре и Певеке Чукотского автономного округа, сообщается на официальном сайте региона. Уже разработана проектная документация, прорабатываются основные технико-экономические параметры, идет процесс выбора земельных участков с учетом подключения к инфраструктуре. Ввод новых комплексов позволит производить в регионе 800 т овощной продукции в год,



Также в работе на 2021-2023 годы ввод пяти новых объектов по производству овощей защищенного грунта площадью около 1 га и мощностью 172 т в год, говорится в сообщении. Работы над ними в Певеке и Анадыре ведут индивидуальные предприниматели и КФХ Тынтин, которое планирует создать две дополнительные теплицы в Анадыре производительностью почти 108 т.



«Сейчас растениеводством в округе занимаются шесть организаций, из них три — крупнейшие предприятия по промышленному производству овощей защищенного грунта: «Овощная фабрика “Росинка”», КФХ Тынтын и ИП Макатров», — говорится в сообщении. В 2020 году они произвели 181,5 т томатов, огурцов и другой тепличной продукции (плюс 8,7% к уровню 2019 года). При этом из других регионов в прошлом году было завезено 5,5 тыс. т овощей.



Общая потребность Чукотского округа в овощах оценивается в 6,3 тыс. т в год. Обеспеченность ими составляет 90,2%, из них большую часть — 87,3% — завозят из других регионов, остальное приходится на собственное производство.

Подобные современные проекты на Чукотке неоднократно анонсировались, однако пока в регионе работают только примитивные теплицы, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Но если планы по строительству двух круглогодичных теплиц по 0,6 га будут реализованы, то это станет хорошей новостью для региона, в котором с самообеспеченностью овощами «все очень и очень плохо», добавляет она. По оценке Решетниковой, стоимость одной такой современной теплицы будет составлять примерно 4 млн евро.



Оба проекта крайне актуальны для региона, даже несмотря на то, что они небольшие по площади и объему производства: свежих овощей на Чукотке очень мало, в открытом грунте они также почти не выращиваются, говорит руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. Небольшие размеры комплексов он объясняет низкой плотностью населения в регионах Чукотки. Главная проблема округа — огромные территории и малочисленные населенные пункты, поэтому там и нужны небольшие теплицы даже по 0,3 га, считает Решетникова.



Сейчас овощи в округе если и есть, то очень дорого стоят, в том числе потому, что их приходится доставлять самолетами, а собственное производство позволит снизить цены на продукцию и сделать ее доступной для населения круглый год, прокомментировал «Агроинвестору» Глушков. И вряд ли привозные овощи будут дешевле, чем те, которые будут производить в самом регионе: например, доставка 1 кг овощей из Москвы в Хабаровск стоит порядка 300 руб., то есть конечная цена на прилавках в столь отдаленных регионах будет кратно выше, говорит Решетникова. То же самое касается и доставки из других городов или Китая, потому что транспортировка может осуществляться только самолетами. Кроме того, такую продукцию, пережившую несколько перевалок, сложно назвать свежей.



Себестоимость производства овощей зависит от тарифов на газ, электроэнергию и объемов использования этих ресурсов. По словам Глушкова, если в центре европейской части России теплицы нужно отапливать пять-шесть месяцев в году, то на Чукотке — примерно девять. В том числе по этой причине себестоимость производства в регионе в 1,5 раза выше, чем центре страны. Однако для округа действует важное преимущество, которое делает тепличный бизнес более привлекательным — возмещение части прямых понесенных затрат на строительство теплиц и льготные кредиты для производителей.



По словам Решетниковой, электроэнергия для досвечивания теплиц и топливо для обогрева в условиях Крайнего Севера нужны почти круглый год. Кроме того, доставка конструкций и оборудования будет стоить гораздо дороже, чем в города центра России. «Раньше теплицы на Чукотке строились за счет добывающих предприятий или за счет бюджета реализовывались социальные проекты. Это полностью оправдано с учетом сложности работы в регионе <...>. Вопрос тут не только в стоимости производства, но и в самообеспеченности, и в том, какой продукцией будут питаться люди», — заключила Решетникова.

