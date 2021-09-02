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Russian Crop Production — 2021/22

Регионы

Минсельхоз: развитие экспорта — драйвер АПК Дальнего Востока

Сейчас доля России в импорте продовольствия странами АТР составляет около 1%

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В структуре поставок из России в страны АТР преобладает рыба и морепродукты
Pixabay
В структуре поставок из России в страны АТР преобладает рыба и морепродукты
Pixabay

Основным, если не единственным, способом увеличения производства продукции АПК на Дальнем Востоке в несколько раз и повышения ее добавленной стоимости является развитие экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом в ходе Восточного экономического форума сказал заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин. В странах АТР сосредоточена значительная часть населения планеты, там продолжается урбанизация, стабильно растет экономика и благосостояние людей, что в итоге приводит к повышению спроса на сельхозпродукцию и продовольствие, пояснил Левин.

Так, в прошлом году закупки на внешних рынках сельхозсырья и продовольствия странами АТР составили $693 млрд — почти 45% от общемирового импорта, сказал замминистра. Мы видим стабильный рост российского агроэкспорта и справедливо им гордимся, однако объем поставок продукции АПК из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в прошлом году составил $7 млрд. «Это на 23% больше, чем годом раньше, но это $7 млрд из $700 млрд, — подчеркнул Левин. — Наглядная масштабная цифра в представлении о том, что мы делаем сейчас, и какой у нас есть потенциальный спрос, потенциальная емкость рынка, на который может работать отрасль региона». В структуре поставок из России преобладает рыба и морепродукты, добавил он.

Сергей Левин — один из номинантов премии «Агроинвестор года» в номинации Человек года. Победитель в этой номинации определяется путем открытого голосования на сайте https://award.agroinvestor.ru/ Присоединяйтесь к голосованию за Человека года в сфере АПК!

Крупнейшими покупателями российской сельхозпродукции в регионе являются Китай, Южная Корея, Вьетнам и Япония. Китай за последние пять лет нарастил импорт продовольствия почти на 60%, в 2020 году он закупил в других странах продукции на более чем $160 млрд. По словам Левина, рынок КНР является самым интересным для нас. «Мы практически каждый год показываем двузначные цифры роста экспорта в Китай. В прошлом году поставили больше чем на $4 млрд, но это только 2,5% от общего объема закупок Китаем продовольствия на мировом рынке», — отметил замглавы Минсельхоза.

Еще больше разница показателей по поставкам в Японию: страна импортирует продукции АПК на $70 млрд в год, тогда как поставки из России в 2020-м составили $290 млн, причем 87% пришлось на рыбу и морепродукты. Российский агроэкспорт в Южную Корею в прошлом году вырос на 55% до более чем $1,3 млрд, тогда как в целом страна закупает на внешних рынках продовольствия на $33 млрд. Самые высокие темпы роста в 2020 году продемонстрировал российский экспорт во Вьетнам: поставки увеличились в два раза до $400 млн, в частности, активный рост показывает мясная продукция. При этом общий импорт во Вьетнам составил $21 млрд, привел данные Левин.

«Если говорить о глобальном потенциале Дальнего Востока, совершенно очевидно, что соотношение населения, соотношение земли и объема рынка говорит о том, что основная перспектива и основное направление развитие сельскохозяйственной отрасли Дальнего Востока — это, безусловно, экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вопрос — как мы этим воспользуемся и что для этого нужно решить», — сказал замминистра. Среди факторов, которые ограничивают экспорт, Левин назвал процесс открытия новых рынков для российской агропродукции, развитие транспортной инфраструктуры, а также слабую диверсификацию линейки поставляемой продукции и низкий уровень ее переработки.

По итогам шести месяцев 2021 года экспорт продукции АПК из Дальневосточного федерального округа увеличился на 5% в денежном выражении до $1,9 млрд. Драйверами роста стали ракообразные (+47% до $668 млн), соя (+196% до $233 млн) и рыбное филе (+29% до $138 млн).


«Конкурентоспособность ДФО объясняется уникальными товарными категориями, близостью к иностранным рынкам, привлекательной ценой. <…> Хорошую перспективу мы видим и у мясной и молочной продукции, комбикормов. Будущее экспорта из ДФО связано с увеличением глубины переработки и расширением ассортимента поставок», — отметил в ходе форума начальник управления отраслевой и технологической экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков. 

По мнению аналитиков Россельхозбанка, потенциал роста экспорта Приморского края связан с увеличением поставок масложировой и рыбной продукции, мороженого, плодоовощных консервов, мяса и мясных изделий, безалкогольных напитков. В Камчатском крае рост экспорта АПК ожидается за счет роста вывоза консервов и рыбных полуфабрикатов. Потенциал развития экспорта Сахалинской области связан с повышением отгрузок рыбы и продуктов ее переработки. Хабаровский край может увеличить экспорт за счет рыбной продукции, сои и продукции ее переработки, молочной продукции, напитков. Экспорт Амурской области может быть диверсифицирован за счет молочной и мясной продукции, пищевых ингредиентов.

Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
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